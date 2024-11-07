Как рассказали Собака.ru в галерее совриска L.E.Gallery, персональная выставка художника Эдгара Инвокера «Липовый цвет» рассказывает о личной и коллективной памяти. Автор обращается к чувственному восприятию живописи и пытается рассудить, как воспоминания формируют не только историю каждой отдельной семьи, но и общий культурный код. Экспозиция включает несколько серий Инвокера — созданных в оригинальной акриловой живописи с использованием соли и аэрографии — «Наследство», «Пределы», «Электрические тени» и «Сумрачный сад». В каждой из них — попытка сохранить ключевые моменты прошлого, найти связь с настоящем, материализовать фрагменты ускользающих мгновений.

Помимо крупноформатных живописных полотен в технике фотореализма на выставке можно увидеть негативы семейного фотоархива.