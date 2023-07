Чем заняться в Петербурге с 27 по 30 июля

Выставка «Клин Новикова. Новая академия Изящных Искусств», Русский музей (Михайловский замок) (18+)

Многострадальная выставка в честь 65-летия Тимура Новикова (1958–2002) о нем и его «Новой академии изящных искусств» — арт-объединения, созданного им в конце 1980-х — все же открылась на этой неделе. Кстати, именно в Русском музее прошла первая экспозиция неоакадемистов. В 1991 году здесь показали работы «шайки пигмалионов», как Новиков называл своих приятелей Георгия Гурьянова, Константина Гончарова и Дениса Егельского. Проект прослеживает историю академии в ее развитии — это около 60 произведений в разных техниках: от живописи и скульптуры до видеоарта, компьютерной графики и моды.

С 26 июля по 25 сентября

Выставка «Кокон традиции», Этнографический музей (0+)

Этнографический музей вновь показывает красивое — халаты из китайского шелка, орнаментированные ткани из Средней Азии, ковры Ирана, платки Юго-Восточного Кавказа, а также вышитую одежду финно-угорских народов Поволжья и златотканые пояса слуцких мануфактур. Все это — в рамках выставки о шелке из собственной коллекции.

С 26 июля по 31 декабря

Фестиваль «Африка. Вместе в будущее» (от 0+ до 18+)

В честь Второго саммита Россия-Африка в Петербурге проходит множество тематических событий. Одно из них — фестиваль, посвященный африканского культуре. В программе — кинопоказы на «Ленфильме» и в «Авроре», а также лекции и выставка. Вход на все мероприятия свободный по регистрации. Подробное расписание здесь.

До 30 июля

Концерт «Моя Мишель» (16+)

19:00

Синти-поп-команду из Благовещенска вся страна узнала после их триумфального выступления на телевизионном проекте «Главная сцена» с песней «Дура». В четверг во «Дворе Гостинки» группа споет все свои главные хиты: от «Химии» до «Темных аллей». И, конечно, кавер на «Зиму в сердце» Евы Польны.

Концерт «Три степени свободы. Музыка > кино > СССР. Олег Каравайчук» (12+)

19:30

Два дня подряд на Новой сцене Александринского театра будут показывать проект Олега Нестерова. «Три степени свободы» посвящен советским кинокомпозиторам, их музыку под специальную видеоинсталляцию исполняет акусмониум — «оркестр» из полусотни специальным образом расставленных громкоговорителей. Героем проекта уже был Альфред Шнитке, а на этот раз протагонист — эксцентричный и эпатажный Олег Каравайчук, чьи сочинения звучали в фильмах Киры Муратовой и Ильи Авербаха. Дирижер акусмониума — Илья Symphocat. Подробнее здесь.

27, 28 июля

Спектакль «Человеческий фактор», МДТ — Театр Европы (18+)

19:30

Хотя у большинства театра города продолжаются летние каникулы перед новым сезоном, в МДТ на камерной сцене покажут премьеру — спектакль Алексея Астахова по одноименной повести бельгийца Франсуа Эммануэля. Это переработанная версия постановки десятилетней давности — режиссером и исполнителем главной роли Симона Кессллера в новой трактовке стал актер Артур Козин. Спектакль построен как его монолог.

Спецпоказ фильма «Джульетта и духи» (18+)

19:30

На зеленом газоне у сцены в центре Новой Голландии вновь показывают мировые киношедевры в проекте «Кино в парке». На этой неделе на большом экране можно увидеть первую цветную картину Федерико Феллини с его неизменной музой и женой Джульеттой Мазиной в главной роли. Показ может быть перенесен в случае сильного дождя. Сеанс будет на языке оригинала (итальянском) с русскими субтитрами.

Фильм «О чем говорят незнакомцы» / Bajo terapia (18+)

Разговорная драмеди Херардо Эрреро — продюсера «Печальной баллады для трубы» и «Тайны в его глазах» — по его собственному сценарию. Три пары, чьи отношения далеки от совершенства, встречаются на странном сеансе психотерапии с неожиданной развязкой. В касте фильма — Малена Альтерио, Александра Хименес, Феле Мартинес, Антонио Пагудо, Ева Угарте и Хуан Карлос Вельидо.

С 27 июля, кинотеатры города

Фильм «За Палыча!» (12+)

Комедия Андрея Богатырева («Красный призрак», «Вампиры средней полосы») с Сергеем Шакуровым в роли того самого Палыча из заглавия картины. Он играет пожилого пенсионера, чей дом пытаются отобрать. Помешать этому намерен его внук Тема (Евгений Зарубин) — бывший мажор, вынужденно отслуживший в войсках ВДВ.

С 27 июля, кинотеатры города

Фильм «Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный» / Helmut Newton: The Bad and the Beautiful (18+)

Документальный фильм Геро фон Бема пытается ответить на непростой вопрос: как из дня сегодняшнего воспринимать культовые снимки Хельмута Ньютона. Относился ли фотограф к ним лишь как к сексуальным объектам, он выясняет у героинь его кадров — Грейс Джонс, Сигурни Уивер, Шарлотты Рэмплинг, Изабеллы Росселлини, Клавдии Шиффер и многих других.

С 27 июля, кинотеатры города