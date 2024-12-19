Чем заняться в Петербурге с 19 по 22 декабря

Выставка-блокбастер с работами Виктора Васнецова в Русском музее, концерт Тима ищет свет, показ новогоднего фильма «Чудо на 34-й улице» в амфитеатре «Ленполиграфмаша», а также балет «Щелкунчик» в переосмыслении Василия Вайонена (в роли Маши-принцессы — Мария Хорева!) — рассказываем, как провести выходные в Петербурге.
19 ДЕКАБРЯ
Куратор Лиза Цикаришвили
Выставка Fuzzy sets, Marina Gisich Projects (18+)
Куратором экспозиции с работами художника Константина фон Рибена выступила Лиза Цикаришвили — лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Проект исследует состояние неопределенности и утраты привычного порядка — это экспонаты из стекла и камня, объединенные темой распада и мутации.
Концерт «Лифт на Луну», бар Union (18+)
Петербургская группа, играющая инди-рок без компромиссов. В программе выступления только живые инструменты и неподдельные эмоции.
Презентация книги «Александр Введенский. Еще», «Подписные издания» (18+)
Произведение с двумя началами (и двумя же обложками!) родилась из рукописей, машинописей, фотографий и других документов из архивов Бориса Викторова и Владимира Глоцера. Книгу представят галерист Ильдар Галеев и библиограф Кирилл Захаров, модератор встречи — Максим Мамлыга.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим «Елки 11» (6+) с Дмитрием Нагиевым в главной роли, спродюсированную братьями Андреасян комедию «Домовенок Кузя» (6+), испанский триллер «Побег» (18+) с Марио Касасом и Анной Кастильо и боевик «Форсаж. Полный вперед!» (18+).
20 ДЕКАБРЯ
Мария Хорева
Премьера фильмов «ОМ/Освещенное место» и «В поисках движения», Новая сцена Александринского театра (18+)
Сразу две работы, посвященные танцу, покажут в «Медиацентре». Перед сеансами эксперты расскажут, как хореографы работают над экранизациями и можно ли считать ими советские фильмы-балеты.
Балет «Щелкунчик», Мариинский театр (6+)
Привычный и знакомый всем с детства «Щелкунчик» появился в 1934-м. Василий Вайонен переосмыслил в своей версии для Кировского театра (советское название Мариинки) и либретто Петипа, и хореографию Иванова. 20 декабря одну из главных партий исполнит Мария Хорева — лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023.
Выставка «Анималистика. И в шутку, и всерьез», Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков (6+)
Искренняя и трогательная выставка (для всей семьи!), посвященная миру животных, включает в себя более 150 работ и рассказывает об эволюции жанра анималистики. Самые ожидаемые работы — «Собака» Кузьмы Петрова-Водкина, «Молчание» Святослава Рериха и «Чаепитие» Александра Бучкури.
21 ДЕКАБРЯ
Балет «Ушастые истории», Театр Академии танца Бориса Эйфмана (6+)
Спектакль петербургского хореографа Святослава Мельникова уникален тем, что это единственное профессиональное балетное шоу, в котором выступают дети. Сюжет «Ушастых историй» сравнивают с «Синей птицей» Метерлинка и «Хоббитом» Толкиена. Его главные герои, конечно же ушастые, проходят множество испытаний на пути к победе света над тьмой.
Выставка «Казус Мейерхольда, или "Ревизора" хочется всегда», Театральный музей (12+)
Выставка-спектакль, посвященная жизни и карьере одного из главных реформаторов русского театра. Среди экспонатов — эскизы декораций, архивные фотографии из собраний Бахрушинского театрального музея, Третьяковской галереи, Эрмитажа и Мозаичной мастерской Российской академии художеств. Больше о создании театра в Театральном музее читайте в интервью с командой.
До 6 апреля 2025-го
Концерт Тима ищет свет, «Севкабель Порт» (16+)
Большое зимнее выступление Тимофея Якимова — музыканта, который умудряется тонко балансировать между роком и хип-хопом. В программе концерта — акустическая гитара в сочетании с битами и риторические вопросы в сочетании с инди и даже лоу-файритмами.
Спектакль «С-путники», Новая сцена Александринского театра (0+)
Инклюзивный перформанс о космической безграничности вселенной от команды проекта «Упсала-Цирк» при участии артистов с ментальными особенностями развития. Красивая и философская история про хаос и взаимосвязь всего со всем — танец планет, космический вихрь, притяжение и невесомость.
Выставка «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения», Русский музей (0+)
В эту субботу откроется первая за 30 (!) лет ретроспектива художника Виктора Васнецова. Кроме самых знаменитых его картин со сказочным нарративом вроде «Богатырей», «Аленушки», «Ивана-Царевича на сером волке», «Витязя на распутье» и «Царевны-лягушки», будут также представлены архитектурные проекты, театральные декорации и эскизы росписей храмов. Всего в экспозиции — 120 работ.
С 21 декабря по 13 мая 2025 года
22 ДЕКАБРЯ
Мария Игнатова
Спектакль «Холопы», БДТ имени Товстоногова (18+)
Постановка Андрея Могучего по одноименной пьесе драматурга начала XX века Петра Гнедича, где описываются несколько дней из жизни знатной семьи, живущей в Петербурге при дворе Павла I. В главной роли княжны Екатерины Плавутиной-Плавунцовой ( считается бенефисной и доставалась только легендарным актрисам русской сцены!) выступает блистательная Марина Игнатова.
Кинопоказ «Чудо на 34-й улице», «Ленполиграфмаш» (12+)
Инди-кинотеатр Out Сinema покажет в амфитеатре классику золотого Голливуда — фильм 1947 года о том, почему важно верить в чудеса и Санта-Клауса. Перед показом обозреватель и кандидат исторических наук Наталья Казурова расскажет, почему картина стала символом Рождества для американцев (и не только!).
Ярмарка «Popcorn маркет», «Севкабель Порт» (6+)
Традиционный зимний рынок, где можно подготовиться к наступающим морозам, — утеплиться и нарядиться, купить аксессуары и декор для дома. Кроме маркета, в программе мастер-классы, фудкорт и бесплатная детская игровая.
Презентация винила Dizzy Dutch Duck — Dizzy Club, бар Union (18+)
Зимний вечер в баре, который только-только открылся после ремонта. Здесь джаз сольется с электронной танцевальной энергетикой, и найдется место импровизации. В программе — Neeroq (Культура), Dizzy Dutch Duck, Jax b2b Hoopa, Sko и Sasha Yakovlev.
Презентация альбома «Променад», Левашовский хлебозавод (18+)
Цикл фортепианных пьес «Променад» родился из арт-проекта — 11 российских художников «перевели» музыку Мусоргского на язык изобразительного искусства. Получившиеся работы художников композитор и пианист Игорь Яковенко озвучил в авторском стиле.
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