Чем заняться в Петербурге с 8 по 10 ноября

Спектакль «Основные моменты: зеркало», «Севкабель Порт» (16+)

Бесплатный показ лаборатории «Театр без границ», которая позволяет людям с инвалидностью развивать творческие способности — в постановке участники с особенностями развития работают параллельно с фрагментами видео.

Лекция в честь выхода книги «Чудаки города Ленинграда», кабаре «Шум» (18+)

Историк, куратор и автор телеграм-канала «Здесь был Майк» Игорь Кузьмичев выпустил книгу о Ленинграде 70-х и культовых, но практически неизвестных личностей этого времени — почитать о том, как создавалось издание можно здесь. Кроме лекции в программе вечера — театральный перформанс.

Выставка «Смотрю в человека», Санкт-Петербургская академия художеств (6+)

Целых полгода студенты и выпускники Академии работали вместе со студентами фонда «Антон тут рядом» над творческими проектами. На экспозиции покажут живопись, графику и скульптуры, созданные под влиянием этой коллаборации.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим триллер-фэнтези «Хищные земли» (16+), комедию «Отец года» (16+) о попытках арт-диллера стать хорошей няней на три месяца, малайзийский триллер «Роковая экспедиция» (18+), документальный фильм GIPSY (18+) про рэпера цыганского происхождения и его балансе между обычаями народа и известностью от российского режиссера Айсель Назари.