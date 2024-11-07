«Погружаясь в основы личной памяти, я обнаруживаю аномальные зоны, формирующие мое восприятие мира на протяжении всей жизни», — рассказывает художник.
Как рассказали Собака.ru в галерее совриска L.E.Gallery, персональная выставка художника Эдгара Инвокера «Липовый цвет» рассказывает о личной и коллективной памяти. Автор обращается к чувственному восприятию живописи и пытается рассудить, как воспоминания формируют не только историю каждой отдельной семьи, но и общий культурный код. Экспозиция включает несколько серий Инвокера — созданных в оригинальной акриловой живописи с использованием соли и аэрографии — «Наследство», «Пределы», «Электрические тени» и «Сумрачный сад». В каждой из них — попытка сохранить ключевые моменты прошлого, найти связь с настоящем, материализовать фрагменты ускользающих мгновений.
Помимо крупноформатных живописных полотен в технике фотореализма на выставке можно увидеть негативы семейного фотоархива.
Эдгар Инвокер, выпускник Академии Художеств имени Репина, переосмысляет память как живой и подвижный элемент, обращаясь к культурным и личным кодам. Его экспозиционные работы становятся своеобразным проводником в аномальную зону памяти, раскрывают в ней глубину, уязвимость и прочность связей с домом и семьей.
L.E.Gallery открылась в 2018 году и представляет современных российских художников и скульпторов, от известных авторов до новых имен. Пространство галереи создано как дом коллекционера, где каждый арт-объект связан с другим в единое собрание. Среди резидентов галереи — Александр Дашевский, Александр Мортаев, Алексей Грачев, Татьяна Подмаркова, Кирилл Котешов, Катерина Веселовская, Максим Климович, Эдгар Инвокер, Вадим Зайцев, Анастасия Вакорина, Леонид Тяптин и многие другие.
Персональная выставка Эдгара Инвокера «Липовый цвет» открыта с 19 октября по 19 ноября 2024 года в L.E.Gallery на Полтавской улице, 1.
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