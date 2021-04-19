«Все это напомнило мне гибель богов»: Леонид Алексеев — о коллаборации Gucci и Balenciaga

Два люксовых гиганта — Gucci и Balenciaga — на прошлой неделе выпустили коллаборацию, которая, что называется, была благословлена свыше, ведь оба бренда принадлежат корпорации Kering. На показе Gucci Aria мы увидели узнаваемые силуэты Balenciaga, щедро обсыпанные пайетками, надписи с названиями обоих модных домов, блестящие сердца в руках моделей, жокейские сапоги и шлемы — в коллекции смешалось наследие самого Гуччио Гуччи и знаковые приемы креативных директоров Gucci и Balenciaga — Алессандро Микеле и Демны Гвасалия. Дизайнер и создатель House Of Leо Леонид Алексеев объясняет, почему эта коллаборация не вызовет ажиотажа в мире и что с ней не так.
Все происходящее напомнило мне гибель богов. Коллаборацией Gucci и Balenciaga эту коллекцию назвать сложно — силуэты и объемы Balenciaga терялись за пайетками и блеском Gucci. Сложилось впечатление, что мы смотрим на новогодние игрушки, которые за неимением содержания щедро осыпали мишурой и конфетти. А люкс — это не про блеск, а про красивую одежду, которую хочется носить.
Алессандро Микеле повторяется или, как принято говорить, цитирует сам себя. Вспоминаем показ Gucci 2018 года, на котором в руках у моделей были их же головы — в новом показе головы просто заменили на (опять же) блестящие сердца. Еще Микеле решил вспомнить о ДНК Gucci — бренд начинал с создания жокейских атрибутов. На показе мы увидели и хлысты, и жокейские сапоги, и шлемы, которых давно не было в коллекциях модного дома. Однако зачем это все? Если нам не хватает жокейской эстетики или мы захотим посмотреть на лошадей, то отправимся на ипподром. Оммаж Гуччио Гуччи? Молодцы, умеют делать оммажи, как и работать с цыганской эстетикой, обращаться к архивам, но что дальше? Чего нам ждать от Gucci? Да и лучше бы сделали оммаж временам, когда пост креативного директора модного дома занимал Том Форд. Да, прямые отсылки были — бархатный костюм Gucci 1996 года, кружевные платья и комплекты, опять же, с кружевными клешами, но с наследием Форда можно было поработать больше.
Поклонников всего блестящего, украшенного пайетками и стразами в России, безусловно, еще предостаточно, поэтому, конечно, вещи из коллаборации Gucci и Balenciaga покупать будут. Но сколько раз можно надеть блестящий жакет, который пестрит названиями двух брендов? Маловероятно, что он войдет в повседневный гардероб и столько же маловероятно, что выйдет в свет больше пары раз. А в 2021 году вещи все-таки должны жить и носиться значительно дольше — sustainable-подход ко всем сферам жизни не предполагает одежду-однодневку.
Есть ощущение, что эта коллаборация — маркетинговый проект, а маркетинговые проекты затеваются, когда падают продажи. Маловероятно, что совместная коллекция Gucci и Balenciaga эти продажи поднимет, хотя успех на азиатском рынке, думаю, иметь будет. Чтобы я сделал вместо этой коллаборации? На месте Gucci заменил бы Микеле молодым дизайнером, потому что ничего нового, кроме цыганского шика, Алессандро нам уже не покажет, а Гвасалию отправил бы создавать кутюрные жакеты Balenciaga.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.