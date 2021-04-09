Новая звезда моделинга: Нина Иванчикова (мама певицы Кати IOWA) дебютировала на показе конкурса «Новые имена в моде-2021»

Финальное шоу конкурса «Новые имена в моде-2021» стало важным, крутым и полным приятных сюрпризов событием не только для молодых российских дизайнеров — наших победителей. Вчера также состоялся модельный дебют Нины Иванчиковой, мамы певицы Кати Иванчиковой, солистки группы IOWA! Причем в этот день Нина Васильевна отмечала свой день рождения, а участие в показе стало для нее подарком-сюрпризом.
Сюрприз удался — Нина Васильевна вплоть до финальной примерки не знала о том, что выйдет на подиум вместе с дочерью. На дефиле в историческом здании Академии художеств звездные модели представили коллекцию шелковых платков победителя зрительского голосования Валентина Щановича. Вангуем, что теперь в Петербурге (да и в России, и в мире) стало на одну топовую модель-олдушку больше. И еще раз поздравляем Нину Васильевну с днем рождения!
Фото: Дмитрий Колесов и Лиза Медунецкая
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