Чем заняться в Петербурге с 9 по 12 марта

Последний шанс увидеть масштабную выставку «Балабанов», прогулка по местам Хармса, концерты Billy's Band и HOFMANNITA, а также ромком «При чем тут любовь?» от команды «Бриджит Джонс» и комедия «По правилам и без» Луи Гарреля в прокате — рассказываем, как провести эти выходные в городе.
Выставка «Балабанов»
Четверг, 9 марта
Выставка «Балабанов», «Севкабель Порт» (12+)
Алексей Балабанов был и есть один из главных российских режиссеров, какой бы его фильм ни описывал нашу реальность сейчас: дилогия «Брат», «Груз 200» или «Я тоже хочу». На масштабной выставке-путешествии все его картины объединили в одну неслучившуюся историю. Рассказчики, ведущие зрителя по экспозиции, — в том числе братья Петр и Федор Балабановы, сыновья режиссера. После нескольких продлений проект все же заканчивается — успейте его увидеть (и услышать) лично!
До 15 марта, «Севкабель Порт»
«Каток у моря» (3+)
Официально «Каток у моря» в «Севкабель Порту» закрывается уже в эти выходные. Но задержавшаяся зимняя погода может внести свои коррективы, и тогда сеансы скольжения по льду с видом на Финский залив продлят еще на какое-то время.
До 12 марта
Фильм «Солнцестояние» / Midsommar (2019) (18+)
Символично в Международный женский день в повторный прокат в России вышел ироничный феминистский постхоррор Ари Астера («Реинкарнация») про болезненное расставание, секты и зло под солнцем. Пережившая смерть семьи Дэни (Флоренс Пью) соглашается поехать в антропологическую поездку в Швецию вместе со своим токсичным бойфрендом Кристианом (Джек Рейнор) и его друзьями. Они отправляются в удаленную деревню, жители которой готовятся отпраздновать День летнего солнцестояния.
С 8 марта, кинотеатры города
Фильм «Дом Хемингуэй» / Dom Hemingway (2013) (18+)
Еще один ре-релиз тоже вышел 8 марта (правда, тут выбор прокатной даты не так очевиден, как в случае «Солнцестояния»). Это криминальная драмеди в духе «Грязи» и фильмов Гая Ричи с Джудом Лоу в главной роли. Поправившийся ради этой работы на 14 килограммов актер играет циничного взломщика сейфов, который провел долгие годы в тюрьме, но так и не получил вознаграждение за то, что не сдал подельников. Выйдя на свободу, Дом Хемингуэй намерен вернуть причитающееся ему.
С 8 марта, кинотеатры города
Фильм «Поехавшая» (12+)
Духоподъемная комедийная мелодрама с Ольгой Лерман («Белый снег») основана на реальной истории. В 2017 году жительница мегаполиса Аня Смолина решила отправиться в одиночное путешествие по России на велосипеде. Свои приключения она фиксировала в блоге, в котором выбрала себе никнейм «Поехавшая». Художественную версию приключений Смолиной снял режиссер первого сезона «Вампиров средней полосы» Антон Маслов.
С 8 марта, кинотеатры города
Фильм «Очень плохая семейка» / The Estate (16+)
Комедия с Анной Фэрис, Тони Коллетт и Дэвидом Духовны про борьбу за наследство. Сестры Мейси и Саванна узнают, что их богатая и взбалмошная тетка плохо себя чувствует. Они отправляются в ее загородное поместье, где собираются и другие члены их большой и алчной семьи. Все надеются, что именно они будут упомянуты в завещании, поэтому ухаживают за умирающей, стараясь при этом дискредитировать остальных родственников.
С 8 марта, кинотеатры города
Фильм «При чем тут любовь?» / What's Love Got to Do with It? (18+)
Ромком с Лили Джеймс и Шазадом Латифом явно претендует на звание главной картины для киносвиданий весны. К тому же фильм создан британской студией Working Title, ответственной за «Бриджит Джонс» и «Реальную любовь».
Зои — режиссер-документалист и активная пользовательница дейтинг-приложений. Ей никак не удается встретить своего «мистера Дарси». Тогда она решает исследовать, что же такое вообще любовь и отправляется снимать фильм о своем друге детстве Казиме. Тот решил последовать совету родителей и традициям своей культуры, женившись на девушке, которую совсем не знает (но «одобренную» семьей).
