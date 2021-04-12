Бэкстейдж: как проходила подготовка к показу «Новые имена в моде-2021»?

В этом году «Собака.ru» провела конкурс «Новые имена в моде» в 14-й раз. Завершился он, конечно, масштабным показом, который мы провели совместно с Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академией имени Штиглица. Фотограф Лиза Медунецкая показывает, как шла подготовка к финальному шоу проекта «Новые имена в моде».
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Елизавета Климко, Виктория Володина
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Нина Иванчикова
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Глеб Мокс
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Августин, Надежда Абзаева
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Лиза Трояновская
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Иван Трояновский
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Над показом, ставшим важным и большим событием для наших победителей — молодых дизайнеров, потрудилось немало крутых профессионалов. Среди них — режиссер-постановщик Сергей Луковский, стилисты бренда профессионального ухода за волосами Londa Professional и студии PARK BY OSIPCHUK, визажисты легендарного косметического бренда Clarins и наши партнеры — сеть премиальных магазинов парфюмерии и косметики РИВ ГОШ, которые также познакомили гостей мероприятия с ароматом Cheeky Smile от итальянского парфюмерного дома Jusbox (аромат эксклюзивно представлен в сети РИВ ГОШ и Rivoli Perfumery). Все визажисты и стилисты, а также десятки моделей, собрались в зале академии Штиглица, который на день превратился в гримерку и костюмерную. С раннего утра шла масштабная и скрупулезная подготовка образов, некоторые из которых потребовали три-четыре часа работы!
Параллельно мы готовились к показу: прогоны, генеральная репетиция, последние наставления от режиссера-постановщика Сергея Луковского. В атмосфере напряженной работы нашлось место взаимовыручке и судьбоносным встречам: кто-то из молодых дизайнеров пообщался со своим кумиром (так финалистка конкурса Дарья Славинская наконец познакомилась с Ромой Уваровым), кто-то решил продолжить сотрудничество (насколько мы знаем, дизайнер Надежда Абзаева и композитор Августин будут работать вместе и дальше), а кто-то получил невероятную поддержку от представлявшего его звездного гостя (вы бы видели, как фэшн-блогер Глеб Мокс успокаивал своего дизайнера Анну Гоппову перед съемками для наших сторис!).
Перед стартом шоу в нашей импровизированной гримерке градус напряжения становится выше: визажисты и парикмахеры добавляют в образы финальные штрихи, дизайнеры волнуются (для многих из них такой показ стал первым), отпаривают вещи из своих коллекций уже прямо на моделях, сами готовятся к собственному выходу на подиум в финале шоу. И вот — музыка, софиты, переведенные в режим «видео» телефоны гостей — показ «Новые имена в моде-2021» начался!
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Глеб Мокс, Анна Гоппова
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Арина Штольц, Иван и Лиза Трояновские
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Виктория Портфолио, Маргарита Резникова, Юлия Кисельер
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Роман Уваров, Дарья Славинская
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Евгения Сероусова, Мария Татарникова
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Надежда Абзаева, Августин
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Лиза Серпова, Алена Шичкина
Фото: Лиза Медунецкая
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