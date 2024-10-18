Мандельштам и Сорокин (но не те!): 7 новелл про малоизвестных героев андеграунда Ленинграда

Игорь, вопрос, которого не избежать: как появилась идея издать книгу?

Скорее всего, я бы не собрался за нее сесть, если бы не издательство DA. Команда вышла на меня в июне 2023 года — они читали мой телеграм-канал. Мы встретились, все обсудили. Я написал текст быстро, но работа над книгой как продуктом заняла заметно больше времени, прежде всего из-за иллюстраций. Она снабжена множеством фотографий, как наших, сделанных специально, так и архивных. Пришлось потрудиться, чтобы оформить все как надо.

В книге семь героев — Алик Ривин, Роальд Мандельштам, Алексей Сорокин, Рид Грачев, Валерий Черкасов, Александр Кондратов и Евгений Ротенберг. Почему именно эти люди в нее попали и как появилось название «Чудаки города Ленинграда»?

Между собой они почти не связаны, каждый оказался в книжке в соответствии с моими симпатиями! А название появилось после того, как я закончил работу. Ключевые слова в нем — «чудаки» и «тихие», это самые подходящие характеристики. В последнее время я стараюсь избегать термина «андеграунд». Оно мне нравится по звучанию, но в нем слишком много романтизации. «Андеграунд» — он всегда в пику чему-то. Мне же лично кажется, что все чуть сложнее.

Как думаете, почему судьба этих малоизвестных поэтов, писателей и художников сложилась так?

Те, про кого я пишу, действительно находятся далеко не в первых рядах, они вынесены за скобки. Каждый из них заслуживает большего, но вышло так, как вышло и в этом нет ничьей вины, разве что обстоятельств. Прежде всего, герои мне нравятся — они затрагивают и волнуют, а еще они неизбежно создают ленинградский ландшафт. Каждый из них привязан к географии районов, улиц и домов, а эти вещи меня всегда очаровывали. Неизменность пейзажа.