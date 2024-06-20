Чем заняться в Петербурге с 20 по 23 июня

Спектакль «Ракушка с хвостом», «Фонтанка 69» (18+)

Основатель авангардного театра Derevo Антон Адасинский представит сольный концерт-спектакль по мотивам авторского сборника Слов в камерном гастро-пространстве «Фонтанка 69».

Концерт polnalyubvi, Roof place (16+)

Инди-певица Марина Демещенко (лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022), выступающая под псевдонимом polnalyubvi, исполнит на крыше Roof place уже полюбившиеся публике хиты и новые треки.

Спецпоказ фильма «Стоп-слово», «Кинотеатр у моря» (18+)

На «Барной линии» в рамках проекта «Кинотеатр у моря» покажут психологический триллер о непростых взаимоотношениях героев Маргарет Куолли и Кристофера Эбботта.

Спектакль «9 ряд. 10, 11 место», МХТ имени А.П. Чехова (на сцене БДТ) (16+)

В БДТ сыграют гастрольный спектакль созданный к 125-летию МХТ. Режиссер — Денис Азаров, среди персонажей — основатели, артисты и служители театра.

Концерт Клавы Коки и Анет Сай, «Флагшток» (18+)

Резидентка «Black Star» Клава Кока и Анет Сай выступят во «Флагштоке», откуда открывается умопомрачительный вид на побережье Финского залива.



В кинотеатрах на этой неделе смотрим корейский фантастический боевик «Пришельцы» (18+), мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига» (16+), драму «Паб "Старый дуб"» (18+) британского режиссера Кена Лоуча, комедию «Семейный переполох» (6+), фильм ужасов «Паранормальные явления. Поместье призраков» (18+) и приключенческую комедию «Тур с Иванушками» (16+), где главные роли играют Агата Муцениеце, Анна Пескова и Ольга Сухарева.