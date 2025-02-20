18+
  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Поделиться:

Чем заняться в Петербурге с 20 по 23 февраля

Открытие выставки-блокбастера Александра Дейнеки в Русском музее, премьера спектакля Льва Додина «Джульетта в огне», специальный показ картины «Архитектор. История Алексея Германа», опера «Бал-маскарад» в постановке Андрея Кончаловского в Мариинском театре и презентация книги Кирилла Рябова — Собака.ru рассказывает о главных события грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 20 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА: 21 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА: 22 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 23 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ: 20 ФЕВРАЛЯ

Писатель Кирилл Рябов
Дарья Пискарева

Писатель Кирилл Рябов

Презентация книги Кирилла Рябова «Спаси и сохрани», «Порядок слов» (18+)

19.30

Менестрель петербургской хтони представит повесть о двух мальчиках, которые ездят по заснеженным заброшенным деревням.

Опера «Бал-маскарад», Мариинский-2 (12+)

19:00

Мариинка объявила месяц Джузеппе Верди! Идем слушать «Бал-маскарад» Андрея Кончаловского (это уже вторая постановка режиссера на сцене театра после нашумевшей «Войны и мира»).

Лекция «Анна Павлова — икона стиля», Arts Square Gallery (12+)

19:00

Успевайте заглянуть на фестиваль ко дню рождения знаменитой балерины. Танц-колумнист Собака.ru Ольга Угарова расскажет, почему Павлова так значима для балета,  культуре и моде.

Выставка театральных экспонатов, Шереметевский дворец (6+)

Рассматриваем вблизи костюмы Людмилы Гурченко и Светланы Крючковой, куклы Резо Габриадзе и альт «Граф Шереметев».

До середины марта

В кинотеатрах на этой неделе смотрим драму Пола Шредера с Ричардом Гиром «О, Канада» (18+), инди-кино с Еленой Лядовой и Полиной Цыгановой «Чистый лист» (18+), драмеди Уэса Андерсона 2012 года «Королевство полной луны» (18+), фильм-обладатель двух гран-при в Каннах «Все, что нам кажется светом» (18+), байопик с Анной Михалковой «Екатерина Великая» (12+) и шпионский ретродетектив с Милошем Биковичем и Глебом Калюжным «Красный шелк» (16+).

ПЯТНИЦА: 21 ФЕВРАЛЯ

Александр Дайнека «Ночь», 1935 год.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Александр Дайнека «Ночь», 1935 год.

Спектакль «Ромео и Джульетта во мгле», МДТ — Театр Европы (16+)

19:00

Новинка от Льда Додина о противостоянии любви злу. Спектакль создан по мотивам произведений Яна Отченашека, Уильяма Шекспира, Виктора Астафьева, Александра Солженицына и Элиф Шафак.

Открытие выставки «Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения», Корпус Бенуа (6+)

В Русском музее — бенефис монументалиста и певца витальности раннего СССР. Покажут хрестоматийные картины «Текстильщицы» и «Раздолье», а также уникальные мозаики «Утро» и «Хоккеисты» (их можно увидеть впервые за 50 лет!) .

С 21 февраля по 14 апреля

Спецпоказ фильма «Архитектор. История Алексея Германа», «Ленфильм» (18+)

17:20

Документальная лента о том, как создавался уникальный киномир картины «Трудно быть богом». Сеанс посвящен памяти Алексея Юрьевича Германа. 

Лекция «Современные художники и аукционы», Главный штаб Эрмитажа (16+)

19:00

Искусствовед Марина Блюмин расставит точки над i в споре о том, «почему эта картина стоит так дорого?».

Концерт группы «Золотые зубы», «Ритмы» (18+)

19:00

Инди-поп о «больших надеждах, тлеющих на городских окраинах, чувстве дежавю и необычных снах» от фаворитов Николая Редькина и других музыкальных критиков. 

21 и 22 февраля

СУББОТА: 22 ФЕВРАЛЯ

Выставка «Представление: цирк пяти клоунов»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой EggzGallery

Выставка «Представление: цирк пяти клоунов»

Спектакль «Железновы», «Театр Поколений» (16+)

19:00

Режиссер Руслан Кацагаджиев переносит события пьесы «Васса Железнова» из 1910 года в современность. Зритель наблюдает за семьей нуворишей, которая вступает в схватку за наследство (под композиции группы «Крематорий»!).

Концерт Фернандо Калисто, Мариинский-2 (6+)

19:30

Пианист-виртуоз умело смешивает культурные традиции России и Бразилии.

Выставка «Представление: цирк пяти клоунов», Eggz Gallery (12+)

«Петербургский Матисс» 1980–2000-х (он же художник Владимир Загоров) покажет амазонку из шапито-шоу и путь канатоходца.

С 22 февраля по 30 марта

Концерт Андрея Ефимовского, Дом Радио, Невский 62 (12+)

20:00

Участник оркестра musicAeterna проведет экскурс в историю виолончельной музыки.

«что если выставка визуальных исследований», «Лекторий Порт» (16+)

12:00

Экспозиция от магистров Школы дизайна НИУ ВШЭ и разнообразные мастер-классы, где можно создать зин, открытку, закладку для книг или стикер-пак.

Вечеринка «Чувство ритма х Паша Техник», «Ритмы» (18+)

22:00

Легенда техно-сцены приезжает в Петербург с диджей-сетом. В лайнапе замечены также EMC и Roots United.

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 23 ФЕВРАЛЯ

Кадр из фильма «Собачья жизнь» 1918 года
First National Pictures

Кадр из фильма «Собачья жизнь» 1918 года

Спектакль «Пигмалион», «Балтийский дом» (большая сцена) (16+)

19:00

Режиссер Наталья Индейкина берется за самую известную пьесу Бернарда Шоу — о превращении цветочницы, разговаривающей на кокни, в леди с безупречными манерами.

День рождения «Простых вещей», «Нормальное место» (6+)

14:00

Инклюзивные мастерские отмечают пятилетие диджей-сетом, свопом растений, а также мастер-классами по созданию игрушек и вешалок.

Спецпоказ «Немое кино и оркестр», «Родина» (0+)

17:00

Три короткометражки от гениев комедии Чарли Чаплина и Бастера Китона (с джазовой музыкой от Easy Winners!).

Лекция «Модернизм — предыстория и предпосылки», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

16:00

Архитектурная феерия! Искусствовед Сергей Кавтарадзе расскажет, как модернисты отказались от устаревшего декора и придумали высотные здания.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: