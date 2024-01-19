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Уикенд

Чем заняться в Петербурге с 25 по 28 января

80-летие полного освобождения Ленинграда от блокады, концерт «Посвящение» с Алисой Фрейндлих в БДТ, постановка-долгожитель «Кыся» с Дмитрием Нагиевым, выступления Вячеслава Бутусова и Полины Осетинской, Тихон Жизневский в спектакле «Воскресение» на Новой сцене Александринки, встреча с художницей Алиной Глазун, а также новая экранизация «Мастера и Маргариты» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в кино. Рассказываем о главных событиях уик-энда в городе. 

Чт 25 января Пт 26 января Сб 27 января Вс 28 января
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Предоставлено кинопрокатной компанией «Атмосфера кино»

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Четверг, 25 января

«Дичь», «Метамодернисты» (18+)

В арт-пространстве на улице Ефимова, 5 идет персональная выставка Анатолия Шумкина — современного петербургского художника, исследующего в своих работах пограничные ситуации и тему жизни и смерти.

До 31 января

«Маяковский. Последнее выступление», кабаре «Шум» (18+)

19:30, 21:00

Премьера спектакля Екатерины Шиховой, который посвящен последнему публичному выступлению поэта-бунтаря — в Институте народного хозяйства им. Плеханова 9 апреля 1930 года.

«Максим Никифорович Воробьев и его ученики», Русский музей (Михайловский дворец) (0+)

Рисунки и акварели крупнейшего мастера отечественного пейзажа первой половины XIX века. Он преподавал в Императорской Академии художеств и воспитал несколько поколений живописцев.

До 22 апреля

Фестиваль «Танец XXIV», «Ласточка» (18+)

19:00 

Смотр экспериментальной электроники. Организаторы предлагают забыть стеснение и раствориться в звуках аналоговых синтезаторов.

В кинотеатрах города на этой неделе покажут масштабную экранизацию романа Булгакова «Мастер и Маргарита» (18+) с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь, снятый Софией Копполой байопик «Присцилла: Элвис и я» (18+) о жене короля рок-н-ролла (главные роли играют Кейли Спейни и Джейкоб Элорди), российскую драму «Панические атаки» (18+), индийский боевик «Истребитель» (16+), хоррор «Демон, приди: Новый ритуал» и триллер «Сталкер» (18+), а также мультфильмы «Мечты робота» (12+) и «Приключения динозавров» (6+). В повторном прокате — «Апокалипсис» (18+) Мэла Гибсона. Подробнее о самых интересных фильмах мы уже рассказывали в этом обзоре.

Тихон Жизневский в спектакле «Воскресение»
Предоставлено пресс-службой Александринского театра

Тихон Жизневский в спектакле «Воскресение»

Пятница, 26 января

«Воскресение», Новая сцена Александринского театра (18+)

19:00

Первая премьера Никиты Кобелева в статусе главного режиссера Александринки. Главные роли Нехлюдова и Катюши Масловой играют Тихон Жизневский и Анна Блинова. 

26, 27 января

Встреча с художницей Алиной Глазун, Новая Голландия (6+)

19:30

Очередной разговор, организованный арт-альманахом «Шило» и пространством «Сообщество». Помимо Глазун, в нем также участвует соосновательница галереи MYTH Ольга Профатило, лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга».

«Лицо блокады», «Росфото» (6+)

В экспозиции представлено 200 оригинальных фотоотпечатков 1941–1944 годов. Это снимки фотокорреспондентов Бориса Кудоярова, Всеволода Тарасевича, Владимира Капустина, Бориса Уткина, любительские кадры, фото на документы и не только.

До 25 февраля

Вечеринка «МИР-2», Blank (18+)

23:00

Среди участников свето-музыкального мероприятия на двух танцполах клуба — KamavoSian (идеолог ереванского лейбла Death Bell Records), Рома Цукерман (сибирский резидент «трипа» Нины Кравиц), Lena Popova, Serotonin Crisis и Shutta.

