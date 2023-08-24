Чем заняться в Петербурге с 24 по 27 августа

Спектакль «Крум», Камерный театр им. Малышицкого (18+)

Камерный театр им. Малышицкого открывает сезон премьерой спектакля Петра Шерешевского «Крум» по одноименной пьесе израильского драматурга Ханоха Левина. Это истории о возвращении из эмиграции домой молодого писателя, у которого нет особых перспектив в жизни. Художник постановки — Надежда Лопардина, над видео работает Феодосия Варвара Рейпольская: в спектакле часто используется прием онлайн-съемок.

24, 25 августа

Гастроли театра Наталии Касаткиной и Владимира Василева

Театр Наталии Касаткиной и Владимира Василева привез в Петербург сразу четыре своих балета: «Спартак» на музыку Хачатуряна (18+), «Дон Кихот» Минкуса (6+), «Жизель» Адана (6+) и «Ромео и Джульетта» Прокофьева (6+). Все спектакли балетмейстеров из гастрольной программы можно увидеть на исторической сцене Александринского театра. Подробнее здесь.

24 по 27 августа

Концерт группы «Щенки» (16+)

Группа «Щенки» Феликса Бондарева и Максима Тесли выступит в «Саду Меньшикова». Причина, почему на опенэйр стоит пойти, как минимум его описание от самих музыкантов. «Живой состав. Все хиты. Кровь, пот и слезы. Проводим лето достойно, чтобы вспомнать всю осень».

Выставка «Птичий концерт», Музей-квартира Архипа Куинджи (6+)

В филиале Музея Академии художеств показывают живопись фламандских художников и гравюры, объединенные общей темой: птицами. Название выставке дала картина Франса Снейдерса, но в экспозиции — не она сама, а копия кисти Иоганна Фридриха Гроота. Подробнее здесь.

С 23 августа по 31 октября

Фильм «Посредники» / Beurokeo (16+)

На Каннском кинофестивале в прошлом году драма Хирокадзу Корээда («Магазинные воришки») получила приз за лучшую мужскую роль и награду экуменического жюри. Девушка бросает младенца в беби-боксе при церкви. На следующий день она возвращается за ним, передумав, но ребенку уже нашли приемную семью: местный дьякон Сан-хен ( Сон Кан-хо) вместе с помощником нелегально отдают за вознаграждение новорожденных бездетным родителям. И вот втроем они везут младенца на усыновление в микроавтобусе, а за ними следует полиция, давно мечтающая поймать незаконных посредников с поличным.

С 24 августа, кинотеатры города

Фильм «Заложники» / Retribution (16+)

Триллер с Лиамом Нисаном, практически все действие которого происходит в машине. В ней по сюжету его герой Мэтт обнаруживает бомбу. Чтобы выжить, ему надо соблюдать все инструкции неизвестного, главная из которых — ни в коем случае не покидать транспортное средство. Режиссер фильма Нимрод Антал снимал эпизоды сериалов «Сосны», «Очень странные дела» и «Дом с прислугой».

С 24 августа, кинотеатры города

Фильм «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» (6+)

Анимационная адаптация сказки Пушкина. В ней Людмила вполне агентна, как и ее возлюбленный Руслан. Но дочь князя все же похищает колдун Черномор, в плену которого уже множество принцесс. Жених отправляется вызволять нареченную, знакомясь то с говорящим медведем, то с великаном. Режиссеры мультфильма Алексей Цицилин и Алексей Замыслов работали над франшизой «Снежная королева», а Владимир Николаев над лентой «Волки и Овцы: Ход свиньей». Среди продюсеров проекта — Сергей Сельянов (франшизы «Три богатыря»).

С 24 августа, кинотеатры города

Фильм «Только ты и я» / L'amour et les forêts (18+)

Драма Валери Донзелли («Норт-Дам», «Твоя рука в моей руке») про домашнее насилие с Виржини Эфира («Соблазн») и Мельвилем Пупо («Летняя сказка») в главных ролях. Бланш кажется, что она нашла идеального мужчину. Только выйдя замуж за Грега она понимает, что тот тиран и не даст ей так просто уйти от него.

С 24 августа, кинотеатры города