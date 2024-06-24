Общество «А–Я» и художник Максим Черный обсудят вечные темы на выставке «Я хочу с тобой поговорить»

Сильный графический дизайн должен образно передать сложные эмоции и чувства, поговорить о серьезном вслух и тет-а-тет. 20 оригинальных постеров плакатиста Максима Черного в рамках открывающейся в Обществе «А–Я» выставки рассказывают о высокопарных экзистенциальных человеческих чувствах с необычной стороны — они совмещают экспрессивные и «кричащие» графические образы с интимными переживаниями, оформленными бартовскими «фрагментами речи влюбленного» и отрывками из незавершенного дневника.

«Дизайн для меня — это связующее звено между человеком и окружающим миром, поэтому я считаю, что он должен быть прост, удобен и понятен. В своих работах я стараюсь придерживаться обдуманной простоты, логики и контраста», — рассказывает графический дизайнер Максим Черный.