Платья для Трамп, Клинтон и Обамы, эмансипация женщин и стиль индейцев: как Ральфу Лорену удалось воплотить в жизнь американскую мечту

Которые стали знаковой вещью для Ralph Lauren: они выпущены в двадцати четырех цветах и каждую украшает знаменитый логотип бренда — игрок в поло, который появился впервые с 1971 году. Логотип сам по себе — символ аристократизма, ведь поло — главная игра аристократов. Вот уже 40 лет Ральф Лорен не отходит от своей концепции и философии. Кто-то может обвинить модный дом и его создателя в консерватизме, но в случае, Ralph Lauren это совсем не минус.