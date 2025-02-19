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«О, Канада» с Ричардом Гиром и Умой Турман, инди-драма «Чистый лист» и байопик Екатерины II c Анной Михалковой: Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

Драма сценариста «Таксиста» Пола Шредера об умирающем документалисте, фаворит жюри Каннского кинофестиваля «Все, что нам кажется светом», а также возвращение на большие экраны «Королевства полной луны» Уэса Андерсона и шпионский детектив «Красный шелк» с Милошем Биковичем и Глебом Калюжным — рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Exemplary Films, Getaway Entertainment, Left Home Prods, 2025

«О, Канада» / Oh, Canada (18+)

Драма о пожилом режиссере-документалисте (Ричард Гир), который, предчувствуя скорую смерть, решается поведать все подробности своей жизни — под запись и в присутствии жены (Ума Турман). Однако исповедь оказывается противоречивой и даже шокирующей — даром, что умирающий от рака мужчина всю карьеру был классическим ненадежным рассказчиком.

За постановку романа Рассела Бэнкса взялся ветеран Голливуда Пол Шредер, сценарист «Таксиста» и «Бешеного быка».

C 20 февраля

Фонд «Кинопрайм», Telefilm Production, 2025

«Чистый лист» (18+)

Светлая драма о женской дружбе режиссера-дебютанки Полины Кондратьевой. Непутевая Рита (Полина Цыганова) сбегает от ненавистной учебы в колледже и раздражающего отца (Дмитрий Куличков) в совершенно другую реальность: устраивается сиделкой к своей преподавательнице (Елена Лядова), которой очень нужна помощь в уходе за дочкой-инвалидом Сашей (Зинаида Ястржембская). Девочки быстро сближаются и становятся практически сестрами.

Социальное инди-кино, не сваливающееся ни в морализаторство, ни в откровенную чернуху, выиграло гран-при фестиваля «Короче»-2024.

С 20 февраля

Petit Chaos, Chalk & Cheese Films, BALDR Film, Les Films Fauves, Another Birth, Pulpa Films, Arte France Cinéma, Condor Distribution (France), Spirit Media (India), September Film (Netherlands),"Экспонента" (в России), 2025

«Все, что нам кажется светом» / All We Imagine As Light (18+)

Снятая в квазидокументальной (постановщица Паял Кападиа начинала как раз с документального кино, и это ее игровой дебют) манере зарисовка из жизни двух женщин в современном Мумбаи. Они обе работают медсестрами и вместе снимают квартиру. У той, что старше, есть муж, но он давно уехал на заработки в Германию и с тех пор пропал. Вторая —тайно встречается с юношей-мусульманином.

Фильм стал обладателем гран-при Каннского кинофестиваля в прошлом году.

С 20 февраля

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

«Иноекино», «Парадиз», 2025

«Королевство полной луны» / Moonrise Kingdom (2012) (18+)

Снова на больших экранах — яркая и буйная, как природа Новой Англии, язвительная комедия Уэса Андерсона про лагерь бойскаутов. В нем эксцентричные дети и взрослые по-своему несчастны, но одновременно и счастливы, а побег из системы с любимой по переписке хоть и равен в своей сути эскапизму, но имеет благополучный исход.

Каждый кадр — будто модный лукбук и настоящее визуальное удовольствие.

С 20 февраля

1-2-3 Production, 2025

«Екатерина Великая» (12+)

Биографический фильм о Екатерине II в исполнении Анны Михалковой (и Ольги Лерман, играющей императрицу в молодости): прогрессивные идеи, дворцовые интриги, рефлексия о судьбах страны прилагаются.

Оператор Морад Абдель-Фаттах дебютирует как режиссер, а за сценарий ответственны Андрей Кравчук («Союз спасения»), Антон Черенков («Петр I») и писатель Андрей Рубанов.

С 20 февраля

Nota Bene Film Group, 2025

«Красный шелк» (16+)

Шпионский ретродетектив с Милошем Биковичем и Глебом Калюжным. 1927 год, по Транссибу идет поезд с секретными документами, от которых зависят российско-китайские отношения — и на эти бумаги очень много претендентов. Их пытаются защитить красноармеец и бывший сотрудник царской охранки — однако для начала им надо как-то договориться между собой.

Также в фильме Андрея Волгина («Балканский рубеж») снялись Гоша Куценко, Ирина Алферова, Ярослав Могильников и Евгений Куличков.

C 20 февраля

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