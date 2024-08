Чем заняться в Петербурге с 1 по 4 августа

Выставка «Весть», Русский музей (12+)

Генеральная тема инсталляции — понятие информации в классической и современной интерпретации. Экспозиция подготовлена при участии московского Дома культуры «ГЭС-2».

Со 2 августа по 2 декабря

Фестиваль «Планета К-30», культурный квартал «Брусницын» (18+)

Музыкальное мероприятие от команды Roots United, объединяющее отечественные лейблы, а также зарубежных гостей. В лайн-апе — DJ Stonik 1917, Mashkov, Errortica, Biicla, Aborigen, pompeya и другие.

Концерт Zoloto, «Двор Гостинки» (16+)

Фронтмен группы Владимир Золотухин пишет трогательные треки с цепляющими текстами про то, как чувствуешь все, что написано на вкладышах «Love is», и обещаниями, что «улицы ждали именно нас». Все это слушаем в пятницу.

Концерт Kim WooJin, «А2» (12+)

Южнокорейский певец и актер, экс-участник группы Stray Kids выступит с песнями из нового ЕР под названием LIKE THE WAY.

Концерт Cinema Jazz, «Севкабель Порт» (6+)

Музыканты оркестра Chigadaev Big Band сыграют саундтреки из фильмов «Завтрак у Тиффани», «Джеймс Бонд», «Розовая пантера», и «Миссия невыполнима».

Спектакль «Лебединое озеро», БДТ имени Товстоногова (6+)

Труппа Театра балета имени Якобсона выступит на сцене БДТ в рамках ежегодного фестиваля «Золотая коллекция»