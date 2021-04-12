Бэкстейдж: как проходила подготовка к показу «Новые имена в моде-2021»?

Над показом, ставшим важным и большим событием для наших победителей — молодых дизайнеров, потрудилось немало крутых профессионалов. Среди них — режиссер-постановщик Сергей Луковский, стилисты бренда профессионального ухода за волосами Londa Professional и студии PARK BY OSIPCHUK, визажисты легендарного косметического бренда Clarins и наши партнеры — сеть премиальных магазинов парфюмерии и косметики РИВ ГОШ, которые также познакомили гостей мероприятия с ароматом Cheeky Smile от итальянского парфюмерного дома Jusbox (аромат эксклюзивно представлен в сети РИВ ГОШ и Rivoli Perfumery). Все визажисты и стилисты, а также десятки моделей, собрались в зале академии Штиглица, который на день превратился в гримерку и костюмерную. С раннего утра шла масштабная и скрупулезная подготовка образов, некоторые из которых потребовали три-четыре часа работы!