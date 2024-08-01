Jus Ed и San Proper (легенды!), Kedr Livanskiy, DJ Stonik1917 и Pompeya: кого слушать на фестивале «Планета К-30»?

В 2020 году команда Roots United, создавшая Present Perfect Festival, возвела контейнерный двор «K-30» в гавани Васильевского острова и спасла первое пандемийное лето: танцпол с мини-вечеринками и концертами на свежем воздухе, уличные кафе, виниловая лавка и пинг-понг заменили петербуржцам душные клубы и вернули ощущение близости к людям.
В этом году «K-30» мог бы открыть свой пятый сезон (как быстро растут чужие дети!). Хотя пространства как такового больше не существует, специально ради фестиваля «Планета К-30» оно возвращается. Более 40 артистов, шоукейсы Private Persons, «ГОСТ Звук», Renegade Radio Camp и настоящий камбэк в эпоху PPF с громкими привозами — рассказываем, кого слушать 2 и 3 августа.
Фестиваль «Планета К-30» открывает новые горизонты — в этом году территория расширится и охватит бывшие цеха кожевенной фабрики и набережную, где расположатся сцены «Край Света», «Комета», «Контейнер», гастрохаб и основной массив досуговых спотов. А на месте, где когда-то стоял контейнерный двор «K-30», вырастет стейдж «LIVE».
Гид по сценам
📍 «LIVE». Ожившая фантазия на тему «Как выглядели бы концерты кумиров зумеров, проходи они в школьном спортзале». Образ места, знакомого всем, кто не прогуливал физру, предстанет в формате цены, где в окружении трибун и баскетбольной площадки за два дня выступят десять артистов новой волны российской музыки.
📍 «Край света». Самая живописная сцена фестиваля, расположенная прямо на берегу Невы. Ее оформила художница Tanya Freak Fabrique. Визуальный код вдохновлен курортной романтикой с тропическими зарослями.
📍 «Комета». Техно-тоннель, спрятанный в стенах заброшенного завода, где еще никто никогда не танцевал. Фактурный антураж бывшего цеха дополнит генеративная световая инсталляция от сообщества световых дизайнеров и мультимедиа-артистов SEVER LΛB. Разрезающие пространство красные лучи лазеров и безостановочный бит — must see на рейве.
📍 «Контейнер». Компактный танцпол с диджейкой в морском контейнере — отсылка к корням «K-30».
📍 Гастрохаб. Отдушина для гедонистов, которые без вкусной еды — никуда! Участников фудкорта отобрали создатели «#Они пожрать любят». Среди тех, кто будет вас кормить, ультрамодная азиатская лапшичная Дмитрия Кюлленена Ossu Eatery и переизобретатели хот-догов Oh My Dog.
📍 «Берег». Живописная чилл-зона с коктейльными барами, фотозонами, арт-объектами, качелями и местами для отдыха, как на морских курортах. Здесь удобно любоваться закатом, встречать рассвет и делать красивые селфи в настоящих самолетных креслах.
📍 «Паркинг». Эскейп-зона, где в крутых тачках можно первыми услышать эксклюзивные релизы от участников фестиваля, записанные специально для «Планеты К-30».
«Золотые зубы»
Пятица, 2 августа
На сцене «LIVE» — панорама новой российской музыки. Пещерный блюз от сольного проекта музыкального активиста Андрея Клинга Aborigen, главные лица СММ-рэпа из Тольятти «Золотые зубы», хлесткий пост-панк группы «Труд», трио «Электросон» и легенды инди Pompeya. Разогревает сцену Tsyo с диджей-сетом.
Тайминг:
- 21:00-23:00 — Tsyo
- 23:00-23:40 — Aborigen
- 00:00-00:40 — «Электросон»
- 01:00-01:40 — Pompeya
- 02:00-02:40 — «Труд»
- 03:00-03:45 — «Золотые зубы»
Что послушать перед фестивалем? Если все песни Pompeya вы знаете назубок, вам в награду — «Золотые зубы»: например, лоуфайно-диктофонный трек «Река», записанный вместе с Антохой МС.
DJ Stonik1917
Маяк всех самых модных и красивых москвичей «Диско-клуб» привезет в Петербург свою фирменную атмосферу праздника. На сцене «LIVE» за нее ответят новая звезда доброго хауса Biicla, лучший фрешмен последней пятилетки Slava Marlow с диджей-сетом, а также резиденты System 108: Errortica, Mashkov, DJ Stonik1917 и Dominique Mara.
Тайминг:
- 00:00-01:00 — Mashkov
- 01:00-02:00 — DJ Stonik1917
- 02:00-03:00 — Slava Marlow
- 03:00-04:00 — Biicla
- 04:00-05:00 — Errortica
- 05:00-06:00 — Dominique Mara
Что послушать перед фестивалем? У DJ Stonik1917 — хитовую «Курточку стоник» или трек для клубных романтиков «Когда твоя девушка больна» с сеттингом на танцполе (рекомендуется всем, кто планирует остаться у колонки до утра!).
RLGN
Настоящие панки из мира андеграунда Private Persons устроят штучный (редкий!) шоукейс на сцене «Комета». Без лишних слов, просто надо быть.
