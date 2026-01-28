Выставка графики Глеба Ершова, лекции о современном петербургском театре и эмбиент-концерт: Левашовский хлебозавод объявил программу на февраль

Лекция о спектакле «Театральный роман» Романа Габрия

Искусствовед Евгений Слесарь запускает цикл лекций о современном петербургском театре. Встречи будут проходить в формате обсуждений с разбором спектаклей, которые слушатели уже смотрели. 5 февраля состоится первая встреча, посвященная «Театральному роману» в постановке Романа Габрия на сцене театра им. Ленсовета. Слесарь предлагает обсудить образную систему, метафорический строй, актерские работы и сценографические решения постановки. Он обратится и к автобиографической прозе Михаила Булгакова, чтобы раскрыть театр как замкнутую структуру со своими правилами и как зеркало политических и культурных трансформаций эпохи.

Выставка Глеба Ершова

20 февраля в гостиной masters откроется выставка специалиста по русскому авангарду и древнерусскому искусству Глеба Ершова. Экспозиция включает графику, которую художник создал с использованием китайских бумаги и туши.

«В Глебе Ершове сходятся и живут аскетичная глубина древнерусской иконы, бунтарский дух русского авангарда и эпические образы его родины — Монголии. Новая серия графических работ, которая будет представлена в гостиной masters, посвящена монгольской мифологии, в частности, теме грозных божеств», — говорит куратор.