18+
  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Чем заняться в Петербурге с 11 по 14 июля

Концерт петербургской рок-группы Jane Air, спектакль «Лицом к стене» (лонг-лист театральной премии «Золотая маска»!) в БДТ, лекция о современных ароматах от парфюмера Максима Амбросевича, концерт шотландской музыки, благотворительная гаражная распродажа в «Упсала-Цирке» и вечеринка Dreamers в баре Union — рассказываем о главных событиях выходных.

Чт 11 июля Пт 12 июля Сб 13 июля Вс 14 июля
Команда «Подписных изданий»
Фото: Алексей Костромин

Команда «Подписных изданий» 

Четверг, 11 июля

Концерт Jane Air, «Двор Гостинки» (16+)

Петербургская рок-группа (фронтмен — Антон Лиссов!) сыграет вместе с симфоническим струнным оркестром. 

Фестиваль современного танца «Показ для своих», Новая сцена Александринского театра (12+)

В программе — самостоятельные работы, отрывки из спектаклей и work in progress от коллективов из Тулы, Екатеринбурга, Самары, Белграда и других городов. 

Беседа «Формальный метод: антология русского модернизма», «Подписные издания» (16+)

Историк архитектуры Вадим Басс обсудит тексты русских модернистов с исследователем интеллектуальной истории Аркадием Блюмбаумом. Модератор встречи — Максим Мамлыга. 

Спецпоказ фильма «Нежный восток», «Третье место» (18+)

Роуд-муви и режиссерский дебют Шона Прайса Уильямса — саркастическая комедия о современной Америке, рассказанная через историю взросления девушки Лиллиан. Фильм покажут под звездным небом на языке оригинала с русскими субтитрами. 

Концерт T.Gosha и Untone Chernov, Двор Новой сцены Александринского театра (6+)

Музыканты выступят в рамках проекта «По Дворам». За инди-музыку со смыслом отвечает Антон Чернов, а за «мажорный минор» — T.Gosha.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим триллер «Что-то не так с Кевином» (18+), где главные роли исполнили Тильда Суинтон и Эзра Миллер, а также драму «Папуля» (18+) режиссера Кристи Холл, российскую «Культурную комедию» (12+) о чиновнике, которому предстоит изучить культурное наследние Пермского края, фильм ужасов «Наводнение» (18+) и легкую французскую комедию о любовных приключениях «Второй акт» (18+). 

Пятница, 12 июля

Работа плакатиста Максима Черного

Работа плакатиста Максима Черного

Презентация песни Гамлета Мовсисяна, Beriozka Gallery (18+)

Сольный проект петербургского музыканта, который сочетает иронию новой волны и пост-панка с текстами, пронизанными рефлексией. На концерте Мовсисян представит сингл «Ночь». 

Открытие Gamma Festival, Новая сцена Александринского театра (16+)

В программе — акустические эксперименты на стыке барокко, эмбиента и произведений авангардистов Терри Райли, Стива Райха, Дэвида Лэнга, Филиппа Гласса и других.

Выставка «Я хочу с тобой поговорить», Общество «А–Я» (18+)

Экспрессивные картинки со стены графического дизайнера из Петропавловска-Камчатска рассказывают о вечных темах: любви, ненависти и безразличии.

До 28 июля

Лекция «Научный комментарий к литературному произведению», «Подписные издания» (16+)

О специфике жанра и лучших его примерах поговорят ведущий научный сотрудник Пушкинского дома Екатерина Ларионова и литературовед Елена Грачева.

Суббота, 13 июля

Фото: Наталья Скворцова

«Концерт Cinema Medley 2: Оппенгеймер», «Лахта Холл» (6+)

Большой симфонический оркестр, орган и хор исполнят саундтреки из «Мстителей», «Трансформеров», «Титаника», «Джеймса Бонда» и, конечно, «Оппенгеймера».

Лекция «Культурные слои обонятельного опыта», «Нормальное место» (16+)

О том, как культура, религия, страхи и научные достижения сформировали современную парфюмерию расскажет Максим Амбросевич. 

Благотворительная книжная распродажа «Фонарь», «Упсала-Цирк» (0+)

В программе — книги по цене от 50 до 500 рублей (всю выручку от продажи организаторы передадут в пользу фондов!), а также маркет независимых книжных и дискуссии с писателями. 

Вечеринка Dreamers, Union (18+)

Организаторы обещают «настроение теплой белой ночи» и отдых от недельной суеты. В лайн-апе —Podglubinoy, Le gorbusier (live), Tumanova, Euka, Owen pitch и Tennisist.

«Маркет на Неве», «Севкабель Порт» (0+)

На фестивале можно приобрести авторскую керамику, дизайнерскую одежду и украшения, декор для дома, растения и многое другое от мастеров из разных городов России. Вход свободный.

13-14 июля

Воскресенье, 14 июля

Федор Хиросигэ
Фото: ЛИНА ЛИБО

Федор Хиросигэ

Спектакль «Лицом к стене», БДТ (18+) 

Постановка режиссера Лизы Дороничевой по пьесе Мартина Кримпа, которая исследует тему человеческой жестокости и ее контроля. «Лицом к стене» попал в лонг-лист театральной премии «Золотая маска» в номинации «Самые заметные спектакли сезона 2022-2023». 

Концерт «Волынки и барабаны», Zarenkov Gallery (6+)

Исполнители традиционной шотландской музыки сыграют на крыше арт-пространства.

Выставка «Открытое хранение», Anna Nova (16+)

Экспозиция представляет избранную подборку предметов искусства из хранения галереи — от графики и скульптуры до видео и фотографии. Среди участников — Александра Гарт, Петр Дьяков, Юлдус Бахтиозина и Федор Хиросигэ (лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2024 года). 

До 28 июля

«Джазовые выходные», музей-заповедник «Гатчина» (0+)

Ежегодный летний фестиваль джаза под открытым небом, на котором выступят музыканты Санкт-Петербурга и Москвы, а также гости из Кубы и Франции.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: