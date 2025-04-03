Чем заняться в Петербурге с 3 по 6 апреля

Спектакль по чеховской «Чайке» в режиссуре Константина Хабенского, выставка-посвящение Хармсу в KGallery, постановка «Чистилище» по Данте в Большом театре кукол, лекция балерины Дарьи Павленко и более 100 графических работ Пикассо в Bashmakov Gallery — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: З АПРЕЛЯ
Спектакль "Кит плывет на север"
Концерт хора Festino, Левашовский Хлебозавод (18+)
19:00
Музыкальное исследование феномена бахианства: от эпохи романтизма до современности. В программе — конечно же, Бах, а еще — Брамс, Макмиллан, Сандстрем, Лукомец и Хрущева.
Лекция «Винсент Ван Гог», РХЦ Эрмитажа «Старая Деревня» (16+)
18:45
Искусствовед Анастасия Бурковская расскажет о биографии и творческом пути апологета подсолнухов и одного из главных художников XX века.
Спектакль «Кит плывет на север», «Театральный проект 27» (10+)
19:00
Философская притча, роуд-муви, история о поисках своего предназначения и легенды алеутов — все это про постановку Алины Кушим по книге Анастасии Строкиной.
Выставка «Пространство многозначности», галерея «10.203», «Севкабель Порт» (12+)
Работы петербургского стрит-артиста Алексея Бархана — дорожные знаки, разукрашенные героями из эпосов и легенд.
До 12 апреля
В кинотеатрах на этой неделе смотрим сиквел успешной комедии «Батя 2: Дед» (12+) с Евгением Цыгановым, экспериментальный хоррор студии A24 с Дженной Ортега «Смерть единорога» (18+) и костюмную драму о Марии-Антуанетте «Падение короны» (18+).
ПЯТНИЦА: 4 АПРЕЛЯ
Пабло Пикассо из «Песнь мертвых», Пьер Реверди. Литография. 1948 год
Спектакль «Чайка», Новая сцена Александринского театра (16+)
19:00
Гастроли МХТ им. Чехова продолжаются классической пьесой в постановке Константина Хабенского. «Рассказ, который мы будем вести на сцене, про нормальный человеческий эгоизм», — комментирует сам режиссер.
4 и 5 апреля
Выставка «Пикассо: художник среди поэтов», Bashmakov Gallery (12+)
Экспозиция состоит из более чем из сотни графических работ Пикассо. Маст-си: гравюры к «Метаморфозам» Овидия, офорты к «Неведомому шедевру» Бальзака и цинкографии к «Песне мертвых» Реверди.
До 24 августа
Презентация дневников Леонида Талочкина «Завтра — см. вчера», «Полторы комнаты» (18+)
19:30
Впервые опубликованы записи об арт-жизни в 1960-е летописца неофициального искусства Леонида Талочкина. Книгу представит историк искусства и куратор архива Музея «Гараж» Саша Обухова.
Спецпоказ фильма «Сталкер», «Аврора» (12+)
20:00
В день рождения Андрея Тарковского пересматриваем философскую притчу о комнате, в которой исполняются желания. О фильме расскажет главный редактор «Сеанса» Василий Степанов.
Спектакль «Б.Р.», УКТ, «Севкабель Порт» (18+)
19:00
Индустриальный сеттинг + микс из поэзии, музыки и хореографии + премьеры Большого театра и артисты МХТ им. Чехова = трибьют уральскому поэту Борису Рыжему.
4, 5 и 6 апреля
Концерт ПТВП, Aurora Concert Hall (18+)
20:00
Главный панк современного Петербурга Леха Никонов отыграет вместе со своей группой «Черный концерт». Прозвучат только самые мрачные и безнадежные треки.
Спектакль «Две дамочки в сторону Севера», «Мастерская» (16+)
19:30
Над театральным роуд-муви с вкраплениями черной комедии работает Анна Арефьева. На роль Бернадетт приглашена блистательная актриса театра «На Литейном» Елена Ложкина и по совместительству — мама режиссера.
