Чем заняться в Петербурге с 6 по 9 марта

Премьера «На всякого мудреца довольно простоты», Театр им. Комиссаржевской (18+)

19:00

После недавней постановки «Бесприданницы» режиссер Александр Баргман обращает внимание на не менее хрестоматийную пьесу Островского.

Концерт Петра Налича, «Космонавт» (16+)

20:00

Вспоминаем, что значит «быть сахарным пакетом» под камеди-рок и фолк мотивы.

Лекция «Эпоха Просвещения: интеллектуалы, проект модерна и бессмертие в текстах», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

19:00

Кандидат философских наук Виктор Каплун расскажет о том, как бессмертие стало целью жизни интеллектуалов XVIII века.

Презентация книги «Барокко», «Подписные издания» (18+)

19:00

Петербургский историк искусства Александр Степанов представит путеводитель по эпохе барокко (и телепортирует слушателей на улицы Рима, Парижа, Вены, Праги и Лондона!).

В кинотеатрах на этой неделе смотрим экранизацию фэнтези-повести Джорджа Мартина с Милой Йовович «В потерянных землях» (18+), очаровательную семейную историю «Бабушка на миллион» (16+), классику французского кино (Делон! Шнайдер! Биркин!) «Бассейн» (16+), сказку «Царевна-лягушка» (6+), комедию «Дорогая, я больше не перезвоню» (16+), байопик звезды фигурного катания «Роднина» (12+), сюрреалистичное драмеди прямиком из Канн «Универсальный язык» (18+) и российский вариант «Дня сурка» — «Один хороший день» (16+).

