Чем заняться в Петербурге с 16 по 19 февраля

Премьера спектакля «Боркман» Андрея Калинина в Александринском театре, выставки рисунков Федора Шаляпина и аутсайдерского искусства, концерты Artemiev и Альбины Сексовой, а также эротическая мелодрама с Александром Петровым «Непослушная» и фильм «После Янга» с Коллином Фаррелом в прокате — рассказываем о главных событиях этих выходных в Петербурге.
Шаляпин в образе Мефистофеля
Четверг, 16 февраля
Выставка в честь 150-летия Федора Шаляпина, Мариинский театр (6+)
Судьба, пожалуй, самого знаменитого баса в российской истории Федора Шаляпина связана в том числе с Мариинским театром (как именно в художественной версии можно узнать, например, из выходящего прямо сейчас на канале «Россия» сериала). Не удивительно, что здесь его юбилей отмечают не только показом опер, в которых он когда-то блистал, но и выставкой. В экспозиции — рисунки Федора Шаляпина, где он изобразил себя в партии Ивана Грозного, копия знаменитого автопортрета в роли Досифея из «Хованщины» (его певец написал на стене своей гримерной, поэтому оригинал не увидеть), костюмы из спектаклей, в том числе туфелька Мефистофеля, а также архивные фото, афиши и репертуарные книги.
С 13 февраля, Мариинский театр
Выставка «Сотворение мира», Русский музей (6+)
Под достаточно абстрактным названием скрывается персональная выставка ленинградской и петербургской художницы Наталии Земляной. Она вслед за Павлом Филоновым, Михаилом Матюшиным и, конечно, Василием Кандинским развивает в своих работах идеи органической культуры, сочетая их со структурализмом так называемой «Эрмитажной школы». Это более 80 работ, выполненных красками и пастелью. Все они объединены в циклы «Простые фигуры», «Птицы», «Структуры», «Овалы», «Квадраты» и другие.
С 16 февраля по 15 апреля, Мраморный дворец
Выставка «Путь веры и добродетели: художественные традиции мусульманских народов России», Этнографический музей (6+)
В Этнографическом музее показывают прикладное искусство мусульманских народов России — более 150 памятников культуры XIX — XX веков. Это ткани, керамика, сосуды для омовения, молитвенные ковры, амулеты и сакральные предметы.
С 16 февраля по 16 октября, Этнографический музей
Концерт Artemiev (16+)
20:00
Группа Павла Артемьева в четверг выступит в «Космонавте». За 12 лет существования бэнда они выпустили четыре полноформатных лонгплея, три мини-альбома и несколько саундтреков. Сейчас Artemiev работают над новым материалом, поэтому на концерте прозвучат как давно полюбившиеся «Виды» и «Колыбельная», так и совсем свежие песни.
Фильм «Моя пиратская свадьба» / Shotgun Wedding (16+)
Комедийный боевик с Дженнифер Лопес и Джошом Дюамелем. Они играют пару, которая готовится к роскошной свадьбе на острове, чье счастье чуть омрачают разве что мама жениха (звезда двух сезонов «Белого лотоса» Дженнифер Кулидж) и бывший невесты (Ленни Кравиц). Но в день торжества на церемонию врываются пираты, беря в заложники гостей. Теперь молодоженам предстоит всех спасти.
Главную мужскую роль в фильме должен был сыграть Арми Хаммер, но после многочисленных скандалов с актером его спешно заменили на Дюамеля.
С 14 февраля, кинотеатры города
Фильм «Непослушная» (18+)
Эротическую мелодраму с Александром Петровым и Анастасией Резник (звезда сериала «Капельник») в тематических пабликах о кино уже прозвали «экологическими 50 оттенками серого». Студентка и эко-активистка Эля на встрече в университете жестко критикует план вырубки старинного лесопарка — тот в вузе представляет застройщик Матвей. Бизнесмен обещает девушке, что приостановит план, если она согласится на семь романтических дней по его правилам.
С 14 февраля, кинотеатры города
Фильм «Одиноки вместе» / Alone Together(16+)
Еще один ромком в прокате в честь 14 февраля. Кэти Холмс не только его режиссер и сценаристка, но и играет главную роль: гастрономического критика Джун. Та снимает дом, чтобы провести в нем пандемию. Приехав на место, она обнаруживает, что тот уже арендован Чарли (Джим Стерджесс).