4 и 5 апреля
Выставка «Чертополох, лягушка и дубовый шкаф», MYTH Gallery (18+)
Персональный проект участника арт-группы «Север-7» Вадима Михайлова — мифологическая гардеробная, где предметы мебели превращаются в фантасмагорические объекты.
До 30 апреля
Спектакль «Богема», Михайловский театр (12+)
19:00
Владимир Кехман (теперь и режиссер, а не только худрук Михайловского) переосмысляет одну из самых часто исполняемых опер Пуччини и переносит действие из XIX века в современность.
4 и 5 апреля
СУББОТА: 5 АПРЕЛЯ
Главный режиссер БТК Руслан Кудашов
Спектакль «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему. Часть 2. Чистилище», Большой театр кукол (18+)
16:00
Прошлой осенью участники «Центра развития режиссуры БТК» вдохновлялись второй частью «Божественной комедии» — «Чистилище». По уже сложившейся традиции теперь нас ждет полноценная постановка.
5 и 6 апреля
Выставка «Почему, почему я лучше всех?», KGallery (12+)
Чемодан, фисгармония, цилиндр, оригиналы работ художников-обэриутов, а также Малевича и Филонова, Стерлигова и Глебова, Лапшина и Гершова — так эклектично (под стать писателю!) выглядит масштабная выставка-посвящение Даниилу Хармсу в год его 120-летия.
До 7 июля
Концерт Сюзанны, «Космонавт» (16+)
20:00
Большой сольник инди-дивы, которая в прошлом году выпустила EP «Железо», вдохновленный стахановцами и суфийскими поэтами.
Фестиваль «Виртуозы флейты» & «Северная лира», Мариинский театр (12+)
В субботу рекомендуем заглянуть на мастер-класс по игре на арфе от Мелинды Федлетар, а также на концерты памяти мецената Йоко Нагаэ Ческины и перформанс для флейты и фортепиано в исполнении Ма Юна и Елены Серовой.
До 13 апреля
Поп-ап-выставка «Рисунки на стенах», Eggz Gallery (12+)
Экспериментальный двухдневный проект сразу нескольких художников, работающих в том числе со стрит-артом: Андрея Люблинского, Евгения Старова, Леонида Тяптина и ALESHA.
5 и 6 апреля
Открытие квартиры-мастерской «Анны помогает», Некрасова, 58 (12+)
Фонд помощи подросткам с опытом сиротства в честь открытия устраивает праздник с арт-мастер-классами, распродажей хэнд-мейд вещей, лекцией и спид-дейтингом.
«Башня из слоновой кости», Дом Радио, Невский, 62 (16+)
20:00
Экспериментальный концерт с электронщиками Sedatic, Svetlo111 и resequence.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 6 АПРЕЛЯ
Выставка «13», «Стрит-арт хранение» (18+)
Покажут срез искусства московской «уличной волны» — Алексея Луку, Дмитрия Аске и еще 11 резидентов галереи Ruarts.
До 10 мая
Astoria Vintage & Home Market, отель «Астория» (18+)
На маркете покупаем книги «Академии», Masters BookStore и AdMarginem, идем на мастер-класс по росписи фарфора и слушаем совместную лекцию Дарьи Павленко, танцовщицы musicAeterna Dance, Context by Diana Vishneva и лауреатки премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», а также Ольги Угаровой, танцобозревателя Собака.ru.
Выставка «Несгоревшие сны», Art of Foto (6+)
Ретроспектива иконы ленинградской андеграундной фотографии Сергея Свешникова. В экспозиции — серии пейзажей и будней творческой интеллигенции Петербурга.
До 27 апреля
Литературный вечер «Наедине с поэтом», Ковенский, 14 (18+)
19:00
Актриса театра имени Вахтангова Эвелина Сарибекян прочитает стихотворения Ахматовой, Блока, Бродского и отрывки из поэмы «Руслан и Людмила» Пушкина.
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