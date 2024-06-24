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Искусство

Общество «А–Я» и художник Максим Черный обсудят вечные темы на выставке «Я хочу с тобой поговорить»

Экспрессивные картинки со стены графического дизайнера из Петропавловска-Камчатска расскажут о вечных темах: любви, ненависти и безразличии.

chernydesign.tumblr.com / Максим Черный

Сильный графический дизайн должен образно передать сложные эмоции и чувства, поговорить о серьезном вслух и тет-а-тет. 20 оригинальных постеров плакатиста Максима Черного в рамках открывающейся в Обществе «А–Я» выставки рассказывают о высокопарных экзистенциальных человеческих чувствах с необычной стороны — они совмещают экспрессивные и «кричащие» графические образы с интимными переживаниями, оформленными бартовскими «фрагментами речи влюбленного» и отрывками из незавершенного дневника.

«Дизайн для меня — это связующее звено между человеком и окружающим миром, поэтому я считаю, что он должен быть прост, удобен и понятен. В своих работах я стараюсь придерживаться обдуманной простоты, логики и контраста», — рассказывает графический дизайнер Максим Черный. 

chernydesign.tumblr.com / Максим Черный
chernydesign.tumblr.com / Максим Черный
chernydesign.tumblr.com / Максим Черный

Персональная выставка Максима Черного «Я хочу с тобой поговорить» открыта с 28 июня по 28 июля 2024 года в Обществе «А–Я» на Невском проспекте, 60.

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