С 14 февраля, кинотеатры города
Фильм «После Янга» / After Yang (12+)
Научно-фантастическая драма студии A24 с Коллином Фаррелом в главной роли участвовала в 2021 году в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. В недалеком будущем семья с маленькой дочерью пытается спасти своего домашнего робота-андроида Янга, который начал барахлить (по действующим тут правилам его надо заменить). Поставил фильм режиссер Когонада («Дорога в тысячу ли»).
С 16 февраля, кинотеатры города
Фильм «Марлоу» / Marlowe (18+)
Детективный нуар Нила Джордана («Интервью с вампиром») с Лиамом Нисаном, Дайан Крюгер и Джессикой Лэнг. К частному сыщику-неудачнику Филипу Марлоу обращается роковая блондинка — она просит разыскать ее бывшего возлюбленного. Но это дело становится лишь частью большой головоломки, у которой (по законам нуара) не может быть хэппи-энда.
С 16 февраля, кинотеатры города
Фильм «Винни Пух: Кровь и мед» / Winnie the Pooh: Blood and Honey (18+)
Слэшер, ставший мемом задолго до своего выхода, рассказывает необычную версию истории Винни Пуха. Тот якобы вместе с Пятачком стал кровожадным маньяком из-за предательства Кристофера Робина. Они нападают на группу девушек, решивших отдохнуть в уединенном лесном домике. Проект стал возможен, так как истек срок охраны авторских прав на персонажей Милна, и они перешли в категорию «общественного достояния».
16 февраля, кинотеатры города
Фильм «Праведник» (12+)
Военный фильм Сергея Урсуляка («Тихий Дон», «Ликвидация») основан на реальной истории Офицера Красной Армии Николая Киселева. В 1942 году он выводил женщин, стариков и детей за линию фронта. В 2005-м израильский Международный институт по изучению Холокоста Яд Вашем присвоил Киселеву звание Праведник народов мира. Главную роль в картине играет Александр Яценко. Также в ней снялись Евгений Ткачук, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Марк Эйдельштейн и Константин Хабенский.
С 16 февраля, кинотеатры города
Фильм «Снег, сестра и росомаха» (18+)
В прошлом году у математика, театрального режиссера, перформера и писателя Романа Михайлова вышел его дебют и в кино («Сказка для старых») — правда, совместный с Федором Лавровым. «Снег, сестра и росомаха» — его сольный проект, где тема одиночества кристаллизуется еще сильнее. По сюжету полицейский влюбляет в голос проповедницы тайной общины, случайно набрав неправильный номер телефона. У фильма будет несколько специальных показов в Петербурге с участием самого Михайлова — в четверг в «Авроре», в пятницу — на «Ленфильме», а в субботу — в «Англетере».
С 16 февраля, кинотеатры города
Фильм «Живой» (16+)
Документальный фильм Константина Селина снят при поддержке фонда «Пример интонации» Александра Сокурова. Это история про Дмитрия Поштаренко. С детства он — ныне музейный работник — участвовал в поисках погибших во время Второй мировой войны. Несколько лет назад Дмитрий начал проект по воссозданию облика найденных солдат в виде скульптур. В прошлом году картина выиграла главный приз Первой национальной премии имени Дзиги Вертова в Москве.
С 16 февраля, кинотеатры города
Спектакль «Боркман» (фото с репетиции)
Пятница, 17 февраля
Спектакль «Боркман», Новая сцена Александринского театра (18+)
Первой премьерой 2023 года в Александринском театра станет адаптация пьесы Ибсена. В режиссуре Андрея Калинина традиционная для норвежского драматурга частная тема распада семейных связей превращается в глобальную трагедию. Особенно, благодаря, как всегда, блестящей игре Ивана Труса — одного из ведущих актеров Александринки, уже сотрудничавшего с Калининым в «Товарище Кислякове». Он играет заглавную роль — директор банка Йуна Габриэля Боркмана, осужденный за мошенничество.
