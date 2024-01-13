Чем заняться в Петербурге с 18 по 21 января

Петр Налич с кроссовер-квартетом Stradivalenki, «Щелкунчик» Николая Цискаридзе в Александринском театре, джазовые стандарты от Армира Ли и Билли Новика, ретроспективная выставка художника-нонконформиста Леонида Борисова, ночной фестиваль Emoland, ярмарка совриска «Дом — вне дома — дом», а в кино — военная драма «Воздух» Алексея Германа и комедия «Танцуй, Селедка!». Рассказываем о главных событиях этих выходных.
Кадр из фильма «Воздух»
Четверг, 18 января
«Песни для Иоланты» Петра Налича и квартета Stradivalenki (6+)
19:00
Концерт в малом зале филармонии дает старт фестивалю «Классика без границ». Автор песни Guitar и участник «Евровидения» 2010-го вместе с кроссовер-квартетом исполнит музыку Рамо, Чайковского, Генделя, Шнитке, Гласса, Сильвестрова и других.
Фестиваль коротких пьес Stories, «Суббота» (18+)
19:00
Программа фестиваля состоит из шести пьес, поставленных петербуржцами Романом Кочержевским, Фамилом Джавадовым и Сергеем Соболевым, а также Александром Золотовицким (Москва), Тимуром Куловым (Казань) и Александром Агеевым (Южно-Сахалинск).
18, 19 января
«Саша, привет!», Балтийский дом (18+)
19:30
Спектакль Анатолия Праудина по роману автора «Человека из Подольска» Дмитрия Данилова. Гротескная интеллектуальная фантазия переносит зрителя в 2028 год и рассказывает о преподавателе МГУ, специалисте по Серебряному веку, который живет в ожидании смерти за связь со своей студенткой.
18, 19 января
В кинотеатрах города на этой неделе смотрим военную драму «Воздух» (16+) Алексея Германа (в касте — Аглая Тарасова из «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»), комедию «Танцуй, Селедка!» (18+) с Александрой Бортич и Павлом Майковым, драмеди Шарлотты Риган «Задира» (12+), семейную драму «Белая птица: Новое чудо» (18+) с Хелен Миррен и Джиллиан Андерсон и спортивную картину «Большая гонка. Ауди против Лянчи» (16+). А еще — триллер «Из глубины» (18+), хорроры «Вурдалак» (18+) и «Вкус страха» (18+) и детский фильм «Вака — заколдованный воин» (6+).
Сцена из спектакля «Зойкина квартира»
Пятница, 19 января
«Зойкина квартира», Московский драматический театр им. Пушкина (на сцене БДТ) (18+)
19:00
Нуар-драма по Булгакову — о беззаботных мечтателях и авантюристах, которые в годы НЭПа под видом элитного ателье организуют публичный дом. Режиссер — Евгений Писарев. В роли Зои — Александра Урсуляк.
19, 20 января
Выставка «Яшкины пятнашки», «Негосударственный Нерусский Музей» (18+)
На Белинского, 6 всего два дня показывают рисунки участника «Митьков» Владимира Яшке (1948–2018). Эти зарисовки были сделаны художником, когда в советские времена он вынужденно находился в психиатрических больницах.
19 января с 15:00 до 22:00, 20 января с 13:00 до 22:00
«Ленинградцы, дети мои!» (16+)
20:00
На литературном вечере актрисы Светланы Крючковой в большом зале филармонии прозвучат тексты разных жанров и судеб: стихи Анны Ахматовой, Ольги Берггольц, Веры Инбер, Михаила Дудина, Джамбула Джабаева, фрагменты блокадных дневников и песни Клавдии Шульженко.
19, 20 января
«Метатундра», Эрарта (6+)
Яркие и психоделичные фотографии Даниила Конторовича о глубинах человеческого подсознания — приставка «мета» в названии указывает на перемену состояния и этап перехода из реальности в мир сна, а красный цвет маркирует эмоции, которые до этого прятались в тени.
До 7 апреля
Катя Чалая. Без названия. Из серии тафтинговых ковров «Трогательное искусство»
Суббота, 20 января
«Николай Акимов. Мастер ар-деко», галерея «Петербург» (0+)
Выставка знакомит с наследием блистательного графика, сценографа, дизайнера и режиссера, имя которого носит петербургский Театр комедии. Показаны малоизвестные произведения: макеты, эскизы обложек, иллюстрации, плакаты, афиши.
