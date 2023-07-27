Чем заняться в Петербурге с 27 по 30 июля

Фестивали «Акустика счастья», «Курорт» и уличных театров, придуманный Олегом Нестеровым концерт-перформанс в честь Олега Каравайчука, выставка Тимура Новикова и неоакадемистов, большой культурный форум в честь саммита Россия-Африка, а также выступление Сергея Сироткина и его группы у Финского залива — рассказываем о главных событиях в городе и (его окрестностях!) на этих выходных.
Олег Каравайчук
Четверг, 27 июля
Выставка «Клин Новикова. Новая академия Изящных Искусств», Русский музей (Михайловский замок) (18+)
Многострадальная выставка в честь 65-летия Тимура Новикова (1958–2002) о нем и его «Новой академии изящных искусств» — арт-объединения, созданного им в конце 1980-х — все же открылась на этой неделе. Кстати, именно в Русском музее прошла первая экспозиция неоакадемистов. В 1991 году здесь показали работы «шайки пигмалионов», как Новиков называл своих приятелей Георгия Гурьянова, Константина Гончарова и Дениса Егельского. Проект прослеживает историю академии в ее развитии — это около 60 произведений в разных техниках: от живописи и скульптуры до видеоарта, компьютерной графики и моды.
С 26 июля по 25 сентября
Выставка «Кокон традиции», Этнографический музей (0+)
Этнографический музей вновь показывает красивое — халаты из китайского шелка, орнаментированные ткани из Средней Азии, ковры Ирана, платки Юго-Восточного Кавказа, а также вышитую одежду финно-угорских народов Поволжья и златотканые пояса слуцких мануфактур. Все это — в рамках выставки о шелке из собственной коллекции.
С 26 июля по 31 декабря
Фестиваль «Африка. Вместе в будущее» (от 0+ до 18+)
В честь Второго саммита Россия-Африка в Петербурге проходит множество тематических событий. Одно из них — фестиваль, посвященный африканского культуре. В программе — кинопоказы на «Ленфильме» и в «Авроре», а также лекции и выставка. Вход на все мероприятия свободный по регистрации. Подробное расписание здесь.
До 30 июля
Концерт «Моя Мишель» (16+)
19:00
Синти-поп-команду из Благовещенска вся страна узнала после их триумфального выступления на телевизионном проекте «Главная сцена» с песней «Дура». В четверг во «Дворе Гостинки» группа споет все свои главные хиты: от «Химии» до «Темных аллей». И, конечно, кавер на «Зиму в сердце» Евы Польны.
Концерт «Три степени свободы. Музыка > кино > СССР. Олег Каравайчук» (12+)
19:30
Два дня подряд на Новой сцене Александринского театра будут показывать проект Олега Нестерова. «Три степени свободы» посвящен советским кинокомпозиторам, их музыку под специальную видеоинсталляцию исполняет акусмониум — «оркестр» из полусотни специальным образом расставленных громкоговорителей. Героем проекта уже был Альфред Шнитке, а на этот раз протагонист — эксцентричный и эпатажный Олег Каравайчук, чьи сочинения звучали в фильмах Киры Муратовой и Ильи Авербаха. Дирижер акусмониума — Илья Symphocat. Подробнее здесь.
27, 28 июля
Спектакль «Человеческий фактор», МДТ — Театр Европы (18+)
19:30
Хотя у большинства театра города продолжаются летние каникулы перед новым сезоном, в МДТ на камерной сцене покажут премьеру — спектакль Алексея Астахова по одноименной повести бельгийца Франсуа Эммануэля. Это переработанная версия постановки десятилетней давности — режиссером и исполнителем главной роли Симона Кессллера в новой трактовке стал актер Артур Козин. Спектакль построен как его монолог.
Спецпоказ фильма «Джульетта и духи» (18+)
19:30
На зеленом газоне у сцены в центре Новой Голландии вновь показывают мировые киношедевры в проекте «Кино в парке». На этой неделе на большом экране можно увидеть первую цветную картину Федерико Феллини с его неизменной музой и женой Джульеттой Мазиной в главной роли. Показ может быть перенесен в случае сильного дождя. Сеанс будет на языке оригинала (итальянском) с русскими субтитрами.