Тайминг:
- 23:00-00:30 — Zarya
- 00:30-01:30 — Love Object
- 01:30-03:00 — Hespermen
- 03:00-04:30 — Any Act
- 04:30-06:00 — RLGN
Saint City Lovers
В «Контейнере» — шоукейс независимого онлайн-радио Renegade Radio Camp, базирующегося в Co-op Garage на Гороховой. Из центра на Васильевский остров едут Cable Toy, Timofey, Ildar Iksanov из группы «Труд», дуэт Saint City Lovers, Fanick и основатели радио — KNFPRTY и Brat. Музыкальные хештеги: хаус, диско, нью-вейв, сплошное веселье.
Тайминг:
- 23:00-00:00 — Brat
- 00:00-01:00 — Timofey
- 01:00-02:00 — Cable Toy
- 02:00-03:00 — Saint City Lovers
- 03:00-04:00 — Fanick
- 04:00-05:00 — KNFPRTY (MOMOJIN)
- 05:00-06:00 — Ildar Iksanov
Что послушать перед фестивалем? Зарядиться настроением под Cable Toy — в его арсенале бодрые совместки с POEXXXALI («Заложник ритма»), «Прыгай киска» («Двигай своей жопой») и СБПЧ («Звезда»).
Kedr Livanskiy
Суббота, 3 августа
На сцене «LIVE» — главные хитмейкеры момента с концертами. Хип-хоп-балагуры «Другдиджея», беспечный поп-фанк екатеринбургского дуэта Lovanda, фея локальной электроники Kedr Livanskiy, рейв-поп от нового состава LAVBLAST и Ева Гурари aka Mirele (осознанный инди для тех, кому надоело грустить!). На разогреве — DJ Dizzy.
Тайминг:
- 21:00-23:00 — DJ Dizzy
- 23:00-23:40 — «Другдиджея»
- 00:00-00:40 — Kedr Livanskiy
- 01:00-01:40 — Mirele
- 02:00-02:40 — Lovanda
- 03:00-03:40 — LAVBLAST
Что послушать перед фестивалем? Девчонок! У Kedr Livanskiy — знаковый альбом «Ariadna» и свежую EP-шку «K-Notes» (если еще нет), у Mirele — искреннюю пластинку «Мрак, привет» и сборник ремиксов на «Скинь котиков».
San Proper
Субботний лайн-ап сцены «Край света» — настоящий камбэк в эпоху PPF! Компанию резидентам Roots United Some Stru, Hoopa и EL за вертушками составят Jus Ed — легенда американского хауса и босс влиятельнейшего лейбла Underground Quality, где дебютировала сама Нина Кравиц. San Proper — безбашенный голландец и резидент Dekmantel, Perlon и Rush Hour. А также Денис Казначеев — основатель главного российского минимал-хаус лейбла Nervmusic.
Тайминг:
- 22:00-23:30 — Some Stru
- 23:30-01:00 — Hoopa
- 01:00-02:30 — Jus Ed
- 02:30-04:00 — El
- 04:00-05:30 — San Proper
- 05:30-07:00 — Denis Kaznachee
Что послушать перед фестивалем? Сет Jus Ed для московского RTS Radio, записанный в 2013 году (классика хауса!), и EP «Pet=Master» San Proper, вышедший на лейбле ARMA 08.
Филипп Горбачев
В техно-тоннеле «Комета» движение на предельных скоростях обеспечат резиденты Roots United, звездный блок иностранцев и не только. Ждем Shutta с дебютным лайвом, приезд канадского мастера перкуссионных экспериментов и глубинного даб-техно Deadbeat, возвращение домой техно-экспериментатора Филиппа Горбачева с новым лайв-шоу (кто ни разу не слышал его «Я — Филипп Горбачев» под конец сета, тот никогда не достигал музыкального экстаза!), а также выступление дуэта Дианы Напирелли и Delta Funktionen — Immediate Proximity. Откроет сцену 3 августа Rwanda, завершит фестивальную ночь Primitive.
Тайминг:
- 22:30-00:00 — Rwanda
- 00:00-01:00 — Shutta
- 01:00-02:00 — Deadbeat
- 02:00-03:00 — Inner Ubiquity
- 03:00-04:00 — Philipp Gorbachev
- 04:00-05:30 — Immediate Proximity (Нидерланды)
- 05:30-07:00 — Primitive
Что послушать перед фестивалем? «Колокол» Филиппа Горбачева — альбом, который переосмысляет электронную музыку через духовность. Чтобы его записать, Филипп стал звонарем и посвятил себя изучению колокольного искусства России!
Nocow
В «Контейнере» обоснуется «ГОСТ Звук» — тот самый лейбл, который во многом написал новейшую историю отечественной электроники и заставил обратить на нее внимание весь мир. Приходите поздравить с 10-летием и послушать музыку по ГОСТу из Петербурга и Москву — от Fama87, Dices, Hoavi, Кузьмы Палкина, Flaty, low808, а также проекта «Горизонт Событий» Nocow и DJ Designer. Специальный гость — пионер российского техно DJ Slon, который выступит с неожиданным для всех трип-хоп-сетом.
Тайминг:
- 22:00-23:00 — Fama87
- 23:00-00:00 — Dices
- 00:00-01:00 — DJ Slon
- 01:00-01:45 — Hoavi
- 01:45-03:00 — Kuzma Palkin
- 03:00-04:30 — Flaty x low808
- 04:30-06:00 — Горизонт Событий (Nocow x DJ Designer)
Что послушать перед фестивалем? «Жуткий лазер» — проект Олега Азелицкого aka DJ Slon, в котором он с периодической помощью своего друга Алексея Гапоненко делал музыку экспериментальную и одновременно ориентированную на техно.
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