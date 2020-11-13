Кеды Converse, жемчуг и брючные костюмы: из чего состоит стиль первой женщины вице-президента США Камалы Харрис?

Брючные костюмы

Как и полагает женщине-политику, Харрис исповедует грамотный и органичный power dressing. Главная вещь ее публичного образа — брючный костюм черного или темно-синего цвета. Чаще — с брюками-скинни, к которым Камала явно неравнодушна. Пиджаки она сочетает и с джинсами, и с футболками, и с рубашками, реже — с юбкой-карандаш, а цвета выбирает базовые: уже упомянутые темно-синий и черный, а также серый, белый. Чтобы понять, как должен выглядеть минималистичный стиль политика — посмотрите на Харрис. На торжественных событиях ее можно увидеть в однотонных платьях и, опять же, брючных костюмах, что доказывает ее образ на произнесении речи Джо Байдена в честь победы на выборах и образ, в котором она снялась для американского ELLE.