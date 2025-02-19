«О, Канада» с Ричардом Гиром и Умой Турман, инди-драма «Чистый лист» и байопик Екатерины II c Анной Михалковой: Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Чистый лист» (18+)

Светлая драма о женской дружбе режиссера-дебютанки Полины Кондратьевой. Непутевая Рита (Полина Цыганова) сбегает от ненавистной учебы в колледже и раздражающего отца (Дмитрий Куличков) в совершенно другую реальность: устраивается сиделкой к своей преподавательнице (Елена Лядова), которой очень нужна помощь в уходе за дочкой-инвалидом Сашей (Зинаида Ястржембская). Девочки быстро сближаются и становятся практически сестрами.

Социальное инди-кино, не сваливающееся ни в морализаторство, ни в откровенную чернуху, выиграло гран-при фестиваля «Короче»-2024.

С 20 февраля