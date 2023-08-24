Чем заняться в Петербурге с 24 по 27 августа

Фестиваль «Ленинградские мосты» с участием Zoloto, Тоси Чайкиной, Zventa Sventana, концерты Хаски и PHARAOH, вечеринка «Ночь любви» от проекта «Дикое диско», последний шанс увидеть выставку братьев Траугот и киносмотр Lendoc Film Festival — рассказываем обо всех главных событиях последних выходных этого лета в Петербурге.
Феликс Бондарев
Четверг, 24 августа
Спектакль «Крум», Камерный театр им. Малышицкого (18+)
Камерный театр им. Малышицкого открывает сезон премьерой спектакля Петра Шерешевского «Крум» по одноименной пьесе израильского драматурга Ханоха Левина. Это истории о возвращении из эмиграции домой молодого писателя, у которого нет особых перспектив в жизни. Художник постановки — Надежда Лопардина, над видео работает Феодосия Варвара Рейпольская: в спектакле часто используется прием онлайн-съемок.
24, 25 августа
Гастроли театра Наталии Касаткиной и Владимира Василева
Театр Наталии Касаткиной и Владимира Василева привез в Петербург сразу четыре своих балета: «Спартак» на музыку Хачатуряна (18+), «Дон Кихот» Минкуса (6+), «Жизель» Адана (6+) и «Ромео и Джульетта» Прокофьева (6+). Все спектакли балетмейстеров из гастрольной программы можно увидеть на исторической сцене Александринского театра. Подробнее здесь.
24 по 27 августа
Концерт группы «Щенки» (16+)
Группа «Щенки» Феликса Бондарева и Максима Тесли выступит в «Саду Меньшикова». Причина, почему на опенэйр стоит пойти, как минимум его описание от самих музыкантов. «Живой состав. Все хиты. Кровь, пот и слезы. Проводим лето достойно, чтобы вспомнать всю осень».
Выставка «Птичий концерт», Музей-квартира Архипа Куинджи (6+)
В филиале Музея Академии художеств показывают живопись фламандских художников и гравюры, объединенные общей темой: птицами. Название выставке дала картина Франса Снейдерса, но в экспозиции — не она сама, а копия кисти Иоганна Фридриха Гроота. Подробнее здесь.
С 23 августа по 31 октября
Фильм «Посредники» / Beurokeo (16+)
На Каннском кинофестивале в прошлом году драма Хирокадзу Корээда («Магазинные воришки») получила приз за лучшую мужскую роль и награду экуменического жюри. Девушка бросает младенца в беби-боксе при церкви. На следующий день она возвращается за ним, передумав, но ребенку уже нашли приемную семью: местный дьякон Сан-хен ( Сон Кан-хо) вместе с помощником нелегально отдают за вознаграждение новорожденных бездетным родителям. И вот втроем они везут младенца на усыновление в микроавтобусе, а за ними следует полиция, давно мечтающая поймать незаконных посредников с поличным.
С 24 августа, кинотеатры города
Фильм «Заложники» / Retribution (16+)
Триллер с Лиамом Нисаном, практически все действие которого происходит в машине. В ней по сюжету его герой Мэтт обнаруживает бомбу. Чтобы выжить, ему надо соблюдать все инструкции неизвестного, главная из которых — ни в коем случае не покидать транспортное средство. Режиссер фильма Нимрод Антал снимал эпизоды сериалов «Сосны», «Очень странные дела» и «Дом с прислугой».
С 24 августа, кинотеатры города
Фильм «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» (6+)
Анимационная адаптация сказки Пушкина. В ней Людмила вполне агентна, как и ее возлюбленный Руслан. Но дочь князя все же похищает колдун Черномор, в плену которого уже множество принцесс. Жених отправляется вызволять нареченную, знакомясь то с говорящим медведем, то с великаном. Режиссеры мультфильма Алексей Цицилин и Алексей Замыслов работали над франшизой «Снежная королева», а Владимир Николаев над лентой «Волки и Овцы: Ход свиньей». Среди продюсеров проекта — Сергей Сельянов (франшизы «Три богатыря»).