С 8 марта, кинотеатры города
Фильм «По правилам и без» / L'innocent (18+)
Новый фильм Луи Гарреля в режиссерской (и одновременно актерской) ипостаси. Его героя вновь, как и в картинах «Друзья», «Честный человек» и «Этот новый мир», зовут Абель. На этот раз он будет пытаться удержать свою 60-летнюю маму от брака со своим учеником — та преподает в колонии. Отчима с криминальным прошлым в комедии играет Рошди Зем, маму — Анук Гринбер, возлюбленную Абеля — Ноэми Мерлан.
С 9 марта, кинотеатры города
Михаила Жванецкий и Резо Габриадзе
Пятница, 10 марта
Гаражная распродажа (0+)
12:00
В пятницу в «Севкабель Порту» стартует новый сейл. На этот раз акцент будет сделан только на селективный винтаж. Масштабы и размах будут чуть меньше, но это тот случай, когда качество важнее количества. Вход для покупателей свободный.
С 10 марта по 12 марта
Выставка «Жванецкий и Габриадзе. Линии» (6+)
В Театре им. В.Ф. Комиссаржевской стартовала выставка рисунков Резо Габриадзе к книгам Михаила Жванецкого, а также фрагменты рукописей этих изданий и редкие фотографии. Экспозицию подготовили вдова и сын писателя Наталья и Дмитрий Жванецкие. Также в театре идет спектакль «В осколках собственного счастья» по произведениям сатирика. Выставка открыта ежедневно, вход на нее — по билетам в театр.
До 26 марта, Театр им В.Ф. Комиссаржевской
Лекция «Наш нежно любимый детектив: женщина-сыщик в мировой литературе, кино и телесериалах» (12+)
18:30
В пятницу в библиотеке Лермонтова (Литейный, 19) доцент кафедры драматургии и киноведения СПбГИКиТ Евгений Еременко расскажет об эволюции образа женщины-детектива в кино и литературе. А также почему сыщицы все чаще заменяют сыщиков в мировой культуре. Вход свободный, но по регистрации.
Концерт Billy's Band (16+)
20:00
Романтичный алкоджаз из Петербурга — Billy’s band в пятницу выступят в новом составе, но в привычном клубе «Космонавт». Программа на этот раз самая весенняя и оптимистичная — «Лед тронулся». Помимо хитов, музыканты обещают новые треки, скоро у бэнда должен выйти новый релиз. «Я воодушевлен переменами в группе, и мне не терпится опробовать песни, накопившиеся в столе за это время. Мне кажется, лед тронулся!», — говорит фронтмен Билли Новик.
Хибла Герзмава
Суббота, 11 марта
Выставка «Игорь Иванов. Живопись», Новый музей Аслана Чехоева (12+)
До воскресенья в Новом музее Аслана Чехоева показывают работы художника-нонконформиста Игоря Иванова, одного из важнейших акторов неофициального искусства Ленинграда 1970-х. Он был участником и одним из организаторов ставших культовыми выставок в ДК Газа в 1974 году и в ДК Невский в 1975-м. Наибольшее место в экспозиции отведено его работам как раз 60-х и 70-х, а также фундаментальным циклам «Куклы», «Цветы», «Мятая бумага» и «Паруса».
До 12 марта, Новый музей Аслана Чехоева
Экскурсия-прогулка «Хармс. Фарс, трагедия и легенда» (16+)
14:00
Поэт, переводчик и историк литературы Валерий Шубинский в субботу проведет по особому маршруту, вдохновленному творчеством Хармса. Его он придумал, когда готовил книгу об «обэриутах».Шубинский расскажет, где Хармс родился, учился, выступал, встретил первую любовь и пытался ставить спектакль. Встреча пройдет в рамках мероприятий «ДК Лурье».
Лекция про эмбиент (12+)
18:00
В субботу в проекте «лекторий'порт» «Севкабель порта» темой встречи станет эмбиент. Участники проекта Imaginary Friends Orchestra расскажут про самый темный и тревожный жанр электронной музыки. Также обещают лайв от Ильи Symphocat.
