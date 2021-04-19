«Все это напомнило мне гибель богов»: Леонид Алексеев — о коллаборации Gucci и Balenciaga

Алессандро Микеле повторяется или, как принято говорить, цитирует сам себя. Вспоминаем показ Gucci 2018 года, на котором в руках у моделей были их же головы — в новом показе головы просто заменили на (опять же) блестящие сердца. Еще Микеле решил вспомнить о ДНК Gucci — бренд начинал с создания жокейских атрибутов. На показе мы увидели и хлысты, и жокейские сапоги, и шлемы, которых давно не было в коллекциях модного дома. Однако зачем это все? Если нам не хватает жокейской эстетики или мы захотим посмотреть на лошадей, то отправимся на ипподром. Оммаж Гуччио Гуччи? Молодцы, умеют делать оммажи, как и работать с цыганской эстетикой, обращаться к архивам, но что дальше? Чего нам ждать от Gucci? Да и лучше бы сделали оммаж временам, когда пост креативного директора модного дома занимал Том Форд. Да, прямые отсылки были — бархатный костюм Gucci 1996 года, кружевные платья и комплекты, опять же, с кружевными клешами, но с наследием Форда можно было поработать больше.