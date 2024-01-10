От экранизации «Мастера и Маргариты» до байопика Присциллы Пресли: Что смотреть в кинотеатрах России в январе 2024-го

«Холоп 2» (12+)

Сиквел хитового (по сборам) «Холопа», в котором главный герой оригинала Гриша (озвученный Сергеем Габриэляном-младшим Милош Бикович) берется за перевоспитание избалованной мажорки Кати (Аглая Тарасова). Для этого ее помещают все в ту же деревню в Псковской области и вновь в «прошлое», но не такое далекое — на этот раз реконструируют Отечественную войну 1812 года.

Команда самого фильма тоже практически не изменилась: за сценарий отвечают Дарья Грацевич, Антон Морозенко и Дмитрий Пермяков, в режиссерском кресле — побывавший в космосе Клим Шипенко, в касте — Александр Самойленко, Мария Миронова и Иван Охлобыстин. И дважды повторенная формула, на удивление, снова сработала — комедия заработала в прокате за новогодние праздники уже более двух миллиардов рублей.

С 1 января