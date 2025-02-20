Чем заняться в Петербурге с 20 по 23 февраля

Спектакль «Ромео и Джульетта во мгле», МДТ — Театр Европы (16+)

19:00

Новинка от Льда Додина о противостоянии любви злу. Спектакль создан по мотивам произведений Яна Отченашека, Уильяма Шекспира, Виктора Астафьева, Александра Солженицына и Элиф Шафак.



Открытие выставки «Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения», Корпус Бенуа (6+)



В Русском музее — бенефис монументалиста и певца витальности раннего СССР. Покажут хрестоматийные картины «Текстильщицы» и «Раздолье», а также уникальные мозаики «Утро» и «Хоккеисты» (их можно увидеть впервые за 50 лет!) .

С 21 февраля по 14 апреля

Спецпоказ фильма «Архитектор. История Алексея Германа», «Ленфильм» (18+)

17:20

Документальная лента о том, как создавался уникальный киномир картины «Трудно быть богом». Сеанс посвящен памяти Алексея Юрьевича Германа.

Лекция «Современные художники и аукционы», Главный штаб Эрмитажа (16+)

19:00

Искусствовед Марина Блюмин расставит точки над i в споре о том, «почему эта картина стоит так дорого?».

Концерт группы «Золотые зубы», «Ритмы» (18+)

19:00

Инди-поп о «больших надеждах, тлеющих на городских окраинах, чувстве дежавю и необычных снах» от фаворитов Николая Редькина и других музыкальных критиков.

21 и 22 февраля