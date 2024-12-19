Чем заняться в Петербурге с 19 по 22 декабря

Выставка Fuzzy sets, Marina Gisich Projects (18+)

Куратором экспозиции с работами художника Константина фон Рибена выступила Лиза Цикаришвили — лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Проект исследует состояние неопределенности и утраты привычного порядка — это экспонаты из стекла и камня, объединенные темой распада и мутации.

Концерт «Лифт на Луну», бар Union (18+)

Петербургская группа, играющая инди-рок без компромиссов. В программе выступления только живые инструменты и неподдельные эмоции.

Презентация книги «Александр Введенский. Еще», «Подписные издания» (18+)

Произведение с двумя началами (и двумя же обложками!) родилась из рукописей, машинописей, фотографий и других документов из архивов Бориса Викторова и Владимира Глоцера. Книгу представят галерист Ильдар Галеев и библиограф Кирилл Захаров, модератор встречи — Максим Мамлыга.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим «Елки 11» (6+) с Дмитрием Нагиевым в главной роли, спродюсированную братьями Андреасян комедию «Домовенок Кузя» (6+), испанский триллер «Побег» (18+) с Марио Касасом и Анной Кастильо и боевик «Форсаж. Полный вперед!» (18+).