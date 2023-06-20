Аглая Тарасова «Способность, которой я хочу обладать: есть и не толстеть!»

Наша любимая кавер-герл и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 в номинации «Кино» удивляет широтой актерского диапазона: Аглая интеллигентно смешит в обаятельном ромкоме «Свободные отношения» (снято в Петербурге!) и в гротескной булгаковской комедии «Конец света» о приходе в Чертаново сатаны (Юрий Колокольников!). Мстит в компании Евгения Ткачука убийце сестры в сложносочиненном нуаре «Казнь» и взмывает в небеса в военной драме «Воздух» Алексея Германа-младшего (скоро в прокате). Пока Тарасова снимается в продолжении «Холопа» режиссера Клима Шипенко, 13 июня выходит, как обещают, главный хит лета — комедийный сериал про девушку сложной судьбы «Вика-ураган», написанный специально под Аглаю.
Аглая сфотографирована в Большой столовой Дома Бильдерлингов, и это Братьягриммленд: дубовые стены украшают живописные панно конца XIX века на сюжеты немецких сказок 18+ (например, «Гензель и Гретель» демонстируют старуху с громадным ножом — такое в детских книжках не печатают!).
Два колье, браслеты и кольца ALROSA DIAMONDS, перчатки BAGATELLE ATELIER
Способность, которой тебе бы хотелось обладать?
Есть и не толстеть, конечно же.
Твое любимое занятие?
Обниматься.
Твой любимый цветок?
Пион.
Что ты больше всего ценишь?
Чувство юмора.
Что является твоим главным достоинством?
Умение прощать.
Если бы ты была анекдотом, то каким?
Для взрослых.
Какое ты блюдо?
Блинчик.
Каким злодеем из кино ты бы была?
Старуха Шапокляк.
А каким супергероем?
Женщина-кошка.
Произведение искусства, которое мотивирует тебя обнять весь мир?
Сикстинская мадонна.
А какое произведение воплощает для тебя смысл слова «Любовь»?
Моя бабушка.
Как сказать «люблю» без слов?
Глазами и руками.
Серьги, колье и кольца ALROSA DIAMONDS, пальто KARL LAGERFELD
Локация мечты для съемки?
Африка или крыша в Питере.
Чем заняться этим летом, чтобы потом записать друзьям голосовое на 15 минут?
Прыгнуть с парашютом.
Что для тебя по-настоящему красиво?
Искренность.
Три слова, с которыми у тебя ассоциируется Петербург?
Мост, бадлон, Бродский.
Что выдает в тебе петербурженку (кроме «парадной» и «поребрика»)?
Воспитание.
Что тебя мотивирует?
Мои мечты.
Посоветуй фильм, который всегда поможет смириться с самим собой?
«Форрест Гамп».
Ритуалы подготовки к съемке?
Массаж и крепкий сон.
Мы слышали, в «Холопе 2» тебя перевоспитывают! Получается?
Увидите!
Легко ли быть народной героиней?
Думаю, что нелегко, но очень приятно.
Фото: АНАСТАСИЯ ЗАРАПИНА
Текст: КСЕНИЯ ГОЩИЦКАЯ
Стиль: ЭЛЬМИРА ТУЛЕБАЕВА
Ассистент стилиста: МАКСИМ ЛЯЩЕНКО
Визаж: ОЛЯ ЗМЕЮКА
Волосы: СВЕТА ТИЛИШЕВСКАЯ
Свет: ДАНИЛ ТАРАСОВ SKYPOINT
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:
Ювелирную компанию ALROSA Diamonds
Премиального петербургского девелопера Группу RBI
Компанию LADOGA
Официального дилера премиальных автомобилей EXEED Центр РОЛЬФ Витебский
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