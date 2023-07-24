Арт, Каравайчук и Мамышев-Монро: Чем заняться на фестивале-прогулке «Курорт» в поселке Комарово?

Лекции и дискуссии

«Наследие Людвига Витгенштейна»

14:00

Лекционная программа «Курорта» в 2023-м сосредоточена вокруг философии, литературы, ботаники и краеведения. Как раз философский блок откроется лекцией издателя и переводчика Валерия Анашвили о наследии Людвига Витгенштейна — мыслителя, рассуждавшего о взрослой позиции по отношению к миру: что он не имеет по отношению к нам никаких намерений.

Muze Garden

«Куоккала, Келломяки и Терийоки: музыкальная и театральная дачная жизнь начала ХХ века»

15:30

Философ Елена Травина расскажет о музыкальной и театральной дачной жизни Комарова и соседних поселков в начале XX века. Например, о знаменитых балах пожарных и местном театре «Риц», куда заезжали различные труппы. Выступление организовано при поддержке проекта Doctrina et Nobiles.

Библиотека Комарова

«Маршак, Чуковский и советская школа перевода»

17:00

Лекцию прочтет резидент «Дома творчества Переделкино», директор Высшей школы перевода и профессор РГПУ им. Герцена Ирина Алексеева. Она знает все о «трудностях перевода», с которыми сталкивались в том числе и обитатели столичного поселка литераторов Самуил Маршак и Корней Чуковский.

Библиотека Комарова

«Ленинградский андеграунд 1980-х. Первые рейвы, выставки на разведенных мостах и перформансы во дворцах»

18:00

В 1980-х годах в Ленинграде открыли Ленинградский рок-клуб и основали Клуб-81, возникли арт-группы «Новые художники», движение некрореализм и оркестр «Популярная механика». Как это было, расскажет искусствовед куратор и ведущий научный сотрудник Отдела новейших течений Русского музея Олеся Туркина.

Muze Garden

Лекция-перформанс Олега Нестерова про Олега Каравайчука

20:00

Не так давно у лидера «Мегаполиса» Олега Нестерова вышла книга «Три степени свободы. Музыка>кино>СССР. Олег Каравайчук», а на Дягилевском фестивале в Перми состоялось и ее физическое воплощение — перформанс с участием «оркестра громкоговорителей». Подробно об этом всем и творчестве эпатажного композитора он расскажет на «Курорте».

Muze Garden