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Чем заняться в Петербурге с 27 по 30 июля

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Фестивали «Акустика счастья», «Курорт» и уличных театров, придуманный Олегом Нестеровым концерт-перформанс в честь Олега Каравайчука, выставка Тимура Новикова и неоакадемистов, большой культурный форум в честь саммита Россия-Африка, а также выступление Сергея Сироткина и его группы у Финского залива — рассказываем о главных событиях в городе и (его окрестностях!) на этих выходных.

Чт 27 июля Пт 28 июля Сб 29 июля Вс 30 июля
Собака.ru

Олег Каравайчук

Четверг, 27 июля

Выставка «Клин Новикова. Новая академия Изящных Искусств», Русский музей (Михайловский замок) (18+)

Многострадальная выставка в честь 65-летия Тимура Новикова (1958–2002) о нем и его «Новой академии изящных искусств» — арт-объединения, созданного им в конце 1980-х — все же открылась на этой неделе. Кстати, именно в Русском музее прошла первая экспозиция неоакадемистов. В 1991 году здесь показали работы «шайки пигмалионов», как Новиков называл своих приятелей Георгия Гурьянова, Константина Гончарова и Дениса Егельского. Проект прослеживает историю академии в ее развитии — это около 60 произведений в разных техниках: от живописи и скульптуры до видеоарта, компьютерной графики и моды.

С 26 июля по 25 сентября

Выставка «Кокон традиции», Этнографический музей (0+)

Этнографический музей вновь показывает красивое — халаты из китайского шелка, орнаментированные ткани из Средней Азии, ковры Ирана, платки Юго-Восточного Кавказа, а также вышитую одежду финно-угорских народов Поволжья и златотканые пояса слуцких мануфактур. Все это — в рамках выставки о шелке из собственной коллекции.

С 26 июля по 31 декабря

Фестиваль «Африка. Вместе в будущее» (от 0+ до 18+)

В честь Второго саммита Россия-Африка в Петербурге проходит множество тематических событий. Одно из них — фестиваль, посвященный африканского культуре. В программе — кинопоказы на «Ленфильме» и в «Авроре», а также лекции и выставка. Вход на все мероприятия свободный по регистрации. Подробное расписание здесь.

До 30 июля

Концерт «Моя Мишель» (16+)

19:00

Синти-поп-команду из Благовещенска вся страна узнала после их триумфального выступления на телевизионном проекте «Главная сцена» с песней «Дура». В четверг во «Дворе Гостинки» группа споет все свои главные хиты: от «Химии» до «Темных аллей». И, конечно, кавер на «Зиму в сердце» Евы Польны.

Концерт «Три степени свободы. Музыка > кино > СССР. Олег Каравайчук» (12+)

19:30

Два дня подряд на Новой сцене Александринского театра будут показывать проект Олега Нестерова. «Три степени свободы» посвящен советским кинокомпозиторам, их музыку под специальную видеоинсталляцию исполняет акусмониум — «оркестр» из полусотни специальным образом расставленных громкоговорителей. Героем проекта уже был Альфред Шнитке, а на этот раз протагонист — эксцентричный и эпатажный Олег Каравайчук, чьи сочинения звучали в фильмах Киры Муратовой и Ильи Авербаха. Дирижер акусмониума — Илья Symphocat. Подробнее здесь.

27, 28 июля

Спектакль «Человеческий фактор», МДТ — Театр Европы (18+)

19:30

Хотя у большинства театра города продолжаются летние каникулы перед новым сезоном, в МДТ на камерной сцене покажут премьеру — спектакль Алексея Астахова по одноименной повести бельгийца Франсуа Эммануэля. Это переработанная версия постановки десятилетней давности — режиссером и исполнителем главной роли Симона Кессллера в новой трактовке стал актер Артур Козин. Спектакль построен как его монолог.

Спецпоказ фильма «Джульетта и духи» (18+)

19:30

На зеленом газоне у сцены в центре Новой Голландии вновь показывают мировые киношедевры в проекте «Кино в парке». На этой неделе на большом экране можно увидеть первую цветную картину Федерико Феллини с его неизменной музой и женой Джульеттой Мазиной в главной роли. Показ может быть перенесен в случае сильного дождя. Сеанс будет на языке оригинала (итальянском) с русскими субтитрами.