Концерт лауреатов конкурса Хиблы Герзмава (6+)
19:00
В субботу на сцену концертного зала Мариинки выйдут лауреаты Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, который проходил в Москве в январе. Сама Хибла Герзмава также выступит в этот вечер. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Валерий Гергиев.
Зонг-опера «ТОDD» (16+)
20:00
В субботу музыканты группы «Король и шут» и Алексей Горшенев (младший брат Михаила Горшенева) сыграют в клубе «А2» песни из зонг-оперы «TODD». Это мрачная история убийцы-парикмахера Суини Тодда, который мстит за смерть жены. Спектаклю были посвящены два последних альбома «КиШа».
Концерт «Музыкального коллектив Петра Налича» (16+)
20:00
Автор мем-хита «Гитар» и участник «Евровидения» Петр Налич выступит в пятницу в «Космонавте» вместе со своей группой. Вот как настроение будущего концерта описывают музыканты: «Это будет весна. И если поковырять под снегом, можно найти первые подснежники. Еще робкие и бледные, но уже свежие и душистые! Это будут как старые, уютные подснежники, так и молодые, дерзкие, полные свежими рефлексиями и бешеными танцами».
HOFMANNITA
Воскресенье, 12 марта
Опера «Набукко», Мариинский-2 (6+)
12:00, 16:00, 20:00
В Мариинском театре продолжаются премьерные показы оперы Джузеппе Верди «Набукко», с которой началась его карьера композитора. В 2005 году ее уже ставил здесь художественный руководитель московской «Геликон-оперы» Дмитриий Бертман. Спектакль повторяли в 2013-м, в год 200-летия со дня рождения Верди. Сегодняшний «Набукко» в версии 2023 года — новая постановка: за ее режиссуру отвечала Анна Шишкина, художник по декорациям — Петр Окунев, художник по свету — Антон Николаев, художник-технолог по костюмам — Антония Шестакова, художник по видео — Вадим Дуленко. Музыкальный руководитель и дирижер — Валерий Гергиев. Партии Набукко готовят Роман Бурденко, Вячеслав Васильев, Владислав Сулимский, Эдем Умеров; Абигайль — Татьяна Сержан, Ольга Маслова, Ксения Григорьева, Инара Козловская, Екатерина Санникова и Екатерина Шиманович (состав зависит от спектакля).
Базар на «Винном складе» (0+)
14:00
В воскресенье «Винный склад» проведет маркет с участием близких им по духу проектов. Будет, например, винтаж от «Пиф-Паф Supershop», одежда 404 Not Found, поп-ап от Evdokimov Gallery, авторская керамика и декор Le Petit Parisian, книги от Masters Books и «Подписных изданий».
Лекция «Мы контролируем микробов или они нас?» (16+)
16:00
В библиотеке «Планетарий 1» инженер химико-биологического кластера SCAMT (ИТМО) Анастасия Щербакова расскажет, как бактерии влияют на нас (есть гипотеза, что они даже могут диктовать выбор пищи человеком!). Вход на лекцию свободный, но по регистрации.
Лекция «Подделки в антропологии и археологии» (18+)
18:00
В филиале библиотеки им. Маяковского «Охта-8» глава оргкомитета форума «Ученые против мифов» Александр Соколов расскажет, как фальсифицировали артефакты в истории археологии и антропологии. Так, японец Синъити Фудзимура, например, закапывал реальные исторические находки, но на другой слой залегания (а по ним часто определяют возраст), чтобы они казались более древними. Вход свободный по регистрации.
Концерт Российского ансамбля старинной музыки (0+)
19:00
В воскресенье существующий с 1988 года Российского ансамбля старинной музыки (Musica Antiqua Russica) выступит в Эрмитажном театре. Программа концерта составлена из знаковых сочинений «гениев барокко». Это Бранденбургский концерт № 5 и арии из кантат Баха, симфонии для струнных и концерты для блокфлейты Вивальди, арии из опер Генделя. Их музыканты РАСМ исполнят на подлинных инструментах эпохи.
Концерт HOFMANNITA (16+)
20:00
Отбрасываем стереотипы! Аня Михеева — не мем, а талантливая рэп-артистка. Не проект, в который влили много денег, а полный селф-мейд. Дерзкие песни HOFMANNITA слушаем в воскресенье в клубе «Время N».
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