Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Поделиться:

Как Петербург отмечает День Победы: спектакль Туминой о блокаде, читка Ткачука «А зори здесь тихие…» и спецпоказ фильма «Иваново детство»

Редакция Собака.ru собрала главные культурные события, посвященные грядущему празднику: концерт «Фронтовые письма» (Мигицко! Новиков! Рейфер! Перегудов!), цикл фильмов о войне (от Шепитько до Тарковского!) и фестиваль «Танцплощадка Победы» с мастер-классами по вальсу и хоровым исполнением песен 1940-х годов.

Если вдруг пропустили, читайте также наш гид по 9 мая: ждать ли парад и салют, обещают ли отключения интернета и как будет работать общественный транспорт.

СПЕКТАКЛИ
КОНЦЕРТЫ
ВЫСТАВКИ
КИНОПОКАЗЫ
ФЕСТИВАЛИ

СПЕКТАКЛИ

«Гекатомба. Блокадный дневник»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Театра на Литейном

«Гекатомба. Блокадный дневник»

«Будь здоров, Школяр», МДТ — Театр Европы (16+)

Полуавтобиографическое произведение Булата Окуджавы — история о вчерашних школьниках, которые отправляются на войну. Яна Тумина изобретает для его инсценировки полифоническую форму: повесть смешивается с поэзией и цитатами автора, а заодно атрибутами уличной культуры (рэпом, скейтерами и граффити!).

8 мая, 19:00

«Актеры БДТ — солдаты Великой Отечественной…», БДТ им. Товстоногова (12+)

Театровед Ирина Шимбаревич расскажет об артистах и сотрудниках БДТ, которые во время войны уезжали на фронт и ставили постановки в эвакуации. Например, речь пойдет об Иннокентии Смоктуновском («Берегись автомобиля»! «Преступление и наказание»!) и звезде «Белого солнца пустыни» Павле Луспекаеве.

8 и 9 мая

«А зори здесь тихие…», Всеволожск, «Дом Авиаторов» (12+)

Евгений Ткачук, команда его конно-драматического театра «ВелесО» и легендарный актер из «Улиц разбитых фонарей» Юрий Кузнецов прочтут классику Бориса Васильева о судьбах советских зенитчиц и их командире.

9 мая, 12:00

«Гекатомба. Блокадный дневник», Театр на Литейном (16+)

И вновь работа Яны Туминой! На этот раз, созданная в коллаборации с поэтессой Наталией Соколовской, в жанре «документальная мистерия». С помощью театра кукол и пластических этюдов авторы инсценируют реальные истории о блокадном Ленинграде и его жителях.

9 мая, 19:00

«Дождливым вечером», Новая сцена Александринского театра (12+)

Мастер РГИСИ Иван Благодер вместе с авторским курсом поставил балладу о любви во время войны. В основе сюжета — отсылки к песням и стихам середины XX века, а фоном для событий стала кинохроника.

9 мая, 19:30

«Живи и помни», Мастерская (16+)

В исполнении худрука «Мастерской» Григория Козлова повесть Валентина Распутина о судьбах фронтовика-дезертира и его жены походит на античную трагедию и задает зрителю неудобные вопросы о цене победы.

8 мая, 19:30

«Многоголосье», Театр Комиссаржевской (12+)

Артисты театра приглашают к разговору о блокаде, смерти и связи поколений. Постановщиком трибьюта победе выступил Родион Приходько, играющий в Комиссаржевке Штольца в «Обломове» и Комаровского в «Докторе Живаго».

9 мая, 19:00

«Красавица», ТЮЗ им. Брянцева (12+)

Реальная история о бегемоте по кличке Красавица, который пережил блокаду благодаря титаническим усилиям сотрудницы ленинградского зоопарка. Режиссер — звезда Татарского ТЮЗа и лауреат «Золотой маски» Тимур Кулов.

10 мая, 18:00

«12 писем до победы», Балтийский дом (12+)

Спектакль по мотивам писем из архива Музея обороны и блокады Ленинграда. На сцене всего три героя, по-разному переживающие тяготы войны — солдат, его возлюбленная и мать. Театральную адаптацию переписки сопровождают песни Окуджавы и Визбора, а также стихи советских поэтов.

