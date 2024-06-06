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Искусство

В Музее истории религии открывается выставка буддистской скульптуры Юлии Федотовой «Переход»

Первый персональный проект художницы с 30 пластическими композициями, созданными в период с 2018 по 2024 года. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музеем истории религии

Сольный проект «Переход» скульптора с академической выучкой Юлии Федотовой, который открывается 22 июня в Музее истории религии, покажет пластику на экзистенциальные темы пограничного состояния «от жизни к смерти, от профанного к сакральному, от неведения к знанию». 30 скульптур отражают различные аспекты сознания — от юности в «Утреннем чае», изображающим мальчика монаха в монастыре, и взросления в «Новом космосе» — с буддистскими монахами, создающими мандалу, до «Небесных похорон (Чод)» и «Ухода. Бардо Тхедол», представляющих процесс ухода из жизни.

«Все эти образы невидимо соединены нитью постоянного внутреннего преображения, Каждое из которых дает нам новое понимание в исследовании фундаментального вопроса - что такое сознание», — замечает скульптор.

«Утренний чай», 2022 год
ulafonberber.com / Персональный сайт Юлии Федотовой

«Утренний чай», 2022 год

Фрагмент скульптуры «Новый космос», 2022 год
ulafonberber.com / Персональный сайт Юлии Федотовой

Фрагмент скульптуры «Новый космос», 2022 год

«Новый космос», 2022 год
ulafonberber.com / Персональный сайт Юлии Федотовой

«Новый космос», 2022 год

Выставка дополнится музыкальной аранжировкой от композитора Алексея Артишевского и видеоархивом фотографа Алены Полосухиной — прямиком из тибетских монастырей.

«Большой чам», 2023 год
ulafonberber.com / Персональный сайт Юлии Федотовой

«Большой чам», 2023 год

Фрагмент «Уход. Бардо Тхедол», 2023 год
ulafonberber.com / Персональный сайт Юлии Федотовой

Фрагмент «Уход. Бардо Тхедол», 2023 год

Персональная выставка Юлии Федотовой «Переход» открыта с 22 июня по 12 июля 2024 в Музее истории религии на улице Почтамтской, 14.

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