Чем заняться в Петербурге с 3 по 6 апреля

Спектакль «Чайка», Новая сцена Александринского театра (16+)

19:00

Гастроли МХТ им. Чехова продолжаются классической пьесой в постановке Константина Хабенского. «Рассказ, который мы будем вести на сцене, про нормальный человеческий эгоизм», — комментирует сам режиссер.

4 и 5 апреля

Выставка «Пикассо: художник среди поэтов», Bashmakov Gallery (12+)

Экспозиция состоит из более чем из сотни графических работ Пикассо. Маст-си: гравюры к «Метаморфозам» Овидия, офорты к «Неведомому шедевру» Бальзака и цинкографии к «Песне мертвых» Реверди.

До 24 августа

Презентация дневников Леонида Талочкина «Завтра — см. вчера», «Полторы комнаты» (18+)

19:30

Впервые опубликованы записи об арт-жизни в 1960-е летописца неофициального искусства Леонида Талочкина. Книгу представит историк искусства и куратор архива Музея «Гараж» Саша Обухова.

Спецпоказ фильма «Сталкер», «Аврора» (12+)

20:00

В день рождения Андрея Тарковского пересматриваем философскую притчу о комнате, в которой исполняются желания. О фильме расскажет главный редактор «Сеанса» Василий Степанов.

Спектакль «Б.Р.», УКТ, «Севкабель Порт» (18+)

19:00

Индустриальный сеттинг + микс из поэзии, музыки и хореографии + премьеры Большого театра и артисты МХТ им. Чехова = трибьют уральскому поэту Борису Рыжему.

4, 5 и 6 апреля

Концерт ПТВП, Aurora Concert Hall (18+)

20:00

Главный панк современного Петербурга Леха Никонов отыграет вместе со своей группой «Черный концерт». Прозвучат только самые мрачные и безнадежные треки.

Спектакль «Две дамочки в сторону Севера», «Мастерская» (16+)

19:30

Над театральным роуд-муви с вкраплениями черной комедии работает Анна Арефьева. На роль Бернадетт приглашена блистательная актриса театра «На Литейном» Елена Ложкина и по совместительству — мама режиссера.

4 и 5 апреля

Выставка «Чертополох, лягушка и дубовый шкаф», MYTH Gallery (18+)

Персональный проект участника арт-группы «Север-7» Вадима Михайлова — мифологическая гардеробная, где предметы мебели превращаются в фантасмагорические объекты.

До 30 апреля

Спектакль «Богема», Михайловский театр (12+)

19:00

Владимир Кехман (теперь и режиссер, а не только худрук Михайловского) переосмысляет одну из самых часто исполняемых опер Пуччини и переносит действие из XIX века в современность.

4 и 5 апреля