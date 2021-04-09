Новая звезда моделинга: Нина Иванчикова (мама певицы Кати IOWA) дебютировала на показе конкурса «Новые имена в моде-2021»

Сюрприз удался — Нина Васильевна вплоть до финальной примерки не знала о том, что выйдет на подиум вместе с дочерью. На дефиле в историческом здании Академии художеств звездные модели представили коллекцию шелковых платков победителя зрительского голосования Валентина Щановича. Вангуем, что теперь в Петербурге (да и в России, и в мире) стало на одну топовую модель-олдушку больше. И еще раз поздравляем Нину Васильевну с днем рождения!