Чем заняться в Петербурге с 18 по 21 июля

Концерт Feduk (с треками «Розовое вино» и «Хлопья летят наверх»!), выступления «КняZz» и петербургской синти-поп-группы «Электрофорез», вечеринка с хедлайнером Дашей Малыгиной, мастер-класс от шефов Saviv и выставка печатной графики в KGallery — рассказываем о главных событиях выходных.
Кадр из фильма «Наследник»
Четверг, 18 июля
Концерт Just Ensemble, Новая сцена Александринского театра (16+)
В программе — произведение Мортона Фелдмана «Фортепиано и струнный квартет» с визуальным сопровождением. Его специально для концерта создала медиахудожник Лена Потуремец.
Концерт группы «Цветы», клуб Jagger (12+)
Легендарная рок-группа, основанная Стасом Наминым, исполнит лучшие композиции (да, и «Мы желаем счастья вам» тоже!).
Презентация книги «Планетроника: популярная история электронной музыки», «Подписные издания» (18+)
Ее представит сам автор — электронный музыкант и преподаватель Moscow Music School Ник Завриев. «Планетроника» — это 22 путешествия в разные жанры: от техно до глитча и краут-рока.
Спецпоказ фильма «Наследник», «Третье место» (18+)
Фэшн-триллер Ксавье Леграна — номинанта на «Оскар» и лауреата премии «Сезар». Фильм с неожиданными сюжетными поворотами покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.
Спектакль «Нос», театр «ЦЕХЪ» (12+)
Постановка режиссера Виктора Бугакова — хитросплетение форматов: от театра теней до пластических этюдов.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим биографическую драму «Мадам Клико» (18+) о жизни той самой французской предпринимательницы из названия игристых вин, итальянскую драму «Я же говорила» (18+), комедию о незапланированной беременности «Нежданчик» (16+), мультфильм «Как найти сокровища» (6+) о вундеркинде Бо и индийскую мелодраму «Плохие новости» (16+).
Андрей Князев
Пятница, 19 июля
Концерт группы «КняZz», «Газпром Арена» (18+)
Андрей Князев и его группа «КняZz» посвящают выступление Михаилу Горшеневу и «Королю и Шуту». Это первый концерт на сцене стадиона «Газпром Арена».
Спектакль-концерт «Роттердамский дневник», «Летний театр» Новой Голландии (16+)
Моноспектакль актера Михаила Тройника по стихам Бориса Рыжего в сопровождении музыкантов группы «Курара», которая, как и поэт, родом из Екатеринбурга.
«Шефский фестиваль 3.0», «Дети на кухне» (6+)
Бренд-шеф Saviv Тимофей Малюков и шеф-повар ресторана Эдуард Осадчий проведут мастер-класс для взрослых и детей по приготовлению хумуса, шницеля и соуса тахини.
Спектакль «Лаборатория сердца», «Театр поколений» (16+)
Постановка Анны Дзыгало исследует понятие любви, ее избегания и принятия. В главных ролях — Эдуард Ованесян и Наталья Пономарева.
Выставка «Современная документальная фотография», Росфото (16+)
Проект исследует постсоветское пространство через документальные фотографии. В объективах авторов — Урал, Сибирь, Татарстан, Северный Кавказ, крупные города и маленькие села.
Вера Матюх. На маникюр. 1960. Литография. Собрание Николая Кононихина
Суббота, 20 июля
Концерт Feduk, «Двор Гостинки» (16+)
Послушать треки «Розовое вино» и «Хлопья летят наверх», а также новые песни рэпера в лайв-формате можно будет под открытым небом.
Выставка «Случайный тираж», KGallery (12+)
Кураторы — Александра Генералова и Ксения Бендина — находят визуальные и смысловые рифмы между советской печатной графикой 1960–1980-х и работами современных молодых художников.
Odyssey festival. Tree of life, «Брусницын» (18+)
Фестиваль, объединяющий искусство, музыку и философию, главной темой которого в этом году являются перерождение и трансформация. В лайн-апе — Savage & SHē, Tabia, Alvaro Suarez, Agraba и другие.
Вечеринка Vibe Room w/ Dasha Malygina, Mirage (18+)
Первая за лето 2024-го вечеринка в баре Mirage, хедлайнер — диджей и модель Даша Малыгина.
Концерт «Кассета», Blank (18+)
«Кассета» — проект уличного художника Теймурхана из Москвы, который пишет треки на стыке брейкбита, хип-хопа, панка и электро. Музыкант выступит на вечеринке Toxic, где представит свой альбом «Воздух Вода Огонь».
Концерт группы «Электрофорез»
Воскресенье, 21 июля
Концерт группы «Электрофорез», «Севкабель Порт» (16+)
Петербургская синти-поп группа во главе с харизматичным фронтменом Иваном Курочкиным сыграет в мультиформатном клубе Sound.
Спектакль «Сцены из супружеской жизни», Приморский академический краевой драматический театр им. Горького (на сцене ТЮЗа им. Брянцева) (16+)
Одноименная пьеса Ингмара Бергмана о непростых отношениях супружеской пары Марианны и Юхана в интерпретации Ефима Звеняцкого. Особое внимание стоит обратить на декорации постановки — планшет сцены выведен в зрительный зал.
Концерт хитов Эми Уайнхаус, «Никольские ряды» (6+)
Хиты британской дивы соула и джаза исполнит петербургская певица Анастасия Сазонова и ее квинтет.
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