Zoloto, Тося Чайкина и «Пролетарское танго»: гид по фестивалю «Ленинградские мосты»— 2023

Музыкальный опенэйр со свободным входом на Банковском, Итальянском и Мало-Конюшенном мостах, придуманный фронтменом ВИА «Пролетарское танго» Дмитрием Караневским, традиционно скрашивает грусть от того, что вот и лето прошло, словно и не бывало. Провожаем последние выходные сезона в Петербурге в компании Zoloto, Тоси Чайкиной, Zventa Sventana, Меджикула и «Братьев Грим».
Музыка
В своем восьмом сезоне фестиваль на мостах города вновь делает ставку именно на разнообразную музыкальную программу. Этот год не стал исключением. В лайн-апе фанк, джаз и фьюжн соседствуют с инди-попом, кьют-роком и ретрозвучанием.
25 августа
Банковский мост
18:00 — 18:45
«Русский акцент» — фолк-рок про «Горюшко» и «Болото».
19:15 — 20:00
«Кудри» — обаятельный инди-поп с элементами босановы.
20:30 — 21:15
Komplimenter — трогательный сайд-проект Максима Куббе из группы Kirov.
Итальянский мост
18:15 — 19:00
«Шуба Леонтьева» — дэнс-рокеры с вайбом «Красного диско».
19:30 — 20:15
Oitzmann — модный соул от финалистов третьей резиденции NEVA’zhno music lab, которую проводит фестиваль «Ленинградские мосты» для молодых музыкантов.
20:45 — 21:30
«Манго Буст» —мечтательный романтический инди-поп про осень, луну и суп у мамы.
Мало-Конюшенный мост
18:30 — 19:15
Settlers — миксующие фолк с джазом петербургские герои мирят русскую тоску с качающим грувом.
19:45 — 20:30
«Братья Грим» — хитмейкеры нулевых (хотя теперь это лишь один из братьев — Константин) споют про хлопанье ресницами и треки с нового альбома «Лететь высоко».
21:00 — 21:45
Zventa Sventana — драйвовый проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачева смешивает фольклор с электроникой, хип-хопом, инди-попом и неоклассикой.
Дмитрий Караневский, «Пролетарское танго» .
26 августа
Банковский мост
18:00 — 18:45
«неаринаменя» — девичий инди-поп с цепляющим вокалом солистки.
19:15 — 20:00
T.Gosha — искренний гитарный поп от участника NEVA’zhno music lab Гоши Турченко.
20:30 — 21:15
Черчиль — проект омского музыканта и продюсера Владимира Черноусанова, еще одного выпускника NEVA’zhno music lab.
Итальянский мост
18:15 — 19:00
«Комната культуры» — рок-группа Евгения Трофимова, автора хитов «Птичка» и «У окна» HammAli & Navai.
19:30 — 20:15
«Диктофон» — «свадебно-похоронный оркестр», играющий «суицидально-романтический панк-рок» (это самоопределение солиста Антона Макарова!).
20:45 — 21:30
Минаева — финалистка 2 сезона шоу «Песни» и подписантка Gazgolder исполняет яркий поп-фанк про тот самый день и диско-шар.
Мало-Конюшенный мост
18:30 — 19:15
Mussorgsky JO — оркестр-резиденты джазового клуба Игоря Бутмана в Петербурге играют как джаз-стандарты, так и кавер-версии поп-хитов.
19:45 — 20:30
Меджикул — диско-фанк группа Олега Сапронова с хитовыми гимнами «Насалатило» и «Марфа».
21:00 — 21:45
«Пролетарское танго» — группа актера и идеолога «Ленинградских мостов» Дмитрия Караневского отлично звучит как в шлягерах советской эстрады вроде «Московских окон», так и собственных песнях.
Тося Чайкина
27 августа
Банковский мост
18:00 — 18:40
Alpin — гитарный инди-поп романтика Алексея Пшеничкина.
19:00 — 19:40
«Великолепная Любимица-Красавица-Умница» (группа Анны Алексеевой) — наивный поп про жизнь в офлайне и путешествия.
