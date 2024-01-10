От экранизации «Мастера и Маргариты» до байопика Присциллы Пресли: Что смотреть в кинотеатрах России в январе 2024-го

Новая версия «Мастера и Маргариты» с Евгением Цыгановым, Юлией Снигирь и снимавшемся у Малика и Тарантино Аугустом Дилем, байопик Присциллы Пресли в режиссуре Софии Копполы, комедия «Холоп 2», мюзикл «Бременские музыканты» и драма Ивана И. Твердовского «Панические атаки» с Леной Трониной — рассказываем о главных фильмах, которые показывают в кинотеатрах России в первый месяц 2024 года.
«Холоп 2» (12+)
Сиквел хитового (по сборам) «Холопа», в котором главный герой оригинала Гриша (озвученный Сергеем Габриэляном-младшим Милош Бикович) берется за перевоспитание избалованной мажорки Кати (Аглая Тарасова). Для этого ее помещают все в ту же деревню в Псковской области и вновь в «прошлое», но не такое далекое — на этот раз реконструируют Отечественную войну 1812 года.
Команда самого фильма тоже практически не изменилась: за сценарий отвечают Дарья Грацевич, Антон Морозенко и Дмитрий Пермяков, в режиссерском кресле — побывавший в космосе Клим Шипенко, в касте — Александр Самойленко, Мария Миронова и Иван Охлобыстин. И дважды повторенная формула, на удивление, снова сработала — комедия заработала в прокате за новогодние праздники уже более двух миллиардов рублей.
С 1 января
«Бременские музыканты» (6+)
Художественный мюзикл по мотивам советского мультипликационного цикла, явно вдохновленный бокс-офисом «Чебурашки», поставил Алексей Нужный («Огонь»). В современной версии Трубадура играет звезда «Майора Грома» Тихон Жизневский, Принцессу — Валентина Ляпина, Пса — Роман Курцын, Кошку — Ирина Горбачева, Осла — Дмитрий Дюжев, Петуха — Аскар Нигамедзянов, Короля — Сергей Бурунов, Сыщика — Константин Хабенский. Несмотря на звездный каст, сборы бродящих по свету друзей оказались на старте меньше, чем у странной игрушки безымянной. Что, впрочем, не помешало «Бременским» также заработать в прокате более двух миллиардов рублей.
С 1 января
«Химера» / La chimera (18+)
Волшебная притча большой любительницы магического реализма и солнечной Италии Аличе Рорвахер из основной программы Каннского кинофестиваля. Британский археолог Артур (Джош О’Коннор) возвращается в итальянский город, который помнил с детства. Там он встречают банду кладоискателей. Они надеются с его помощью разбогатеть, он — найти вход в загробный мир. По традиции одну из ролей в фильме сестры играет актриса Альба Рорвахер.
С 1 января
«Ада» (12+)
Трогательный фильм Станислава Светлова по его совместному сценарию с Денисом Осокиным («Овсянки»). 12-летняя Ада больше всего на свете мечтает познакомиться со своим родным папой. На пути к нему ей придется научиться принимать жизнь такой, какая она есть. Или, иными словами, вырасти. В картине сыграл свою последнюю роль в кино петербургский актер Большого театра кукол Михаил Ложкин — его не стало летом прошлого года.
С 4 января
«Каменщик» / The Bricklayer (18+)
Незамысловатый шпионский боевик — экранизация одноименного романа Ноя Бойда. Изначально предполагалось, что главную роль исполнит Джерард Батлер — и он же спродюсирует саму картину. В итоге протагониста Стива Уэйла по прозвищу Каменщик, экс-агента ЦРУ, сыграл Аарон Экхарт («Темный рыцарь»), хотя Батлер остался в числе продюсеров. Снял историю Ренни Харлин («Скалолаз», «Глубокое синее море», «Охотники за разумом»).
С 4 января
«Стальная хватка» /The Iron Claw (18+)
Байопик фон Эрихов — династии рестлеров с трагической биографией от студии А24 и режиссера Шона Дуркина («Гнездо»). В главных ролях снялись Зак Эфрон («Папе снова 17»), звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт, Холт Маккэллани («Гнев человеческий») Харрисон Дикинсон («Треугольник печали»), Лили Джеймс («Малыш на драйве») и Мора Тирни («Лжец, лжец»).
Чтобы сыграть членов проклятой семьи, актеры прошли тренинг у Чаво Герреро, профессионального рестлера и координатора всех боевых сцен в фильме.
С 11 января
«Последний наемник» / In the Land of Saints and Sinners (18+)
Боевик Роберта Лоренца (режиссера «Заступника» и продюсера «Гран Торино» и «Малышки на миллион») с Лиамом Нисоном, Десмондом Иствудом и Керри Кондон в касте. По сюжету отошедший от дел наемный убийца Финбар вынужден вновь взяться за оружие, чтобы навести порядок в городе, в котором он намеревался спокойно встретить старость.
