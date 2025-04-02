Петров в «Кракене» и «Почтаре», сиквел «Бати» с Цыгановым и дуэт Скарсгарда и Хопкинса в триллере «Западня»: что смотреть в кинотеатрах в апреле 2025-го

А также — ураганная военная драма «Под огнем» Алекса Гарленда, повторный прокат «Внутри Льюина Дэвиса» братьев Коэн и «Порко Россо» Миядзаки, рискованная любовная авантюра «Джун и Джон» Люка Бессона и хоррор-эксперимент «Смерть единорога». Рассказываем о главных фильмах, которые показывают в кинотеатрах России в апреле.
С 3 АПРЕЛЯ
«Батя 2: Дед» (12+)
Продолжение успешной комедии с Владимиром Вдовиченковым, которую масштабировали до истории нескольких поколений. Сын героев первого фильма Макса (Стас Старовойтов) и Иры (Надежда Михалкова) сбегает из дома — а пока идут поиски, папа мальчика вспоминает, как его в девяностые отправляли на лето к деду-фронтовику (Евгений Цыганов с повязкой на глазу в молодости и в мощном пластическом гриме в старости). Режиссером сиквела выступил Илья Учитель («Летучий корабль», «Стрельцов»).
С 3 апреля
«Смерть единорога» / Death of a Unicorn (18+)
Очередной экспериментальный хоррор студии A24 — отец (Пол Радд, «Человек-муравей») с дочкой (Дженна Ортега, «Уэнсдэй») сбивают на машине самого настоящего единорога. Вокруг погибшего мифического существа сразу же начинается нездоровый ажиотаж: работодатели главного героя (Теа Леони из «Убийств в одном здании», Уилл Поултер из «Бегущего в лабиринте» и Ричард Э. Грант из «Солтберна») очень хотят на этом подзаработать — еще не догадываясь, во что ввязались.
Режиссер — дебютант Алекс Шарфман.
С 3 апреля
«Падение короны» / Le Deluge (18+)
Костюмная драма о закате французской монархии — Мария-Антуанетта (Мелани Лоран, «Не волнуйся, у меня все нормально») и Людовик XVI (Гийом Кане, «(Не)бывшие») после революции ожидают неизбежной казни.
Режиссером выступил Джанлука Йодиче, а продюсерами — Паоло Соррентино и авторы «Жанны Дюбари».
С 3 апреля
С 10 АПРЕЛЯ
«Внутри Льюина Дэвиса» / Inside Llewyn Davis (2012) (16+)
В повторном прокате картина братьев Коэн с Оскаром Айзеком и Кэри Маллиган — меланхоличная трагикомедия о бездомном фолк-певце с неудавшейся карьерой. В компании рыжего кота по кличке Улисс он неприкаянно скитается по немногочисленным друзьям в Нью-Йорке начала 1960-х.
С 10 апреля
«Дыхание шторма» / Last Breath (16+)
Клаустрофобический подводный триллер с Вуди Харрельсоном («Настоящий детектив») основан на реальных событиях. Команда дайверов во время шторма пытается спасти коллегу, оказавшегося на дне Северного моря с минимальным запасом кислорода.
Картину снял Алекс Паркинсон (самой заметной его работой был сериал «Речные монстры»), в касте — Симу Лю («Артур, ты король»), Финн Коул («Острые козырьки») и другие.
С 10 апреля
«Все, что тебя касается» (12+)
Комедия Александра Войтинского («Огниво», «Призрак») о 17-летней Маше (Маша Кошина, «Край надломленной луны»). Девушка узнает, что ее мама и отец, который никак не присутствовал в ее жизни, познакомились на концерте группы «Звери». В поисках папы она обнаруживает подходящего по данным мужчину в соцсетях и видит пост, что тот собирается на ближайшее выступление все тех же авторов хитов про сердечки на брелке и районы-кварталы. Маша решает наконец встретиться с ним.
Также в касте — Виктор Хориняк («Ждун»), Олег Чугунов («Наследие») и Зоя Бербер («Семейный переполох»).
С 10 апреля
«Западня» / Locked (18+)
Голливудский ремейк аргентинского триллера «Мышеловка» 2019 года о недалеком мелком воришке (Билл Скарсгард, «Носферату», «Оно»), который забрался в открытую бронированную машину и не смог из нее выбраться. А хозяин дорогого авто (Энтони Хопкинс в классической роли вежливого маньяка) втягивает его в издевательскую жестокую игру.
За постановку отвечает Дэвид Яровески («Гори, гори ясно»).
С 10 апреля
«Под огнем» / Warfare (18+)
После «Падения империи» Алекс Гарленд, кажется, окончательно увлекся темой военных конфликтов. На этот раз он экранизировал реальный эпизод войны в Ираке, когда в 2006 году группа американских солдат попала в масштабную засаду. Сценарий Гарленд написал совместно с Рэем Мендосой, бывшим спецназовцем, непосредственно участвовавшим в том бою.
В фильме снялись Д’Фарао Ун-А-Тай («Расследования Мердока»), Уилл Поултер («Выживший»), Космо Джарвис («Сегун») и Кит Коннор («Темные начала»).
С 10 апреля
«Микки Монстр» / Screamboat (18+)
Комедийный хоррор продолжает традицию «Винни-Пуха: Крови и меда» — добрый анимационный персонаж в нем превращается в безжалостное чудовище (и это, само собой, очень смешно!). Режиссер Стивен Ламорт («В живых не оставлять!») переосмыслил мотивы классического диснеевского мультфильма «Параходик Вилли». В роли монстра Микки снялся бессменный демонический клоун Арт из франшизы «Ужасающий» Дэвид Ховард Торнтон.
