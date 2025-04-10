Чем заняться в Петербурге с 10 по 13 апреля

Спектакль «Театральный роман», Театр им. Ленсовета (большая сцена) (16+)

18:00

Режиссер Роман Габриа объединяет булгаковский «Театральный роман», «Дни Турбиных» и «Белую гвардию». Каст тоже звездный — Михаил Боярский, Илья Дель, Лаура Пицхелаури и многие другие.

12 и 13 апреля

Лекция «Бродский х Vogue», музей «Полторы комнаты» (18+)

19:00

Культуролог и искусствовед Катя Пантелеева расскажет о публикациях поэта на страницах глянца, эволюции журнала и его легендарном арт-директоре (а также покровителе Бродского) Алексе Либермане.

Концерт Zoloto, «Юбилейный» (16+)

20:00

Группа Владимира Золотухина сыграет как треки из нового альбома «Перевоплотиться», так и давно знакомые хиты про вкладыши Love is и улицы, что ждали именно нас.

Выставка «На границе эпох», Eggz Gallery (18+)

Жизнь в Советском Союзе и на его излете в версии художников так называемой новой волны. В экспозиции — работы Сергея Бугаева-Африки, Леонида Борисова, Феликса Волосенкова, Владимира Яковлева и других.

До 12 апреля

Опера «Парсифаль», Мариинский театр (16+)

18:00

Репертуарная редкость! В основе сюжета — средневековая поэма о рыцаре Парсифале, который отказывается от эгоизма в пользу тотальной эмпатии.