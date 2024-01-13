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Чем заняться в Петербурге с 18 по 21 января

Петр Налич с кроссовер-квартетом Stradivalenki, «Щелкунчик» Николая Цискаридзе в Александринском театре, джазовые стандарты от Армира Ли и Билли Новика, ретроспективная выставка художника-нонконформиста Леонида Борисова, ночной фестиваль Emoland, ярмарка совриска «Дом — вне дома — дом», а в кино — военная драма «Воздух» Алексея Германа и комедия «Танцуй, Селедка!». Рассказываем о главных событиях этих выходных.

Чт 18 января Пт 19 января Сб 20 января Вс 21 января
Кадр из фильма «Воздух»
«НМГ Кинопрокат»

Кадр из фильма «Воздух»

Четверг, 18 января

«Песни для Иоланты» Петра Налича и квартета Stradivalenki (6+)

19:00

Концерт в малом зале филармонии дает старт фестивалю «Классика без границ». Автор песни Guitar и участник «Евровидения» 2010-го вместе с кроссовер-квартетом исполнит музыку Рамо, Чайковского, Генделя, Шнитке, Гласса, Сильвестрова и других.

Фестиваль коротких пьес Stories, «Суббота» (18+)

19:00

Программа фестиваля состоит из шести пьес, поставленных петербуржцами Романом Кочержевским, Фамилом Джавадовым и Сергеем Соболевым, а также Александром Золотовицким (Москва), Тимуром Куловым (Казань) и Александром Агеевым (Южно-Сахалинск).

18, 19 января

«Саша, привет!», Балтийский дом (18+)

19:30

Спектакль Анатолия Праудина по роману автора «Человека из Подольска» Дмитрия Данилова. Гротескная интеллектуальная фантазия переносит зрителя в 2028 год и рассказывает о преподавателе МГУ, специалисте по Серебряному веку, который живет в ожидании смерти за связь со своей студенткой.

18, 19 января

В кинотеатрах города на этой неделе смотрим военную драму «Воздух» (16+) Алексея Германа (в касте — Аглая Тарасова из «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»), комедию «Танцуй, Селедка!» (18+) с Александрой Бортич и Павлом Майковым, драмеди Шарлотты Риган «Задира» (12+), семейную драму «Белая птица: Новое чудо» (18+) с Хелен Миррен и Джиллиан Андерсон и спортивную картину «Большая гонка. Ауди против Лянчи» (16+). А еще — триллер «Из глубины» (18+), хорроры «Вурдалак» (18+) и «Вкус страха» (18+) и детский фильм «Вака — заколдованный воин» (6+).

Сцена из спектакля «Зойкина квартира»
Автор изображения Геворг Арутюнян. Предоставлено Московским драматическим театром им. Пушкина

Сцена из спектакля «Зойкина квартира»

Пятница, 19 января

«Зойкина квартира», Московский драматический театр им. Пушкина (на сцене БДТ) (18+)

19:00

Нуар-драма по Булгакову — о беззаботных мечтателях и авантюристах, которые в годы НЭПа под видом элитного ателье организуют публичный дом. Режиссер — Евгений Писарев. В роли Зои — Александра Урсуляк.

19, 20 января

Выставка «Яшкины пятнашки», «Негосударственный Нерусский Музей» (18+)

На Белинского, 6 всего два дня показывают рисунки участника «Митьков» Владимира Яшке (1948–2018). Эти зарисовки были сделаны художником, когда в советские времена он вынужденно находился в психиатрических больницах. 

19 января с 15:00 до 22:00, 20 января с 13:00 до 22:00

«Ленинградцы, дети мои!» (16+)

20:00

На литературном вечере актрисы Светланы Крючковой в большом зале филармонии прозвучат тексты разных жанров и судеб: стихи Анны Ахматовой, Ольги Берггольц, Веры Инбер, Михаила Дудина, Джамбула Джабаева, фрагменты блокадных дневников и песни Клавдии Шульженко. 

19, 20 января 

«Метатундра», Эрарта (6+)

Яркие и психоделичные фотографии Даниила Конторовича о глубинах человеческого подсознания — приставка «мета» в названии указывает на перемену состояния и этап перехода из реальности в мир сна, а красный цвет маркирует эмоции, которые до этого прятались в тени.

До 7 апреля

Катя Чалая. Без названия. Из серии тафтинговых ковров «Трогательное искусство»
Предоставлено Nikolay Evdokimov Gallery

Катя Чалая. Без названия. Из серии тафтинговых ковров «Трогательное искусство»

Суббота, 20 января

«Николай Акимов. Мастер ар-деко», галерея «Петербург» (0+)

Выставка знакомит с наследием блистательного графика, сценографа, дизайнера и режиссера, имя которого носит петербургский Театр комедии. Показаны малоизвестные произведения: макеты, эскизы обложек, иллюстрации, плакаты, афиши.

