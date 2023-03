Чем заняться в Петербурге с 9 по 12 марта

Выставка «Балабанов», «Севкабель Порт» (12+)

Алексей Балабанов был и есть один из главных российских режиссеров, какой бы его фильм ни описывал нашу реальность сейчас: дилогия «Брат», «Груз 200» или «Я тоже хочу». На масштабной выставке-путешествии все его картины объединили в одну неслучившуюся историю. Рассказчики, ведущие зрителя по экспозиции, — в том числе братья Петр и Федор Балабановы, сыновья режиссера. После нескольких продлений проект все же заканчивается — успейте его увидеть (и услышать) лично!

До 15 марта, «Севкабель Порт»

«Каток у моря» (3+)

Официально «Каток у моря» в «Севкабель Порту» закрывается уже в эти выходные. Но задержавшаяся зимняя погода может внести свои коррективы, и тогда сеансы скольжения по льду с видом на Финский залив продлят еще на какое-то время.

До 12 марта

Фильм «Солнцестояние» / Midsommar (2019) (18+)

Символично в Международный женский день в повторный прокат в России вышел ироничный феминистский постхоррор Ари Астера («Реинкарнация») про болезненное расставание, секты и зло под солнцем. Пережившая смерть семьи Дэни (Флоренс Пью) соглашается поехать в антропологическую поездку в Швецию вместе со своим токсичным бойфрендом Кристианом (Джек Рейнор) и его друзьями. Они отправляются в удаленную деревню, жители которой готовятся отпраздновать День летнего солнцестояния.

С 8 марта, кинотеатры города

Фильм «Дом Хемингуэй» / Dom Hemingway (2013) (18+)

Еще один ре-релиз тоже вышел 8 марта (правда, тут выбор прокатной даты не так очевиден, как в случае «Солнцестояния»). Это криминальная драмеди в духе «Грязи» и фильмов Гая Ричи с Джудом Лоу в главной роли. Поправившийся ради этой работы на 14 килограммов актер играет циничного взломщика сейфов, который провел долгие годы в тюрьме, но так и не получил вознаграждение за то, что не сдал подельников. Выйдя на свободу, Дом Хемингуэй намерен вернуть причитающееся ему.

С 8 марта, кинотеатры города

Фильм «Поехавшая» (12+)

Духоподъемная комедийная мелодрама с Ольгой Лерман («Белый снег») основана на реальной истории. В 2017 году жительница мегаполиса Аня Смолина решила отправиться в одиночное путешествие по России на велосипеде. Свои приключения она фиксировала в блоге, в котором выбрала себе никнейм «Поехавшая». Художественную версию приключений Смолиной снял режиссер первого сезона «Вампиров средней полосы» Антон Маслов.

С 8 марта, кинотеатры города

Фильм «Очень плохая семейка» / The Estate (16+)

Комедия с Анной Фэрис, Тони Коллетт и Дэвидом Духовны про борьбу за наследство. Сестры Мейси и Саванна узнают, что их богатая и взбалмошная тетка плохо себя чувствует. Они отправляются в ее загородное поместье, где собираются и другие члены их большой и алчной семьи. Все надеются, что именно они будут упомянуты в завещании, поэтому ухаживают за умирающей, стараясь при этом дискредитировать остальных родственников.

С 8 марта, кинотеатры города

Фильм «При чем тут любовь?» / What's Love Got to Do with It? (18+)

Ромком с Лили Джеймс и Шазадом Латифом явно претендует на звание главной картины для киносвиданий весны. К тому же фильм создан британской студией Working Title, ответственной за «Бриджит Джонс» и «Реальную любовь».

Зои — режиссер-документалист и активная пользовательница дейтинг-приложений. Ей никак не удается встретить своего «мистера Дарси». Тогда она решает исследовать, что же такое вообще любовь и отправляется снимать фильм о своем друге детстве Казиме. Тот решил последовать совету родителей и традициям своей культуры, женившись на девушке, которую совсем не знает (но «одобренную» семьей).

С 8 марта, кинотеатры города

Фильм «По правилам и без» / L'innocent (18+)

Новый фильм Луи Гарреля в режиссерской (и одновременно актерской) ипостаси. Его героя вновь, как и в картинах «Друзья», «Честный человек» и «Этот новый мир», зовут Абель. На этот раз он будет пытаться удержать свою 60-летнюю маму от брака со своим учеником — та преподает в колонии. Отчима с криминальным прошлым в комедии играет Рошди Зем, маму — Анук Гринбер, возлюбленную Абеля — Ноэми Мерлан.

С 9 марта, кинотеатры города