Варвара Шмыкова и Алена Михайлова стали героинями обложек сентябрьского номера!

Героинями кавер-стори нового сентябрьского номера «Собака.ru» стали актрисы самого громкого российского сериала этого года "Чики" - Алена Михайлова и Варвара Шмыкова.

Мы просто не смогли разорваться между универсальной амазонкой нового русского кино Михайловой и знаменосицей «новой искренности», которая реанимировала и апгрейдила типаж актрисы здорового человека, Шмыковой.

Ради этих съемок отряд особого назначения в составе фотографов Алисы Гулканян, Стаса Калашникова и стилиста Андрея Коровко под предводительством главного редактора «Собака.ru» Яны Милорадовской отправился в Москву.

На обложке "Собака.ru" Алена Михайлова - в черном платье Chanel и в кольцах и браслетах - Coco Crush (Chanel Jewellery).

На Варваре - объект Apollnaria Broche и юбка RomaUvarovDesign.

Алена Михайлова, сейчас она снимается в проектах с Хабенским, Вдовиченковым (и, говорят, с Козловским и Маковецким!), проверяет на прочность нервы соседей барабанными экзерсисами и указывает режиссеру на плохой сценарий, получив первую в жизни главную роль.

Варвара Шмыкова, играющая южнорусскую femme fatale (сами знаете где) и пожарную (едет с этой ролью на «Кинотавр»!), честно рассказала нам, что готова строить независимый театр, ругается с хейтерами в соцсетях, терроризировала школу, мечтает о роли Заречной из чеховской «Чайки» — и все это, не отрываясь от поедания круассана.