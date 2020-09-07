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Варвара Шмыкова и Алена Михайлова стали героинями обложек сентябрьского номера!

  • На Алене: серьги, платье, пояс, колготки — все Chanel, кольца, браслеты Coco Crush (Chanel Jewellery)

  • На Варваре: объект Apollnaria Broche, юбка RomaUvarovDesign

Героинями кавер-стори нового сентябрьского номера «Собака.ru» стали актрисы самого громкого российского сериала этого года "Чики" - Алена Михайлова и Варвара Шмыкова.

Мы просто не смогли разорваться между универсальной амазонкой нового русского кино Михайловой и знаменосицей «новой искренности», которая реанимировала и апгрейдила типаж актрисы здорового человека, Шмыковой.

Ради этих съемок отряд особого назначения в составе фотографов Алисы Гулканян, Стаса Калашникова и стилиста Андрея Коровко под предводительством главного редактора «Собака.ru» Яны Милорадовской отправился в Москву. 

На обложке "Собака.ru" Алена Михайлова - в черном платье Chanel и в кольцах и браслетах - Coco Crush (Chanel Jewellery).

На Варваре - объект Apollnaria Broche и юбка RomaUvarovDesign.

Алена Михайлова, сейчас она снимается в проектах с Хабенским, Вдовиченковым (и, говорят, с Козловским и Маковецким!), проверяет на прочность нервы соседей барабанными экзерсисами и указывает режиссеру на плохой сценарий, получив первую в жизни главную роль. 

Варвара Шмыкова, играющая южнорусскую femme fatale (сами знаете где) и пожарную (едет с этой ролью на «Кинотавр»!), честно рассказала нам, что готова строить независимый театр, ругается с хейтерами в соцсетях, терроризировала школу, мечтает о роли Заречной из чеховской «Чайки» — и все это, не отрываясь от поедания круассана. 

Алена Михайлова

в интервью «Собака.ru»

Меньше всего я бы хотела, чтобы меня любили все. Потому что, когда тебя будут любить все (если это вообще возможно), ты перестанешь быть собой. Это как раз называется быть удобным для всех. И жить, я считаю, не своей жизнью. А я хочу жить своей жизнью, говорить, что думаю, делать, что я хочу, и быть неудобной.

Варвара Шмыкова

в интервью «Собака.ru»

Я сейчас, может быть, что-то опасное скажу, но в нашем времени проститутка — это какая-то Мария Магдалина. Если говорить про ту же эпоху новой искренности, то в этих девушках еще больше человечности, все там не так просто, у каждой из них двойное, а то и тройное дно. Интересно, что именно я играю таких девчонок, потому что я не очень на них похожа. И в то же время смотришь «Чик» — да нет, вполне себе. Просто моя внешность сразу дает представление о какой-то русской женщине, которая влетает в избу, ставит самовар. Наверное, режиссеры намеренно переворачивают этот образ, ставят его в такое зависимое положение.

Полные интервью и съемки читайте и смотрите в сентябрьском номере журнала «Собака.ru».

Татьяна Зиза,
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