Парк 300-летия очистят от мусора — акция «День чистого песка» пройдет уже в субботу

Создательницы и дизайнеры upcycling-марки `Rishi Маргарита Резникова и Юлия Кисельер (победители в номинации «Circular Fashion/Циклическая мода» конкурса «Новые имена в моде-2021») организуют «День чистого песка». Мероприятие пройдет в парке 300-летия Санкт-Петербурга, а его цель — очистить песок финского залива от накопившегося мусора. Присоединиться зовут всех: эко-активистов, неравнодушных и тех, кто хочет помочь природе. Организаторы просят захватить с собой пакеты и перчатки, записаться в эко-команду можно в директе `Rishi.
На мероприятии `Rishi проведут конкурс и подарят призы от марки тем, кто соберет большее количество мусора. К акции присоединятся эко-проект «Переработкинская», «Британские пекарни», эко-активистка Кристина Нурдинова, ресторан вегетарианской и веганской кухни Veganomania, веганская кондитерская «Надо Слада», састейнбл-марка Тulovo.
Сбор 22 мая в 13:00
Координаты: 59.982760, 30.190366
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.