20:00 — 20:40
«ТАУ» — чувственный инди-поп от финалистки резиденции NEVA’zhno music lab и ее команды.
21:00 — 21:45
OΛOVO — жизнеутверждающий инди-рок от русско-белорусских музыкантов.
Итальянский мост
18:15 — 19:00
«Бюро» — дуэт Антона Столярова и Жени Голубева сочетает инди, электронику и акустику.
19:30 — 20:15
Tony Karapetyan Trio feat. Hassane Benalioua — джазовые профессионалы переплетают пост-боп с этникой и прогрессивом.
20:45 — 21:30
Ubel — дуэт брата и сестры Егора и Варвары Убель исполняет кинематографичный поп: от сурового минимала в стиле рейв-рок до нежных акустических баллад.
Мало-Конюшенный мост
18:30 — 19:15
«Базар» — использующий этнические инструменты столичный хип-хоп дуэт Дмитрия Милаева и Дмитрий Неустроева.
19:45 — 20:30
Тося Чайкина — надеемся, что королева непредсказуемых фитов (и наших сердец) исполнит не только хит про бахнувшие стрелы, но и нежный дуэт «Ближе» вместе с Zoloto.
21:00 — 21:45
Zoloto — фронтмен группы Владимир Золотухин пишет трогательные треки с цепляющими текстами про то, как чувствуешь все, что написано на вкладышах «Love is», и обещаниями, что «улицы ждали именно нас».
Команда Новой сцены Александринского театра в этом году среди лекторов фестиваля.
Лекции
Образовательная программа в этом году пройдет в Музее мостов в Мучном переулке. Вход, как и на концерты, свободный, но по регистрации.
25 августа
15:00 — 16:30
Соосновательница клуба Big City, куратор и искусствовед Наталья Карасева расскажет об импрессионистах и противостоянии арт-критиков и арт-дилеров.
17:00 — 18: 30
Театровед и главный редактор Медиацентра Новой сцены Александринского театра Олеся Пушкина расскажет о театре будущего: по каким канонам он будет развиваться.
19:00 — 20:30
Эмбиент-композитор, у чьих треков более трех миллионов прослушиваний, и куратор «Новой электронной музыки» в Александринском театре Илья Symphocat расскажет про виртуальные инструменты и создание музыки сегодня.
26 августа
13:00 — 14:30
Продюсер и куратор «Нового танца» в Александринском театре Михаил Казмирук прочтет лекцию о контемпорари и векторах его развития.
15:00 — 16:30
Культуролог и музыковед Юлия Шолонич-Искуссникова объяснит, что роднит звуковое кино и оперы.
17:00 — 18: 30
Темой лекции арт-критика Елены Свиридовой станет то, как начать понимать искусство: какие есть универсальные приемы для анализа символов и метафор.
19:00 — 20:30
Музыковед Катя Алтынпара прочтет лекцию о главных тайнах классической музыки. А еще — научит передавать шифры с помощью семи нот.
27 августа
15:00 — 16:30
Музыкальный менеджер, концертный промоутер и сотрудница джазовой филармонии Аполлинария Корягина расскажет, как джаз использовался в кино: от Билли Уйлдера до Вуди Аллена.
17:00 — 18: 30
Музыкальный критик Элина Андрианова расскажет о нескольких знаковых музыкальных произведениях о любви, в которых композиторы искали способы, как воплотить в звуках чувства, о которых сложно говорить.
19:00 — 20:30
Автор популярного блога о кладбищах Маргарита Николаева расскажет об истории захоронений в Петербурге: от основания города и до наших дней.
Маркет
25, 26, 27 августа
В этом году программа фестиваля включает также благотворительный маркет на Банковском мосту с посудой, мерчем и сувенирами от фондов «Ночлежка», «Антон тут рядом» и «Подари крылья», центров «Святителя Василия Великого» и социальной поддержки и добровольчества «Созидатели», организации «Перспективы», магазина «Легко-Легко» и швейного цеха из вторичных и переработанных материалов Sew Dept.
Фестиваль «Ленинградские мосты» пройдет в Петербурге с 25 по 27 августа. Возрастной ценз определен организаторами как 0+.
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