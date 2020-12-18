Best Dressed: герои модного Петребурга Юлдус Бахтиозина, Роман Кянджалиев, Полина Апреликова и Алина Король у себя дома (и в перьях!)

Отсутствие светской жизни завсегдатаям и ньюкамерам списка Best Dressed не помеха: настоящий петербуржец даже за хлебом идет, придерживая рукой двухметровый шлейф и поправляя тиару прабабушки. Мы попросили героев городского стиля прислать нам фотографии из самоизоляции — учимся у лучших носить кокошник и перья в быту.

Бонусом: Юлдус Бахтиозина рассказывает о костюмах в своем фильме «Дочь рыбака», Роман Кянджалиев и Полина Апреликова дают практические советы по покупке винтажа, а Алина Король рекомендует воспринимать моду, как генератор смены собственных ролей.