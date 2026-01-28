Выставка графики Глеба Ершова, лекции о современном петербургском театре и эмбиент-концерт: Левашовский хлебозавод объявил программу на февраль

До 15 февраля продолжается выставка участников венецианской биеннале Татьяны Баданиной и Владимира Наседкина «Наблюдатели».
С 24 декабря в Котельной и Гостиной Левашовского хлебозавода открыта выставка «Наблюдатели» Татьяны Баданиной и Владимира Наседкина. Работы художников создали микрокосм Вселенной, который помогает проследить, как за последние столетия преобразилась сама идея наблюдения: от благостного взгляда ангела-хранителя до тотальной цифровой слежки. Экспозиция работает до 15 февраля, а 6 и 14 февраля ее можно посетить с кураторской экскурсией Вики Межуевой.
Лекция о спектакле «Театральный роман» Романа Габрия
Искусствовед Евгений Слесарь запускает цикл лекций о современном петербургском театре. Встречи будут проходить в формате обсуждений с разбором спектаклей, которые слушатели уже смотрели. 5 февраля состоится первая встреча, посвященная «Театральному роману» в постановке Романа Габрия на сцене театра им. Ленсовета. Слесарь предлагает обсудить образную систему, метафорический строй, актерские работы и сценографические решения постановки. Он обратится и к автобиографической прозе Михаила Булгакова, чтобы раскрыть театр как замкнутую структуру со своими правилами и как зеркало политических и культурных трансформаций эпохи.
Выставка Глеба Ершова
20 февраля в гостиной masters откроется выставка специалиста по русскому авангарду и древнерусскому искусству Глеба Ершова. Экспозиция включает графику, которую художник создал с использованием китайских бумаги и туши.
«В Глебе Ершове сходятся и живут аскетичная глубина древнерусской иконы, бунтарский дух русского авангарда и эпические образы его родины — Монголии. Новая серия графических работ, которая будет представлена в гостиной masters, посвящена монгольской мифологии, в частности, теме грозных божеств», — говорит куратор.
Концерт Дмитрия Устинова с презентацией альбома «Music for a really long walk»
21 февраля на Левашовском хлебозаводе пройдет концерт Дмитрия Устинова — композитора, который исследует музыку как способ достижения более глубоких слоев сознания и внутренней трансформации. Устинов вдохновляется, академическим минимализмом, танцевальной электроникой и музыкой ритуалистических традиций. На концерте прозвучит музыка с его нового альбома «Music for a really long walk», на котором эмбиентные композиции сочетаются с трансовыми, репетитативными и перкуссионными.
Показ фильма «Мельников» о советском архитекторе-авангардисте
28 февраля Центр документального кино представит фильм «Мельников» о советском архитекторе будущего. Документальная картина Марины Марии Мельник рассказывает о непростой судьбе мастера и знакомит с наследием, которое он оставил.
Левашовский хлебзавод — мультифункциональное пространство с образовательной программой, выставками и концертами. Памятник конструктивизма, расположенный на Петроградской, стал площадкой культурного центра в 2023 году.
