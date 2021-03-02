К посещению обязательно: выставка костюмов к фильму «Конек-горбунок» на Ленфильме

В экспозицию вошли более сорока костюмов к новому фильму Сергея Сельянова. Работали над костюмами ленты художницы Надежда Васильева и Ольга Михайлова. Надежда — обладательница кинопремии «Ника» за лучшую работу художника по костюмам в «Замке» и «Матильде», она создавала костюмы для фильмов режиссеров Алексея Балабанова, Семена Арановича, Владимира Бортко, Ренаты Литвиновой, Василия Сигарева и Алексея Учителя. А Ольга также трудилась над «Матильдой» и картинами «Скиф», «Цой», «Шаман».
Для создания сказочных образов персонажей «Конька-горбунка» художницы использовали старинные сари и текстиль из Индии, а также лен с фабрики Третьяковых в Костроме. Итог — органичный, но ироничный купальный костюм царя, платье Царь-девицы будто из кутюрной коллекции Dior и сказочные вышивки. При украшении костюмов, кстати, Надежда и Ольга обращались к искусству народного лубка. Из лубочных сюжетов были взяты примитивные изображения коров, львов, чудо-птиц, коней, русалок и прочих существ, которые украсили кокошники, сапоги и платья, Некоторые из изображений напечатаны на 3D принтере.
Выставка продлится до 9 марта.
Фото: сайт и группа Вконтакте Ленфильма
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.