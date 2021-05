В Петербурге пройдет конференция, посвященная моде. На ней выступит Денис Симачев и состоится аукцион digital-одежды

Откроется Raskroi уже в этот четверг как раз конференцией «Концепции моды будущего», в которой примут участие основатель Simach, дизайнер Денис Симачев, основатель бренда Vereja Игорь Андреев, продакт-лид «Яндекса», сникерхед и бывший главред Look At Me и «Афиши» Даниил Трабун, руководитель Института Beinopen Алексей Баженов. Спикеры обсудят будущее модной индустрии, локальные коды, digital-эстетику и меметизацию моды. Также на конференции пройдет аукцион digital-одежды, а завершится день показом и разбором свежих fashion-фильмов.

3 июня, Raskroi, ул, Казанская, 25

Вход свободный, но нужна регистрация по ссылке