9 мая, 15:00

«Последний троллейбус», «Стачка» (16+)

Нейминг душеспасительной постановки связан с тем, что ее персонажи (будущая влюбленная пара!) встречаются в троллейбусе, движущемся по Невскому. События разворачиваются 9 мая 1965 года — в эту дату впервые стали отмечать День Победы.

9 мая, 19:00

КОНЦЕРТЫ

«Минуты жизни»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой БТК

«Минуты жизни»

«День Победы», Филармония им. Шостаковича (6+)

Историческую программу, исполненную в 1942-м в блокадном Ленинграде, повторит оркестр филармонии, скрипач Равиль Ислямов, а также вокалисты Екатерина Курбанова и Мирослав Молчанов.

9 мая, 19:00

«Фронтовые письма», Театр им. Ленсовета (12+)

Сергей Мигицко, Александр Новиков, Алиса Рейфер, Сергей Перегудов и другие звезды Театра им. Ленсовета синтезируют стихи Берггольц, Симонова и Шпаликова, фрагменты писем времен Великой Отечественной и композиции «Майский вальс», «Синий платочек», «Темная ночь» и «Журавли».

9 мая, 12:00

«Ленинград. Партитура жизни», Александринский театр (16+)

События спектакля-концерта происходят во времена блокады и рассказывают о жизни Дмитрия Шостаковича. За музыкальную часть отвечает Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга — коллектив, появившийся 10 мая 1945 года. Спойлер: вечер не обойдется без «Ленинградской» симфонии.

9 мая, 19:00

«Помнить, чтобы жить», Концертный зал Мариинского театра (6+)

Жанр неслучайно обозначен как «музыкально-литературная композиция»: со стихами Рождественского,, Берггольц и Окуджавы здесь соседствуют песни Мокроусова, Аедоницкого и Молчанова.

9 мая, 19:00

Концерт Духового оркестра Мариинского театра, Концертный зал Мариинского театра (6+)

Хор, оркестр под управлением Арсения Шуплякова и солисты оперы исполнят военную классику: «Священная война», «Катюша», «Нам нужна одна победа», «Последний бой», «Смуглянка» и «Журавли».

9 мая, 13:00

«Вальс Победы», НДТ (12+)

Стихи Пастернака, бэнгеры Высоцкого, народные песни и многие другие произведения, близкие по духу артистам театра Льва Эренбурга — в сет-листе концерта, собранного из моноспектаклей.

9 и 10 мая

«Гаврилин. “Дом у дороги”. Песни военных лет», Филармония им. Шостаковича (6+)

Огромная команда из симфонического оркестра им. Мусоргского, двух хоровых коллективов и сольных исполнителей представит песни военных лет и академические сочинения. Будут и «Темная ночь», и «Катюша», и музыка из балета «Дом у дороги» по поэме Твардовского!

10 мая, 20:00

«Мелодии военных лет», Филармония джазовой музыки (12+)

Ленинградский диксиленд выступит с джазовыми аранжировками советских песен эпохи 1940-х и другими композициями, связанными с войнами ХХ века.

9 мая, 19:00

«Минуты жизни», Большой театр кукол (12+)

От «Белого вальса» Высоцкого до «Прощания славянки» Агапкина — так выглядит музыкальный рассказ о том, что даже в самые страшные минуты есть возможность обратиться к свету. Постановщик — авангардист и волшебник кукольного театра Руслан Кудашов.

9 мая, 19:00

«Память пылающих лет», Михайловский театр (6+)

Звезды оперы и оркестра Михайловского театра — Анастасия Барун, Полина Лаптева, Егор Мартыненко, Екатерина Егорова и Дамир Закиров, Александр Шахов, Артем Савченко — выйдут за рамки основного репертуара и споют композиции военных и послевоенных лет.

