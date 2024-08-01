Jus Ed и San Proper (легенды!), Kedr Livanskiy, DJ Stonik1917 и Pompeya: кого слушать на фестивале «Планета К-30»?

📍 «LIVE». Ожившая фантазия на тему «Как выглядели бы концерты кумиров зумеров, проходи они в школьном спортзале». Образ места, знакомого всем, кто не прогуливал физру, предстанет в формате цены, где в окружении трибун и баскетбольной площадки за два дня выступят десять артистов новой волны российской музыки.

📍 «Край света». Самая живописная сцена фестиваля, расположенная прямо на берегу Невы. Ее оформила художница Tanya Freak Fabrique. Визуальный код вдохновлен курортной романтикой с тропическими зарослями.

📍 «Комета». Техно-тоннель, спрятанный в стенах заброшенного завода, где еще никто никогда не танцевал. Фактурный антураж бывшего цеха дополнит генеративная световая инсталляция от сообщества световых дизайнеров и мультимедиа-артистов SEVER LΛB. Разрезающие пространство красные лучи лазеров и безостановочный бит — must see на рейве.

📍 «Контейнер». Компактный танцпол с диджейкой в морском контейнере — отсылка к корням «K-30».

📍 Гастрохаб. Отдушина для гедонистов, которые без вкусной еды — никуда! Участников фудкорта отобрали создатели «#Они пожрать любят». Среди тех, кто будет вас кормить, ультрамодная азиатская лапшичная Дмитрия Кюлленена Ossu Eatery и переизобретатели хот-догов Oh My Dog.

📍 «Берег». Живописная чилл-зона с коктейльными барами, фотозонами, арт-объектами, качелями и местами для отдыха, как на морских курортах. Здесь удобно любоваться закатом, встречать рассвет и делать красивые селфи в настоящих самолетных креслах.

📍 «Паркинг»​​​​​​​​​​​​​​. Эскейп-зона, где в крутых тачках можно первыми услышать эксклюзивные релизы от участников фестиваля, записанные специально для «Планеты К-30».