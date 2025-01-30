Чем заняться в Петербурге с 30 января по 2 февраля

Премьера балета «Кроткая» хореографа Алексея Кононова, два концерта musicAeterna, спектакль «Экзюпери + Маленький принц» в театре «На Литейном», лекция про Ленинград эпохи Бродского, спецпоказ фильма Дэвида Линча «Голова-ластик» и вечер вернисажей в арт-центре «Пушкинская-10». Собака.ru рассказывает о главных событиях выходных, которые стоит увидеть.
ЧЕТВЕРГ: 30 ЯНВАРЯ
Композитор Настасья Хрущева и драматург Александр Артемов
Премьера балета «Кроткая», Новая сцена Александринского театра (16+)
19:00
Хореограф Алексей Кононов исследует текст Достоевского. За музыку отвечает лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Настасья Хрущева.
Концерт хора musicAeterna, Дом Радио, Невский проспект, 62 (16+)
20:00
Хор musicAeterna исполнит программу о борьбе света с тьмой Fighting the World (хайлайт — соло Луиджи Ноно!)
Опера «Пуритане», Мариинский театр (12+)
19:00
Репертуарная редкость с музыкой Винченцо Беллини. Дирижер — худрук Мариинки и Большого театра Валерий Гергиев.
Выставка «Своевременность», «Брусницын» (18+)
Фонд AdVita представляет работы AI-художников. Валерия Титова, Анастасия Чухненко, Денис Мерзлов, Екатерина Рыжикова, Ксения Баданова, Яр Кирсанов, Нина Фрейман, Meta Rite и «Битый пиксель» говорят через совриск об онкофобии, боли из-за потери близких и о том, как важно следить за своим здоровьем.
С 30 января по 9 февраля
Выставка «Путь к свету», особняк Румянцева (12+)
Искусство авангардистских форм и духовных поисков в работах последователей Малевича — Владимира Стерлигова и Елизаветы Александровой.
До 20 февраля
В кинотеатрах на этой неделе смотрим байопик Амадео Модильяни авторства Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия» (18+), мультфильм от оскаровского лауреата Мишеля Хазанавичуса «Самый ценный груз» (16+), фестивальный хит «Агния» (16+), историческую драму «Злой город» (18+), медитативное кино «Снег в моем дворе» (16+), мелодраму с Адель Экзаркопулос «Разбитые сердца» (18+) и французское драмеди «Братья по нотам» (16+).
ПЯТНИЦА: 31 ЯНВАРЯ
Историк Игорь Кузьмичев
Спецпоказ фильма «Голова-ластик», кинотеатр «Родина» (18+)
19:00
Дебютная полнометражная картина мэтра сюрреализма Дэвида Линча: тревожная и фантастическая.
Лекция «Ленинград эпохи Бродского. Мечта и люди», кабаре-бар «Шум» (18+)
19:00
Историк и куратор Игорь Кузьмичев делится знаниями об экосистеме города 1960-1970-х. Новая коктейльная карта от «Шума» — прилагается.
Балет «Лебединое озеро», Михайловский театр (6+)
19:00
Неизменная классика и главный балет русской сцены в версии испанского хореографа Начо Дуато.
Музыкальный сеанс на катке, «Третье место» (0+)
18:00
Петербургская зима больше напоминает весну, но разве это мешает походу на каток? Особенно под треки Майлза Дэвиса, Джона Колтрейна и прочих звезд джаза 1950-х — 1970-х.
СУББОТА: 1 ФЕВРАЛЯ
Репетиция спектакля «Экзюпери + Маленький принц»
Премьера балета «Две Анны», БДТ им. Товстоногова (12+)
19:00
Долгожданная постановка про судьбы Анны Ахматовой и Анны Павловой — проект фестиваля «Дягилев P.S.». Поэтессу играет актриса БДТ Полина Маликова, а ее коллегами по сцене стали артисты Большого театра.
Спектакль «Экзюпери + Маленький принц», театр «На Литейном» (12+)
15:00 и 19:00
Реальная история летчика Антуана де Сент-Экзюпери, которая смешивается с оригинальной повестью-сказкой про Маленького принца.
Вечер вернисажей, арт-центр «Пушкинская-10» (18+)
18:00
Открываются сразу три выставки совриска: «Я больше не игрушка» Владислава Аксенова, «Двоеборье» Бориса Констриктора и «История одной газеты» от куратора Анны Бережковой.
Спецпоказ фильма «Братья по нотам», «Лекторий Порт» (18+)
19:00
Французское драмеди о перипетиях в отношениях двух братьев — прямиком с Каннского фестиваля.
Прогулка «Резо Габриадзе и Петербург», улицы города (0+)
12:00
Театровед Марина Дмитревская, исследователь творчества режиссера (и автора Чижика-пыжика, одного из главных символов туристического Петербурга!), расскажет о художественных мирах Габриадзе.
Открытие выставки «Диалоги о рыбалке», галерея «10.203» (18+)
«Рыбные» истории как культурный феномен. Нижегородский художник (и участник команды «ТОЙ»!) Ерор открывает новый выставочный сезон в пространстве на территории «Исткабеля».
С 1 по 9 февраля
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 2 ФЕВРАЛЯ
Выставка «POST экзотика»
Спектакль «Сторож снов», «Упсала-Цирк» (3+)
18:00
Уникальное представление, на котором может случиться что угодно: от запуска подушек в небо — до прыжков на ушах.
Концерт musicAeterna Brass, Дом Радио, Невский, 62 (6+)
19:00
Теперь у musicAeterna есть и брасс-ансамбль! В программе — современная музыка и оперы Моцарта, Вагнера, Пуччини.
Спектакль «Колино сочинение», Новая сцена Александринского театра (6+)
15:00
Трогательная постановка Яны Туминой. Сюжет основан на стихотворении шестилетнего Коли, который отправляется в путешествие к Варе, лучшей подруге из детского сада.
Выставка «POST экзотика», Василеостровский рынок (12+)
Успейте увидеть инсталляции фестиваля искусств Востока Daira. Внутри — рассказ про современный мегаполис, где мультикультурность встречается со стереотипами.
До 2 февраля
Выставка «Сказка. Сон», Limonov Art Foundation (16+)
Анонимный петербургский художник Грехт знакомит зрителя со своей мультивселенной. В ней водятся и гулливеры болотных земель, и головы драконов, и призрачные замки.
До 28 февраля
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