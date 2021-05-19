Парк 300-летия очистят от мусора — акция «День чистого песка» пройдет уже в субботу

Создательницы и дизайнеры upcycling-марки `Rishi Маргарита Резникова и Юлия Кисельер (победители в номинации «Circular Fashion/Циклическая мода» конкурса «Новые имена в моде-2021») организуют «День чистого песка». Мероприятие пройдет в парке 300-летия Санкт-Петербурга, а его цель — очистить песок финского залива от накопившегося мусора. Присоединиться зовут всех: эко-активистов, неравнодушных и тех, кто хочет помочь природе. Организаторы просят захватить с собой пакеты и перчатки, записаться в эко-команду можно в директе `Rishi.