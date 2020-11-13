Кеды Converse, жемчуг и брючные костюмы: из чего состоит стиль первой женщины вице-президента США Камалы Харрис?

Дата выборов президента США стала не только днем, когда демократы праздновали победу своего кандидата Джо Байдена, но и важным днем для женщин и афроамериканцев — впервые вице-президентом Америки стала афроамериканка Камала Харрис, которая, кроме того, еще и первый политик азиатского происхождения на подобном посту за всю историю США. Для дебютного выхода в новом статусе Харрис выбрала белый брючный костюм Carolina Herrera и сделала свое появление на публике заметным фэшн-событием. Разбираемся в других знаковых элементах стиля нового вице-президента Америки.
Кеды Converse
В кедах Камалу Харрис можно увидеть едва ли не чаще, чем в лодочках. Она надевает конверсы на публичные выступления, предвыборные митинги, носит их в поездках и в обычной жизни. У политика целая коллекция обуви американского бренда. Сникерхэдом мы Камалу не назовем, но вот преданной поклонницей Converse и фэшн-патриотом — запросто. К слову, новый вице-президент США иногда заменяет пару Converse ботинками еще одной американской марки — Timberland. Кеды же Харрис носит со всем: и джинсами-скинни, и брючными костюмами.
Брючные костюмы
Как и полагает женщине-политику, Харрис исповедует грамотный и органичный power dressing. Главная вещь ее публичного образа — брючный костюм черного или темно-синего цвета. Чаще — с брюками-скинни, к которым Камала явно неравнодушна. Пиджаки она сочетает и с джинсами, и с футболками, и с рубашками, реже — с юбкой-карандаш, а цвета выбирает базовые: уже упомянутые темно-синий и черный, а также серый, белый. Чтобы понять, как должен выглядеть минималистичный стиль политика — посмотрите на Харрис. На торжественных событиях ее можно увидеть в однотонных платьях и, опять же, брючных костюмах, что доказывает ее образ на произнесении речи Джо Байдена в честь победы на выборах и образ, в котором она снялась для американского ELLE.
Жемчуг
Из украшений Камала Харрис выбирает колье и серьги, все — из традиционного (и трендового сейчас) жемчуга. Но все же иногда заменяет колье из благородного камня на тонкие золотые цепи. Вообще по части украшательства политик более, чем сдержана, однако иногда на ней можно заметить бредовые аксессуары, например, ремень Hermès.
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На предвыборном митинге во Флориде Харрис выступала в белых кедах Converse со значками Stop Hate, Save Earth и Vote, созданных американской художницей Ниной Шанель Эбни — одной из активисток движения Black Lives Matter. А во время месяца прайда политик приехала в Сан-Франциско в джинсовой куртке оверсайз с принтом в виде радужного флага из страз. Джинсовку Камала дополнила футболкой также с символом ЛГБТК-комьюнити, белыми джинсами и, традиционно, кедами Converse.
Мягкие волны
Узнать Камалу Харрис можно не только по кедам и брючным костюмам, но и по прическе, немного похожей на ту, что носила в 70-е любимица США Джеки Кеннеди. Иногда новый вице-президент Америки убирает волосы назад. Со средней длиной Камала ходила не всегда, в университете она носила короткую стрижку.
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