Чем заняться в Петербурге с 25 по 28 января

80-летие полного освобождения Ленинграда от блокады, концерт «Посвящение» с Алисой Фрейндлих в БДТ, постановка-долгожитель «Кыся» с Дмитрием Нагиевым, выступления Вячеслава Бутусова и Полины Осетинской, Тихон Жизневский в спектакле «Воскресение» на Новой сцене Александринки, встреча с художницей Алиной Глазун, а также новая экранизация «Мастера и Маргариты» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в кино. Рассказываем о главных событиях уик-энда в городе.
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Четверг, 25 января
«Дичь», «Метамодернисты» (18+)
В арт-пространстве на улице Ефимова, 5 идет персональная выставка Анатолия Шумкина — современного петербургского художника, исследующего в своих работах пограничные ситуации и тему жизни и смерти.
До 31 января
«Маяковский. Последнее выступление», кабаре «Шум» (18+)
19:30, 21:00
Премьера спектакля Екатерины Шиховой, который посвящен последнему публичному выступлению поэта-бунтаря — в Институте народного хозяйства им. Плеханова 9 апреля 1930 года.
«Максим Никифорович Воробьев и его ученики», Русский музей (Михайловский дворец) (0+)
Рисунки и акварели крупнейшего мастера отечественного пейзажа первой половины XIX века. Он преподавал в Императорской Академии художеств и воспитал несколько поколений живописцев.
До 22 апреля
Фестиваль «Танец XXIV», «Ласточка» (18+)
19:00
Смотр экспериментальной электроники. Организаторы предлагают забыть стеснение и раствориться в звуках аналоговых синтезаторов.
В кинотеатрах города на этой неделе покажут масштабную экранизацию романа Булгакова «Мастер и Маргарита» (18+) с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь, снятый Софией Копполой байопик «Присцилла: Элвис и я» (18+) о жене короля рок-н-ролла (главные роли играют Кейли Спейни и Джейкоб Элорди), российскую драму «Панические атаки» (18+), индийский боевик «Истребитель» (16+), хоррор «Демон, приди: Новый ритуал» и триллер «Сталкер» (18+), а также мультфильмы «Мечты робота» (12+) и «Приключения динозавров» (6+). В повторном прокате — «Апокалипсис» (18+) Мэла Гибсона. Подробнее о самых интересных фильмах мы уже рассказывали в этом обзоре.
Тихон Жизневский в спектакле «Воскресение»
Пятница, 26 января
«Воскресение», Новая сцена Александринского театра (18+)
19:00
Первая премьера Никиты Кобелева в статусе главного режиссера Александринки. Главные роли Нехлюдова и Катюши Масловой играют Тихон Жизневский и Анна Блинова.
26, 27 января
Встреча с художницей Алиной Глазун, Новая Голландия (6+)
19:30
Очередной разговор, организованный арт-альманахом «Шило» и пространством «Сообщество». Помимо Глазун, в нем также участвует соосновательница галереи MYTH Ольга Профатило, лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга».
«Лицо блокады», «Росфото» (6+)
В экспозиции представлено 200 оригинальных фотоотпечатков 1941–1944 годов. Это снимки фотокорреспондентов Бориса Кудоярова, Всеволода Тарасевича, Владимира Капустина, Бориса Уткина, любительские кадры, фото на документы и не только.
До 25 февраля
Вечеринка «МИР-2», Blank (18+)
23:00
Среди участников свето-музыкального мероприятия на двух танцполах клуба — KamavoSian (идеолог ереванского лейбла Death Bell Records), Рома Цукерман (сибирский резидент «трипа» Нины Кравиц), Lena Popova, Serotonin Crisis и Shutta.
Рисунок очереди за хлебом из дневника медсестры Ф. А. Прусовой. 1941-1945 гг. Военно-медицинский музей. Выставка «Город-герой Ленинград» в «Манеже»
Суббота, 27 января
«Блокада. Помнить вечно», Дворцовая площадь (6+)
12:00
Специальная программа включает выставку ретротехники, мультимедийный спектакль на фасаде Главного штаба, интерактивные реконструкторские площадки («Блокадная квартира», «Танкисты в боях за город Ленинград», «Дорога жизни», «Медицина» и другие), а также салют в 21:00. Вход свободный.
«Концерт-реквием», «Газпром Арена» (12+)
17:00
Руководителем масштабного спектакля выступил дирижер Юрий Башмет. Среди участников — Константин Хабенский, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Зара, Александр Розенбаум, Юлия Пересильд. Прямая трансляция — на канале «Россия».
«Кыся», МТС Live Холл (18+)
19:00
Театральный хит режиссера Льва Рахлина о приключениях кота Мартына. В главных ролях — Дмитрий Нагиев и Игорь Лифанов. В декабре спектаклю-рекордсмену аншлагов исполнилось 24 года.
«Посвящение», БДТ (12+)
19:00
Идея концерта, который отдает дань мужеству жителей осажденного Ленинграда, принадлежит дирижеру Владимиру Спивакову и актрисе Алисе Фрейндлих. Камерный оркестр исполнит произведения Баха, Моцарта, Рахманинова, Шнитке, Шостаковича и Чайковского. Музыка сопроводит живые свидетельства о блокаде.
«Город-герой Ленинград», «Манеж» (12+)
Большая выставка о том, как горожанам удалось выстоять. Посетителей ждут 600 исторических предметов, 200 картин, а также аудиоспектакль с Тихоном Жизневским и Ниной Усатовой.
С 27 января по 12 мая
Фестиваль «Путь домой», «Севкабель Порт» (0+)
11:00
Поход сюда — прекрасный шанс взять домой кошку или собаку. Специалисты из приютов дадут советы по уходу и питанию и ответят на все вопросы.
Спецпоказ фильма «Блокада», Новая Голландия (18+)
18:00
Документальный проект режиссера Сергея Лозницы об осаде Ленинграда создан в 2005 году из архивных материалов. Хроника страшных лет — без слов и музыки.
«125», Большой театр кукол (12+)
19:00
В основе новой постановки главного режиссера театра Руслана Кудашова — «Воспоминания» Дмитрия Лихачева и поэмы Ольги Берггольц. Название отсылает к известным строкам: «Сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам».
27, 28 января
Вячеслав Бутусов, Jagger (16+)
20:00
Бутусов и его рок-группа «Орден Славы» исполнят лучшие песни Nautilus Pompilius.
Эскиз к спектаклю «Живые картины блокады»
Воскресенье, 28 января
«Живые картины блокады», «Эрмитажный театр» (12+)
13:00,19:00
Спектакль Игоря Коняева — совместный проект театра-фестиваля «Балтийский дом» и Эрмитажа. В его основе лежат воспоминания, письма и дневники сотрудников музея.
Концерт Полины Осетинской, Особняк Мясникова (12+)
18:00
Известная пианистка впервые исполнит программу под названием «24». Название отсылает к максимально возможному количество тональностей в музыке. Прозвучат произведения Шопена, Шостаковича и Десятникова.
«И шар земной гордится Ленинградом!», Музей городской скульптуры (12+)
В Новом выставочном зале (Чернорецкий пер., 2) среди прочего покажут работы Веры Исаевой, Ивана Астапова, Николая Павлова, а также монументальное живописное полотно швейцарского художника Андре Сюньо «Посвящение ленинградской блокаде».
С 27 января по 28 февраля
Концерт Национального филармонического оркестра России, большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)
20:00
Один из ведущих симфонических коллективов страны представит Адажио Сэмюэля Барбера, Камерную симфонию Шостаковича и «Желтые звезды» Исаака Шварца. Дирижер — Владимир Спиваков.
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