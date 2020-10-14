Сегодня американскому дизайнеру и кавалеру ордена Почетного легиона Ральф Лорену исполняется 81 год. Мальчик из Бронкса, выросший в семье белорусских евреев, за это время стал одним из самых богатых людей США и мира, создал фэшн-империю, сделал популярными рубашки поло, одел женщин в мужские костюмы (не в подчеркнуто сексуальные в отличие от Ива Сен-Лорана), поработал с историей коренных народов Америки и заслужил звания главного модельера-патриота и любимого дизайнера аристократов. Разбираем на составляющие путь Ральфа Лорена к воплощению американской мечты.
Платья для Трамп, Клинтон и Обамы, эмансипация женщин и стиль индейцев: как Ральфу Лорену удалось воплотить в жизнь американскую мечту
Фаворит аристократов
Ральф Лорен начинал с создания исключительно мужской одежды, причем классической — костюмов, галстуков, сорочек. Свою первую коллекцию он выпустил в 1968 году, а в 1970 стал обладателем награды Coty Award в номинации «Наивысшие творческие достижения в дизайне мужской одежды». В основе модного дома Ralph Lauren симбиоз стиля преппи и голливудской звезды 30-х годов — актера Фреда Астера — любимца Лорена. И тот, и другой стиль аристократичны сами по себе, один олицетворяет студентов Лиги плюща, другой — элегантный Голивуд. В их основе — пиджаки, жилеты, фланелевые сорочки, оксфорды. Ральф Лорен усилил концентрацию аристократизма и добавил к обязательным атрибутам избранных свитеры в полоску и рубашки поло.
Которые стали знаковой вещью для Ralph Lauren: они выпущены в двадцати четырех цветах и каждую украшает знаменитый логотип бренда — игрок в поло, который появился впервые с 1971 году. Логотип сам по себе — символ аристократизма, ведь поло — главная игра аристократов. Вот уже 40 лет Ральф Лорен не отходит от своей концепции и философии. Кто-то может обвинить модный дом и его создателя в консерватизме, но в случае, Ralph Lauren это совсем не минус.
Рубашки и логотип сделали позиционирование и имидж бренда Ralph Lauren завершенным и максимально четким. Рубашки и футболки поло разных цветов даже вошли в диджитал-коллекцию бренда для приложения Snapchat, выпущенную в этом году. А еще двубортные пиджаки и костюмы.
Укрепило аристократический образ модного дома увлечение Ральфа Лорена британским стилем: в 80-е он обратился к образу жизни англичан. Так в коллекциях Ralph Lauren появились твидовые пиджаки природных оттенков.
Несмотря на все попытки стереть в современном обществе классовые границы, Ralph Lauren остается показателем успешности и привилегией обеспеченных людей. Бренд входит в топ самых популярных брендов одежды среди богатых мужчин.
Освободитель женщин
Популярности среди женщин у Ральфа Лорена не меньше: во-первых, он не раз признавался одним из самых привлекательных дизайнеров, во-вторых, он одел женщин в брючные костюмы оверсайз, потеснив подчеркнуто сексуальные версии смокингов и костюмов Yves Saint Laurent. Впервые Лорен представил свои брючные костюмы в 1971 году — они вошли в его первую женскую коллекцию. Это были свободные костюмы будто с мужского плеча: широкие брюки и пиджаки оверсайз. Позже дизайнер стал дополнять их широкими галстуками и подтяжками, также позаимствованными из мужского гардероба.
В вопросе галстуков Ральф Лорен всегда был столь же постоянен, сколь в позиционировании и концепции своего бренда. Этот аксессуар у Ralph Lauren всегда оставался широким: как в мужских, так и в женских коллекциях.
Модельер-патриот
Ральф Лорен — дизайнер, родившийся в Америке, работавший с культурными кодами Америки, создавший американский стиль и воплотивший американскую мечту в жизнь. Он обращался к эстетике коренных народов своей страны — индейцев, а также ковбоев. В коллекции Ralph Lauren входили кожаные вещи и аксессуары: ремни с массивными пряжками, куртки, жилеты, а также пальто с этническими мотивами, напоминающие ковбойские пончо. В качестве декора дизайнер использовал бахрому, которая отсылала, конечно, к индейцам.
Кроме того дизайнер создавал образы для жен американских президентов. Наряды от Ральфа Лорена носили Нэнси Рейган, Хиллари Клинтон, Мишель Обама, Мелания Трамп. Последняя появилась в голубом платье Ralph Lauren во время своего дебютного выхода в качестве первой леди Америки в 2016 году.
Среди заслуг перед отечеством в биографии Ральфа Лорена и создание формы американской сборной для Олимпиады. В 2008 году спортсмены из Америки появились на соревнованиях в Пекине в вещах из специальной коллекции Ralph Lauren: жакетах, брюках и юбках синего цвета. История повторилась на играх в Сочи 2014 года, в Рио 2016 года и Пхенчхане 2018 года. На Олимпиаде 2020 в Токио спортсмены из Америки должны были вновь выйти в форме авторства Лорена.
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Кадр из фильма «Энни Холл»
Гость киноиндустрии
За свою карьеру Ральф Лорен успел поработать и с кинематографом — это фильмы «Великий Гэтсби» 1974 года и «Энни Холл» 1977. В обеих лентах дизайнер не значится как художник по костюмам, но тем не менее главные герои картин носят наряды Ralph Lauren. «Энни Холл» вообще стал фильмом-одой мужским костюмам дизайнера, в которых ходит героиня актрисы Дайан Китон.
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Кадр из сериала «Друзья»
В роли самого себя Лорен появлялся в легендарном сериале «Друзья» (8 серия 6 сезона). К слову, бренд вообще стал частью сериала, ведь в модном доме Ralph Lauren работала Рейчел Грин. За несколько сезонов упоминаются рубашки, джинсы, белье, смокинги бренда, а Фиби, Рейчел и Моника неоднократно обсуждают привлекательность самого Ральфа Лорена. В качестве места работы героини Дженнифер Энистон не зря выбран модный дом Ralph Lauren — сериал задумывался, как гимн американской культуре, а какой бренд можно назвать более американским? Спойлер: никакой. В прошлом году — к 25-летию «Друзей» Ralph Lauren совместно с Warner Bros создали коллекцию одежды в стиле Рейчел Грин.
Пример воплощенной американской мечты
Ральф Лорен входит в список двухсот самых богатых людей мира и в сотню богатейших людей США. По последним данным его состояние — 7,5 миллиардов долларов, а количество магазинов Ralph Lauren по всему миру — около 300. Неплохо для парня из Бронкса.
Талант дизайнера оценен не только покупателями, но и профессионалами фэшн-индустрии. Он — обладатель (дважды) награды Coty за дизайн женской одежды, премий Совета американских дизайнеров CFDA Fashion Awards, премии «Легенда американской моды», а также кавалер ордена Почетного легиона. Среди не дизайнерских заслуг Ральфа Лорена — благотворительность. С 2012 года он финансирует работы по реставрации и модернизации парижской Высшей школы изящных искусств.
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