Театр классического балета Касаткиной и Василева покажет «Спартак» Хачатуряна и «Жизель» Адана в рамках петербугских гастролей

Петербургские гастроли театра стартуют 24 августа балетом «Спартак» на музыку Арама Хачатуряна, которого Касаткина и Василев знали лично. В свое время композитор переживал из-за того, что в самой известной постановке этого балета оригинальная партитура была урезана вдвое — позже, в 2003 году, именно Касаткина и Василев представили свою версию «Спартака», которая почти наполовину состояла из прежде не использованной музыки.

На следующий день, 25 августа, на основной сцене Александринского театра представят балет «Дон Кихот» на музыку композитора Людвига Минкуса. Гастроли продолжатся 26 августа балетом «Жизель» Адольфа Адана и завершатся 27 августа постановкой «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева.

Наталия Касаткина Хореограф, художественный руководитель Театра классического балета: У нас есть наши авторские спектакли, и есть авторская классика. В работе с классическими произведениями мы придерживаемся строгих принципов. Все, что создали наши предшественники, сто и более лет назад, мы сохраняем свято. А драматургию мы меняем, чтобы современному зрителю, особенно молодому зрителю, было интересно и понятно то, что мы им показываем. И эти гастроли подчинены такой же логике. Наши авторские спектакли — это «Спартак» и «Ромео и Джульетта». А «Дон Кихот» и «Жизель» — это спектакли со старинной хореографией и нашей драматургией. В Александринском театре мы выступаем впервые, и это, конечно, большая удача, что мы сможем показать наши спектакли на старейшей в России театральной сцене.

Государственный академический театр классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василева, также известный как The Moscow Classical Ballet, был основан в 1966 году Игорем Моисеевым как Хореографический концертный ансамбль СССР «Молодой балет». Первым директором коллектива стала бывшая балерина Большого театра Ирина Тихомирнова. В 1977 году художественное руководство перешло к Владимиру Василеву, а главным балетмейстером театра стала его жена Наталия Касаткина. Изначально коллектив ориентировался на создание эксклюзивного репертуара, включавшего спектакли Касаткиной и Василева, а также некоторые произведения других балетмейстеров. В конце 1980-х в репертуаре появились классические балеты.

16+