Фильм «О чем говорят незнакомцы» / Bajo terapia (18+)
Разговорная драмеди Херардо Эрреро — продюсера «Печальной баллады для трубы» и «Тайны в его глазах» — по его собственному сценарию. Три пары, чьи отношения далеки от совершенства, встречаются на странном сеансе психотерапии с неожиданной развязкой. В касте фильма — Малена Альтерио, Александра Хименес, Феле Мартинес, Антонио Пагудо, Ева Угарте и Хуан Карлос Вельидо.
С 27 июля, кинотеатры города
Фильм «За Палыча!» (12+)
Комедия Андрея Богатырева («Красный призрак», «Вампиры средней полосы») с Сергеем Шакуровым в роли того самого Палыча из заглавия картины. Он играет пожилого пенсионера, чей дом пытаются отобрать. Помешать этому намерен его внук Тема (Евгений Зарубин) — бывший мажор, вынужденно отслуживший в войсках ВДВ.
С 27 июля, кинотеатры города
Фильм «Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный» / Helmut Newton: The Bad and the Beautiful (18+)
Документальный фильм Геро фон Бема пытается ответить на непростой вопрос: как из дня сегодняшнего воспринимать культовые снимки Хельмута Ньютона. Относился ли фотограф к ним лишь как к сексуальным объектам, он выясняет у героинь его кадров — Грейс Джонс, Сигурни Уивер, Шарлотты Рэмплинг, Изабеллы Росселлини, Клавдии Шиффер и многих других.
С 27 июля, кинотеатры города
Виктор Забуга «Безбилетный пассажир»
Пятница, 28 июля
Выставка «Античный миф и современный мир», Мраморный дворец (16+)
Новый проект Русского музея посвящен тому, как античный мир, а также его мифы и герои переосмыслялись в искусстве второй половины XX — начала XXI века. Это около семидесяти произведений из собственного собрания и мастерских художников, среди которых Евсей Моисеенко, Вадима Григорьев-Башун, Михаил Едомский и многие другие.
С 28 июля по 2 октября
Фестиваль уличных театров «Елагин парк» (0+)
В ЦПКиО им. Кирова три дня будет идет ежегодный фестиваль уличных театров. Смотр на этот раз назвали в честь знаменитого документального фильма Герца Франка «Старше на 10 минут». Всего же в программе «Елагин парка» — 35 спектаклей. 14 из которых — премьеры. Подробное расписание здесь.
С 28 по 30 июля
Концерт группы «Хлеб» (16+)
19:00
Комедийная рэп-группа, поющая про чай, сахар, «шашлындос» и плач на техно выступит в пятницу в летнем поп-ап-проекте «Двор Гостинки». Концерт пройдет в рамках фестиваля Redsummer — серии опен-эйров в «Золотом треугольнике» центра Петербурга.
Выставка Виктора Забуги «Безбилетный пассажир», Общество «А-Я» (16+)
Эти выходные — последний шанс увидеть в обществе «А-Я» выставку уличного художника и татуировщика Виктора Забуги. На этот раз это черно-белый фотопроект о путешествии по железной дороге и поиске себя в движении без конкретной конечной точки (она — это дом в самом абстрактном смысле).
До 30 июля
Катя Iowa
Суббота, 29 июля
«Маркет у моря» (0+)
12:00
В выходные в «Севкабель Порту» вновь пройдет фестиваль «Маркет у моря». Здесь соберутся более 200 локальных брендов одежды, украшений и духов, которые сложно найти вне маркета. Проект — dog friendly, вход свободный.
С 29 по 30 июля
Фестиваль «Курорт» (18+)
12:00
В эту субботу московский «Центр Вознесенского» уже третий раз проведет на берегу Финского залива фестиваль «Курорт». В поселке Комарово весь день будут показывать ретроспективу «Пиратского телевидения» Юриса Лесника, Владислава Мамышева-Монро и Тимура Новикова, лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров расскажет о композиторе Олеге Каравайчуке, а художница и ботаник Наталья Алаторцева проведет экскурсию по локальной флоре. Обо всех ключевых событиях мы рассказали в нашем гиде по фестивалю.
