Арт, Каравайчук и Мамышев-Монро: Чем заняться на фестивале-прогулке «Курорт» в поселке Комарово?

В эту субботу, 29 июля, московский «Центр Вознесенского» уже третий раз проведет на берегу Финского залива фестиваль «Курорт». В поселке Комарово весь день будут показывать ретроспективу «Пиратского телевидения» Юриса Лесника, Владислава Мамышева-Монро и Тимура Новикова, лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров расскажет о композиторе Олеге Каравайчуке, а художница и ботаник Наталья Алаторцева проведет экскурсию по локальной флоре. Рассказываем обо всех ключевых событиях в нашем гиде!
Владислав Мамышев-Монро
Искусство
Ярмарка искусства и книжный маркет
12:00
Появившееся в пандемию онлайн-сообщество «Шар и крест», поддерживающее актуальных художников, вновь на «Курорте» выйдет в офлайн. На арт-ярмарке от проекта ищем работы Семена Агроскина, Ольги Божко, Дмитрия Запылихина, Надежды Косинской, Вовы Лило, Андрея Логвина, Рубена Монахова, Екатерины Сысоевой, Натальи Топоровой и Евгении Шарвиной.
Параллельно здесь же будет проходить и книжный маркет. Свои издания на нем представят магазины «Порядок слов», «Желтый двор», образовательный проект Masters, а также московский «Дом творчества Переделкино». Сами устроители фестиваля «Центр Вознесенского» тоже участвуют — они представят графические работы художника и поэта Владимира Ковенацкого, впервые показанные в рамках выставки «Центр исследований Оттепели» в Москве.
Muze Garden
Ретроспектива «Пиратского телевидения»
12:00
В течение всего фестиваля на нем будут показывать ретроспективу телепередач «Пиратского ТВ» — эпатажного проекта на стыке телевидения и медиа-арта, придуманного Юрисом Лесником вместе с друзьями Владиславом Мамышевым-Монро, Тимуром Новиковым и другими акторами ленинградского андеграунда. Видеожурнал «быстрого реагирования» освещал значимые события как в городе вроде выставок, концертов «Поп-механики» Сергея Курехина, вечеринок и рейвов, так и в стране. Кинопоказ пройдет при поддержке киноклуба Cinemorgue и Музея Новой академии.
Muze Garden
Выставки
12:00
Выставок на «Курорте» будет сразу несколько. Например, в Библиотеке поселка Комарово и ближайших рощах появятся экспозиция «Советский бестиарий Владимира Ковенацкого» инсталляцию Эрнеста Сайрона «Дрожащий, но открытый. Приземленный, но парящий», исследующую действие умирающего и мертвого дерева как элемента биотической среды городских пространств. В Muze Garden галерея Masters Digital Gallery покажет экспозицию Вари Щуки «как во сне» / «dreamlike», а Nikolay Evdokimov gallery — работы Светы Исаевой, Дмитрия Сироткина, Евгения Кузьмичева и Дениса Ичитовкина, а Anna Nova gallery — проекты Александры Гарт, Федора Хиросигэ и Петра Дьякова.
Библиотека Комарова, Muze Garden, Лес Комарова
Олег Каравайчук
Лекции и дискуссии
«Наследие Людвига Витгенштейна»
14:00
Лекционная программа «Курорта» в 2023-м сосредоточена вокруг философии, литературы, ботаники и краеведения. Как раз философский блок откроется лекцией издателя и переводчика Валерия Анашвили о наследии Людвига Витгенштейна — мыслителя, рассуждавшего о взрослой позиции по отношению к миру: что он не имеет по отношению к нам никаких намерений.
Muze Garden
«Куоккала, Келломяки и Терийоки: музыкальная и театральная дачная жизнь начала ХХ века»
15:30
Философ Елена Травина расскажет о музыкальной и театральной дачной жизни Комарова и соседних поселков в начале XX века. Например, о знаменитых балах пожарных и местном театре «Риц», куда заезжали различные труппы. Выступление организовано при поддержке проекта Doctrina et Nobiles.
Библиотека Комарова
«Маршак, Чуковский и советская школа перевода»
17:00
Лекцию прочтет резидент «Дома творчества Переделкино», директор Высшей школы перевода и профессор РГПУ им. Герцена Ирина Алексеева. Она знает все о «трудностях перевода», с которыми сталкивались в том числе и обитатели столичного поселка литераторов Самуил Маршак и Корней Чуковский.
Библиотека Комарова
«Ленинградский андеграунд 1980-х. Первые рейвы, выставки на разведенных мостах и перформансы во дворцах»
18:00
В 1980-х годах в Ленинграде открыли Ленинградский рок-клуб и основали Клуб-81, возникли арт-группы «Новые художники», движение некрореализм и оркестр «Популярная механика». Как это было, расскажет искусствовед куратор и ведущий научный сотрудник Отдела новейших течений Русского музея Олеся Туркина.
Muze Garden
Лекция-перформанс Олега Нестерова про Олега Каравайчука
20:00
Не так давно у лидера «Мегаполиса» Олега Нестерова вышла книга «Три степени свободы. Музыка>кино>СССР. Олег Каравайчук», а на Дягилевском фестивале в Перми состоялось и ее физическое воплощение — перформанс с участием «оркестра громкоговорителей». Подробно об этом всем и творчестве эпатажного композитора он расскажет на «Курорте».
Muze Garden
Экскурсии
«История поселка Комарово»
13:00
Гид, журналист, редактор, переводчик и жительница поселка с почти 15-летним стажем Ольга Набокова расскажет об укладе и истории загородной жизни в Комарове и окрестностях.
Старт у «Сельского паба»
«Воображаемое путешествие в Комарове по Переделкину»
Глава экскурсионного бюро Дома творчества Переделкино Анастасия Чурикова предложит участникам прогулки представить, что «Комарово — это Переделкино, а Переделкино — Комарово». У двух писательских поселков куда больше общего, чем может показаться. Маршрут проходит через дачи Ахматовой, Гранина, Жирмунского, Шостаковича, Шварца, которые сыграют роль загородных домов Пастернака, Вознесенского, Пильняка, Катаева, Окуджавы, Аверинцева, Шкловского.
Старт у Muze Garden
«Флора Комарова и Комаровского берега»
13:00, 15:00
Ботаник и художница Наталья Алаторцева проведет для гостей фестиваля экскурсию по растительной жизни как самого поселка Комарово, так и окрестностей.
Старт у Muze Garden
Биологическая экскурсия-прогулка
15:00
Прогулка пройдет по рощам, ручьям, озерам и пляжам поселка. Во время нее биолог Роман Заманилов предложит порассуждать участникам, есть ли большая разница между творчеством и созерцанием прекрасного.
Старт у ул. Морской, вход на экотропу Комарова
Тимофей Смирнов
Музыка и поэзия
«Бредоград и Тырмолос. Чтения поэзии Владимира Ковенацкого»
18:30
Основной блок программы фестиваля-прогулки посвящен не только литературе, но и поэзии. В Библиотеке поселка Комарово пройдут чтения стихов Владимира Ковенацкого «Бредоград и Тырлмос» при участии кураторов «Центра Вознесенского» Дмитрия Хворостова, Ивана Ярыгина и Вовы Акваланга. А еще — концерт самодеятельного ансамбля «Фрагменты наблюдений», который сыграет около дюжины песен на стихи Ковенацкого.
Библиотека Комарова
DJ-сет
22:00
Финал «Курорта» будет также музыкальным. Завершится фестиваль диджей-сетом Тимофея Смирнова — арт-директора культового «Дома быта».
Muze Garden
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