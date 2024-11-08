Чем заняться в Петербурге с 8 по 10 ноября

Открытие выставки «Смотрю в человека» — коллаборации фонда «Антон тут рядом» и Академии художеств, лекция арт-журналиста и куратора о влиянии художников и галеристов на СМИ и политику в 90-е, экспозиция из ярких этнических орнаментов, вышивок, росписей на тканях на площадке Василеостровского рынка и спектакль в декорациях съемочной площадки от команды «Упсала-Цирка» — рассказываем, чем заняться на выходных.
Команда фонда «Антон тут рядом»
8 НОЯБРЯ
Спектакль «Основные моменты: зеркало», «Севкабель Порт» (16+)
Бесплатный показ лаборатории «Театр без границ», которая позволяет людям с инвалидностью развивать творческие способности — в постановке участники с особенностями развития работают параллельно с фрагментами видео.
Лекция в честь выхода книги «Чудаки города Ленинграда», кабаре «Шум» (18+)
Историк, куратор и автор телеграм-канала «Здесь был Майк» Игорь Кузьмичев выпустил книгу о Ленинграде 70-х и культовых, но практически неизвестных личностей этого времени — почитать о том, как создавалось издание можно здесь. Кроме лекции в программе вечера — театральный перформанс.
Выставка «Смотрю в человека», Санкт-Петербургская академия художеств (6+)
Целых полгода студенты и выпускники Академии работали вместе со студентами фонда «Антон тут рядом» над творческими проектами. На экспозиции покажут живопись, графику и скульптуры, созданные под влиянием этой коллаборации.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим триллер-фэнтези «Хищные земли» (16+), комедию «Отец года» (16+) о попытках арт-диллера стать хорошей няней на три месяца, малайзийский триллер «Роковая экспедиция» (18+), документальный фильм GIPSY (18+) про рэпера цыганского происхождения и его балансе между обычаями народа и известностью от российского режиссера Айсель Назари.
9 НОЯБРЯ
Александра Генералова
Лекция «Как люди совриска изобрели все: от политтехнологий до желтой прессы», «Шум» (18+)
Журналист и куратор Александра Генералова расскажет о периоде 90-х и 00-х, когда российские галеристы, художники и писатели неочевидно, но отчетливо влияли на бизнес, политику и СМИ.
Фестиваль Garage Sail, «Севкабель Порт» (16+)
Программа ярмарки — огромное количество винтажной одежды, украшений, домашних растений, посуды, открыток, декора и винила, а также вкусная еда и диджей-сеты.
С 8 по 10 ноября
Выставка «POST экзотика», Василеостровский рынок (18+)
Инсталляция из ярких этнических орнаментов, вышивок, росписей на тканях и фотографий, чутко и бережно встроена в пространство рынка. Вместе они собираются в метафорический образ современного города, где уживаются абсолютно разные культурные мотивы, духовные практики, языки и сообщества.
С 19 октября по 1 февраля
Лекция «Нелегкое влияние ретрофутуризма на легкую промышленность и моду», Библиотека имени Маяковского (16+)
О дизайнерах ретрофутуризма, их фантазии и реальности расскажет художник по костюмам и преподаватель «Технологий дизайна» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Татьяна Машкова.
10 НОЯБРЯ
Команда «Упсала-Цирка»
Постановка «Трудные подростки: гимн свободе и юности», «Упсала-Цирк» (12+)
Цирковой спектакль, действие которого происходит в декорациях съемочной площадки. Каждый показ уникален и создан в виде новой серии, которая никогда не будет доснята и выпущена в прокат.
Выставка «Липовый цвет», L.E.Gallery (12+)
Персональная выставка художника Эдгара Инвокера «Липовый цвет» рассказывает о личной и коллективной памяти. Экспозиция включает несколько серий художника, созданных с использованием соли и аэрографии — «Наследство», «Пределы», «Электрические тени» и «Сумрачный сад».
Спектакль «Комната Герды», театр «Особняк» (18+)
Работа режиссера Яны Туминой по мотивам сказки Андерсена «Снежная Королева» выходит за границы кукольного театра благодаря Алисе Олейник, исполняющей роль Герды и художнице Кире Камалидиновой. В результате ее работы, герметичное пространство сцены «Особняка» превращается в шкатулку, из которой по ходу действия появляются секреты и сюрпризы.
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