Фестиваль «Акустика счастья» (6+)
В зеленом саду Юсуповского дворца — прямо у пруда — в эти выходные проходит фестиваль «Акустика счастья». В лайн-апе — IOWA, Fruktы, «Моральный кодекс», «Мачете», Антон Беляев и его группа THERR MAITZ, Uma2rman и Artemiev. Еще организаторы обещают лекторий, тренировки по йоге и маркет винтажа.
Фестиваль бадминтона (0+)
12:00
Впервые в эту субботу в «Севкабель Порту» пройдет фестиваль по бадминтону. В планах дня — открытые лекции, тренировки и лайфхаки от мастеров игры. А в конце праздника можно будет сразиться на финальном турнире (он стартует в 19:00), но туда надо записываться заранее.
Фестиваль «Семья Music fest» (0+)
14:00
В «Саду Меньшикова» в эту субботу будет музыкальный фестиваль для всей семьи. В лайн-апе — «Торба-на-Круче», Ska-Jazz Review, «Белка», HIMIA, «МультFильмы», а также идеологи проекта Loengreen и юные музыканты БФ «Детская миссия». Еще обещают лепку из глины, танцевальный мастер-класс и хоровой флешмоб. Вход свободный.
Показ фильмов выпускников мастерских Сокурова (18+)
19:00
В субботу в лектории «Севкабель Порта» вновь покажут работы выпускников мастерской Александра Сокурова. На этот раз — в рамках фестиваля современного искусства «Арт-Массштаб». В программе — «Все совсем не так» Александры Шевыревой, «Споткнуться» Александра Золотухина, «Времена года» Юрия Мокиенко и другие картины. Подробности и регистрация здесь.
Концерт Sirotkin (16+)
20:00
Автор прекрасно печальных песен про тревожную юность Сергей Сироткин и его группа Sirotkin выступят на опен-эйр-фестивале Summer Sound в пространстве «Флагшток» у станции метро «Зенит». Треки про планы на это лето, путь к водопадам и дворовых королей лучше всего так и слушать: с видом на Финский залив и Лахта-центр.
Боремир Бахарев, "Антарктида. Объект 1". Из серии "Абстрактная топография", 2021-2023-е.
Воскресенье, 30 июля
«День израильской кухни» (0+)
13:00
На Московском рынке все воскресенье будет идти гастрофестиваль «День израильской кухни». Участие примут бистро Saviv с шавермой с фалафелем и солеными лимонами, EasyHummus, кошерный ресторан «Лехаим» с хитами ашкеназской кухни, винный бар Zazazu привезет образцы из региона Галилея, а еще ресторан «Литера G», который специально для фестиваля подготовил шашлык из куриного бедра со специями бахарат илахмаджун по-тельавивски, и многие другие. Вход свободный.
Лекция «Современная вышивка: в музее, на улице, дома» (18+)
14:00
В воскресенье в филиале Маяковки в «Севкабель Порту» художник и предметный дизайнер Саша Браулов расскажет про современную актуальную вышивку, как искать вдохновение в повседневной жизни города и создавать такие работы, которые становятся произведением искусства. Вход свободный, но по регистрации.
Вязальный клуб в «Сообществе» (12+)
14:00
В это воскресенье в «Сообществе» в Новой Голландии вновь пройдет вязальный клуб. Раз в неделю его участники вместе развивают навыки вязания крючком, общаются, обмениваются идеями и опытом. Ведущая — Екатерина Щербакова, мастерица бренда Love To Knit. Подробнее здесь.
Выставка Боремира Бахарева «.aq», Новый музей Аслана Чехоева (16+)
Название проекта в Новом музее отсылает одновременно к Антарктиде и коэффициенту устойчивости к трудностям — эмоциональным и физическим. В экспозиции представлены работы художника Боремира Бахарева из серий «Абстрактная топография», «Знаки отсутствия» и «Фрагменты», а также отдельные объекты. В них он размышляет о симуляция научности, эстетике топографических и археологических исследований, а также мироустройстве. На этой неделе «.aq» заканчивается.
До 30 июля
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