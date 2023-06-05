40-тонный купол котельной, Форд и маленький Ленин: мифы и факты из истории Левашовского хлебозавода

8 июня «Собака.ru» проведет премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» на Левашовском хлебозаводе. Памятник конструктивизма на Петроградской пережил реконструкцию и 10 июня отроется официально как культурно-деловое пространство с лекторием школы Masters и блокадным мемориалом от ДК Лурье. По этому поводу мы собрали легенды и факты, связанные с историей предприятия: от новаторской системы Марсакова до баек о левашовском вожде пролетариата.
Инженер Марсаков придумал революционный проект хлебозавода с кольцевой конвейерной системой. Причем тут Форд?
В 1920-е население Москвы и Ленинграда стремительно росло. Чтобы обеспечить города хлебом, нужны были более производительные заводы. Изучив опыт строительства предприятий в провинциях, уральский инженер Георгий Марсаков предложил уникальный проект хлебозавода с кольцевой конвейерной системой. Она позволяла автоматизировать процесс выпекания и увеличить мощность конвейера почти беспредельно: в центре здания устанавливали круглую печь, а хлеб двигался по кругу сверху вниз от этапа брожения теста до фасовки на первом.
Марсаков представил разработку Наркомснабжению, но чиновники сначала отнеслись к ней скептически. Говорят, проект защитил инженер Герман Красин, младший брат наркома внешней торговли Леонида Красина. Якобы он сказал, что если бы Форд узнал о системе кольцевого конвейера, вцепился бы в нее.
До первого инновационного Хлебозавода им. Зотова в Москве был тестовый проект
Георгию Марсакову все-таки выделили 150 тысяч рублей для постройки тестового завода на Большой Семеновской в Москве. В здании трехэтажной пекарни ему ответили первый этаж. За 10 месяцев инженер выстроил котельную, собрал котел со сверхвысоким давлением пара, необходимым для выпечки хлеба. В 1929 году первое предприятие с кольцевой системой запустили. Завод показал высокую производительность: до 240-290 тонн хлеба в сутки. В 1930-х по этому проекту построили пять зданий в Москве и два в Петербурге. Так, в 1931 году первым стал Хлебозавод № 5 имени Зотова, а через два года открыли Левашовский в Ленинграде.
Нет однозначного ответа — кто архитектор
До сих пор ведут споры — кто создал архитектурный проект Левашовского. Часто авторство приписывают Александру Никольскому, автору стадиона им. Кирова на Крестовском (ныне утрачен), из-за круглой формы хлебозаводов типичной для зданий зодчего, особенно для бань. Принимал ли он участие в кейсе — достоверно неизвестно. В то же время петербургский историк архитектуры Борис Кириков и краевед Маргарита Штиглиц считают, что проект принадлежит Петру Бункину.
Хлебозавод работал в блокаду
В годы Великой Отечественной войны завод продолжал выпекать ржаной хлеб. В 1941—1942 годах производство переориентировали на выпуск формового хлеба и сухарей. Зимой из-за отключения воды установили насос, к зданию протянули трубопровод от Невы. В случае отключения электроэнергии на печах и расстойках всех колец сделали ручные приводы для непрерывного выпуска продукта. В 1945 году Левашовский начали отапливать углем.
Узнаваемая деталь — остекление
Первый типовой хлебозавод имени Зотова имел вертикальное ленточное остекление, из-за чего в помещениях было мало света. Учтя недочет, в подобных предприятиях начали использовать непрерывное горизонтальное. Такое — длинной 50 метров — как раз в Левашовском.
Пять названий завода
Предприятие построили в Ленинграде в 1933 году как хлебозавод-автомат №2. Порядковый номер присваивали каждому проекту — к тому моменту к строительству было запланировано еще четыре. Через два года его переименовали в «Хлебозавод Приморского района», после войны — Ждановского района, «Дарница». «Левашовский» — это, скорее, народное название, которое закрепилось из-за одноименного проспекта неподалеку.
У Левашовского был свой памятник Ленину
По легенде до середины 2010-х на территории завода стоял памятник вождю пролетариата в натуральную величину, около полутора метров. Авторство приписывают ленинградскому мастеру Вениамину Пинчуку, лауреату Сталинской премии второй степени и народному художнику СССР. Он создал памятники С. М. Кирову у Кировского завода и Ленину в Кремле. О левашовском Ленине доподлинно ничего неизвестно. По словам представителей RBI, при реконструкции артефакт не застали.
Во время реконструкции восстановили 40-тонный купол котельной
В 2017 году строительная компания RBI во главе с Эдуардом Тиктинским приобрела хлебозавод и участок. Застройщик предложил возвести жилой комплекс на территории, прилегающей к зданию, а часть вырученных средств использовать для реконструкции памятника конструктивизма. Архитектурный проект ЖК создал архитектор Евгений Герасимов. За несколько лет демонтировали производственные постройки 1990-х, скрывавшие нижние этажи Левашовского, отреставрировали фасады, возвели деревянный 40-тонный купол котельной. За архитектурно-дизайнерские решения всего объема здания отвечала компания ABD Architects.
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