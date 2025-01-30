Чем заняться в Петербурге с 30 января по 2 февраля

Премьера балета «Кроткая», Новая сцена Александринского театра (16+)

19:00

Хореограф Алексей Кононов исследует текст Достоевского. За музыку отвечает лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Настасья Хрущева.

Концерт хора musicAeterna, Дом Радио, Невский проспект, 62 (16+)

20:00

Хор musicAeterna исполнит программу о борьбе света с тьмой Fighting the World (хайлайт — соло Луиджи Ноно!)

Опера «Пуритане», Мариинский театр (12+)

19:00

Репертуарная редкость с музыкой Винченцо Беллини. Дирижер — худрук Мариинки и Большого театра Валерий Гергиев.



Выставка «Своевременность», «Брусницын» (18+)



Фонд AdVita представляет работы AI-художников. Валерия Титова, Анастасия Чухненко, Денис Мерзлов, Екатерина Рыжикова, Ксения Баданова, Яр Кирсанов, Нина Фрейман, Meta Rite и «Битый пиксель» говорят через совриск об онкофобии, боли из-за потери близких и о том, как важно следить за своим здоровьем.

С 30 января по 9 февраля

Выставка «Путь к свету», особняк Румянцева (12+)

Искусство авангардистских форм и духовных поисков в работах последователей Малевича — Владимира Стерлигова и Елизаветы Александровой.

До 20 февраля

В кинотеатрах на этой неделе смотрим байопик Амадео Модильяни авторства Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия» (18+), мультфильм от оскаровского лауреата Мишеля Хазанавичуса «Самый ценный груз» (16+), фестивальный хит «Агния» (16+), историческую драму «Злой город» (18+), медитативное кино «Снег в моем дворе» (16+), мелодраму с Адель Экзаркопулос «Разбитые сердца» (18+) и французское драмеди «Братья по нотам» (16+).