9 мая, 14:00

ВЫСТАВКИ

«Фрицы летят». Неизвестный автор. 1942 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Росфото

«Фрицы летят». Неизвестный автор. 1942 год

«Александр Осмеркин. Эрмитаж в 1945 году», Аполлонов зал Эрмитажа (0+)

Если вы искали повод заглянуть на праздниках в Эрмитаж (будто бы он был нужен!), здесь показывают два вида музея 1945 года: «Во дворе Эрмитажа» и «Внутренний двор Эрмитажа» участника «Бубнового валета» Александра Осмеркина. Ранее работы хранились в фондах музеев Оренбурга и Карелии, а теперь картины о начале мирной жизни и восстановлении наконец представлены публике.

До 26 июля

«Русский императив», «Манеж» (16+)

В «Манеже» осмысляют образ человека в переломный период истории. Военные события отражены не только в классическом искусстве, но и в совриске. В экспозиции более 20 громких имен: Петров-Водкин, Кандинский, Васнецов, Мухина, Верещагин, Репин, Боголюбов, Беляев-Гинтовт и другие.

До 7 июня

«Кунсткамера в годы войны: крепость науки и обороны» (0+)

В Кунсткамере отдают дань памяти сотрудникам, которые помогали сохранять коллекцию и здание музея в блокаду. Предметы эпохи  систематизированы по темам их быта: например, «Воздушная тревога», «Бомбоубежище», «Наука» или «Мечта о восстановлении Башни». Последний раздел — «Возрождение Кунсткамеры: 1944–1948 гг.» — перенесен во двор.

«Музыка побед», Шереметевский дворец (12+)

Выставка объединяет ряд исторических событий: от сражений петровского времени до 1945 года. О каждом из них мы узнаем через музыкальный медиум и батальные полотна. Главные экспонаты здесь — армейские литавры, барабаны, трубы, гобои, аккордеоны и баяны.

До 31 мая

«Севастополь. Город двух оборон», Росфото (12+)

Задумка проекта: показать снимки обороны города, созданные с разрывом в столетие (сначала в период Крымской войны, а затем Великой Отечественной!). Обратите внимание на работы Джеймса Робертсона — памятники ранней фотографии на соленой бумаге.

До 7 июня

«В дни войны и мира. Картины отечественной военной истории XIX — начала XXI в.», Музей артиллерии (12+)

Еще одно собрание батальной живописи авторства классиков и современных мастеров. Всего покажут 40 полотен (большинство из них никогда не экспонировалось!): начиная с войны 1812 года и заканчивая сегодняшним днем. Хайлайт — «Военный совет в Филях» Кившенко.

До 13 сентября

КИНОПОКАЗЫ

«Летят журавли», 1957 год
Мосфильм, кадр из фильма

«Летят журавли», 1957 год

Цикл фильмов о Великой Отечественной войне, ЦСИ им. Курехина (18+)

В программе четыре классических ленты: драма о разлуке влюбленных «Летят журавли», история о нескольких днях из жизни связиста «Баллада о солдате», дебют Тарковского «Иваново детство» и бытописание сопротивления партизанов «Восхождение».

9 мая, 13:00

«Двадцать дней без войны», «Родина» (12+)

В драме Алексея Германа-старшего фронтовой журналист (Юрий Никулин) в конце 1942-го впервые за долгое время оказывается в отпуске и удивляется мирной жизни. Главным событием для него становится влюбленность в героиню Людмилы Гурченко.

9 мая, 11:00

«Белорусский вокзал», «Аврора» (12+)

Игра Евгения Леонова и Анатолия Папанова, а также музыка Булата Окуджавы — вот лишь немногие факты, за которые мы любим «Белорусский вокзал». По его сюжету однополчане встречаются спустя 25 лет после войны на похоронах друга и предаются ностальгии.

10 мая, 17:30

ФЕСТИВАЛИ

Левашовский хлебозавод
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Группы RBI

Левашовский хлебозавод

«Танцплощадка Победы», Левашовский хлебозавод (0+)

13:00

На площадке Левашовского хлебозавода пройдут показы киностудии «Ленфильм» («Антон Иванович сердится», «Золушка», «Небесный тихоход» и «Дорогой мой человек»), мастер-классы по старинным танцам (фокстрот, полька и вальс), читка писем и стихов военного времени, концерт ретро-ансамбля «Домино квартет», а также пение хором главных песен, связанных с Днем Победы.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: