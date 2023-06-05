40-тонный купол котельной, Форд и маленький Ленин: мифы и факты из истории Левашовского хлебозавода

Инженер Марсаков придумал революционный проект хлебозавода с кольцевой конвейерной системой. Причем тут Форд?

В 1920-е население Москвы и Ленинграда стремительно росло. Чтобы обеспечить города хлебом, нужны были более производительные заводы. Изучив опыт строительства предприятий в провинциях, уральский инженер Георгий Марсаков предложил уникальный проект хлебозавода с кольцевой конвейерной системой. Она позволяла автоматизировать процесс выпекания и увеличить мощность конвейера почти беспредельно: в центре здания устанавливали круглую печь, а хлеб двигался по кругу сверху вниз от этапа брожения теста до фасовки на первом.

Марсаков представил разработку Наркомснабжению, но чиновники сначала отнеслись к ней скептически. Говорят, проект защитил инженер Герман Красин, младший брат наркома внешней торговли Леонида Красина. Якобы он сказал, что если бы Форд узнал о системе кольцевого конвейера, вцепился бы в нее.

До первого инновационного Хлебозавода им. Зотова в Москве был тестовый проект

Георгию Марсакову все-таки выделили 150 тысяч рублей для постройки тестового завода на Большой Семеновской в Москве. В здании трехэтажной пекарни ему ответили первый этаж. За 10 месяцев инженер выстроил котельную, собрал котел со сверхвысоким давлением пара, необходимым для выпечки хлеба. В 1929 году первое предприятие с кольцевой системой запустили. Завод показал высокую производительность: до 240-290 тонн хлеба в сутки. В 1930-х по этому проекту построили пять зданий в Москве и два в Петербурге. Так, в 1931 году первым стал Хлебозавод № 5 имени Зотова, а через два года открыли Левашовский в Ленинграде.