Рисунок очереди за хлебом из дневника медсестры Ф. А. Прусовой. 1941-1945 гг. Военно-медицинский музей. Выставка «Город-герой Ленинград» в «Манеже»
Предоставлено пресс-службой «Манежа»

Рисунок очереди за хлебом из дневника медсестры Ф. А. Прусовой. 1941-1945 гг. Военно-медицинский музей. Выставка «Город-герой Ленинград» в «Манеже»
 

Суббота, 27 января

«Блокада. Помнить вечно», Дворцовая площадь (6+)

12:00

Специальная программа включает выставку ретротехники, мультимедийный спектакль на фасаде Главного штаба, интерактивные реконструкторские площадки («Блокадная квартира», «Танкисты в боях за город Ленинград», «Дорога жизни», «Медицина» и другие), а также салют в 21:00. Вход свободный. 

«Концерт-реквием», «Газпром Арена» (12+)

17:00

Руководителем масштабного спектакля выступил дирижер Юрий Башмет. Среди участников — Константин Хабенский, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Зара, Александр Розенбаум, Юлия Пересильд. Прямая трансляция — на канале «Россия». 

«Кыся», МТС Live Холл (18+)

19:00

Театральный хит режиссера Льва Рахлина о приключениях кота Мартына. В главных ролях — Дмитрий Нагиев и Игорь Лифанов. В декабре спектаклю-рекордсмену аншлагов исполнилось 24 года.

«Посвящение», БДТ (12+)

19:00

Идея концерта, который отдает дань мужеству жителей осажденного Ленинграда, принадлежит дирижеру Владимиру Спивакову и актрисе Алисе Фрейндлих. Камерный оркестр исполнит произведения Баха, Моцарта, Рахманинова, Шнитке, Шостаковича и Чайковского. Музыка сопроводит живые свидетельства о блокаде.

«Город-герой Ленинград», «Манеж» (12+)

Большая выставка о том, как горожанам удалось выстоять. Посетителей ждут 600 исторических предметов, 200 картин, а также аудиоспектакль с Тихоном Жизневским и Ниной Усатовой.

С 27 января по 12 мая

Фестиваль «Путь домой», «Севкабель Порт» (0+) 

11:00 

Поход сюда — прекрасный шанс взять домой кошку или собаку. Специалисты из приютов дадут советы по уходу и питанию и ответят на все вопросы.

Спецпоказ фильма «Блокада», Новая Голландия (18+)

18:00

Документальный проект режиссера Сергея Лозницы об осаде Ленинграда создан в 2005 году из архивных материалов. Хроника страшных лет — без слов и музыки.

«125», Большой театр кукол (12+)

19:00

В основе новой постановки главного режиссера театра Руслана Кудашова — «Воспоминания» Дмитрия Лихачева и поэмы Ольги Берггольц. Название отсылает к известным строкам: «Сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам».

27, 28 января

Вячеслав Бутусов, Jagger (16+)

20:00

Бутусов и его рок-группа «Орден Славы» исполнят лучшие песни Nautilus Pompilius.

Эскиз к спектаклю «Живые картины блокады»
Изображение предоставлено пресс-службой театра-фестиваля «Балтийский дом»

Эскиз к спектаклю «Живые картины блокады»

Воскресенье, 28 января

«Живые картины блокады», «Эрмитажный театр» (12+)

13:00,19:00

Спектакль Игоря Коняева — совместный проект театра-фестиваля «Балтийский дом» и Эрмитажа. В его основе лежат воспоминания, письма и дневники сотрудников музея.

Концерт Полины Осетинской, Особняк Мясникова (12+)

18:00

Известная пианистка впервые исполнит программу под названием «24». Название отсылает к максимально возможному количество тональностей в музыке. Прозвучат произведения Шопена, Шостаковича и Десятникова. 

«И шар земной гордится Ленинградом!», Музей городской скульптуры (12+)

В Новом выставочном зале (Чернорецкий пер., 2) среди прочего покажут работы Веры Исаевой, Ивана Астапова, Николая Павлова, а также монументальное живописное полотно швейцарского художника Андре Сюньо «Посвящение ленинградской блокаде». 

С 27 января по 28 февраля 

Концерт Национального филармонического оркестра России, большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)

20:00

Один из ведущих симфонических коллективов страны представит Адажио Сэмюэля Барбера, Камерную симфонию Шостаковича и «Желтые звезды» Исаака Шварца. Дирижер — Владимир Спиваков. 

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