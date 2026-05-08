Как Петербург отмечает День Победы: спектакль Туминой о блокаде, читка Ткачука «А зори здесь тихие…» и спецпоказ фильма «Иваново детство»

«Будь здоров, Школяр», МДТ — Театр Европы (16+)

Полуавтобиографическое произведение Булата Окуджавы — история о вчерашних школьниках, которые отправляются на войну. Яна Тумина изобретает для его инсценировки полифоническую форму: повесть смешивается с поэзией и цитатами автора, а заодно атрибутами уличной культуры (рэпом, скейтерами и граффити!).

8 мая, 19:00

«Актеры БДТ — солдаты Великой Отечественной…», БДТ им. Товстоногова (12+)

Театровед Ирина Шимбаревич расскажет об артистах и сотрудниках БДТ, которые во время войны уезжали на фронт и ставили постановки в эвакуации. Например, речь пойдет об Иннокентии Смоктуновском («Берегись автомобиля»! «Преступление и наказание»!) и звезде «Белого солнца пустыни» Павле Луспекаеве.

8 и 9 мая

«А зори здесь тихие…», Всеволожск, «Дом Авиаторов» (12+)

Евгений Ткачук, команда его конно-драматического театра «ВелесО» и легендарный актер из «Улиц разбитых фонарей» Юрий Кузнецов прочтут классику Бориса Васильева о судьбах советских зенитчиц и их командире.

9 мая, 12:00

«Гекатомба. Блокадный дневник», Театр на Литейном (16+)

И вновь работа Яны Туминой! На этот раз, созданная в коллаборации с поэтессой Наталией Соколовской, в жанре «документальная мистерия». С помощью театра кукол и пластических этюдов авторы инсценируют реальные истории о блокадном Ленинграде и его жителях.

9 мая, 19:00

«Дождливым вечером», Новая сцена Александринского театра (12+)

Мастер РГИСИ Иван Благодер вместе с авторским курсом поставил балладу о любви во время войны. В основе сюжета — отсылки к песням и стихам середины XX века, а фоном для событий стала кинохроника.

9 мая, 19:30

«Живи и помни», Мастерская (16+)

В исполнении худрука «Мастерской» Григория Козлова повесть Валентина Распутина о судьбах фронтовика-дезертира и его жены походит на античную трагедию и задает зрителю неудобные вопросы о цене победы.

8 мая, 19:30

«Многоголосье», Театр Комиссаржевской (12+)

Артисты театра приглашают к разговору о блокаде, смерти и связи поколений. Постановщиком трибьюта победе выступил Родион Приходько, играющий в Комиссаржевке Штольца в «Обломове» и Комаровского в «Докторе Живаго».

9 мая, 19:00

«Красавица», ТЮЗ им. Брянцева (12+)

Реальная история о бегемоте по кличке Красавица, который пережил блокаду благодаря титаническим усилиям сотрудницы ленинградского зоопарка. Режиссер — звезда Татарского ТЮЗа и лауреат «Золотой маски» Тимур Кулов.

10 мая, 18:00

«12 писем до победы», Балтийский дом (12+)

Спектакль по мотивам писем из архива Музея обороны и блокады Ленинграда. На сцене всего три героя, по-разному переживающие тяготы войны — солдат, его возлюбленная и мать. Театральную адаптацию переписки сопровождают песни Окуджавы и Визбора, а также стихи советских поэтов.

9 мая, 15:00

«Последний троллейбус», «Стачка» (16+)

Нейминг душеспасительной постановки связан с тем, что ее персонажи (будущая влюбленная пара!) встречаются в троллейбусе, движущемся по Невскому. События разворачиваются 9 мая 1965 года — в эту дату впервые стали отмечать День Победы.

9 мая, 19:00