Фильм «О чем говорят незнакомцы» / Bajo terapia (18+)

Разговорная драмеди Херардо Эрреро — продюсера «Печальной баллады для трубы» и «Тайны в его глазах» — по его собственному сценарию. Три пары, чьи отношения далеки от совершенства, встречаются на странном сеансе психотерапии с неожиданной развязкой. В касте фильма — Малена Альтерио, Александра Хименес, Феле Мартинес, Антонио Пагудо, Ева Угарте и Хуан Карлос Вельидо.

С 27 июля, кинотеатры города

Фильм «За Палыча!» (12+)

Комедия Андрея Богатырева («Красный призрак», «Вампиры средней полосы») с Сергеем Шакуровым в роли того самого Палыча из заглавия картины. Он играет пожилого пенсионера, чей дом пытаются отобрать. Помешать этому намерен его внук Тема (Евгений Зарубин) — бывший мажор, вынужденно отслуживший в войсках ВДВ.

С 27 июля, кинотеатры города

Фильм «Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный» / Helmut Newton: The Bad and the Beautiful (18+)

Документальный фильм Геро фон Бема пытается ответить на непростой вопрос: как из дня сегодняшнего воспринимать культовые снимки Хельмута Ньютона. Относился ли фотограф к ним лишь как к сексуальным объектам, он выясняет у героинь его кадров — Грейс Джонс, Сигурни Уивер, Шарлотты Рэмплинг, Изабеллы Росселлини, Клавдии Шиффер и многих других.

С 27 июля, кинотеатры города

предоставлено галереей

Виктор Забуга «Безбилетный пассажир»

Пятница, 28 июля

Выставка «Античный миф и современный мир», Мраморный дворец (16+)

Новый проект Русского музея посвящен тому, как античный мир, а также его мифы и герои переосмыслялись в искусстве второй половины XX — начала XXI века. Это около семидесяти произведений из собственного собрания и мастерских художников, среди которых Евсей Моисеенко, Вадима Григорьев-Башун, Михаил Едомский и многие другие.

С 28 июля по 2 октября

Фестиваль уличных театров «Елагин парк» (0+)

В ЦПКиО им. Кирова три дня будет идет ежегодный фестиваль уличных театров. Смотр на этот раз назвали в честь знаменитого документального фильма Герца Франка «Старше на 10 минут». Всего же в программе «Елагин парка» — 35 спектаклей. 14 из которых — премьеры. Подробное расписание здесь

С 28 по 30 июля

Концерт группы «Хлеб» (16+)

19:00

Комедийная рэп-группа, поющая про чай, сахар, «шашлындос» и плач на техно выступит в пятницу в летнем поп-ап-проекте «Двор Гостинки». Концерт пройдет в рамках фестиваля Redsummer — серии опен-эйров в «Золотом треугольнике» центра Петербурга.

Выставка Виктора Забуги «Безбилетный пассажир», Общество «А-Я» (16+)

Эти выходные — последний шанс увидеть в обществе «А-Я» выставку уличного художника и татуировщика Виктора Забуги. На этот раз это черно-белый фотопроект о путешествии по железной дороге и поиске себя в движении без конкретной конечной точки (она — это дом в самом абстрактном смысле).

До 30 июля

Фото: Соня Сивкова

Катя Iowa

Суббота, 29 июля

«Маркет у моря» (0+)

12:00

В выходные в «Севкабель Порту» вновь пройдет фестиваль «Маркет у моря». Здесь соберутся более 200 локальных брендов одежды, украшений и духов, которые сложно найти вне маркета. Проект — dog friendly, вход свободный.

С 29 по 30 июля

Фестиваль «Курорт» (18+)

12:00

В эту субботу московский «Центр Вознесенского» уже третий раз проведет на берегу Финского залива фестиваль «Курорт». В поселке Комарово весь день будут показывать ретроспективу «Пиратского телевидения» Юриса Лесника, Владислава Мамышева-Монро и Тимура Новикова, лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров расскажет о композиторе Олеге Каравайчуке, а художница и ботаник Наталья Алаторцева проведет экскурсию по локальной флоре. Обо всех ключевых событиях мы рассказали в нашем гиде по фестивалю.