17, 18 февраля
Спектакль «Палата № 6», Театр им. Ленсовета (16+)
В Ленсовета в эту пятницу и субботу также премьера — спектакль Евгении Богинской по Чеховской «Палате № 6». Ее версию можно сравнить с вышедшей в декабре постановкой Анатолия Праудина в БалтДоме. Здесь же роль Рагина исполняет Владимир Матвеев, Михаила Аверьяныча — Александр Солоненко, Хоботова — Константин Симонов, Громова — Иван Шевченко, Дарьюшки — Юлия Левакова. В спектакль также есть персонажи Женщина (Евгения Евстигнеева) и Хор (Олег Сенченко).
17, 18 февраля
Фестиваль «Книжный маяк» (16+)
Уже шестой раз в Петербурге проходит фестиваль для любителей чтения «Книжный маяк» (на этот раз в онлайне и офлайне). В этом году здесь можно, например, посмотреть трансляцию мастер-класса Александра Цыпкина по экранизации рассказов, послушать лекцию Вадима Левенталя о современной литературе, побывать на вечере памяти Александра Башлачева или узнать о главных книжных новинках 2023-го от издателя Елены Шубиной. Подробнее здесь.
С 17 по 19 февраля
Выставка «Амаркорд. Мир Анатолия Каплана», Музей Анны Ахматовой (12+)
В Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме в пятницу стартует масштабная выставка живописи, керамики и графики Анатолия Каплана. Ученик Верейского во ВХУТЕИНе и участник его же экспериментальной литографической мастерской в 1950-х сам занимал ответственный пост — главного художника Ленинградского стеклянного завода (правда, всего год). В название выставки вынесено слово «Амаркорд» из одноименного фильма Феллини, которое на романьольском диалекте Римини означает «Я вспоминаю». Дополнит экспозицию поэзия Федерико Гарсиа Лорки, Юрия Левитанского, Давида Самойлова.
С 17 февраля по 2 апреля, Фонтанный
Фестиваль ледовых скульптур «КроншЛед» (0+)
В парке «Остров фортов» впервые показывают ледовые скульптуры. Тема фестиваля этого года — грядущее 320-летие Петербурга и Балтийского флота. Помимо локальных скульптур, сюда привезли работы изЕкатеринбурга, Архангельска, Барнаула, Рязани, Москвы, Петербурга и Актобе (Казахстан). Вход свободный.
С 15 февраля по 2 марта
Выставка «Мастера русского импрессионизма», Музей-квартира Куинджи (6+)
Экспозиция в Музее-квартире Куинджи достаточно камерная, зато там покажут работы чуть ли не всех главных акторов русского импрессионизма. Это живопись Серова, Коровина, Савинова, Виноградова и Жуковского. Все полотна находятся в коллекции Музея Академии художеств.
С 17 февраля по 14 мая, Музей-квартира Куинджи
Выставка «Будущее будет аутсайдерским», «Арт-муза» (0+)
Когда-то Илья и Эмилия Кабаковы пророчили, что в будущее возьмут не всех. Кураторы петербургской некоммерческой организации «Аутсайдервиль», которая поддерживает людей с ментальными особенностями по всей России, дают свой прогноз на грядущее: «Будущее будет аутсайдерским». И, глядя на представленные на одноименной выставке работы 50 художников-аутсайдеров, в это по-настоящему веришь.
До 10 апреля, «Арт-муза»
Альбина Сексова
Суббота, 18 февраля
Спектакль «Меня зовут Пеппи», Karlsson Haus (5+)
Второй премьерой февраля в театре Karlsson Haus станет спектакль для самых маленьких «Меня зовут Пеппи» по мотивам повести Астрид Линдгрен. Это история о смешной рыжеволосой девочке, которая живет одна на заброшенной вилле. Поставила ее режиссер Катя Ложкина.
18 и 19 февраля
Распродажа книг издательства Ad Marginem (16+)
15:00
В своем шоуруме в Ковенском переулке издательство Ad Marginem в эти выходные проведет распродажу архивных книг, тиражи которых давно закончились в магазинах. Это, например, первые издания Михаила Елизарова, Эдуарда Лимонова и Павла Пепперштейна, труды Валерия Подороги и Елены Петровской, а также серия passe-partout. Подробнее здесь.
