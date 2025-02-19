«О, Канада» с Ричардом Гиром и Умой Турман, инди-драма «Чистый лист» и байопик Екатерины II c Анной Михалковой: Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

Драма сценариста «Таксиста» Пола Шредера об умирающем документалисте, фаворит жюри Каннского кинофестиваля «Все, что нам кажется светом», а также возвращение на большие экраны «Королевства полной луны» Уэса Андерсона и шпионский детектив «Красный шелк» с Милошем Биковичем и Глебом Калюжным — рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«О, Канада» / Oh, Canada (18+)
Драма о пожилом режиссере-документалисте (Ричард Гир), который, предчувствуя скорую смерть, решается поведать все подробности своей жизни — под запись и в присутствии жены (Ума Турман). Однако исповедь оказывается противоречивой и даже шокирующей — даром, что умирающий от рака мужчина всю карьеру был классическим ненадежным рассказчиком.
За постановку романа Рассела Бэнкса взялся ветеран Голливуда Пол Шредер, сценарист «Таксиста» и «Бешеного быка».
C 20 февраля
«Чистый лист» (18+)
Светлая драма о женской дружбе режиссера-дебютанки Полины Кондратьевой. Непутевая Рита (Полина Цыганова) сбегает от ненавистной учебы в колледже и раздражающего отца (Дмитрий Куличков) в совершенно другую реальность: устраивается сиделкой к своей преподавательнице (Елена Лядова), которой очень нужна помощь в уходе за дочкой-инвалидом Сашей (Зинаида Ястржембская). Девочки быстро сближаются и становятся практически сестрами.
Социальное инди-кино, не сваливающееся ни в морализаторство, ни в откровенную чернуху, выиграло гран-при фестиваля «Короче»-2024.
С 20 февраля
«Все, что нам кажется светом» / All We Imagine As Light (18+)
Снятая в квазидокументальной (постановщица Паял Кападиа начинала как раз с документального кино, и это ее игровой дебют) манере зарисовка из жизни двух женщин в современном Мумбаи. Они обе работают медсестрами и вместе снимают квартиру. У той, что старше, есть муж, но он давно уехал на заработки в Германию и с тех пор пропал. Вторая —тайно встречается с юношей-мусульманином.
Фильм стал обладателем гран-при Каннского кинофестиваля в прошлом году.
С 20 февраля
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Королевство полной луны» / Moonrise Kingdom (2012) (18+)
Снова на больших экранах — яркая и буйная, как природа Новой Англии, язвительная комедия Уэса Андерсона про лагерь бойскаутов. В нем эксцентричные дети и взрослые по-своему несчастны, но одновременно и счастливы, а побег из системы с любимой по переписке хоть и равен в своей сути эскапизму, но имеет благополучный исход.
Каждый кадр — будто модный лукбук и настоящее визуальное удовольствие.
С 20 февраля
«Екатерина Великая» (12+)
Биографический фильм о Екатерине II в исполнении Анны Михалковой (и Ольги Лерман, играющей императрицу в молодости): прогрессивные идеи, дворцовые интриги, рефлексия о судьбах страны прилагаются.
Оператор Морад Абдель-Фаттах дебютирует как режиссер, а за сценарий ответственны Андрей Кравчук («Союз спасения»), Антон Черенков («Петр I») и писатель Андрей Рубанов.
С 20 февраля
«Красный шелк» (16+)
Шпионский ретродетектив с Милошем Биковичем и Глебом Калюжным. 1927 год, по Транссибу идет поезд с секретными документами, от которых зависят российско-китайские отношения — и на эти бумаги очень много претендентов. Их пытаются защитить красноармеец и бывший сотрудник царской охранки — однако для начала им надо как-то договориться между собой.
Также в фильме Андрея Волгина («Балканский рубеж») снялись Гоша Куценко, Ирина Алферова, Ярослав Могильников и Евгений Куличков.
C 20 февраля
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