Аня Тейлор-Джой, Джиллиан Андерсон, Розамунд Пайк и еще 22 лучших образа церемонии «Золотой глобус»

Джиллиан Андерсон стала не только одной из лучших на ковровой дорожке в Dior Haute Coutureна, но и забрала приз за свою роль второго плана в сериале «Корона». Еще один адепт Dior Haute Couture — Аня Тейлор-Джой, признанная лучшей актрисой в телефильме или мини-сериале за «Ход королевы».