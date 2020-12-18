Best Dressed: герои модного Петребурга Юлдус Бахтиозина, Роман Кянджалиев, Полина Апреликова и Алина Король у себя дома (и в перьях!)

Отсутствие светской жизни завсегдатаям и ньюкамерам списка Best Dressed не помеха: настоящий петербуржец даже за хлебом идет, придерживая рукой двухметровый шлейф и поправляя тиару прабабушки. Мы попросили героев городского стиля прислать нам фотографии из самоизоляции — учимся у лучших носить кокошник и перья в быту.
Бонусом: Юлдус Бахтиозина рассказывает о костюмах в своем фильме «Дочь рыбака», Роман Кянджалиев и Полина Апреликова дают практические советы по покупке винтажа, а Алина Король рекомендует воспринимать моду, как генератор смены собственных ролей.
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Юлдус Бахтиозина
художник и режиссер @uldusss
«Для меня одеваться по-петербургски означает свободно и шикарно. Я, как художник, могу себе позволить себе еще больше и не выходить из образа Царевны, даже когда нахожусь в своем загородном доме. В целом я чувствую себя очень расслабленно в обществе, даже когда я “полуперформлю”. По какой-то причине именно в Петербурге мне хочется наряжаться и веселиться, может, причиной тому наша серая погода, так и хочется дать больше красок в город!»
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Роман Кянджалиев и Полина Апреликова
декоративно-прикладной мужчина @kyandzhaliev_ro
«Обязательными предметами для дома являются те, что связывают человека с его семьей: мебель или посуда, доставшиеся по наследству от предыдущих поколений. Такие предметы приятно заземляют. Мои любимые — небольшой ковер бабушки, некогда висевший в ее комнате у изголовья кровати: бордовый, крайне орнаментальный и полинявший, ввиду того, что бабушка любила его стирать в машинке. Сейчас он у меня дома укрывает металлическую тумбу на манер надгробия Нурие- ва. Вторая ценность — кривое зеркало в раме, сделанной прадедушкой.»
дизайнер гобеленовых изделий, стилист @aprelikova.po
«Главное правило охоты на барахолке — четко представлять во всех деталях то, что ты хочешь найти. Например, платье из бархата изумрудного цвета, облегающего силуэта, возможно с бахромой по краю. Блошиный рынок — это место, где логика и привычные законы не работают, а время течет по-другому, поэтому стоит применить немного магии и визуализации. Тогда в ваши руки упадет нужная вещь или очень близкая к тому, что было загадано! А если говорить серьезно, то для того чтобы найти что-то годное, нужно иметь вековую насмотренность и тактильный багаж в несколько десятилетий.»
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Алина Король
актриса @korolalina8
«Мне нравится ручной труд, кропотливый и долгий. И очень оздоровительный для мозга. Иной раз и роли хорошо сочиняются во время вышивки или вязания. Так что дома должны быть нитки и иголка, остальное по вкусу.»
Текст: Ксения Гощицкая, Валерия Ниренштейн
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