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Уикенд

Чем заняться в Петербурге с 18 по 21 июля

Концерт Feduk (с треками «Розовое вино» и «Хлопья летят наверх»!), выступления «КняZz» и петербургской синти-поп-группы «Электрофорез», вечеринка с хедлайнером Дашей Малыгиной, мастер-класс от шефов Saviv и выставка печатной графики в KGallery — рассказываем о главных событиях выходных. 

Чт 18 июля Пт 19 июля Сб 20 июля Вс 21 июля
Кадр из фильма «Наследник»
кадр из фильма

Кадр из фильма «Наследник»

Четверг, 18 июля

Концерт Just Ensemble, Новая сцена Александринского театра (16+)

В программе — произведение Мортона Фелдмана «Фортепиано и струнный квартет» с визуальным сопровождением. Его специально для концерта создала медиахудожник Лена Потуремец. 

Концерт группы «Цветы», клуб Jagger (12+)

Легендарная рок-группа, основанная Стасом Наминым, исполнит лучшие композиции (да, и «Мы желаем счастья вам» тоже!).

Презентация книги  «Планетроника: популярная история электронной музыки», «Подписные издания» (18+)

Ее представит сам автор — электронный музыкант и преподаватель Moscow Music School Ник Завриев. «Планетроника» — это 22 путешествия в разные жанры: от техно до глитча и краут-рока. 

Спецпоказ фильма «Наследник», «Третье место» (18+)

Фэшн-триллер Ксавье Леграна — номинанта на «Оскар» и лауреата премии «Сезар». Фильм с неожиданными сюжетными поворотами покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. 

Спектакль «Нос», театр «ЦЕХЪ» (12+)

Постановка режиссера Виктора Бугакова — хитросплетение форматов: от театра теней до пластических этюдов.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим биографическую драму «Мадам Клико» (18+) о жизни той самой французской предпринимательницы из названия игристых вин, итальянскую драму «Я же говорила» (18+), комедию о незапланированной беременности «Нежданчик» (16+), мультфильм «Как найти сокровища» (6+) о вундеркинде Бо и индийскую мелодраму «Плохие новости» (16+). 

Андрей Князев
Валентин Блох

Андрей Князев

Пятница, 19 июля

Концерт группы «КняZz», «Газпром Арена» (18+)

Андрей Князев и его группа «КняZz» посвящают выступление Михаилу Горшеневу и «Королю и Шуту». Это первый концерт на сцене стадиона «Газпром Арена». 

Спектакль-концерт «Роттердамский дневник», «Летний театр» Новой Голландии (16+)

Моноспектакль актера Михаила Тройника по стихам Бориса Рыжего в сопровождении музыкантов группы «Курара», которая, как и поэт, родом из Екатеринбурга.

«Шефский фестиваль 3.0»,  «Дети на кухне» (6+)

Бренд-шеф Saviv Тимофей Малюков и шеф-повар ресторана Эдуард Осадчий проведут мастер-класс для взрослых и детей по приготовлению хумуса, шницеля и соуса тахини.

Спектакль «Лаборатория сердца», «Театр поколений» (16+)

Постановка Анны Дзыгало исследует понятие любви, ее избегания и принятия. В главных ролях — Эдуард Ованесян и Наталья Пономарева. 

Выставка «Современная документальная фотография», Росфото (16+)

Проект исследует постсоветское пространство через документальные фотографии. В объективах авторов — Урал, Сибирь, Татарстан, Северный Кавказ, крупные города и маленькие села.

Вера Матюх. На маникюр. 1960. Литография. Собрание Николая Кононихина
Фото: предоставлено KGallery

Вера Матюх. На маникюр. 1960. Литография. Собрание Николая Кононихина

Суббота, 20 июля

Концерт Feduk, «Двор Гостинки» (16+)

Послушать треки «Розовое вино» и «Хлопья летят наверх», а также новые песни рэпера в лайв-формате можно будет под открытым небом. 

Выставка «Случайный тираж», KGallery (12+)

Кураторы — Александра Генералова и Ксения Бендина — находят визуальные и смысловые рифмы между советской печатной графикой 1960–1980-х и работами современных молодых художников.

Odyssey festival. Tree of life,  «Брусницын» (18+)

Фестиваль, объединяющий искусство, музыку и философию, главной темой которого в этом году являются перерождение и трансформация. В лайн-апе — Savage & SHē, Tabia, Alvaro Suarez, Agraba и другие.

Вечеринка Vibe Room w/ Dasha Malygina, Mirage (18+)

Первая за лето 2024-го вечеринка в баре Mirage, хедлайнер — диджей и модель Даша Малыгина.

Концерт «Кассета», Blank (18+)

«Кассета» — проект уличного художника Теймурхана из Москвы, который пишет треки на стыке брейкбита, хип-хопа, панка и электро. Музыкант выступит на вечеринке Toxic, где представит свой альбом «Воздух Вода Огонь». 

Концерт группы «Электрофорез»
Фото: Лена Школьная

Концерт группы «Электрофорез»

Воскресенье, 21 июля

Концерт группы «Электрофорез», «Севкабель Порт» (16+)

Петербургская синти-поп группа во главе с харизматичным фронтменом Иваном Курочкиным сыграет в мультиформатном клубе Sound. 

Спектакль «Сцены из супружеской жизни», Приморский академический краевой драматический театр им. Горького (на сцене ТЮЗа им. Брянцева) (16+)

Одноименная пьеса Ингмара Бергмана о непростых отношениях супружеской пары Марианны и Юхана в интерпретации Ефима Звеняцкого. Особое внимание стоит обратить на декорации постановки — планшет сцены выведен в зрительный зал.

Концерт хитов Эми Уайнхаус, «Никольские ряды» (6+)

Хиты британской дивы соула и джаза исполнит петербургская певица Анастасия Сазонова и ее квинтет. 

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