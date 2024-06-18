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Балет

Мариинский театр представит тематическую программу ко Дню памяти и скорби — с балетом «Ленинградская симфония» и песнями Булата Окуджавы

Цикл вечеров продолжит ежегодную традицию, истоками восходящую к трагическим событиям Великой Отечественной войны.

«Барышня и хулиган»
Фото: Наталья Разина

«Барышня и хулиган»

«Барышня и хулиган»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра

«Барышня и хулиган»

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война — к этой памятной дате Мариинский театр подготовил тематические концерты и спектакли.

Цикл откроется балетной программой на Второй сцене Мариинского театра — в главных партиях постановки «Барышня и хулиган» на сцену выйдут артистка театра Елена Евсеев и лауреат Международной балетной премии «DANCE OPEN» Владимир Шкляров. В постановке балетмейстера Константина Боярского сюжет балета по одноименному фильму Владимира Маяковского расскажет о мономифе турбулентного военного времени — «о нравственном перерождении Хулигана под влиянием незнакомого ему прежде чувства любви».

Во втором отделении покажут балет «Ленинградская симфония» под аккомпанемент первой части Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, созданной в 1941 году. Премьера одноактной постановки балетмейстера Игоря Бельского состоялась в Мариинском (тогда еще Кировском) театре в 1961 году, завоевав большой успех. Сейчас на сцену Мариинского театра выйдут артисты Екатерина Кондаурова и Андрей Ермаков.

«Ленинградская симфония»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра

«Ленинградская симфония»

Памятный вечер 22 июня завершится театрализованным концертом «Линии жизни» — прозвучат песни Исаака Дунаевского, Булата Окуджавы, Матвея Блантера, Никиты Богословского, Ежи Петерсбурского, Якова Дубравина, Бориса Мокроусова, Василия Соловьёва-Седого, Александры Пахмутовой, Андрея Петрова и Яна Френкеля, а также стихи, рассказы и и другие чтецкие фрагменты в исполнении Ильи Шакунова, Ирины Волковой и солистов оперы. На сцену Концертного зала выйдут Екатерина Соловьева, Ирина Матаева, Екатерина Сергеева, Леонид Захожаев, Сергей Семишкур, Роман Широких, Дмитрий Подражанец, Вадим Кравец и Яков Стрижак.

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