С 24 августа, кинотеатры города
Фильм «Только ты и я» / L'amour et les forêts (18+)
Драма Валери Донзелли («Норт-Дам», «Твоя рука в моей руке») про домашнее насилие с Виржини Эфира («Соблазн») и Мельвилем Пупо («Летняя сказка») в главных ролях. Бланш кажется, что она нашла идеального мужчину. Только выйдя замуж за Грега она понимает, что тот тиран и не даст ей так просто уйти от него.
С 24 августа, кинотеатры города
Тося Чайкина
Пятница, 25 августа
Выставка «Станислав Юлианович Жуковский», Русский музей (Строгановский дворец) (6+)
Автор лиричных пейзажей времен «Серебряного века» российской культуры учился мастерству у признанных мэтров в изображении природных и городских ландшафтов — Василия Поленова и Исаака Левитана. В его работах, как текстах Чехова и Бунина, чувствуется, что грядет эпоха больших перемен и потрясений, хотя на них и застыли мгновения безмятежности и затишья. На выставке, посвященной 150-летию со дня рождения художника, представят его картины и графику 1890-х 1920-х из собраний Русского музея и Музея-квартиры И.И. Бродского, а также ряда частных коллекций Петербурга. Подробнее здесь.
С 25 августа по 23 октября
Фестиваль Piano Day 2.0 (0+)
18:00
Весь уик-энд в пространстве Tele2 Art Space в ЦПКиО им. Кирова будет идти фестиваль современной авторской фортепианной музыки. На сцене выступят девять композиторов с собственными сочинениям. Среди них — Денис Стельмах, Infinite Stream, Илья Поляков, Сергей Сувид, Анатолий Дзюба. Вход свободный. Подробнее здесь.
С 25 по 27 августа
Фестиваль «Ленинградские мосты» (0+)
Музыкальный опенэйр со свободным входом на Банковском, Итальянском и Мало-Конюшенном мостах, придуманный фронтменом ВИА «Пролетарское танго» Дмитрием Караневским, традиционно скрашивает грусть от того, что вот и лето прошло, словно и не бывало. Провожаем последние выходные сезона в Петербурге в компании Zoloto, Тоси Чайкиной, Zventa Sventana, Меджикула и «Братьев Грим». Подробнее здесь.
С 25 по 27 августа
Фестиваль «В сторону Выборга» (6+)
Музыкально-поэтический фестиваль стартовал в пригородах Репино и Комарово, но к 25 августа уже переместится «в сторону Выборга». Так, в пятницу концерт пройдет в усадьбе парка Монрепо, где прозвучат сочинения Даргомыжского, Глинки, Чайковского и Рахманинова. А в воскресенье гала примет библиотека Алвара Аалто. Худрук фестиваля — пианист Алексей Гориболь. Подробнее здесь.
До 27 августа
Lendoc Film Festival (18+)
В эту пятницу в Петербурге стартует IV Международный фестиваль кино России и стран ближнего зарубежья. Несмотря на название, местом действия станет не только «Лендок», но и кинотеатры «Аврора», «Дом кино», «Родина» и киноцентр «Ленфильм». Всего покажут 24 фильма, среди которых — три мировые и две российские премьеры, в том числе работы учеников Александра Сокурова. А он сам выступит на мастер-классе в рамках киносмотра. Подробнее здесь.
С 25 по 29 августа
Концерт Хаски (16+)
20:00
Рэпер Хаски, чьи концерты когда-то отменяли, будет петь в эту пятницу во «Флагштоке» свою музыку (ай!). Хотя сольные альбомы Дмитрий Кузнецов не выпускал уже пару лет (последним полноформатником был «Хошхоног» в 2020-м), синглы у него выходят регулярно (в апреле это был «О любви»), так что новые треки на выступлении будут. Равно как и хитовые «Панелька», «Черным-черно» и «Иуда» в новых версиях с живым бэндом.
Фестиваль-вечеринка «Ночь любви»
Суббота, 26 августа
«Маркет у моря» (0+)
12:00
В выходные в «Севкабель Порту» вновь пройдет фестиваль «Маркет у моря». Здесь соберутся более 200 локальных брендов одежды, украшений и духов, которые сложно найти вне маркета. Проект — dog friendly, вход свободный.
