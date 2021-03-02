К посещению обязательно: выставка костюмов к фильму «Конек-горбунок» на Ленфильме

Для создания сказочных образов персонажей «Конька-горбунка» художницы использовали старинные сари и текстиль из Индии, а также лен с фабрики Третьяковых в Костроме. Итог — органичный, но ироничный купальный костюм царя, платье Царь-девицы будто из кутюрной коллекции Dior и сказочные вышивки. При украшении костюмов, кстати, Надежда и Ольга обращались к искусству народного лубка. Из лубочных сюжетов были взяты примитивные изображения коров, львов, чудо-птиц, коней, русалок и прочих существ, которые украсили кокошники, сапоги и платья, Некоторые из изображений напечатаны на 3D принтере.