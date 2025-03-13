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Уикенд

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Чем заняться в Петербурге с 13 по 16 марта

Специальный показ фильма «Любовное настроение» Вонга Кар-Вая, концерт пианиста Дениса Мацуева, финисаж грандиозного проекта о совриске Урала «Открытый мир», премьеры спектакля «Легенда о Гильгамеше» и перформанса Blue Times — Собака.ru рассказывает о главных события грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 13 МАРТА
ПЯТНИЦА: 14 МАРТА
СУББОТА: 15 МАРТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 16 МАРТА

ЧЕТВЕРГ: 13 МАРТА

Перформанс Blue Times
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Дома Радио. Фото: Люда Бурченкова

Перформанс Blue Times

Премьера перформанса Blue Times, Новая сцена Александринского театра (16+)

19:00

Автор идеи Алевтина Грунтовская исследует природу любви через несколько медиумов: движение, голос и цвет.

Выставка Post natural, Левашовский хлебозавод (18+)

Одержимый флорой арт-дуэт Flowgardenz Кости Бушманова и Вовы Ваненкова покажет проект про экологическую хрупкость и оппозицию природного и искусственного интеллекта.

До 23 марта

Коллективная импровизация с саксофонистом «АукцЫона», «лекторий’порт» (12+)

19:30

Как музыканты общаются на особом языке знаков и жестов? Саксофонист группы «АукцЫон» Николай Рубанов раскроет секрет и предложит попробовать себя в импровизации.

Выставка Аfterparty, Nikolay Evdokimov Gallery (18+)

Гений места Рубен Монахов представит покосившиеся натюрморты-оммажи Кузьме Петрову-Водкину.

До 1 мая

Лекция «Искусство Германии XVI века», Главный штаб Эрмитажа (16+)

19:00

Искусствовед Людмила Фролова расскажет о работах Альбрехта Дюрера, Лукаса Кранаха, Маттиаса Грюневальда и многих других художников.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим драму с Киллианом Мерфи из программы Берлинале «Мелочи жизни» (18+), новую работу автора нашумевшей «Платформы» — «Крушение мира» (18+), проект студии А24 с Джоном Малковичем «Опус» (18+), психологическую драму «Семь вуалей» (18+), повторный прокат классического джалло «Суспирия» (18+), киноальманах «Мужчина и женщина» (16+), комедийный боевик с Кристофом Вальцем «Киллер в отставке» (18+), мультфильм о харизматичном сыщике «Зверопоиск» (6+) и итальянский хоррор «Ужасающие» (18+).

ПЯТНИЦА: 14 МАРТА

Выставка «Цифровое искусство #2»: Таня Янни, Neutral Blossom
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Центра имени Сергея Курехина

Выставка «Цифровое искусство #2»: Таня Янни, Neutral Blossom

Спектакль «Путешествие в Реймс», Мариинский-2 (12+)

19:00

Большой театр привозит в Петербург оперу-былину Джоаккино Россини о коронации Карла X.

Открытие выставки «Цифровое искусство #2», Центр им. Сергея Курехина (16+)

Групповой проект медиахудожников (Виктора Кудряшова, Василисы Саврасовой, blackvision, Aizek, Марии Кобяковой, Анны Полани и других авторов) о цикличности, трансформации и выходе из зимнего анабиоза.

С 14 марта

Спецпоказ мультфильма «Мемуары улитки», «лекторий’порт» (18+)

19:00

Анимация с номинацией на «Оскар» про сироту Грейс Падл, которая коллекционирует улиток и решает начать жизнь с чистого листа.

Презентация книги «Разговоры о равенстве и неравенстве», «Подписные издания» (18+)

19:00

Публицист Никита Елисеев расскажет, как понимали неравенство в прошлом и чем это отличается от нынешних представлений. 

СУББОТА: 15 МАРТА

Кадр из фильма «Любовное настроение».

Кадр из фильма «Любовное настроение».

Премьера спектакля «Легенда о Гильгамеше», ТЮЗ им. Брянцева (16+)

18:00

Шумерский эпос в постановке турецкого режиссера Биркана Гергюна, который уже знаком зрителям ТЮЗа по спектаклю «Страдания юного Вертера».

Концерт Дениса Мацуева, БКЗ «Октябрьский» (6+)

19:00

На этот раз в исполнении пианиста-виртуоза Дениса Мацуева прозвучит джаз. 

Спецпоказ фильма «Любовное настроение», «Родина» (18+)

Поэтичная (и очень красивая!) мелодрама Вонга Кар-Вая про неслучшивийся роман.

Встреча с фронтменом «АукцЫона» Олегом Гаркушей, Imagine club (18+)

16:00

Легенда ленинградской рок-сцены расскажет о сольном альбоме и покажет редкую запись, на которой читает Хармса и поет песни не его стихи.

Презентация книги «Исчезание равно образованию», «Полторы комнаты» (18+)

19:00

Поэты Дмитрий Воробьев, Нина Ставрогина, Александр Скидан и Дмитрий Сабиров представят книгу с полными переводами сборников скандинавского автор Тура Ульвена.

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 16 МАРТА

Выставка «Открытый мир»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея Фаберже

Выставка «Открытый мир»

Премьера оперы «Айога», Мариинский театр (6+)

15:00 и 17:00

Режиссер Рустам Сагдиев знакомит зрителя с нанайским и русским фольклором.

Концерт группы «Базар», «Космонавт» (18+)

20:00

Пожалуй, самый романтичный хип-хоп-дуэт презентует новый альбом «Санта Муэртэ».

Кинопоказ спектакля Resurrection, «Сообщество» в Новой Голландии (16+)

19:00

MusicAeterna покажет спектакль Ромео Кастеллуччи на музыку Малера. Три года назад эта постановка открыла программу европейского театрального фестиваля в Экс-ан-Провансе.

Концерт «Где Фантом?», «Ласточка» (16+)

20:00

«В голове одно: “Я тебя люблю”» поет пост-панк-группа «Где Фантом?» — и мы, готовясь к ее концерту. 

Финисаж выставки «Открытый мир», Музей Фаберже (16+)

Грандиозный проект, посвященный совриску Урала (Эрнст Неизвестный! Михаил Брусиловский! Красил Макар! Владимир Наседкин!). Маст си: минералогические пейзажи, советский эпос и самобытное неофициальное искусство.

До 16 марта 

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