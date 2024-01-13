Чем заняться в Петербурге с 18 по 21 января

«Песни для Иоланты» Петра Налича и квартета Stradivalenki (6+)

19:00

Концерт в малом зале филармонии дает старт фестивалю «Классика без границ». Автор песни Guitar и участник «Евровидения» 2010-го вместе с кроссовер-квартетом исполнит музыку Рамо, Чайковского, Генделя, Шнитке, Гласса, Сильвестрова и других.

Фестиваль коротких пьес Stories, «Суббота» (18+)

19:00

Программа фестиваля состоит из шести пьес, поставленных петербуржцами Романом Кочержевским, Фамилом Джавадовым и Сергеем Соболевым, а также Александром Золотовицким (Москва), Тимуром Куловым (Казань) и Александром Агеевым (Южно-Сахалинск).

18, 19 января

«Саша, привет!», Балтийский дом (18+)

19:30

Спектакль Анатолия Праудина по роману автора «Человека из Подольска» Дмитрия Данилова. Гротескная интеллектуальная фантазия переносит зрителя в 2028 год и рассказывает о преподавателе МГУ, специалисте по Серебряному веку, который живет в ожидании смерти за связь со своей студенткой.

18, 19 января

В кинотеатрах города на этой неделе смотрим военную драму «Воздух» (16+) Алексея Германа (в касте — Аглая Тарасова из «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»), комедию «Танцуй, Селедка!» (18+) с Александрой Бортич и Павлом Майковым, драмеди Шарлотты Риган «Задира» (12+), семейную драму «Белая птица: Новое чудо» (18+) с Хелен Миррен и Джиллиан Андерсон и спортивную картину «Большая гонка. Ауди против Лянчи» (16+). А еще — триллер «Из глубины» (18+), хорроры «Вурдалак» (18+) и «Вкус страха» (18+) и детский фильм «Вака — заколдованный воин» (6+).