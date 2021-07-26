Посмотрите на новую съемку IRNBY — спортивного бренда блогера-феномена Анастасии Мироновой

художник, декоративно-прикладной мужчина

В бутике IRNBY невероятно красивый свет в примерочных, однажды я торжественно заявил Анастасии, что беру свои стрипы и бегу к ним фотографироваться в примерочных. В итоге этот игривый комментарий преобразовался в общее желание совместить спортивно-сексуальную эстетику бренда IRNBY и мой стилистический кроссдрессерский опыт.

Концепция съемки довольна проста: феминность как способ подчеркнуть маскулинность. Меня всегда интересовало как эти противоположности могут соединяться и в какой форме могут быть выражены: съемка — еще одно размышление на данную тему. Плюс ко всему меня вдохновляет немного театральная эстетика фотографий спортсменов начала XX века, их замершие позы, напряжение, и как будто бы не слишком подходящее для спорта белье и обувь.