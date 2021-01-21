Джо Байден в Ralph Lauren, Камала Харрис в Sergio Hudson и Леди Гага в Schiaparelli и другие гости церемонии инаугурации президента США

Сам новый президент США выбрал костюм от традиционного для первых лиц Америки дизайнера Ральфа Лорена, а первая леди Джилл Байден — наряд нью-йоркского бренда Markarian. Вице-президент Камала Харрис появилась на церемонии в пальто Christopher John Rogers и костюме от голливудского бренда Sergio Hudson, его же предпочла и Мишель Обама. Одним из главных цветов на церемонии инаугурации стал фиолетовый, символизирующий надежду, восстановление и объединение страны, которые так необходимы США после эпохи правления Трампа.

К слову, для мемориальной службы в память жертвам COVID-19, которая прошла в Вашингтоне за день до церемонии инаугурации, Джилл Байден выбрала пальто Jonathan Cohen также фиолетового цвета.