«Счастливые дни», Театр им. Ленсовета (16+)

14:00

Камерный моноспектакль режиссера Владимира Кустова по пьесе создателя театра абсурда Сэмюэля Беккета. Главная героиня — женщина Винни (Елена Комиссаренко), которая пытается вести беседу со своим мужем, находясь по пояс в земле. Сумасшедший коллаж из безнадежности и нежности.

Ярмарка «Дом — вне дома — дом», Nikolay Evdokimov Gallery (16+)

В домашней галерее представлены работы 20 художников в различных техниках, в том числе произведения Александра Позина, Кати Чалой, Вадима Михайлова, Алены Терешко, Вероники Рудьевой-Рязанцевой, Дмитрия Сироткина, Евгении Тут. Персональные туры — по предварительной регистрации.

До 21 января

«Стражи Тадж-Махала», МДТ (18+)

Режиссер Артур Козин поставил минималистичный спектакль по пьесе современного драматурга Раджива Джозефа. На страже еще только строящегося дворца стоят два друга детства: сирота из трущоб и сын военачальника. 

20, 21 января

«Я делал то, что я могу сделать из того, что у меня есть», DiDi Gallery (18+)

Большая ретроспективная выставка наследия петербургского художника-нонконформиста Леонида Борисова (1943–2013). Он занимался живописью, ассамбляжами, графикой, фотографией, скульптурой и фарфором.

До 25 февраля

Лекция «Японский эмбиент и минимализм» (16+)

В магазине пластинок Imagine Club в Новой Голландии музыкант, композитор, участник проектов Mekbuda и Outaspace Junkyard, а еще коллекционер винила с 20-летним стажем Александр Петров проведет экскурс в мир японской электронной музыки.

Фестиваль Emoland (18+)

23:55

Ночная эмо-тусовка в Aurora Concert Hall, конечно, не вернет 2007 год, но настоящие ценители жанра отведут душу и напляшутся вволю. Выступают Аня Ранетка, гитарист Amatory Хэлл, Антон Лиссов и Сергей Макаров из Jane Air, «Грязь», DenDerty, Booker и другие. 

Николай Цискаридзе
Фото: Валентин Блох для Собака.ru

Николай Цискаридзе

Воскресенье, 21 января

Armir Lee Quartet (18+)

19:30

Услышать классические джазовые стандарты Телониуса Монка и Диззи Гиллеспи можно в Клубе Игоря Бутмана. К квартету Армира Ли присоединится специальный гость — Билли Новик со своим фирменным хриплым вокалом.

«Щелкунчик», Александринский театр (6+)

19:00

Самая зимняя сказка в постановке экс-премьера Большого и ректора Академии русского балета Николая Цискаридзе. Для Театра им. Якобсона он переработал каноническую хореографию Василия Вайнонена.

Диана Арбенина (6+)

19:00 

Акустический концерт звезды «Ночных снайперов» пройдет в БКЗ «Октябрьский». В этом формате проверенные рок-н-ролльные хиты и новые песни прозвучат еще более искренне. 

«На пользу общую» (6+)

В Новом здании РНБ открыта выставка к 210-летию библиотеки. Экспонируются книги, журналы, фотографии, альбомы XIX–XX вв., уставы. Часть пространства посвящена выдающимся директорам. 

До 25 февраля

«Колино сочинение», Новая сцена Александринки (6+)

19:00

В центре трогательной истории Яны Туминой по книге Сергея Голышева «Мой сын — даун» шестилетний мальчик Коля, который только узнает жизнь, путешествует по неизведанным уголкам окружающего мира и постигает простые радости. 

Паблик-ток «Рыцари красоты — воины отчаянья» (14+)

18:30

В галерее «Сарай» Музея Анны Ахматовой обсудят искусство Алексея Семичова и Андрея Кузьмина и «девяностые, которые мы потеряли». Участвуют сами художники, куратор их выставки «Гомеостаз» Петр Белый и арт-критик Павел Герасименко. 

Фестиваль «Алгебра и дисгармония» (18+) 

19:00

В «Ласточке» соберутся представители петербургского и московского музыкального андерграунда: «Црвених Цветова», «Резина», «Гольф Клуб» и «Мизери». 

Творческий вечер Аллы Горбуновой (16+)

19:30

В «Порядке слов» поэт и прозаик, лауреатка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» прочитает стихи из новой книги «Город живых».

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