Аглая Тарасова «Способность, которой я хочу обладать: есть и не толстеть!»

Способность, которой тебе бы хотелось обладать?

Есть и не толстеть, конечно же.

Твое любимое занятие?

Обниматься.

Твой любимый цветок?

Пион.

Что ты больше всего ценишь?

Чувство юмора.

Что является твоим главным достоинством?

Умение прощать.

Если бы ты была анекдотом, то каким?

Для взрослых.

Какое ты блюдо?

Блинчик.

Каким злодеем из кино ты бы была?

Старуха Шапокляк.

А каким супергероем?

Женщина-кошка.

Произведение искусства, которое мотивирует тебя обнять весь мир?

Сикстинская мадонна.

А какое произведение воплощает для тебя смысл слова «Любовь»?

Моя бабушка.

Как сказать «люблю» без слов?

Глазами и руками.