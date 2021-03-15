Матильда Шнурова, Лена Шейдлина, Алена Водонаева и даже братья Запашные: лучшие съемки конкурса «Новые имена в моде»

А между тем уже завтра мы подведем итоги конкурса «Новые имена в моде-2021»! Вы узнаете имена финалистов в номинациях «Одежда» и «Аксессуары», один из которых определится по результатам зрительского голосования, а еще девять выбрал экспертный совет. Также завтра станет известен победитель в нашей новой номинации «Circular Fashion/Циклическая мода» — свой вердикт вынесет специальное жюри.

Напоминаем, что зрительское онлайн-голосование закончится сегодня. Поторопитесь те, кто еще не проголосовал! Поддерживаем, болеем за дизайнеров и отчаянно хотим узнать имена финалистов. Осталось чуть-чуть.