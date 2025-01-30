18+
  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Поделиться:

Чем заняться в Петербурге с 30 января по 2 февраля

Премьера балета «Кроткая» хореографа Алексея Кононова, два концерта musicAeterna, спектакль «Экзюпери + Маленький принц» в театре «На Литейном», лекция про Ленинград эпохи Бродского, спецпоказ фильма Дэвида Линча «Голова-ластик» и вечер вернисажей в арт-центре «Пушкинская-10». Собака.ru рассказывает о главных событиях выходных, которые стоит увидеть. 

ЧЕТВЕРГ: 30 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА: 31 ЯНВАРЯ
СУББОТА: 1 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 2 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ: 30 ЯНВАРЯ

Композитор Настасья Хрущева и драматург Александр Артемов
Константин Рассохин

Композитор Настасья Хрущева и драматург Александр Артемов

Премьера балета «Кроткая», Новая сцена Александринского театра (16+)

19:00

Хореограф Алексей Кононов исследует текст Достоевского. За музыку отвечает лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Настасья Хрущева.

Концерт хора musicAeterna, Дом Радио, Невский проспект, 62 (16+)

20:00

Хор musicAeterna исполнит программу о борьбе света с тьмой Fighting the World (хайлайт — соло Луиджи Ноно!)

Опера «Пуритане», Мариинский театр (12+)

19:00

Репертуарная редкость с музыкой Винченцо Беллини. Дирижер — худрук Мариинки и Большого театра Валерий Гергиев.

Выставка «Своевременность», «Брусницын» (18+)

Фонд AdVita представляет работы AI-художников. Валерия Титова, Анастасия Чухненко, Денис Мерзлов, Екатерина Рыжикова, Ксения Баданова, Яр Кирсанов, Нина Фрейман, Meta Rite и «Битый пиксель» говорят через совриск об онкофобии, боли из-за потери близких и о том, как важно следить за своим здоровьем.

С 30 января по 9 февраля

Выставка «Путь к свету», особняк Румянцева (12+)

Искусство авангардистских форм и духовных поисков в работах последователей Малевича — Владимира Стерлигова и Елизаветы Александровой.

До 20 февраля

В кинотеатрах на этой неделе смотрим байопик Амадео Модильяни авторства Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия» (18+), мультфильм от оскаровского лауреата Мишеля Хазанавичуса «Самый ценный груз» (16+), фестивальный хит «Агния» (16+), историческую драму «Злой город» (18+), медитативное кино «Снег в моем дворе» (16+), мелодраму с Адель Экзаркопулос «Разбитые сердца» (18+) и французское драмеди «Братья по нотам» (16+).

ПЯТНИЦА: 31 ЯНВАРЯ

Историк Игорь Кузьмичев
Лина Либо

Историк Игорь Кузьмичев

Спецпоказ фильма «Голова-ластик», кинотеатр «Родина» (18+)

19:00

Дебютная полнометражная картина мэтра сюрреализма Дэвида Линча: тревожная и фантастическая.

Лекция «Ленинград эпохи Бродского. Мечта и люди», кабаре-бар «Шум» (18+)

19:00

Историк и куратор Игорь Кузьмичев делится знаниями об экосистеме города 1960-1970-х. Новая коктейльная карта от «Шума» — прилагается.

Балет «Лебединое озеро», Михайловский театр (6+)

19:00

Неизменная классика и главный балет русской сцены в версии испанского хореографа Начо Дуато.

Музыкальный сеанс на катке, «Третье место» (0+)

18:00

Петербургская зима больше напоминает весну, но разве это мешает походу на каток? Особенно под треки Майлза Дэвиса, Джона Колтрейна и прочих звезд джаза 1950-х — 1970-х.

СУББОТА: 1 ФЕВРАЛЯ

Репетиция спектакля «Экзюпери + Маленький принц»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Театра «На Литейном»

Репетиция спектакля «Экзюпери + Маленький принц»

Премьера балета «Две Анны», БДТ им. Товстоногова (12+)

19:00

Долгожданная постановка про судьбы Анны Ахматовой и Анны Павловой — проект фестиваля «Дягилев P.S.». Поэтессу играет актриса БДТ Полина Маликова, а ее коллегами по сцене стали артисты Большого театра.

Спектакль «Экзюпери + Маленький принц», театр «На Литейном» (12+)

15:00 и 19:00

Реальная история летчика Антуана де Сент-Экзюпери, которая смешивается с оригинальной повестью-сказкой про Маленького принца.

Вечер вернисажей, арт-центр «Пушкинская-10» (18+)

18:00

Открываются сразу три выставки совриска: «Я больше не игрушка» Владислава Аксенова, «Двоеборье» Бориса Констриктора и «История одной газеты» от куратора Анны Бережковой. 

Спецпоказ фильма «Братья по нотам», «Лекторий Порт» (18+)

19:00

Французское драмеди о перипетиях в отношениях двух братьев — прямиком с Каннского фестиваля.

Прогулка «Резо Габриадзе и Петербург», улицы города (0+)

12:00

Театровед Марина Дмитревская, исследователь творчества режиссера (и автора Чижика-пыжика, одного из главных символов туристического Петербурга!), расскажет о  художественных мирах Габриадзе.

Открытие выставки «Диалоги о рыбалке», галерея «10.203» (18+)

«Рыбные» истории как культурный феномен. Нижегородский художник (и участник команды «ТОЙ»!) Ерор открывает новый выставочный сезон в пространстве на территории «Исткабеля».

С 1 по 9 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 2 ФЕВРАЛЯ

Выставка «POST экзотика»
Собака.ru

Выставка «POST экзотика»

Спектакль «Сторож снов», «Упсала-Цирк» (3+)

18:00

Уникальное представление, на котором может случиться что угодно: от запуска подушек в небо — до прыжков на ушах.

Концерт musicAeterna Brass, Дом Радио, Невский, 62 (6+)

19:00

Теперь у musicAeterna есть и брасс-ансамбль! В программе — современная музыка и оперы Моцарта, Вагнера, Пуччини.

Спектакль «Колино сочинение», Новая сцена Александринского театра (6+)

15:00

Трогательная постановка Яны Туминой. Сюжет основан на стихотворении шестилетнего Коли, который отправляется в путешествие к Варе, лучшей подруге из детского сада.

Выставка «POST экзотика», Василеостровский рынок (12+)

Успейте увидеть инсталляции фестиваля искусств Востока Daira. Внутри — рассказ про современный мегаполис, где мультикультурность встречается со стереотипами.

До 2 февраля 

Выставка «Сказка. Сон», Limonov Art Foundation (16+)

Анонимный петербургский художник Грехт знакомит зрителя со своей мультивселенной. В ней водятся и гулливеры болотных земель, и головы драконов, и призрачные замки.

До 28 февраля

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: