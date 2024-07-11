Чем заняться в Петербурге с 11 по 14 июля

Концерт петербургской рок-группы Jane Air, спектакль «Лицом к стене» (лонг-лист театральной премии «Золотая маска»!) в БДТ, лекция о современных ароматах от парфюмера Максима Амбросевича, концерт шотландской музыки, благотворительная гаражная распродажа в «Упсала-Цирке» и вечеринка Dreamers в баре Union — рассказываем о главных событиях выходных.
Команда «Подписных изданий»
Четверг, 11 июля
Концерт Jane Air, «Двор Гостинки» (16+)
Петербургская рок-группа (фронтмен — Антон Лиссов!) сыграет вместе с симфоническим струнным оркестром.
Фестиваль современного танца «Показ для своих», Новая сцена Александринского театра (12+)
В программе — самостоятельные работы, отрывки из спектаклей и work in progress от коллективов из Тулы, Екатеринбурга, Самары, Белграда и других городов.
Беседа «Формальный метод: антология русского модернизма», «Подписные издания» (16+)
Историк архитектуры Вадим Басс обсудит тексты русских модернистов с исследователем интеллектуальной истории Аркадием Блюмбаумом. Модератор встречи — Максим Мамлыга.
Спецпоказ фильма «Нежный восток», «Третье место» (18+)
Роуд-муви и режиссерский дебют Шона Прайса Уильямса — саркастическая комедия о современной Америке, рассказанная через историю взросления девушки Лиллиан. Фильм покажут под звездным небом на языке оригинала с русскими субтитрами.
Концерт T.Gosha и Untone Chernov, Двор Новой сцены Александринского театра (6+)
Музыканты выступят в рамках проекта «По Дворам». За инди-музыку со смыслом отвечает Антон Чернов, а за «мажорный минор» — T.Gosha.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим триллер «Что-то не так с Кевином» (18+), где главные роли исполнили Тильда Суинтон и Эзра Миллер, а также драму «Папуля» (18+) режиссера Кристи Холл, российскую «Культурную комедию» (12+) о чиновнике, которому предстоит изучить культурное наследние Пермского края, фильм ужасов «Наводнение» (18+) и легкую французскую комедию о любовных приключениях «Второй акт» (18+).
Пятница, 12 июля
Работа плакатиста Максима Черного
Презентация песни Гамлета Мовсисяна, Beriozka Gallery (18+)
Сольный проект петербургского музыканта, который сочетает иронию новой волны и пост-панка с текстами, пронизанными рефлексией. На концерте Мовсисян представит сингл «Ночь».
Открытие Gamma Festival, Новая сцена Александринского театра (16+)
В программе — акустические эксперименты на стыке барокко, эмбиента и произведений авангардистов Терри Райли, Стива Райха, Дэвида Лэнга, Филиппа Гласса и других.
Выставка «Я хочу с тобой поговорить», Общество «А–Я» (18+)
Экспрессивные картинки со стены графического дизайнера из Петропавловска-Камчатска рассказывают о вечных темах: любви, ненависти и безразличии.
До 28 июля
Лекция «Научный комментарий к литературному произведению», «Подписные издания» (16+)
О специфике жанра и лучших его примерах поговорят ведущий научный сотрудник Пушкинского дома Екатерина Ларионова и литературовед Елена Грачева.
Суббота, 13 июля
«Концерт Cinema Medley 2: Оппенгеймер», «Лахта Холл» (6+)
Большой симфонический оркестр, орган и хор исполнят саундтреки из «Мстителей», «Трансформеров», «Титаника», «Джеймса Бонда» и, конечно, «Оппенгеймера».
Лекция «Культурные слои обонятельного опыта», «Нормальное место» (16+)
О том, как культура, религия, страхи и научные достижения сформировали современную парфюмерию расскажет Максим Амбросевич.
Благотворительная книжная распродажа «Фонарь», «Упсала-Цирк» (0+)
В программе — книги по цене от 50 до 500 рублей (всю выручку от продажи организаторы передадут в пользу фондов!), а также маркет независимых книжных и дискуссии с писателями.
Вечеринка Dreamers, Union (18+)
Организаторы обещают «настроение теплой белой ночи» и отдых от недельной суеты. В лайн-апе —Podglubinoy, Le gorbusier (live), Tumanova, Euka, Owen pitch и Tennisist.
«Маркет на Неве», «Севкабель Порт» (0+)
На фестивале можно приобрести авторскую керамику, дизайнерскую одежду и украшения, декор для дома, растения и многое другое от мастеров из разных городов России. Вход свободный.
13-14 июля
Воскресенье, 14 июля
Федор Хиросигэ
Спектакль «Лицом к стене», БДТ (18+)
Постановка режиссера Лизы Дороничевой по пьесе Мартина Кримпа, которая исследует тему человеческой жестокости и ее контроля. «Лицом к стене» попал в лонг-лист театральной премии «Золотая маска» в номинации «Самые заметные спектакли сезона 2022-2023».
Концерт «Волынки и барабаны», Zarenkov Gallery (6+)
Исполнители традиционной шотландской музыки сыграют на крыше арт-пространства.
Выставка «Открытое хранение», Anna Nova (16+)
Экспозиция представляет избранную подборку предметов искусства из хранения галереи — от графики и скульптуры до видео и фотографии. Среди участников — Александра Гарт, Петр Дьяков, Юлдус Бахтиозина и Федор Хиросигэ (лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2024 года).
До 28 июля
«Джазовые выходные», музей-заповедник «Гатчина» (0+)
Ежегодный летний фестиваль джаза под открытым небом, на котором выступят музыканты Санкт-Петербурга и Москвы, а также гости из Кубы и Франции.
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