В Музее истории религии открывается выставка буддистской скульптуры Юлии Федотовой «Переход»

Сольный проект «Переход» скульптора с академической выучкой Юлии Федотовой, который открывается 22 июня в Музее истории религии, покажет пластику на экзистенциальные темы пограничного состояния «от жизни к смерти, от профанного к сакральному, от неведения к знанию». 30 скульптур отражают различные аспекты сознания — от юности в «Утреннем чае», изображающим мальчика монаха в монастыре, и взросления в «Новом космосе» — с буддистскими монахами, создающими мандалу, до «Небесных похорон (Чод)» и «Ухода. Бардо Тхедол», представляющих процесс ухода из жизни.

«Все эти образы невидимо соединены нитью постоянного внутреннего преображения, Каждое из которых дает нам новое понимание в исследовании фундаментального вопроса - что такое сознание», — замечает скульптор.