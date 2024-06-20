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Чем заняться в Петербурге с 20 по 23 июня

Пластический спектакль «Дуо» в рамках фестиваля CONTEXT. DIANA VISHNEVA, концерты группы «Кино», Клавы Коки и инди-певицы polnalyubvi, музыкальный фестиваль Atlanta act Summer Festival в «Севкабель Порту», гастроли МХТ имени А.П. Чехова, тематическая программа ко Дню памяти и скорби от Мариинского театра и многое другое — рассказываем о главных событиях выходных.

Чт 20 июня Пт 21 июня Сб 22 июня Вс 23 июня
polnalyubvi
Константин Рассохин

polnalyubvi

Четверг, 20 июня

Спектакль «Ракушка с хвостом», «Фонтанка 69» (18+)

Основатель авангардного театра Derevo Антон Адасинский представит сольный концерт-спектакль по мотивам авторского сборника Слов в камерном гастро-пространстве «Фонтанка 69».

Концерт polnalyubvi, Roof place (16+)

Инди-певица Марина Демещенко (лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022), выступающая под псевдонимом polnalyubvi, исполнит на крыше Roof place уже полюбившиеся публике хиты и новые треки. 

Спецпоказ фильма «Стоп-слово», «Кинотеатр у моря» (18+)

На «Барной линии» в рамках проекта «Кинотеатр у моря» покажут психологический триллер о непростых взаимоотношениях героев Маргарет Куолли и Кристофера Эбботта. 

Спектакль «9 ряд. 10, 11 место»,  МХТ имени А.П. Чехова (на сцене БДТ) (16+)

В БДТ сыграют гастрольный спектакль созданный к 125-летию МХТ. Режиссер — Денис Азаров, среди персонажей — основатели, артисты и служители театра. 

Концерт Клавы Коки и Анет Сай, «Флагшток» (18+)

Резидентка «Black Star» Клава Кока и Анет Сай выступят во «Флагштоке», откуда открывается умопомрачительный вид на побережье Финского залива.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим корейский фантастический боевик «Пришельцы» (18+), мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига» (16+), драму «Паб "Старый дуб"» (18+) британского режиссера Кена Лоуча, комедию «Семейный переполох» (6+), фильм ужасов «Паранормальные явления. Поместье призраков» (18+) и приключенческую комедию «Тур с Иванушками» (16+), где главные роли играют Агата Муцениеце, Анна Пескова и Ольга Сухарева. 

Дарья Павленко и Диана Вишнева
Полина Набока

Дарья Павленко и Диана Вишнева 

Пятница, 21 июня

Спектакль «Дуо», БДТ имени  Г. А. Товстоногова (18+)

Пластический спектакль, в котором главные роли исполнили сразу две примы Мариинского театра — Диана Вишнева и Дарья Павленко. «Дуо» покажут на сцене БДТ в рамках фестиваля CONTEXT. DIANA VISHNEVA. 

Лекция Юлианы Каминской о Жан-Поле Сартре, «Левашовский хлебозавод» (16+)

Кандидат филологических наук расскажет об экзистенциализме на примере философских трудов Жан-Поля Сартра в лектории проекта masters.

Концерт «Кино», «Ледовый дворец» (12+)

Легендарная рок-группа 80-х возвращает себе прежний статус и дает большой концерт (со спецэффектами!) в «Ледовом».

Спектакль «Класс коррекции», ТЮЗ имени А.А. Брянцева (14+)

Премьерный показ спектакля Василия Сазонова о детях с особенностями здоровья и социальной адаптации. Создан по одноименной повести Екатерины Мурашовой. 

Atlanta act Summer Festival, «Севкабель Порт» (16+)

В лайнапе — PHARAOH, ЛСП, Gone.Fludd & Cakeboy, bushido zho, LIZER и другие. Также будут киберспорт-площадка, фотозоны и фудкорт.

Один из экспонатов выставки «Переход»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея истории религии

Один из экспонатов выставки «Переход»

Суббота, 22 июня

Спектакль «Человек из Дублина», Новая сцена Александринского театра (18+)

Постановка с вольной сценической композицией, основана на модернистской прозе начала XX века. Над музыкальным сопровождением работал композитор Андрей Бесогонов, за свет отвечал Игорь Фомин. 

Тематическая программа ко Дню памяти и скорби, Мариинский театр (16+)

Цикл откроется постановкой «Барышня и хулиган» хореографа Константина Боярского, во втором отделении покажут балет «Ленинградская симфония»  на музыку Шостаковича. Завершится вечер театрализованным концертом «Линии жизни».

Выставка «Переход», Музей истории религии (12+)

Сольный проект скульптора Юлии Федотовой включает 30 пластических композиций, которые отражают различные аспекты сознания — от юности в «Утреннем чае» до взросления в «Новом космосе».

Спектакль «Стражи музея»
Фото предоставлено пресс-службой Театрального музея

Спектакль «Стражи музея»

Воскресенье, 23 июня

Электроакустический перформанс, Новая Голландия (12+)

Перформанс с оттенками минимализма, дарк-эмбиента, минимал-джаза и нойза в «Летнем театре» Новой Голландии. Исполнители —  композитор и философ Владимир Мартынов, скрипачка Татьяна Гринденко, тромбонист Владислав Псарук и проект INDEX III.

Встреча со Светланой Крючковой, Фонтанный Дом (14+)

Ко Дню рождения Анны Ахматовой артистка Светлана Крючкова прочитает стихи поэтессы в саду Фонтанного Дома.

Спектакль «Стражи музея», Театральный музей (6+)

Спектакль-путешествие по экспозиции музея покажут детям и их родителям актрисы Ксения Плюснина и Кристина Токарева.

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