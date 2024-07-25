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Уикенд

Чем заняться в Петербурге с 1 по 4 августа

Концерты под открытым небом (от групп Alai Oli до IOWA!), масштабный музыкальный фестиваль «Планета К-30», открытие посвященной информации в искусстве выставки «Весть» в Русском музее, 30-летие издательства Ad Marginem (и книжная распродажа в честь юбилея!), а также спектакль «Выход в свет» и джазовый концерт в «Севкабель Порту» — рассказываем о главных событиях первых выходных августа. 

Чт 1 августа Пт 2 августа Сб 3 августа Вс 4 августа
Оля Маркес, вокалистка группы Alai Oli
Фото: Полина Твердая

Оля Маркес, вокалистка группы Alai Oli

Четверг, 1 августа

Концерт группы Alai Oli, «Двор Гостинки» (16+)

Команда продолжает работать над новым студийным альбомом, но берет паузу, чтобы выступить в рамках фестиваля Summer Sound.

Опера «Золото Рейна», Мариинский-2 (12+)

Первая из четырех опер монументальной эпопеи Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга» прозвучит в этот четверг. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев. 

Выставка «Тайны Каренины», Витебский вокзал (6+)

Экспозиция включает арт-объекты современных художников и деятелей культуры, среди которых Александр Шишкин-Хокусай, Гоша Голицын, мультимедийный арт-дуэт Елены Самородовой и Сергея Сонина и другие. 

Дизайн-стендап «Заливка», кабаре «Шум» (18+)

Выступления работников креативных индустрий, посвященные странным заказчикам, горящим дедлайнам и офисной работе. 

В кинотеатрах на этой неделе смотрим криминальный триллер «Судная ночь. Джекпот» (18+), российскую комедию «Тополиный пух» (16+) с Аглаей Тарасовой и Антоном Лапенко, фильм с Machine Gun Kelly «Телец» (16+), боевик о женщине-контрабандистке «Герцогиня» (18+),  драмеди «Призрачный свет» (12+) и хоррор «Неспокойной ночи» (18+).

Выставка «Весть»
Фото: Собака.ru

Выставка «Весть»

Пятница, 2 августа

Выставка «Весть», Русский музей (12+)

Генеральная тема инсталляции — понятие информации в классической и современной интерпретации. Экспозиция подготовлена при участии московского Дома культуры «ГЭС-2». 

Со 2 августа по 2 декабря

Фестиваль «Планета К-30», культурный квартал «Брусницын» (18+)

Музыкальное мероприятие от команды Roots United, объединяющее отечественные лейблы, а также зарубежных гостей. В лайн-апе — DJ Stonik 1917, Mashkov, Errortica, Biicla, Aborigen, pompeya и другие.

Концерт Zoloto, «Двор Гостинки» (16+)

Фронтмен группы Владимир Золотухин пишет трогательные треки с цепляющими текстами про то, как чувствуешь все, что написано на вкладышах «Love is», и обещаниями, что «улицы ждали именно нас». Все это слушаем в пятницу.

Концерт Kim WooJin, «А2» (12+)

Южнокорейский певец и актер, экс-участник группы Stray Kids выступит с песнями из нового ЕР под названием LIKE THE WAY. 

Концерт Cinema Jazz, «Севкабель Порт» (6+)

Музыканты оркестра Chigadaev Big Band сыграют саундтреки из фильмов «Завтрак у Тиффани», «Джеймс Бонд», «Розовая пантера»,  и «Миссия невыполнима». 

Спектакль «Лебединое озеро», БДТ имени Товстоногова (6+)

Труппа Театра балета имени Якобсона выступит на сцене БДТ в рамках ежегодного фестиваля «Золотая коллекция»

Фотосессия, приуроченная к премьере спектакля «Выход в свет»
Фото предоставлено пресс-службой Театрального музея

Фотосессия, приуроченная к премьере спектакля «Выход в свет»

Суббота, 3 августа

Встреча «Открытый диалог», «Кабаре ШУМ» (18+)

Встречу с элементами stand-up и групповой психотерапии проведут актер Женя Анисимов и психолог Слава Киньшин. Тема для дискуссии — детско-родительские отношения.

Книжная распродажа магазина «Все свободны», бар AF Brew Taproom (16+)

Издательство Ad Marginem празднует 30-летие. В программе — лекция основателя издательства Александра Иванова, дискуссии и вечеринка с диджей-сетом от сотрудников независимых книжных.

Спектакль «Выход в свет», Театральный музей (16+)

Постановка режиссера Дмитрия Мулькова, посвященная жизни известных актрис и из взаимодействию с театром. 

Фестиваль Emoland Fest, «Зеленая сцена» (16+)

В лайн-апе — Lida, «Дети Rave», Soltwine, «Шоколадный торт», «Дешевые драмы», Tapenight, «Секонд Хенд», Fishy.

«Интеллигентная барахолка», «Севкабель Порт» (16+)

Мероприятие для детей и взрослых, которое пройдет под открытым небом прямо возле залива

С 3 по 4 августа 

Катя IOWA
Фото: Соня Сивкова

Катя IOWA

Воскресенье, 4 августа

Концерт IOWA, Roof Place (6+)

Группа, объединяющая инди и фанк-поп (солистка — Екатерина Иванчикова, героиня арт-съемки журнала «Собака.ru»!), выступит на крыше с панорамным видом на Финский залив. 

Спектакль «Таня», «Балтийский дом» (16+)

Постановка по одноименной пьесе советского драматурга Алексея Арбузова, посвященная разрушению иллюзий о семейном счастье. 

Концерт группы «Грязь», бар Union (16+)

Белорусская альтернативная хип-хоп-группа исполнит главные хиты и треки с нового альбома. 

Тотальная инсталляция «Конструктор EGO», «Третье место» (12+)

Выставка-конструктор о внутренней и внешней трансформации человека, а также мира вокруг него. В ее экспертный совет вошли искусствовед и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Иван Чечот, художник Кирилла Рейв и другие. 

До 27 августа

Спецпоказ фильма «Иржи Килиан: Ироничные танцы», «Ленфильм» (18+)

Кино, посвященное трем работам хореографа Иржи Килиана, покажут в рамках проекта TheatreHD. В программе — балет «Шесть танцев», короткометражный фильм-танец «КарМен» и спектакль «День рождения». 

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