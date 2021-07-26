Посмотрите на новую съемку IRNBY — спортивного бренда блогера-феномена Анастасии Мироновой

Блогер-феномен Анастасия Миронова и художник, номинант нашей премии Best Dressed-2020 Роман Кянджалиев сделали совместную съемку для спортивного бренда Мироновой IRNBY. Снимки презентуют новую коллекцию марки, в которую вошли фирменные скульптурирующие фигуру велосипедки, джеггинсы и топы фигурного кроя из сетки и бифлекса. Роман Кянджалиев отвечал не только за стилизацию съемки, но и стал ее главным героем, выступив в качестве модели.
Роман Кянджалиев
художник, декоративно-прикладной мужчина
В бутике IRNBY невероятно красивый свет в примерочных, однажды я торжественно заявил Анастасии, что беру свои стрипы и бегу к ним фотографироваться в примерочных. В итоге этот игривый комментарий преобразовался в общее желание совместить спортивно-сексуальную эстетику бренда IRNBY и мой стилистический кроссдрессерский опыт.
Концепция съемки довольна проста: феминность как способ подчеркнуть маскулинность. Меня всегда интересовало как эти противоположности могут соединяться и в какой форме могут быть выражены: съемка — еще одно размышление на данную тему. Плюс ко всему меня вдохновляет немного театральная эстетика фотографий спортсменов начала XX века, их замершие позы, напряжение, и как будто бы не слишком подходящее для спорта белье и обувь.
Фотограф: Алексей Григорьев
Сет-дизайнер: Дарья Назарова
Ассистент-муза: Полина Апреликова
Стилист по волосам: Иван Шитьков
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