Аня Тейлор-Джой, Джиллиан Андерсон, Розамунд Пайк и еще 22 лучших образа церемонии «Золотой глобус»

Ночью состоялась 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Она прошла в отеле The Beverly Hilton Hotel и онлайн. Многие гости и номинанты уже традиционно позировали в домашних декорациях, но виртуальный формат не отменил вечерние наряды, среди которых было немало образов из недавних кутюрных коллекций. Вот 25 наших фаворитов.
Кроме кутюрных нарядов, на онлайн и офлайн-дорожке «Золотого глобуса» было много белого цвета. Его в разных интерпретациях выбрали Галь Гадот, номинантка премии Джулия Гарнер, легендарная Джейн Фонда и Андра Дэй (кстати, в кутюре).
Одни из брендов-фаворитов — Gucci и Valentino, причем последний как раз из коллекции Couture Spring-Summer 2021, презентованной в конце января.
Победительница в номинации «Лучшая актриса в комедии или мюзикле» за фильм «Аферистка» Розамунд Пайк выбрала объемное платье от Molly Goddard и грубые ботинки, а Кейли Куоко появилась в каноническом образе почти диснеевской принцессы от Oscar de la Renta.
Джиллиан Андерсон стала не только одной из лучших на ковровой дорожке в Dior Haute Coutureна, но и забрала приз за свою роль второго плана в сериале «Корона». Еще один адепт Dior Haute Couture — Аня Тейлор-Джой, признанная лучшей актрисой в телефильме или мини-сериале за «Ход королевы».
Лучшим драматическим фильмом названа лента «Земля кочевников», лучшим актером в драматическом фильме — Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»), лучшей актрисой в драматическом фильме — Эндра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидэй»), лучшим драматическим сериалом — «Корона», а лучшим комедийным сериалом — «Шиттс Крик». С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.
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