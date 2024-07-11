Чем заняться в Петербурге с 11 по 14 июля

Концерт Jane Air, «Двор Гостинки» (16+)

Петербургская рок-группа (фронтмен — Антон Лиссов!) сыграет вместе с симфоническим струнным оркестром.

Фестиваль современного танца «Показ для своих», Новая сцена Александринского театра (12+)

В программе — самостоятельные работы, отрывки из спектаклей и work in progress от коллективов из Тулы, Екатеринбурга, Самары, Белграда и других городов.

Беседа «Формальный метод: антология русского модернизма», «Подписные издания» (16+)

Историк архитектуры Вадим Басс обсудит тексты русских модернистов с исследователем интеллектуальной истории Аркадием Блюмбаумом. Модератор встречи — Максим Мамлыга.

Спецпоказ фильма «Нежный восток», «Третье место» (18+)

Роуд-муви и режиссерский дебют Шона Прайса Уильямса — саркастическая комедия о современной Америке, рассказанная через историю взросления девушки Лиллиан. Фильм покажут под звездным небом на языке оригинала с русскими субтитрами.

Концерт T.Gosha и Untone Chernov, Двор Новой сцены Александринского театра (6+)

Музыканты выступят в рамках проекта «По Дворам». За инди-музыку со смыслом отвечает Антон Чернов, а за «мажорный минор» — T.Gosha.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим триллер «Что-то не так с Кевином» (18+), где главные роли исполнили Тильда Суинтон и Эзра Миллер, а также драму «Папуля» (18+) режиссера Кристи Холл, российскую «Культурную комедию» (12+) о чиновнике, которому предстоит изучить культурное наследние Пермского края, фильм ужасов «Наводнение» (18+) и легкую французскую комедию о любовных приключениях «Второй акт» (18+).