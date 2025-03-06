Чем заняться в Петербурге с 6 по 9 марта

Спектакль-сенсация «Исследование ужаса» в «Полутора комнатах», специальный показ «Падших ангелов» в кинотеатре «Родина», лекция «Женщины в современной независимой музыке» в Новой Голландии и премьера танц-спектакля «Стыд» в Главном штабе — Собака.ru рассказывает о знаковых событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 6 МАРТА
Репетиция спектакля «На всякого мудреца довольно простоты»
Премьера «На всякого мудреца довольно простоты», Театр им. Комиссаржевской (18+)
19:00
После недавней постановки «Бесприданницы» режиссер Александр Баргман обращает внимание на не менее хрестоматийную пьесу Островского.
Концерт Петра Налича, «Космонавт» (16+)
20:00
Вспоминаем, что значит «быть сахарным пакетом» под камеди-рок и фолк мотивы.
Лекция «Эпоха Просвещения: интеллектуалы, проект модерна и бессмертие в текстах», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)
19:00
Кандидат философских наук Виктор Каплун расскажет о том, как бессмертие стало целью жизни интеллектуалов XVIII века.
Презентация книги «Барокко», «Подписные издания» (18+)
19:00
Петербургский историк искусства Александр Степанов представит путеводитель по эпохе барокко (и телепортирует слушателей на улицы Рима, Парижа, Вены, Праги и Лондона!).
В кинотеатрах на этой неделе смотрим экранизацию фэнтези-повести Джорджа Мартина с Милой Йовович «В потерянных землях» (18+), очаровательную семейную историю «Бабушка на миллион» (16+), классику французского кино (Делон! Шнайдер! Биркин!) «Бассейн» (16+), сказку «Царевна-лягушка» (6+), комедию «Дорогая, я больше не перезвоню» (16+), байопик звезды фигурного катания «Роднина» (12+), сюрреалистичное драмеди прямиком из Канн «Универсальный язык» (18+) и российский вариант «Дня сурка» — «Один хороший день» (16+).
ПЯТНИЦА: 7 МАРТА
Режисер Борис Павлович
Спектакль «Исследование ужаса», «Полторы комнаты» (18+)
18:00
Спектакль-сенсация основан на текстах и биографиях обэриутов. В нем режиссер Борис Павлович воссоздает атмосферу встреч Хармса, Введенского, Заболоцкого, Олейникова, Друскина, Михайлова и Липавского.
Открытие выставки «Август Ланин. Живопись, скульптура, графика, объект», Музей городской скульптуры (6+)
Ретроспектива к столетию петербургского пионера «электронного искусства» Августа Ланина. Впервые его цветомузыку покажут с использованием медиатехнологий.
С 7 марта по 6 апреля
Премьера «Сказок для взрослых», «Скороход» (14+)
20:00
Режиссер Сергей Азеев ставит пеьесу Константина Федорова «Про рыб». На сцене русские народные легенды смешаются с произведениями Салтыкова-Щедрина, а абсурд и бюрократия разгонятся до хтонического уровня.
Концерт Гульнары Гилязовой, кабаре-бар «Шум» (18+)
00:00
Отмечаем день рождения ленинградского рок-клуба треками группы «Кино», «Аквариум», «АукцЫон» и «ДДТ».
Выставка Night Expansion, «Цистерна» (18+)
Франко-японский арт-дуэт Nonotak привез в Петербург четыре медиа-инсталляции: подрывающие визуальные представления о гравитации и искажающие пространство и время.
По 11 мая
СУББОТА: 8 МАРТА
Кадр из фильма «Падшие ангелы» 1995 года
Специальный показ «Падших ангелов», «Родина» (18+)
19:00
Культовый фильм Вонга Кар-Вая о судьбе немого киллера и его напарницы в ночном Гонконге.
«От женщин для женщин», «Нормальное место» (18+)
Инклюзивное пространство отмечает праздник мастер-классами, кинопоказом, свопом, телесной практикой и обсуждением видимости женщин в науке, женского образования и мифов о домашнем насилии.
с 14:00
Открытие выставки «А жизнь продолжается…», Эрмитаж в Старой Деревне (12+)
Певица Эдита Пьеха подарила Эрмитажу 26 концертных костюмов и платьев. Это работы знаковых модельеров: от Вячеслава Зайцева до Ирины Танцуриной.
С 8 марта по 20 апреля
Лекция «Женщины в современной независимой музыке», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)
18:00
Автор подкаста «Весьма наслышаны» Максим Сергеев приглашает послушать женский серф-рок, дэнс-панк, моторик-поп, cпокен ворд (!) и панк-рок.
Специальный показ «Королевство полной луны», «лекторий'порт» (18+)
19:30
Романтическое драмеди Уэса Андерсона о побеге влюбленной пары подростков.
Открытие выставки «Лев Юдин», «Полторы комнаты» (12+)
Редчайшая возможность увидеть графику авангардиста и выпускника ВХУТЕМАСа Льва Юдина. В экспозиции — эскизы иллюстраций к детским книгам, рисунки и офорты, силуэтная аппликация и эксперименты с бумажной скульптурой.
С 8 по 23 марта
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 9 МАРТА
Балерина Дарья Павленко
Премьера танц-спектакля «Стыд», Главный штаб (18+)
20:00
Хореограф Анастасия Пешкова и коллектив musicAeterna Dance препарируют феномен стыда. Главная партия — у примы-балерины Мариинки и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Дарьи Павленко.
Специальный показ «Курентзис: Реквием. Моцарт», киноцентр Ленфильм (12+)
17:00
Рок-звезда среди дирижеров Теодор Курентзис и ансамбль musicAeterna исполняют интерпретацию «Реквиема» Моцарта.
Финисаж выставки «Посмотри в глаза чудовищ», Эрмитаж (12+)
250 ваз, скульптур, рельефов и статуэток показывают эволюцию фобий от Античности до Нового времени. В сюжетах встречаются и природные катаклизмы, и божественная кара, и смерть, и даже поцелуй сфинкса.
По 9 марта (включительно)
Спектакль «Нити», «Упсала-Цирк» (6+)
18:00
Постановка, которая родилась из перформанса в московском музее ММОМА. «Упсала-Цирк» приглашает к диалогу с цирковыми артистами, музыкантами, пианино, хангом, трюками, поэзией и самими нитями.
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