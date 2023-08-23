Zoloto, Тося Чайкина и «Пролетарское танго»: гид по фестивалю «Ленинградские мосты»— 2023

Музыка

В своем восьмом сезоне фестиваль на мостах города вновь делает ставку именно на разнообразную музыкальную программу. Этот год не стал исключением. В лайн-апе фанк, джаз и фьюжн соседствуют с инди-попом, кьют-роком и ретрозвучанием.

25 августа

Банковский мост

18:00 — 18:45

«Русский акцент» — фолк-рок про «Горюшко» и «Болото».

19:15 — 20:00

«Кудри» — обаятельный инди-поп с элементами босановы.

20:30 — 21:15

Komplimenter — трогательный сайд-проект Максима Куббе из группы Kirov.

Итальянский мост

18:15 — 19:00

«Шуба Леонтьева» — дэнс-рокеры с вайбом «Красного диско».

19:30 — 20:15

Oitzmann — модный соул от финалистов третьей резиденции NEVA’zhno music lab, которую проводит фестиваль «Ленинградские мосты» для молодых музыкантов.

20:45 — 21:30

«Манго Буст» —мечтательный романтический инди-поп про осень, луну и суп у мамы.

Мало-Конюшенный мост

18:30 — 19:15

Settlers — миксующие фолк с джазом петербургские герои мирят русскую тоску с качающим грувом.

19:45 — 20:30

«Братья Грим» — хитмейкеры нулевых (хотя теперь это лишь один из братьев — Константин) споют про хлопанье ресницами и треки с нового альбома «Лететь высоко».

21:00 — 21:45

Zventa Sventana — драйвовый проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачева смешивает фольклор с электроникой, хип-хопом, инди-попом и неоклассикой.