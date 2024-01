От экранизации «Мастера и Маргариты» до байопика Присциллы Пресли: Что смотреть в кинотеатрах России в январе 2024-го

«Последний наемник» / In the Land of Saints and Sinners (18+)

Боевик Роберта Лоренца (режиссера «Заступника» и продюсера «Гран Торино» и «Малышки на миллион») с Лиамом Нисоном, Десмондом Иствудом и Керри Кондон в касте. По сюжету отошедший от дел наемный убийца Финбар вынужден вновь взяться за оружие, чтобы навести порядок в городе, в котором он намеревался спокойно встретить старость.

С 11 января