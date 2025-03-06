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Чем заняться в Петербурге с 6 по 9 марта

Спектакль-сенсация «Исследование ужаса» в «Полутора комнатах», специальный показ «Падших ангелов» в кинотеатре «Родина», лекция «Женщины в современной независимой музыке» в Новой Голландии и премьера танц-спектакля «Стыд» в Главном штабе — Собака.ru рассказывает о знаковых событиях грядущих выходных.

Четверг: 6 марта
Пятница: 7 марта
Суббота: 8 марта
Воскресенье: 9 марта

ЧЕТВЕРГ: 6 МАРТА

Репетиция спектакля «На всякого мудреца довольно простоты»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Театра имени Комиссаржевской

Репетиция спектакля «На всякого мудреца довольно простоты»

Премьера «На всякого мудреца довольно простоты», Театр им. Комиссаржевской (18+)

19:00

После недавней постановки «Бесприданницы» режиссер Александр Баргман обращает внимание на не менее хрестоматийную пьесу Островского.

Концерт Петра Налича, «Космонавт» (16+)

20:00

Вспоминаем, что значит «быть сахарным пакетом» под камеди-рок и фолк мотивы.

Лекция «Эпоха Просвещения: интеллектуалы, проект модерна и бессмертие в текстах», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

19:00

Кандидат философских наук Виктор Каплун расскажет о том, как бессмертие стало целью жизни интеллектуалов XVIII века.

Презентация книги «Барокко», «Подписные издания» (18+)

19:00

Петербургский историк искусства Александр Степанов представит путеводитель по эпохе барокко (и телепортирует слушателей на улицы Рима, Парижа, Вены, Праги и Лондона!).

В кинотеатрах на этой неделе смотрим экранизацию фэнтези-повести Джорджа Мартина с Милой Йовович «В потерянных землях» (18+), очаровательную семейную историю «Бабушка на миллион» (16+), классику французского кино (Делон! Шнайдер! Биркин!) «Бассейн» (16+), сказку «Царевна-лягушка» (6+), комедию «Дорогая, я больше не перезвоню» (16+), байопик звезды фигурного катания «Роднина» (12+), сюрреалистичное драмеди прямиком из Канн «Универсальный язык» (18+) и российский вариант «Дня сурка» — «Один хороший день» (16+).
 

ПЯТНИЦА: 7 МАРТА

Режисер Борис Павлович
Фото: Антон Рудзат для Собака.ru

Режисер Борис Павлович

 

Спектакль «Исследование ужаса», «Полторы комнаты» (18+)

18:00

Спектакль-сенсация основан на текстах и биографиях обэриутов. В нем режиссер Борис Павлович воссоздает атмосферу встреч Хармса, Введенского, Заболоцкого, Олейникова, Друскина, Михайлова и Липавского.

Открытие выставки «Август Ланин. Живопись, скульптура, графика, объект», Музей городской скульптуры (6+)

Ретроспектива к столетию петербургского пионера «электронного искусства» Августа Ланина. Впервые его цветомузыку покажут с использованием медиатехнологий.

С 7 марта по 6 апреля

Премьера «Сказок для взрослых», «Скороход» (14+)

20:00

Режиссер Сергей Азеев ставит пеьесу Константина Федорова «Про рыб». На сцене русские народные легенды смешаются с произведениями Салтыкова-Щедрина, а абсурд и бюрократия разгонятся до хтонического уровня.

Концерт Гульнары Гилязовой, кабаре-бар «Шум» (18+)

00:00

Отмечаем день рождения ленинградского рок-клуба треками группы «Кино», «Аквариум», «АукцЫон» и «ДДТ».

Выставка Night Expansion, «Цистерна» (18+)

Франко-японский арт-дуэт Nonotak привез в Петербург четыре медиа-инсталляции: подрывающие визуальные представления о гравитации и искажающие пространство и время.

По 11 мая

СУББОТА: 8 МАРТА

Кадр из фильма «Падшие ангелы» 1995 года
Chan Ye-Cheng, Jet Tone Production

Кадр из фильма «Падшие ангелы» 1995 года

Специальный показ «Падших ангелов», «Родина» (18+)

19:00

Культовый фильм Вонга Кар-Вая о судьбе немого киллера и его напарницы в ночном Гонконге.

«От женщин для женщин», «Нормальное место» (18+)

Инклюзивное пространство отмечает праздник мастер-классами, кинопоказом, свопом, телесной практикой и обсуждением видимости женщин в науке, женского образования и мифов о домашнем насилии.

с 14:00

Открытие выставки «А жизнь продолжается…», Эрмитаж в Старой Деревне (12+)

Певица Эдита Пьеха подарила Эрмитажу 26 концертных костюмов и платьев. Это работы знаковых модельеров: от Вячеслава Зайцева до Ирины Танцуриной.

С 8 марта по 20 апреля

Лекция «Женщины в современной независимой музыке», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

18:00

Автор подкаста «Весьма наслышаны» Максим Сергеев приглашает послушать женский серф-рок, дэнс-панк, моторик-поп, cпокен ворд (!) и панк-рок.

Специальный показ «Королевство полной луны», «лекторий'порт» (18+)

19:30

Романтическое драмеди Уэса Андерсона о побеге влюбленной пары подростков.

Открытие выставки «Лев Юдин», «Полторы комнаты» (12+)

Редчайшая возможность увидеть графику авангардиста и выпускника ВХУТЕМАСа Льва Юдина. В экспозиции — эскизы иллюстраций к детским книгам, рисунки и офорты, силуэтная аппликация и эксперименты с бумажной скульптурой.

С 8 по 23 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 9 МАРТА

Балерина Дарья Павленко
Фото: Ксения Ващенко для Собака.ru

Балерина Дарья Павленко

 

Премьера танц-спектакля «Стыд», Главный штаб (18+)

20:00

Хореограф Анастасия Пешкова и коллектив musicAeterna Dance препарируют феномен стыда. Главная партия — у примы-балерины Мариинки и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Дарьи Павленко.

Специальный показ «Курентзис: Реквием. Моцарт», киноцентр Ленфильм (12+)

17:00

Рок-звезда среди дирижеров Теодор Курентзис и ансамбль musicAeterna исполняют интерпретацию «Реквиема» Моцарта.

Финисаж выставки «Посмотри в глаза чудовищ», Эрмитаж (12+)

250 ваз, скульптур, рельефов и статуэток показывают эволюцию фобий от Античности до Нового времени. В сюжетах встречаются и природные катаклизмы, и божественная кара, и смерть, и даже поцелуй сфинкса.

По 9 марта (включительно)

Спектакль «Нити», «Упсала-Цирк» (6+)

18:00

Постановка, которая родилась из перформанса в московском музее ММОМА. «Упсала-Цирк» приглашает к диалогу с цирковыми артистами, музыкантами, пианино, хангом, трюками, поэзией и самими нитями.

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