Чем заняться в Петербурге с 20 по 23 февраля

Открытие выставки-блокбастера Александра Дейнеки в Русском музее, премьера спектакля Льва Додина «Джульетта в огне», специальный показ картины «Архитектор. История Алексея Германа», опера «Бал-маскарад» в постановке Андрея Кончаловского в Мариинском театре и презентация книги Кирилла Рябова — Собака.ru рассказывает о главных события грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 20 ФЕВРАЛЯ
Писатель Кирилл Рябов
Презентация книги Кирилла Рябова «Спаси и сохрани», «Порядок слов» (18+)
19.30
Менестрель петербургской хтони представит повесть о двух мальчиках, которые ездят по заснеженным заброшенным деревням.
Опера «Бал-маскарад», Мариинский-2 (12+)
19:00
Мариинка объявила месяц Джузеппе Верди! Идем слушать «Бал-маскарад» Андрея Кончаловского (это уже вторая постановка режиссера на сцене театра после нашумевшей «Войны и мира»).
Лекция «Анна Павлова — икона стиля», Arts Square Gallery (12+)
19:00
Успевайте заглянуть на фестиваль ко дню рождения знаменитой балерины. Танц-колумнист Собака.ru Ольга Угарова расскажет, почему Павлова так значима для балета, культуре и моде.
Выставка театральных экспонатов, Шереметевский дворец (6+)
Рассматриваем вблизи костюмы Людмилы Гурченко и Светланы Крючковой, куклы Резо Габриадзе и альт «Граф Шереметев».
До середины марта
В кинотеатрах на этой неделе смотрим драму Пола Шредера с Ричардом Гиром «О, Канада» (18+), инди-кино с Еленой Лядовой и Полиной Цыгановой «Чистый лист» (18+), драмеди Уэса Андерсона 2012 года «Королевство полной луны» (18+), фильм-обладатель двух гран-при в Каннах «Все, что нам кажется светом» (18+), байопик с Анной Михалковой «Екатерина Великая» (12+) и шпионский ретродетектив с Милошем Биковичем и Глебом Калюжным «Красный шелк» (16+).
ПЯТНИЦА: 21 ФЕВРАЛЯ
Александр Дайнека «Ночь», 1935 год.
Спектакль «Ромео и Джульетта во мгле», МДТ — Театр Европы (16+)
19:00
Новинка от Льда Додина о противостоянии любви злу. Спектакль создан по мотивам произведений Яна Отченашека, Уильяма Шекспира, Виктора Астафьева, Александра Солженицына и Элиф Шафак.
Открытие выставки «Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения», Корпус Бенуа (6+)
В Русском музее — бенефис монументалиста и певца витальности раннего СССР. Покажут хрестоматийные картины «Текстильщицы» и «Раздолье», а также уникальные мозаики «Утро» и «Хоккеисты» (их можно увидеть впервые за 50 лет!) .
С 21 февраля по 14 апреля
Спецпоказ фильма «Архитектор. История Алексея Германа», «Ленфильм» (18+)
17:20
Документальная лента о том, как создавался уникальный киномир картины «Трудно быть богом». Сеанс посвящен памяти Алексея Юрьевича Германа.
Лекция «Современные художники и аукционы», Главный штаб Эрмитажа (16+)
19:00
Искусствовед Марина Блюмин расставит точки над i в споре о том, «почему эта картина стоит так дорого?».
Концерт группы «Золотые зубы», «Ритмы» (18+)
19:00
Инди-поп о «больших надеждах, тлеющих на городских окраинах, чувстве дежавю и необычных снах» от фаворитов Николая Редькина и других музыкальных критиков.
21 и 22 февраля
СУББОТА: 22 ФЕВРАЛЯ
Выставка «Представление: цирк пяти клоунов»
Спектакль «Железновы», «Театр Поколений» (16+)
19:00
Режиссер Руслан Кацагаджиев переносит события пьесы «Васса Железнова» из 1910 года в современность. Зритель наблюдает за семьей нуворишей, которая вступает в схватку за наследство (под композиции группы «Крематорий»!).
Концерт Фернандо Калисто, Мариинский-2 (6+)
19:30
Пианист-виртуоз умело смешивает культурные традиции России и Бразилии.
Выставка «Представление: цирк пяти клоунов», Eggz Gallery (12+)
«Петербургский Матисс» 1980–2000-х (он же художник Владимир Загоров) покажет амазонку из шапито-шоу и путь канатоходца.
С 22 февраля по 30 марта
Концерт Андрея Ефимовского, Дом Радио, Невский 62 (12+)
20:00
Участник оркестра musicAeterna проведет экскурс в историю виолончельной музыки.
«что если выставка визуальных исследований», «Лекторий Порт» (16+)
12:00
Экспозиция от магистров Школы дизайна НИУ ВШЭ и разнообразные мастер-классы, где можно создать зин, открытку, закладку для книг или стикер-пак.
Вечеринка «Чувство ритма х Паша Техник», «Ритмы» (18+)
22:00
Легенда техно-сцены приезжает в Петербург с диджей-сетом. В лайнапе замечены также EMC и Roots United.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 23 ФЕВРАЛЯ
Кадр из фильма «Собачья жизнь» 1918 года
Спектакль «Пигмалион», «Балтийский дом» (большая сцена) (16+)
19:00
Режиссер Наталья Индейкина берется за самую известную пьесу Бернарда Шоу — о превращении цветочницы, разговаривающей на кокни, в леди с безупречными манерами.
День рождения «Простых вещей», «Нормальное место» (6+)
14:00
Инклюзивные мастерские отмечают пятилетие диджей-сетом, свопом растений, а также мастер-классами по созданию игрушек и вешалок.
Спецпоказ «Немое кино и оркестр», «Родина» (0+)
17:00
Три короткометражки от гениев комедии Чарли Чаплина и Бастера Китона (с джазовой музыкой от Easy Winners!).
Лекция «Модернизм — предыстория и предпосылки», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)
16:00
Архитектурная феерия! Искусствовед Сергей Кавтарадзе расскажет, как модернисты отказались от устаревшего декора и придумали высотные здания.
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