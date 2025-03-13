Чем заняться в Петербурге с 13 по 16 марта

Спектакль «Путешествие в Реймс», Мариинский-2 (12+)

19:00

Большой театр привозит в Петербург оперу-былину Джоаккино Россини о коронации Карла X.

Открытие выставки «Цифровое искусство #2», Центр им. Сергея Курехина (16+)

Групповой проект медиахудожников (Виктора Кудряшова, Василисы Саврасовой, blackvision, Aizek, Марии Кобяковой, Анны Полани и других авторов) о цикличности, трансформации и выходе из зимнего анабиоза.

С 14 марта

Спецпоказ мультфильма «Мемуары улитки», «лекторий’порт» (18+)

19:00

Анимация с номинацией на «Оскар» про сироту Грейс Падл, которая коллекционирует улиток и решает начать жизнь с чистого листа.

Презентация книги «Разговоры о равенстве и неравенстве», «Подписные издания» (18+)

19:00

Публицист Никита Елисеев расскажет, как понимали неравенство в прошлом и чем это отличается от нынешних представлений.