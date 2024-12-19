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Чем заняться в Петербурге с 19 по 22 декабря

Выставка-блокбастер с работами Виктора Васнецова в Русском музее, концерт Тима ищет свет, показ новогоднего фильма «Чудо на 34-й улице» в амфитеатре «Ленполиграфмаша», а также балет «Щелкунчик» в переосмыслении Василия Вайонена (в роли Маши-принцессы — Мария Хорева!)  — рассказываем, как провести выходные в Петербурге. 

ЧЕТВЕРГ: 19 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА: 20 ДЕКАБРЯ
СУББОТА: 21 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 22 ДЕКАБРЯ

19 ДЕКАБРЯ

Куратор Лиза Цикаришвили
Фото: Пайзука Комаров для «Собака.ru»

Куратор Лиза Цикаришвили

Выставка Fuzzy sets, Marina Gisich Projects (18+)

Куратором экспозиции с работами художника Константина фон Рибена выступила Лиза Цикаришвили — лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Проект исследует состояние неопределенности и утраты привычного порядка — это экспонаты из стекла и камня, объединенные темой распада и мутации.

Концерт «Лифт на Луну», бар Union (18+)

Петербургская группа, играющая инди-рок без компромиссов. В программе выступления только живые инструменты и неподдельные эмоции.

Презентация книги «Александр Введенский. Еще», «Подписные издания» (18+)

Произведение с двумя началами (и двумя же обложками!) родилась из рукописей, машинописей, фотографий и других документов из архивов Бориса Викторова и Владимира Глоцера. Книгу представят галерист Ильдар Галеев и библиограф Кирилл Захаров, модератор встречи — Максим Мамлыга.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим «Елки 11» (6+) с Дмитрием Нагиевым в главной роли, спродюсированную братьями Андреасян комедию «Домовенок Кузя» (6+), испанский триллер «Побег» (18+) с Марио Касасом и Анной Кастильо и боевик «Форсаж. Полный вперед!» (18+).

20 ДЕКАБРЯ

Мария Хорева
Фото: Мария Попова

Мария Хорева

Премьера фильмов «ОМ/Освещенное место» и «В поисках движения», Новая сцена Александринского театра (18+)

Сразу две работы, посвященные танцу, покажут в «Медиацентре». Перед сеансами эксперты расскажут, как хореографы работают над экранизациями и можно ли считать ими советские фильмы-балеты.

Балет «Щелкунчик», Мариинский театр (6+)

Привычный и знакомый всем с детства «Щелкунчик» появился в 1934-м. Василий Вайонен переосмыслил в своей версии для Кировского театра (советское название Мариинки) и либретто Петипа, и хореографию Иванова. 20 декабря одну из главных партий исполнит Мария Хорева — лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023.

Выставка «Анималистика. И в шутку, и всерьез», Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков (6+)

Искренняя и трогательная выставка (для всей семьи!), посвященная миру животных, включает в себя более 150 работ и рассказывает об эволюции жанра анималистики. Самые ожидаемые работы — «Собака» Кузьмы Петрова-Водкина, «Молчание» Святослава Рериха и «Чаепитие» Александра Бучкури.

21 ДЕКАБРЯ

Изображение предоставлено Собака.ru организаторами

Балет «Ушастые истории», Театр Академии танца Бориса Эйфмана (6+)

Спектакль петербургского хореографа Святослава Мельникова уникален тем, что это  единственное профессиональное балетное шоу, в котором выступают дети. Сюжет «Ушастых историй» сравнивают с «Синей птицей» Метерлинка и «Хоббитом» Толкиена. Его главные герои, конечно же ушастые, проходят множество испытаний на пути к победе света над тьмой. 

Выставка «Казус Мейерхольда, или "Ревизора" хочется всегда», Театральный музей (12+)

Выставка-спектакль, посвященная жизни и карьере одного из главных реформаторов русского театра. Среди экспонатов — эскизы декораций, архивные фотографии из собраний Бахрушинского театрального музея, Третьяковской галереи, Эрмитажа и Мозаичной мастерской Российской академии художеств. Больше о создании театра в Театральном музее читайте в интервью с командой. 

До 6 апреля 2025-го

Концерт Тима ищет свет, «Севкабель Порт» (16+)

Большое зимнее выступление Тимофея Якимова — музыканта, который умудряется тонко балансировать между роком и хип-хопом. В программе концерта — акустическая гитара в сочетании с битами и риторические вопросы в сочетании с инди и даже лоу-файритмами.

Спектакль «С-путники», Новая сцена Александринского театра (0+)

Инклюзивный перформанс о космической безграничности вселенной от команды проекта «Упсала-Цирк» при участии артистов с ментальными особенностями развития. Красивая и философская история про хаос и взаимосвязь всего со всем — танец планет, космический вихрь, притяжение и невесомость.

Выставка «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения», Русский музей (0+)

В эту субботу откроется первая за 30 (!) лет ретроспектива художника Виктора Васнецова. Кроме самых знаменитых его картин со сказочным нарративом вроде «Богатырей», «Аленушки», «Ивана-Царевича на сером волке», «Витязя на распутье» и «Царевны-лягушки», будут также представлены архитектурные проекты, театральные декорации и эскизы росписей храмов. Всего в экспозиции — 120 работ.

С 21 декабря по 13 мая 2025 года

22 ДЕКАБРЯ

Мария Игнатова
Фото: Дмитрий Егоров

Мария Игнатова

Спектакль «Холопы», БДТ имени Товстоногова (18+)

Постановка Андрея Могучего по одноименной пьесе драматурга начала XX века Петра Гнедича, где описываются несколько дней из жизни знатной семьи, живущей в Петербурге при дворе Павла I. В главной роли княжны Екатерины Плавутиной-Плавунцовой ( считается бенефисной и доставалась только легендарным актрисам русской сцены!) выступает блистательная Марина Игнатова. 

Кинопоказ «Чудо на 34-й улице», «Ленполиграфмаш» (12+)

Инди-кинотеатр Out Сinema покажет в амфитеатре классику золотого Голливуда — фильм 1947 года о том, почему важно верить в чудеса и Санта-Клауса. Перед показом обозреватель и кандидат исторических наук Наталья Казурова расскажет, почему картина стала символом Рождества для американцев (и не только!).

Ярмарка «Popcorn маркет», «Севкабель Порт» (6+)

Традиционный зимний рынок, где можно подготовиться к наступающим морозам, — утеплиться и нарядиться, купить аксессуары и декор для дома. Кроме маркета, в программе мастер-классы, фудкорт и бесплатная детская игровая.

Презентация винила Dizzy Dutch Duck — Dizzy Club, бар Union (18+)

Зимний вечер в баре, который только-только открылся после ремонта. Здесь джаз сольется с электронной танцевальной энергетикой, и найдется место импровизации. В программе — Neeroq (Культура), Dizzy Dutch Duck, Jax b2b Hoopa, Sko и Sasha Yakovlev. 

Презентация альбома «Променад», Левашовский хлебозавод (18+)

Цикл фортепианных пьес «Променад» родился из арт-проекта — 11 российских художников «перевели» музыку Мусоргского на язык изобразительного искусства. Получившиеся работы художников композитор и пианист Игорь Яковенко озвучил в авторском стиле. 

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