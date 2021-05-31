В Петербурге пройдет конференция, посвященная моде. На ней выступит Денис Симачев и состоится аукцион digital-одежды

Конференция «Концепции моды будущего» пройдет в новом пространстве Raskroi с технологической мастерской, коворкингом, лекторием и кафе. Расположилось оно на Казанской, 25. Локация призвана объединить представителей креативного сообщества на стыке моды, ритейла и технологий. Здесь будут проходить мастер-классы, выставки, лекции, посвященные моде.
Откроется Raskroi уже в этот четверг как раз конференцией «Концепции моды будущего», в которой примут участие основатель Simach, дизайнер Денис Симачев, основатель бренда Vereja Игорь Андреев, продакт-лид «Яндекса», сникерхед и бывший главред Look At Me и «Афиши» Даниил Трабун, руководитель Института Beinopen Алексей Баженов. Спикеры обсудят будущее модной индустрии, локальные коды, digital-эстетику и меметизацию моды. Также на конференции пройдет аукцион digital-одежды, а завершится день показом и разбором свежих fashion-фильмов.
3 июня, Raskroi, ул, Казанская, 25
Вход свободный, но нужна регистрация по ссылке
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.