С 11 января
«Турбозавры. Год Дракона» (0+)
Мультфильм Алексей Котеночкина — одного из режиссеров «Бубы» и сына автора «Ну, погоди!» Вячеслава Котеночкина. Вообще «Турбозавры» — это сериал про приключения динозавров, которые настолько эволюционировали, что могут даже превращаться в машины и механизмы (да, как трансформеры). «Год Дракона» — полный метр про то, как турбозавры вместе с детьми Петей и Катей готовятся праздновать 2024-й. А еще — находят оазис.
С 11 января
«Воздух» (16+)
Долгострой Алексей Германа про летчиц времен Великой Отечественной наконец-то выходит в прокат — съемки несколько раз приостанавливались из-за пандемии. Героини прибывают в полк сперва не до конца понимая, что такое война. Но вскоре научатся сражаться в воздушных битвах не хуже мужчин. В касте картины — Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Кристина Лапшина, Кристина Исайкина-Бергер и Елена Лядова. Художница проекта — обладательница «Серебряного медведя» Елена Окопная.
С 18 января
«Задира» / Scrapper (12+)
Дебютный фильм Шарлотты Риган получил гран-при жюри на кинофестивале «Сандэнс». Это история 12-летней Джорджи (Лола Кэмпбелл), которая самостоятельно живет в пригороде Лондона, зарабатывая на продаже краденых велосипедов. Девочке даже удается убедить органы опеки, что за ней якобы присматривает родной дядя. Но однажды к ней возвращается ее биологический отец (Харрис Дикинсон из «Треугольника печали»), которого она почти не помнит.
С 18 января
«Белая птица: Новое чудо» / White Bird (18+)
Сиквел фильма «Чудо» с Джулией Робертс — речь в нем идет о хулигане Джулиане (Орландо Швердт), которого исключают из школы за травлю необычного одноклассника. К нему приезжает бабушка из Франции (Хелен Миррен) и рассказывает историю про то, как доброта и любовь способны исцелять. Так, много лет назад в оккупированной нацистами стране ей помог выжить мальчик, над которым издевались все одноклассники. В касте картины также Джиллиан Андерсон.
С 18 января
«Большая гонка. Ауди против Лянчи» / Race for Glory: Audi vs. Lancia (16+)
В кинотеатрах еще можно поймать в прокате фильм «Феррари» с Адамом Драйвером, а тем временем в середине января выйдет другая спортивная драма про гонки и скорость: история противостояния итальянского концерна «Лянчи» и немецкого «Ауди». В картине Стефано Мордини («Невидимый свидетель») снялись Даниэль Брюль, Риккардо Скамарчо и Фолькер Брух.
С 18 января
«Танцуй, Селедка!» (18+)
Комедия про семейные ценности с Александрой Бортич и Павлом Майковым. Фильм получил приз за лучший сценарий (Татьяны Загадай) на фестивале «Зимний» в конце 2023 года. Спродюсировал картину Сергей Сельянов.
Жанна переезжает в Москву, оставив позади провинциальную родину и отца, бросившего семью много лет назад. Когда тот умирает, она вынуждена вернуться обратно, чтобы организовать похороны. Но папа неожиданно возвращается с того света, чтобы провести последний день жизни с дочерью, которую зовет «Селедкой», как и 20 лет назад.
С 18 января
«Мастер и Маргарита» (18+)
Новая масштабная экранизация булгаковского текста, в которой Мастера играет Евгений Цыганов, Маргариту — Юлия Снигирь. Картина станет вторым фильмом режиссера Михаила Локшина, дебютировавшего сказкой с голливудским размахом «Серебряные коньки». В касте картине также Аугуст Диль («Бесславные ублюдки», «Тайная жизнь»), Юрий Колокольников, Полина Ауг, Дмитрий Лысенков и многие другие. Музыку написала Анна Друбич, дочь Татьяны Друбич и Сергея Соловьева.
С 25 января
«Присцилла: Элвис и я» / Priscilla (18+)
Снятый Софией Копполой байопик Присциллы Пресли получился вполне авторизованным. Главной героине фильма, которая увидела его на Венецианском кинофестивале, он понравился. В картине Присциллу играет Кейли Спейни, получившая на смотре Кубок Вольпи — приз за лучшую женскую роль. Элвисом стал звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди.
С 25 января
«Панические атаки» (18+)
Фильм Ивана И. Твердовского планировался как копродукция России и Норвегии, но в итоге снимался в приграничном Никеле, Заполярном и Москве, хотя норвежские актеры принимали в нем участие. Вика (Лена Тронина) страдает от панических атак. В ее родном городе это объясняют экологией. Ну, или древним проклятием — кликушеством (так изначально должен был называться и фильм). Чтобы сбежать от удушающей атмосферы (и себя) она садится в попутку к Никитосу (Сергей Двойников), который постоянно мотается в соседнюю Норвегию. Драма победила на фестивале «Зимний», а Двойников получил приз за лучшую мужскую роль.
С 25 января
«Апокалипсис» / Apocalypto (2006) (18+)
Волна ре-релизов докатилась и до кровавого эпоса Мэла Гибсона. В повторный прокат в России выйдет история молодого индейца по имени Лапа Ягуара. В 1517 году на его живущее в Юкатане племя нападают жестокие соседи. Его забирают в плен, чтобы принести в жертву богами. Но он собирает последние силы, чтобы вырываться и спасти то, что ему дорого.
С 25 января
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