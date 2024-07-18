Чем заняться в Петербурге с 18 по 21 июля

Концерт Just Ensemble, Новая сцена Александринского театра (16+)

В программе — произведение Мортона Фелдмана «Фортепиано и струнный квартет» с визуальным сопровождением. Его специально для концерта создала медиахудожник Лена Потуремец.

Концерт группы «Цветы», клуб Jagger (12+)

Легендарная рок-группа, основанная Стасом Наминым, исполнит лучшие композиции (да, и «Мы желаем счастья вам» тоже!).

Презентация книги «Планетроника: популярная история электронной музыки», «Подписные издания» (18+)

Ее представит сам автор — электронный музыкант и преподаватель Moscow Music School Ник Завриев. «Планетроника» — это 22 путешествия в разные жанры: от техно до глитча и краут-рока.

Спецпоказ фильма «Наследник», «Третье место» (18+)

Фэшн-триллер Ксавье Леграна — номинанта на «Оскар» и лауреата премии «Сезар». Фильм с неожиданными сюжетными поворотами покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Спектакль «Нос», театр «ЦЕХЪ» (12+)

Постановка режиссера Виктора Бугакова — хитросплетение форматов: от театра теней до пластических этюдов.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим биографическую драму «Мадам Клико» (18+) о жизни той самой французской предпринимательницы из названия игристых вин, итальянскую драму «Я же говорила» (18+), комедию о незапланированной беременности «Нежданчик» (16+), мультфильм «Как найти сокровища» (6+) о вундеркинде Бо и индийскую мелодраму «Плохие новости» (16+).