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Аня Тейлор-Джой, Джиллиан Андерсон, Розамунд Пайк и еще 22 лучших образа церемонии «Золотой глобус»

Ночью состоялась 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Она прошла в отеле The Beverly Hilton Hotel и онлайн. Многие гости и номинанты уже традиционно позировали в домашних декорациях, но виртуальный формат не отменил вечерние наряды, среди которых было немало образов из недавних кутюрных коллекций. Вот 25 наших фаворитов.

  • Галь Гадот в Givenchy

  • Джулия Гарнер в Prada

  • Джейн Фонда в Richard Tyler

  • Андра Дэй в Chanel Haute Couture

Кроме кутюрных нарядов, на онлайн и офлайн-дорожке «Золотого глобуса» было много белого цвета. Его в разных интерпретациях выбрали Галь Гадот, номинантка премии Джулия Гарнер, легендарная Джейн Фонда и Андра Дэй (кстати, в кутюре).

  • Эль Фэннинг в Gucci

  • Синтия Эриво в Valentino Haute Couture

  • Джаред Лето в Gucci

  • Дэн Леви в Valentino Haute Couture

  • Джексон и Сэтчел Ли в Gucci

  • Лесли Одом-младший в Valentino Haute Couture

Одни из брендов-фаворитов — Gucci и Valentino, причем последний как раз из коллекции Couture Spring-Summer 2021, презентованной в конце января.

  • Розамунд Пайк в Molly Goddard

  • Аманда Сейфрид в Oscar de la Renta

  • Кейли Куоко в Oscar de la Renta

  • Джейн Леви в Oscar de la Rent

  • София Карсон в Giambattista Valli

Победительница в номинации «Лучшая актриса в комедии или мюзикле» за фильм «Аферистка» Розамунд Пайк выбрала объемное платье от Molly Goddard и грубые ботинки, а Кейли Куоко появилась в каноническом образе почти диснеевской принцессы от Oscar de la Renta.

  • Джиллиан Андерсон в Dior Haute Couture

  • Лора Дерн в Givenchy

  • Рене Зеллвегер в Armani Prive 

  • Джейми-Ли Кертис в Alex Perry

  • Синтия Никсон

Джиллиан Андерсон стала не только одной из лучших на ковровой дорожке в Dior Haute Coutureна, но и забрала приз за свою роль второго плана в сериале «Корона». Еще один адепт Dior Haute Couture — Аня Тейлор-Джой, признанная лучшей актрисой в телефильме или мини-сериале за «Ход королевы».

  • Аня Тейлор-Джой в Dior Haute Couture

  • Эмма Коррин в Miu Miu

  • Лили Коллинз в Saint Laurent

  • Николас Холт в Armani

  • Сара Полсон в Prada

Лучшим драматическим фильмом названа лента «Земля кочевников», лучшим актером в драматическом фильме — Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»), лучшей актрисой в драматическом фильме — Эндра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидэй»), лучшим драматическим сериалом — «Корона», а лучшим комедийным сериалом — «Шиттс Крик». С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.

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