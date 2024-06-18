22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война — к этой памятной дате Мариинский театр подготовил тематические концерты и спектакли.

Цикл откроется балетной программой на Второй сцене Мариинского театра — в главных партиях постановки «Барышня и хулиган» на сцену выйдут артистка театра Елена Евсеев и лауреат Международной балетной премии «DANCE OPEN» Владимир Шкляров. В постановке балетмейстера Константина Боярского сюжет балета по одноименному фильму Владимира Маяковского расскажет о мономифе турбулентного военного времени — «о нравственном перерождении Хулигана под влиянием незнакомого ему прежде чувства любви».

Во втором отделении покажут балет «Ленинградская симфония» под аккомпанемент первой части Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, созданной в 1941 году. Премьера одноактной постановки балетмейстера Игоря Бельского состоялась в Мариинском (тогда еще Кировском) театре в 1961 году, завоевав большой успех. Сейчас на сцену Мариинского театра выйдут артисты Екатерина Кондаурова и Андрей Ермаков.