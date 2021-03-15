Матильда Шнурова, Лена Шейдлина, Алена Водонаева и даже братья Запашные: лучшие съемки конкурса «Новые имена в моде»

В этом году «Собака.ru» проводит конкурс «Новые имена в моде» уже в четырнадцатый раз. За годы его существования мы открыли много крутых дизайнеров, положили начало сильным творческим коллаборациям, помогли молодым маркам окрепнуть и, конечно, сняли немало знаменитостей в одежде наших победителей. Алена Водонаева, Сергей Лазарев, Наталья Гольденберг, братья Запашные, Покрас Лампас, Гоша Карцев, Александр Рогов, Юлдус Бахтиозина (и не только!) примеряли коллекции финалистов конкурса. В преддверии подведения итогов этого года проводим ретроспективу лучших съемок для проекта «Новые имена в моде».
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2008 год: Сергей Лазарев (в вещах Евгении Ивановой) и Евгения Иванова
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2008 год: Тута Ларсен в Bondarev с основателем бренда Сергеем Бондаревым
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2009 год: братья Запашные в вещах Olgalkina
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2009 год: Евгений Цыганов (в Maxim Maximov) и Максим Максимов
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2012 год: Оксана Акиньшина в платье Artem Bondarenko и венке losi.losi
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2013 год: Алена Водонаева в кейпе Vipers
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2013 год: Наталья Гольденберг в платье Artem Shumov
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2013 год: Александр Рогов в юбке «Надежда Вдовкина»
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2013 год: Ваня Васильев в жакете и брюках Natali Leskova
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2015 год: Матильда Шнурова в пальто Violence Clothing, кюлотах «Юлия Пакалина»
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2015 год: Гоша Карцев в пальто «Юлия Пакалина»
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2015 год: Саша Федорова в платье Olga Malyarova
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2015 год: Гоша Карцев в бомбере Reverz
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2015 год: Саша Федорова в платье «Юлия Пакалина»
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2017 год: фэшн-фотограф Юлдус Бахтиозина в Alisa Gagarina
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2017 год: фотохудожник, режиссер и блогер Таша Алакоз в Ladygina
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2017 год: актриса БДТ Полина Толстун в Anna Polyakova
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2017 год: художник и куратор Виктор Кудряшов в маске Amplituda
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2017 год: плюс-сайз-модель Юлия Лаврова в Dress up Hero
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2018 год: солистка группы IOWA Катя Иванчикова в одежде «Икона Стиля»
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2018 год: каллиграф Покрас Лампас в одежде «Ваня Борисовна»
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2018 год: художница Лена Шейдлина в одежде Volshebova
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2018 год: совладелец агентства Bad Mamas Оскар Ренкель в одежде Roma Uvarov Design
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2018 год: актриса театра «Мастерская» Полина Сидихина в одежде 404 NOT FOUND
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2019 год: научный сотрудник и куратор отдела современных течений Русского музея, основатель образовательного проекта Maison25 Женя Сероусова в шапке, топе и брюках M_U_R
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2019 год: стилист, фэшн-консультант Настя Ножина в пальто, топе, велосипедках и юбке Olga Maki (сапоги Gianvito Rossi (ДЛТ), серьги и колье Chanel)
А между тем уже завтра мы подведем итоги конкурса «Новые имена в моде-2021»! Вы узнаете имена финалистов в номинациях «Одежда» и «Аксессуары», один из которых определится по результатам зрительского голосования, а еще девять выбрал экспертный совет. Также завтра станет известен победитель в нашей новой номинации «Circular Fashion/Циклическая мода» — свой вердикт вынесет специальное жюри.
Напоминаем, что зрительское онлайн-голосование закончится сегодня. Поторопитесь те, кто еще не проголосовал! Поддерживаем, болеем за дизайнеров и отчаянно хотим узнать имена финалистов. Осталось чуть-чуть.
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