«Счастливые дни», Театр им. Ленсовета (16+)
14:00
Камерный моноспектакль режиссера Владимира Кустова по пьесе создателя театра абсурда Сэмюэля Беккета. Главная героиня — женщина Винни (Елена Комиссаренко), которая пытается вести беседу со своим мужем, находясь по пояс в земле. Сумасшедший коллаж из безнадежности и нежности.
Ярмарка «Дом — вне дома — дом», Nikolay Evdokimov Gallery (16+)
В домашней галерее представлены работы 20 художников в различных техниках, в том числе произведения Александра Позина, Кати Чалой, Вадима Михайлова, Алены Терешко, Вероники Рудьевой-Рязанцевой, Дмитрия Сироткина, Евгении Тут. Персональные туры — по предварительной регистрации.
До 21 января
«Стражи Тадж-Махала», МДТ (18+)
Режиссер Артур Козин поставил минималистичный спектакль по пьесе современного драматурга Раджива Джозефа. На страже еще только строящегося дворца стоят два друга детства: сирота из трущоб и сын военачальника.
20, 21 января
«Я делал то, что я могу сделать из того, что у меня есть», DiDi Gallery (18+)
Большая ретроспективная выставка наследия петербургского художника-нонконформиста Леонида Борисова (1943–2013). Он занимался живописью, ассамбляжами, графикой, фотографией, скульптурой и фарфором.
До 25 февраля
Лекция «Японский эмбиент и минимализм» (16+)
В магазине пластинок Imagine Club в Новой Голландии музыкант, композитор, участник проектов Mekbuda и Outaspace Junkyard, а еще коллекционер винила с 20-летним стажем Александр Петров проведет экскурс в мир японской электронной музыки.
Фестиваль Emoland (18+)
23:55
Ночная эмо-тусовка в Aurora Concert Hall, конечно, не вернет 2007 год, но настоящие ценители жанра отведут душу и напляшутся вволю. Выступают Аня Ранетка, гитарист Amatory Хэлл, Антон Лиссов и Сергей Макаров из Jane Air, «Грязь», DenDerty, Booker и другие.
Николай Цискаридзе
Воскресенье, 21 января
Armir Lee Quartet (18+)
19:30
Услышать классические джазовые стандарты Телониуса Монка и Диззи Гиллеспи можно в Клубе Игоря Бутмана. К квартету Армира Ли присоединится специальный гость — Билли Новик со своим фирменным хриплым вокалом.
«Щелкунчик», Александринский театр (6+)
19:00
Самая зимняя сказка в постановке экс-премьера Большого и ректора Академии русского балета Николая Цискаридзе. Для Театра им. Якобсона он переработал каноническую хореографию Василия Вайнонена.
Диана Арбенина (6+)
19:00
Акустический концерт звезды «Ночных снайперов» пройдет в БКЗ «Октябрьский». В этом формате проверенные рок-н-ролльные хиты и новые песни прозвучат еще более искренне.
«На пользу общую» (6+)
В Новом здании РНБ открыта выставка к 210-летию библиотеки. Экспонируются книги, журналы, фотографии, альбомы XIX–XX вв., уставы. Часть пространства посвящена выдающимся директорам.
До 25 февраля
«Колино сочинение», Новая сцена Александринки (6+)
19:00
В центре трогательной истории Яны Туминой по книге Сергея Голышева «Мой сын — даун» шестилетний мальчик Коля, который только узнает жизнь, путешествует по неизведанным уголкам окружающего мира и постигает простые радости.
Паблик-ток «Рыцари красоты — воины отчаянья» (14+)
18:30
В галерее «Сарай» Музея Анны Ахматовой обсудят искусство Алексея Семичова и Андрея Кузьмина и «девяностые, которые мы потеряли». Участвуют сами художники, куратор их выставки «Гомеостаз» Петр Белый и арт-критик Павел Герасименко.
Фестиваль «Алгебра и дисгармония» (18+)
19:00
В «Ласточке» соберутся представители петербургского и московского музыкального андерграунда: «Црвених Цветова», «Резина», «Гольф Клуб» и «Мизери».
Творческий вечер Аллы Горбуновой (16+)
19:30
В «Порядке слов» поэт и прозаик, лауреатка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» прочитает стихи из новой книги «Город живых».
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