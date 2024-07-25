Чем заняться в Петербурге с 1 по 4 августа

Концерты под открытым небом (от групп Alai Oli до IOWA!), масштабный музыкальный фестиваль «Планета К-30», открытие посвященной информации в искусстве выставки «Весть» в Русском музее, 30-летие издательства Ad Marginem (и книжная распродажа в честь юбилея!), а также спектакль «Выход в свет» и джазовый концерт в «Севкабель Порту» — рассказываем о главных событиях первых выходных августа.
Оля Маркес, вокалистка группы Alai Oli
Четверг, 1 августа
Концерт группы Alai Oli, «Двор Гостинки» (16+)
Команда продолжает работать над новым студийным альбомом, но берет паузу, чтобы выступить в рамках фестиваля Summer Sound.
Опера «Золото Рейна», Мариинский-2 (12+)
Первая из четырех опер монументальной эпопеи Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга» прозвучит в этот четверг. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.
Выставка «Тайны Каренины», Витебский вокзал (6+)
Экспозиция включает арт-объекты современных художников и деятелей культуры, среди которых Александр Шишкин-Хокусай, Гоша Голицын, мультимедийный арт-дуэт Елены Самородовой и Сергея Сонина и другие.
Дизайн-стендап «Заливка», кабаре «Шум» (18+)
Выступления работников креативных индустрий, посвященные странным заказчикам, горящим дедлайнам и офисной работе.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим криминальный триллер «Судная ночь. Джекпот» (18+), российскую комедию «Тополиный пух» (16+) с Аглаей Тарасовой и Антоном Лапенко, фильм с Machine Gun Kelly «Телец» (16+), боевик о женщине-контрабандистке «Герцогиня» (18+), драмеди «Призрачный свет» (12+) и хоррор «Неспокойной ночи» (18+).
Выставка «Весть»
Пятница, 2 августа
Выставка «Весть», Русский музей (12+)
Генеральная тема инсталляции — понятие информации в классической и современной интерпретации. Экспозиция подготовлена при участии московского Дома культуры «ГЭС-2».
Со 2 августа по 2 декабря
Фестиваль «Планета К-30», культурный квартал «Брусницын» (18+)
Музыкальное мероприятие от команды Roots United, объединяющее отечественные лейблы, а также зарубежных гостей. В лайн-апе — DJ Stonik 1917, Mashkov, Errortica, Biicla, Aborigen, pompeya и другие.
Концерт Zoloto, «Двор Гостинки» (16+)
Фронтмен группы Владимир Золотухин пишет трогательные треки с цепляющими текстами про то, как чувствуешь все, что написано на вкладышах «Love is», и обещаниями, что «улицы ждали именно нас». Все это слушаем в пятницу.
Концерт Kim WooJin, «А2» (12+)
Южнокорейский певец и актер, экс-участник группы Stray Kids выступит с песнями из нового ЕР под названием LIKE THE WAY.
Концерт Cinema Jazz, «Севкабель Порт» (6+)
Музыканты оркестра Chigadaev Big Band сыграют саундтреки из фильмов «Завтрак у Тиффани», «Джеймс Бонд», «Розовая пантера», и «Миссия невыполнима».
Спектакль «Лебединое озеро», БДТ имени Товстоногова (6+)
Труппа Театра балета имени Якобсона выступит на сцене БДТ в рамках ежегодного фестиваля «Золотая коллекция»
Фотосессия, приуроченная к премьере спектакля «Выход в свет»
Суббота, 3 августа
Встреча «Открытый диалог», «Кабаре ШУМ» (18+)
Встречу с элементами stand-up и групповой психотерапии проведут актер Женя Анисимов и психолог Слава Киньшин. Тема для дискуссии — детско-родительские отношения.
Книжная распродажа магазина «Все свободны», бар AF Brew Taproom (16+)
Издательство Ad Marginem празднует 30-летие. В программе — лекция основателя издательства Александра Иванова, дискуссии и вечеринка с диджей-сетом от сотрудников независимых книжных.
Спектакль «Выход в свет», Театральный музей (16+)
Постановка режиссера Дмитрия Мулькова, посвященная жизни известных актрис и из взаимодействию с театром.
Фестиваль Emoland Fest, «Зеленая сцена» (16+)
В лайн-апе — Lida, «Дети Rave», Soltwine, «Шоколадный торт», «Дешевые драмы», Tapenight, «Секонд Хенд», Fishy.
«Интеллигентная барахолка», «Севкабель Порт» (16+)
Мероприятие для детей и взрослых, которое пройдет под открытым небом прямо возле залива
С 3 по 4 августа
Катя IOWA
Воскресенье, 4 августа
Концерт IOWA, Roof Place (6+)
Группа, объединяющая инди и фанк-поп (солистка — Екатерина Иванчикова, героиня арт-съемки журнала «Собака.ru»!), выступит на крыше с панорамным видом на Финский залив.
Спектакль «Таня», «Балтийский дом» (16+)
Постановка по одноименной пьесе советского драматурга Алексея Арбузова, посвященная разрушению иллюзий о семейном счастье.
Концерт группы «Грязь», бар Union (16+)
Белорусская альтернативная хип-хоп-группа исполнит главные хиты и треки с нового альбома.
Тотальная инсталляция «Конструктор EGO», «Третье место» (12+)
Выставка-конструктор о внутренней и внешней трансформации человека, а также мира вокруг него. В ее экспертный совет вошли искусствовед и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Иван Чечот, художник Кирилла Рейв и другие.
До 27 августа
Спецпоказ фильма «Иржи Килиан: Ироничные танцы», «Ленфильм» (18+)
Кино, посвященное трем работам хореографа Иржи Килиана, покажут в рамках проекта TheatreHD. В программе — балет «Шесть танцев», короткометражный фильм-танец «КарМен» и спектакль «День рождения».
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