С 18 по 19 февраля
Концерт Альбины Сексовой (18+)
18:30
Примадонна параллельной эстрады перевоплощается на сцене в императрицу бурлеска и декаданса. На этот раз чудеса трансформации Альбина Сексова продемонстрирует в клубе «Ласточка» в компании Zipaks, Yung Danny, Moti, Bongoplugg и Yunyashka.
Концерт Билли Новика (16+)
20:00
В субботу фронтмен Billy's Band Билли Новик выступит в «Космонавте» с концертом «15 лет без Егора», посвященным поэту, музыканту и экспериментатору Егору Летову. Новик исполнит свои версии культовых хитов «Гражданской обороны»: от «Долгой счастливой жизни» до «Все как у людей».
Гастроли Театра Романа Виктюка (16+)
Столичный театр Романа Виктюка привез в Петербурге два спектакля своего мастера — «Масенькие супружеские игры» (16+) и «Мастера и Маргариту» (16+). Обе постановки покажут на сцене ДК им. Ленсовета. Романа Григорьевича не стало в 2020 году, и «Масенькие супружеские игры» — восстановленная версия, режиссером которой выступил Андрей Боровиков. Над инсценировкой «Мастера и Маргариты» работал сам Виктюк.
С 18 по 19 февраля
Выставка «Приключения Семиглазки», Музей сновидений Фрейда (18+)
Галерея Anna Nova представляет выставку одного из своих художников Федора Хиросигэ в Музее сновидений Фрейда. Выбор площадки не случаен: в новом проекте Хиросигэ психоанализ миксуется с японской мангой и тибетскими мантрами. Центральный персонаж цикла — Семиглазка, загадочная девушка с лазоревыми, как у феи из «Пиноккио», волосами. Она пытается пробиться через пространства, заполненным зеркалами, двойниками, грибами и сфинксами, где «все смешалось и превратилось в парадоксальный и неустойчивый мир».
До 27 марта, Музей сновидений Фрейда
"Путешествие на Тандадрику". Иллюстрация художника Игоря Олейникова
Воскресенье, 19 февраля
Выставка «Художники издательства "Речь"», выставочный центр Санкт-Петербургского союза художников (16+)
За 24 года существования издательства «Речь» их книги иллюстрировали Александр Траугот, Игорь Олейников, Анастасия Архипова, Анатолий Слепков, Виктория Кирдий, Савва Бродский, Тамара Юфа и многие другие. Их работы до конца февраля можно увидеть на Большой Морской, 38. Они разбиты на тематические блоки — от детских книг и классики до блокадной серии. Подробнее здесь.
До 26 февраля, выставочный центр Санкт-Петербургского союза художников
Выставка «Игорь Иванов. Живопись», Новый музей Аслана Чехоева (12+)
Всего месяц в Новом музее Аслана Чехоева показывают работы художника-нонконформиста Игоря Иванова, одного из важнейших акторов неофициального искусства Ленинграда 1970-х. Он был участником и одним из организаторов ставших культовыми выставок в ДК Газа в 1974 году и в ДК Невский в 1975-м. Наибольшее место в экспозиции отведено его работам как раз 60-х и 70-х, а также фундаментальным циклам «Куклы», «Цветы», «Мятая бумага» и «Паруса».
До 12 марта, Новый музей Аслана Чехоева
Лаборатория свободного письма «Остров» (18+)
16:00
В «Сообществе» в Новой Голландии пройдет вторая встреча из серии, посвященной теме острова в литературе, поэзии и философии. Это практики свободного письма в жанре auto-fiction или theory-fiction. Что и как делать — расскажет исследователь, обозреватель и переводчик Максимилиан Неаполитанский. Подробнее здесь.
Спектакль «Мужчина / Женщина» (18+)
17:00, 20:00
На сцене Театра Академии танца Бориса Эйфмана в воскресенье пройдет петербургская премьера музыкального спектакля Юлии Пересильд и группы Zero People (сайд-проект участников «Animal ДжаZ»). Постановка основана на песнях Александра Красовицкого и Александра Заранкина, это диалог пары, переживающей бурю эмоций.
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