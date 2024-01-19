Чем заняться в Петербурге с 25 по 28 января

«Блокада. Помнить вечно», Дворцовая площадь (6+)

12:00

Специальная программа включает выставку ретротехники, мультимедийный спектакль на фасаде Главного штаба, интерактивные реконструкторские площадки («Блокадная квартира», «Танкисты в боях за город Ленинград», «Дорога жизни», «Медицина» и другие), а также салют в 21:00. Вход свободный.

«Концерт-реквием», «Газпром Арена» (12+)

17:00

Руководителем масштабного спектакля выступил дирижер Юрий Башмет. Среди участников — Константин Хабенский, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Зара, Александр Розенбаум, Юлия Пересильд. Прямая трансляция — на канале «Россия».

«Кыся», МТС Live Холл (18+)

19:00

Театральный хит режиссера Льва Рахлина о приключениях кота Мартына. В главных ролях — Дмитрий Нагиев и Игорь Лифанов. В декабре спектаклю-рекордсмену аншлагов исполнилось 24 года.

«Посвящение», БДТ (12+)

19:00

Идея концерта, который отдает дань мужеству жителей осажденного Ленинграда, принадлежит дирижеру Владимиру Спивакову и актрисе Алисе Фрейндлих. Камерный оркестр исполнит произведения Баха, Моцарта, Рахманинова, Шнитке, Шостаковича и Чайковского. Музыка сопроводит живые свидетельства о блокаде.

«Город-герой Ленинград», «Манеж» (12+)

Большая выставка о том, как горожанам удалось выстоять. Посетителей ждут 600 исторических предметов, 200 картин, а также аудиоспектакль с Тихоном Жизневским и Ниной Усатовой.

С 27 января по 12 мая

Фестиваль «Путь домой», «Севкабель Порт» (0+)

11:00

Поход сюда — прекрасный шанс взять домой кошку или собаку. Специалисты из приютов дадут советы по уходу и питанию и ответят на все вопросы.

Спецпоказ фильма «Блокада», Новая Голландия (18+)

18:00

Документальный проект режиссера Сергея Лозницы об осаде Ленинграда создан в 2005 году из архивных материалов. Хроника страшных лет — без слов и музыки.

«125», Большой театр кукол (12+)

19:00

В основе новой постановки главного режиссера театра Руслана Кудашова — «Воспоминания» Дмитрия Лихачева и поэмы Ольги Берггольц. Название отсылает к известным строкам: «Сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам».

27, 28 января

Вячеслав Бутусов, Jagger (16+)

20:00

Бутусов и его рок-группа «Орден Славы» исполнят лучшие песни Nautilus Pompilius.