С 26 по 27 августа
Фестиваль «Небо зовет!» (12+)
13:00
В субботу возле «Планетария 1» у Обводного канала пройдет фестиваль посвященный астрономии. Например, на нем аэрокосмический инженер Никита Матасов расскажет про образование, которое необходимо, чтобы изучать космос, а автор и ведущий проекта «Физика для гуманитариев» Георгий Тимс проведет ликбез по Луне. Также обещают мастер-классы и театрализованный перформанс. Вход свободный по регистрации.
Craft Picnic (0+)
В субботу в ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове уже во второй раз пройдет фестиваль крафта. Это синергия музыки, еды и игр вроде бадминтона и фрисби на открытом воздухе. В лайн-апе фестиваля — Найк Борзов, ВИА «Биртман», «Отава Ё» и Radio.Kunst.
«Noiseroom: четыре стихии» (16+)
19:00
В программе «Новая электронная музыка» на Новой сцене Александринского театра в субботу пройдет аудиовизуальный концерт, посвященный эмбиенту, электронике и экспериментальной музыке. Это четыре живых перформанса междисциплинарных художников. В этот раз сама конфигурация зала будет усиливать взаимодействие со сценой и каждый сможет найти свою позицию в пространстве. Среди выступающих — Artem Brits и Dariella, Сергей Костырко, Ильия SymphoCat и Полина Зинзивер, а также Samoilovoi и Денис Кириллов.
Гаражная распродажа издательства «МИФ» (0+)
С пятницы по воскресенье «Севкабель Порт» принимает ярмарку издательства «МИФ». Книги на ней будут продаваться по цене от 350 рублей. Это бестселлеру о бизнесе, саморазвитии и искусстве, комиксы, фэнтези, детективы и издания для детей.
С 25 по 27 августа
Фестиваль-вечеринка «Ночь любви» (18+)
В последнюю субботу лета в квартале «Брусницын», «Севкабель Порту» и на «Исткабеле» пройдет вечеринка-фестиваль от команды «Дикое диско». Танцы будут на четырех сценах: в «Мачтах», пространстве «Люмион» и крыше Roof Place. А подготовиться к ним можно в бьюти-коворкинге, который устроят в кластере «Нормальное место». Подробнее здесь.
PHARAOH
Воскресенье, 27 августа
Выставка «Братья Траугот. Времени нет», Музей печати (16+)
Сказки с рисунками под инициалами Г.А.В. Траугот были, пожалуй, в каждой советской семье. Отец Георгий Траугот и его сыновья Александр и Валерий использовали единую подпись. Впрочем, в Музее печати открылась выставка работ лишь братьев Траугот. В экспозиции представлены графические циклы Александра и Валерия из коллекции издательства «Вита Нова»: оригиналы иллюстраций к изданиям пьесы Александра Пушкина «Пир во время чумы», поэм «Реквием» Анны Ахматовой, «Двенадцать» Александра Блока и «Магдалина» Анатолия Мариенгофа, стихам Ольги Берггольц, Михаила Кузмина и Осипа Мандельштама, а также прозе Эдуарда Кочергина. Эти выходные — последний шанс увидеть экспозицию. Подробнее здесь.
До 28 августа
Концерт PHARAOH (16+)
18:00
Недавно у повзрослевшего Глеба Голубина (ака рэпера PHARAOH) вышел альбом PHILARMONIA, в котором он продолжает рассуждать в духе декадентства про обратную сторону славы и новые надежды (послушайте трек «Соната ей», например). Этот лонглплей и многое другое он и представит в «А2» уже в это воскресенье.
Спецпоказ фильма «Неувольняемый» (18+)
В летнем проекте «Кинотеатр у моря» «Севкабель Порта» в это воскресенье смотрим комедию «Неувольняемый». У бездельника Венсана непыльная работа, за которую он получает неплохие деньги. Начальница пытается заставить его уволиться по собственному желанию, но Венсан намерен дотянуть до повышенной госпенсии. А значит его ждут командировки в Африку, на Северный полюс и прочие невыносимые условия труда. Вход на сеанс свободный, но по регистрации.
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