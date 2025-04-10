Чем заняться в Петербурге с 10 по 13 апреля

Премьера спектакля Романа Габриа «Театральный роман» (Боярский! Дель! Пицхелаури!) в Ленсовета, концерт группы Zoloto, специальные показы фильмов Аньес Варда, выставка «На границе эпох» и балет «Танцсцены» в постановке экс-премьера Мариинского театра Вячеслава Самодурова — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 10 АПРЕЛЯ
Музыкант Владимир Золотухин
Балет «Танцсцены», Мариинский-2 (12+)
19:00
Экс-премьер Мариинки Вячеслав Самодуров возвращается на сцену как хореограф, чтобы показать свою версию «Симфонии in C» Стравинского.
Лекция «Художественные сквоты Ленинграда — Петербурга», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)
19:00
Искусствовед Андрей Хлобыстин расскажет, как в местных сквотах зарождались первые галереи совриска, издательства и рейвы.
Pop-up Zoloto x «Антон тут рядом», «Цистерна» (18+)
20:00
В программе — презентация клипа «Сколько уже дней», выставка артефактов со съемок, автограф-сессия и благотворительный маркет.
Выставка «Василий Семенович Садовников», Михайловский замок (0+)
Собрание акварелей, эскизов и литографий художника. Хайлайт экспозиции — монументальная 16-метровая «Панорама Невского проспекта».
До 14 июля
Гастроли Казанского ТЮЗа им. Кариева, театр «Суббота» (12+)
10 апреля гастроли стартуют тактильным спектаклем «Мой счастливый день». 11 апреля покажут историю о прощении и прощании с прошлым «Приключения Рустема», а 12 апреля — татарскую народную сказку «Гульчачак». Завершит гастроли дидактичная постановка о силе духа «Йусуф».
С 10 по 13 апреля
Выставка «Кабинет изобретателя», Masters digital gallery (18+)
Александра Пацаманюк и Анастасия Андреичева передают атмосферу кабинета ученого эпохи Возрождения, которому равно интересны прошлое и будущее, наука и искусство, реликты и магические существа.
До 7 мая
В кинотеатрах на этой неделе смотрим голливудский боевик с Энтони Хопкинсом и Биллом Скарсгардом «Западня» (18+), клаустрофобический триллер с Вуди Харрельсоном «Дыхание шторма» (16+), драму «Под огнем» (18+) Алекса Гарленда, повторный прокат картины братьев Коэн «Внутри Льюина Дэвиса» (16+), хоррор «Микки Монстр» (18+), историю о поисках отца на концерте группы «Звери» — «Все, что тебя касается» (12+) и бенефис Кузьмы Котрелева, Андрея Максимова и Александра Тарасова в криминальной комедии «Где наши деньги?» (18+).
ПЯТНИЦА: 11 АПРЕЛЯ
Фильм "Пуэнт-Курт" 1955 года
Специальный показ фильмов Аньес Варда, «Ленфильм» (18+)
17:30
Редкая возможность увидеть на большом экране работы режиссера французской новой волны. 11 апреля — дебют Варда «Пуэнт-Курт», 12-го — рассказ о трагическом любовном треугольнике «Счастье» , а 13-го — знаменитый киноэксперимент «Клео от 5 до 7».
С 11 по 13 апреля
Выставка «Эммануил Евзерихин», «Росфото» (12+)
Фотограф фиксировал в своих кадрах историю СССР: пионеров, физкультурников, парады, улицы старой Москвы, военные хроники и даже прогулку слона по ВДНХ.
До 15 июня
Ретроспектива «Кино и мода: искусство быть легендой», «Аврора» (18+)
20:00
В программе — документальные ленты о дизайнерах. Среди них — «Вествуд: Панк, Икона, Активист» (11 апреля), «Дрис ван Нотен» (12 апреля) и «Маржела: Своими словами» (13 апреля).
До 14 апреля
Музыкальный уик-энд, бар Evoe (18+)
23:00
Петербургские диджеи Daisy Ray и Никита Круглов устроят танцевальную феерию: грув, редкое диско и хаус прилагаются.
Выставка «Олдтаймер-Галерея», «Экспофорум» (0+)
35-я выставка старинных автомобилей и мотоциклов. Здесь можно научиться дрифтовать на спортивных радиоуправляемых машинках, купить старинные плакаты и таблички и понаблюдать за соревнованиями.
До 13 апреля
СУББОТА: 12 АПРЕЛЯ
Актер Илья Дель
Спектакль «Театральный роман», Театр им. Ленсовета (большая сцена) (16+)
18:00
Режиссер Роман Габриа объединяет булгаковский «Театральный роман», «Дни Турбиных» и «Белую гвардию». Каст тоже звездный — Михаил Боярский, Илья Дель, Лаура Пицхелаури и многие другие.
12 и 13 апреля
Лекция «Бродский х Vogue», музей «Полторы комнаты» (18+)
19:00
Культуролог и искусствовед Катя Пантелеева расскажет о публикациях поэта на страницах глянца, эволюции журнала и его легендарном арт-директоре (а также покровителе Бродского) Алексе Либермане.
Концерт Zoloto, «Юбилейный» (16+)
20:00
Группа Владимира Золотухина сыграет как треки из нового альбома «Перевоплотиться», так и давно знакомые хиты про вкладыши Love is и улицы, что ждали именно нас.
Выставка «На границе эпох», Eggz Gallery (18+)
Жизнь в Советском Союзе и на его излете в версии художников так называемой новой волны. В экспозиции — работы Сергея Бугаева-Африки, Леонида Борисова, Феликса Волосенкова, Владимира Яковлева и других.
До 12 апреля
Опера «Парсифаль», Мариинский театр (16+)
18:00
Репертуарная редкость! В основе сюжета — средневековая поэма о рыцаре Парсифале, который отказывается от эгоизма в пользу тотальной эмпатии.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 13 АПРЕЛЯ
Художница Геля Писарева
Концерт из цикла «Полнолуние», Дом Радио, Невский 62 (18+)
20:00
«Сможем ли мы услышать и почувствовать первоначальную гармонию, в которой появился человек?», — интересуются в Доме Радио. Музыкальная программа вечера пока остается в секрете.
Выставка «Политика рая», MYTH Gallery (12+)
Гобелены с цитатами, сканограммы райских садов и коллажи по мотивам средневековых гравюр — так художница Катя Исаева объединяет современный контекст и «Божественную комедию» Данте.
До 15 мая
Специальный показ «Курентзис: Реквием. Моцарт», «Аврора» (12+)
18:40
Рок-звезда среди дирижеров Теодор Курентзис и ансамбль musicAeterna исполняют (на киноэкране!) интерпретацию «Реквиема» Моцарта.
Выставка «Там, за домом, вырос сад…», Левашовский хлебозавод (6+)
В память о Геле Писаревой — художнице, пережившей блокаду — открывается выставка живописи и скульптур. Семейные мотивы и красота повседневности в ее пейзажах соседствуют с работами участников арт-объединения «Озерки — деревня художников».
До 4 мая
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