Фестиваль «Акустика счастья» (6+)

В зеленом саду Юсуповского дворца — прямо у пруда — в эти выходные проходит фестиваль «Акустика счастья». В лайн-апе — IOWA, Fruktы, «Моральный кодекс», «Мачете», Антон Беляев и его группа THERR MAITZ, Uma2rman и Artemiev. Еще организаторы обещают лекторий, тренировки по йоге и маркет винтажа.

Фестиваль бадминтона (0+)

12:00

Впервые в эту субботу в «Севкабель Порту» пройдет фестиваль по бадминтону. В планах дня — открытые лекции, тренировки и лайфхаки от мастеров игры. А в конце праздника можно будет сразиться на финальном турнире (он стартует в 19:00), но туда надо записываться заранее.

Фестиваль «Семья Music fest» (0+)

14:00

В «Саду Меньшикова» в эту субботу будет музыкальный фестиваль для всей семьи. В лайн-апе — «Торба-на-Круче», Ska-Jazz Review, «Белка», HIMIA, «МультFильмы», а также идеологи проекта Loengreen и юные музыканты БФ «Детская миссия». Еще обещают лепку из глины, танцевальный мастер-класс и хоровой флешмоб. Вход свободный.

Показ фильмов выпускников мастерских Сокурова (18+)

19:00

В субботу в лектории «Севкабель Порта» вновь покажут работы выпускников мастерской Александра Сокурова. На этот раз — в рамках фестиваля современного искусства «Арт-Массштаб». В программе — «Все совсем не так» Александры Шевыревой, «Споткнуться» Александра Золотухина, «Времена года» Юрия Мокиенко и другие картины. Подробности и регистрация здесь.

Концерт Sirotkin (16+)

20:00

Автор прекрасно печальных песен про тревожную юность Сергей Сироткин и его группа Sirotkin выступят на опен-эйр-фестивале Summer Sound в пространстве «Флагшток» у станции метро «Зенит». Треки про планы на это лето, путь к водопадам и дворовых королей лучше всего так и слушать: с видом на Финский залив и Лахта-центр.

Изображение предоставлено кураторами выставки

Боремир Бахарев, "Антарктида. Объект 1". Из серии "Абстрактная топография", 2021-2023-е. 

Воскресенье, 30 июля

«День израильской кухни» (0+)

13:00

На Московском рынке все воскресенье будет идти гастрофестиваль «День израильской кухни». Участие примут бистро Saviv с шавермой с фалафелем и солеными лимонами, EasyHummus, кошерный ресторан «Лехаим» с хитами ашкеназской кухни, винный бар Zazazu привезет образцы из региона Галилея, а еще ресторан «Литера G», который специально для фестиваля подготовил шашлык из куриного бедра со специями бахарат илахмаджун по-тельавивски, и многие другие. Вход свободный.

Лекция «Современная вышивка: в музее, на улице, дома» (18+)

14:00

В воскресенье в филиале Маяковки в «Севкабель Порту» художник и предметный дизайнер Саша Браулов расскажет про современную актуальную вышивку, как искать вдохновение в повседневной жизни города и создавать такие работы, которые становятся произведением искусства. Вход свободный, но по регистрации

Вязальный клуб в «Сообществе» (12+)

14:00

В это воскресенье в «Сообществе» в Новой Голландии вновь пройдет вязальный клуб. Раз в неделю его участники вместе развивают навыки вязания крючком, общаются, обмениваются идеями и опытом. Ведущая — Екатерина Щербакова, мастерица бренда Love To Knit. Подробнее здесь.

Выставка Боремира Бахарева «.aq», Новый музей Аслана Чехоева (16+)

Название проекта в Новом музее отсылает одновременно к Антарктиде и коэффициенту устойчивости к трудностям — эмоциональным и физическим. В экспозиции представлены работы художника Боремира Бахарева из серий «Абстрактная топография», «Знаки отсутствия» и «Фрагменты», а также отдельные объекты. В них он размышляет о симуляция научности, эстетике топографических и археологических исследований, а также мироустройстве. На этой неделе «.aq» заканчивается.

До 30 июля

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