С 10 апреля
«Где наши деньги?» (18+)
Обладатель приза за лучший фильм на фестивале «Новый сезон» — криминальная комедия про девяностые и троих молодых парнях с большими амбициями, одетых в спорт-шик. Их играют Кузьма Котрелев («ЮЗЗЗ»), Андрей Максимов («Слова пацана») и Александр Тарасов, уже снимавшийся у режиссера картины Владимира Зинкевича в его полнометражном дебюте «Спайс бойз». Неудачное ограбление в их исполнении заканчивается большими проблемами — фактурное старшее поколение в лице Алексея Серебрякова и Владимира Сычева закономерно недовольно.
С 10 апреля
С 17 АПРЕЛЯ
«Кракен» (12+)
Масштабный блокбастер Николая Лебедева («Экипаж», «Легенда №17»), в котором российский флот оказывается один на один с пробудившимся гигантским морским чудовищем.
В касте — сплошь российские звезды: Александр Петров, Сергей Гармаш, Алексей Гуськов, Федор Добронравов и Диана Пожарская, а среди продюсеров числится Никита Михалков.
С 17 апреля
«Горная невеста» / Vermiglio (18+)
Фильм-участник основного конкурса Венецианского кинофестиваля получил на нем Особый приз жюри. Драма Мауры Дельперо рассказывает об итальянской семье, живущей в тихой пасторальной местности. Тогда как не так далеко бушует Вторая мировая война. Оператором картины выступил постоянный соавтор Андрея Звягинцева Михаил Кричман.
С 17 апреля
«Порко Россо» / Porco Rosso (1992) (12+)
Ре-релиз анимационной сказки Хаяо Миядзаки про пилота Марко Пагота — отважного героя Первой мировой, потерявшего веру в людей и человеческий облик. Буквально — протагонист превращается в свинью, как и персонажи «Унесенных призраками». Дело в том, что сам режиссер очень любит этих животных.
С 17 апреля
«Рейс навылет» / Fight or Flight (18+)
Комедийный боевик с Джошем Хартнеттом («Перл-Харбор», «Гнев человеческий»). Он играет бывшего спецагента, получившего предложение вернуться к работе, а именно: найти на борту самолета в Сан-Франциско киберпреступника по прозвищу Призрак. Проблема в том, что клиента планирует убить чуть ли не половина лайнера.
В фильме Джеймса Мэдигэна (сериал «Беглецы») также сыграли Кэти Сакхофф («Мандалорец»), Юлиан Костов («Белый лотос») и Марко Сарор («Джон Уик 4»).
С 17 апреля
«Коллекционер душ» / A Place Called Silence (18+)
Разноплановый китайский триллер, замешанный на школьном буллинге. Гибель одной из учениц запускает кровавую цепочку событий — травивших девочку сверстниц начинает одну за другой убивать таинственный маньяк, полиция идет по следу.
Автором выступил Сэм Цюа, режиссер проекта «Детектив из Чайнатауна».
С 17 апреля
«Мистер К» / Mr. K (18+)
Криспин Гловер («Назад в будущее», «Американские боги») играет заезжего фокусника, оказавшегося в очень странной гостинице с не менее удивительными соседями. Попытка сбежать из нее приводит к встрече с персонажем по прозвищу Оракул — и загадки стремительно множатся.
В мистической драме Таллулы Хазекамп Шваб также снялись Сунньи Меллес («Треугольник печали») и Финола Флэнаган («Остаться в живых»).
С 17 апреля
С 24 АПРЕЛЯ
«Дело "Мальдорор"» / Maldoror (18+)
Бельгиец Фабрис Дю Вельц («Послание от Кинга») снял не вполне типичный тру-крайм о похищениях детей и молодом полицейском (Антони Бажон, «Разбитые сердца»), который на почве расследования все больше и больше теряет себя.
Фильм участвовал во внеконкурсной программе прошлогоднего Венецианского кинофестиваля.
С 24 апреля
«Денискины рассказы» (6+)
Неустаревающая классика детской литературы на основе сборника Виктора Драгунского: Денис Кораблев едет на каникулы на дачу и попадает в самые увлекательные приключения.
В касте — юный Рома Панков, а также Александр Пашутин, Анна Пескова, Ольга Волкова и другие. Режиссер — внук писателя Артемий Драгунский, а над сценарием работали создатели «Манюни».
С 24 апреля
«Джун и Джон» / June and John (18+)
Классик необарокко в кино Люк Бессон вновь седлает любимого конька — он снял яркую авантюрную историю любви обычного клерка и харизматичной импульсивной девушки. В порыве они несутся куда глаза глядят.
Парочку сыграли Люк Стэнтон Эдди (до этого снимавшийся в непритязательных боевиках вроде фильма «Засада») и дебютантка Матильда Прайс.
С 24 апреля
«Почтарь» (12+)
Драма с Александром Петровым в главной роли. Он играет почтальона в маленьком городке во время Великой Отечественной — тот отказывается приносить местным жительницам трагические вести о гибели мужей и подделывает письма.
Режиссером выступил Андрей Разенков («Кромовъ»), в картине также сыграли Инга Оболдина, Федор Лавров, Полина Агуреева и многие другие актеры из российского А-листа.
С 24 апреля
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