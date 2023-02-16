Чем заняться в Петербурге с 16 по 19 февраля

Выставка в честь 150-летия Федора Шаляпина, Мариинский театр (6+)

Судьба, пожалуй, самого знаменитого баса в российской истории Федора Шаляпина связана в том числе с Мариинским театром (как именно в художественной версии можно узнать, например, из выходящего прямо сейчас на канале «Россия» сериала). Не удивительно, что здесь его юбилей отмечают не только показом опер, в которых он когда-то блистал, но и выставкой. В экспозиции — рисунки Федора Шаляпина, где он изобразил себя в партии Ивана Грозного, копия знаменитого автопортрета в роли Досифея из «Хованщины» (его певец написал на стене своей гримерной, поэтому оригинал не увидеть), костюмы из спектаклей, в том числе туфелька Мефистофеля, а также архивные фото, афиши и репертуарные книги.

С 13 февраля, Мариинский театр

Выставка «Сотворение мира», Русский музей (6+)

Под достаточно абстрактным названием скрывается персональная выставка ленинградской и петербургской художницы Наталии Земляной. Она вслед за Павлом Филоновым, Михаилом Матюшиным и, конечно, Василием Кандинским развивает в своих работах идеи органической культуры, сочетая их со структурализмом так называемой «Эрмитажной школы». Это более 80 работ, выполненных красками и пастелью. Все они объединены в циклы «Простые фигуры», «Птицы», «Структуры», «Овалы», «Квадраты» и другие.

С 16 февраля по 15 апреля, Мраморный дворец

Выставка «Путь веры и добродетели: художественные традиции мусульманских народов России», Этнографический музей (6+)

В Этнографическом музее показывают прикладное искусство мусульманских народов России — более 150 памятников культуры XIX — XX веков. Это ткани, керамика, сосуды для омовения, молитвенные ковры, амулеты и сакральные предметы.

С 16 февраля по 16 октября, Этнографический музей

Концерт Artemiev (16+)

20:00

Группа Павла Артемьева в четверг выступит в «Космонавте». За 12 лет существования бэнда они выпустили четыре полноформатных лонгплея, три мини-альбома и несколько саундтреков. Сейчас Artemiev работают над новым материалом, поэтому на концерте прозвучат как давно полюбившиеся «Виды» и «Колыбельная», так и совсем свежие песни.

Фильм «Моя пиратская свадьба» / Shotgun Wedding (16+)

Комедийный боевик с Дженнифер Лопес и Джошом Дюамелем. Они играют пару, которая готовится к роскошной свадьбе на острове, чье счастье чуть омрачают разве что мама жениха (звезда двух сезонов «Белого лотоса» Дженнифер Кулидж) и бывший невесты (Ленни Кравиц). Но в день торжества на церемонию врываются пираты, беря в заложники гостей. Теперь молодоженам предстоит всех спасти.

Главную мужскую роль в фильме должен был сыграть Арми Хаммер, но после многочисленных скандалов с актером его спешно заменили на Дюамеля.

С 14 февраля, кинотеатры города

Фильм «Непослушная» (18+)

Эротическую мелодраму с Александром Петровым и Анастасией Резник (звезда сериала «Капельник») в тематических пабликах о кино уже прозвали «экологическими 50 оттенками серого». Студентка и эко-активистка Эля на встрече в университете жестко критикует план вырубки старинного лесопарка — тот в вузе представляет застройщик Матвей. Бизнесмен обещает девушке, что приостановит план, если она согласится на семь романтических дней по его правилам.

С 14 февраля, кинотеатры города

Фильм «Одиноки вместе» / Alone Together(16+)

Еще один ромком в прокате в честь 14 февраля. Кэти Холмс не только его режиссер и сценаристка, но и играет главную роль: гастрономического критика Джун. Та снимает дом, чтобы провести в нем пандемию. Приехав на место, она обнаруживает, что тот уже арендован Чарли (Джим Стерджесс).

С 14 февраля, кинотеатры города

Фильм «После Янга» / After Yang (12+)

Научно-фантастическая драма студии A24 с Коллином Фаррелом в главной роли участвовала в 2021 году в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. В недалеком будущем семья с маленькой дочерью пытается спасти своего домашнего робота-андроида Янга, который начал барахлить (по действующим тут правилам его надо заменить). Поставил фильм режиссер Когонада («Дорога в тысячу ли»).

С 16 февраля, кинотеатры города

Фильм «Марлоу» / Marlowe (18+)

Детективный нуар Нила Джордана («Интервью с вампиром») с Лиамом Нисаном, Дайан Крюгер и Джессикой Лэнг. К частному сыщику-неудачнику Филипу Марлоу обращается роковая блондинка — она просит разыскать ее бывшего возлюбленного. Но это дело становится лишь частью большой головоломки, у которой (по законам нуара) не может быть хэппи-энда.

С 16 февраля, кинотеатры города

Фильм «Винни Пух: Кровь и мед» / Winnie the Pooh: Blood and Honey (18+)

Слэшер, ставший мемом задолго до своего выхода, рассказывает необычную версию истории Винни Пуха. Тот якобы вместе с Пятачком стал кровожадным маньяком из-за предательства Кристофера Робина. Они нападают на группу девушек, решивших отдохнуть в уединенном лесном домике. Проект стал возможен, так как истек срок охраны авторских прав на персонажей Милна, и они перешли в категорию «общественного достояния».

16 февраля, кинотеатры города

Фильм «Праведник» (12+)

Военный фильм Сергея Урсуляка («Тихий Дон», «Ликвидация») основан на реальной истории Офицера Красной Армии Николая Киселева. В 1942 году он выводил женщин, стариков и детей за линию фронта. В 2005-м израильский Международный институт по изучению Холокоста Яд Вашем присвоил Киселеву звание Праведник народов мира. Главную роль в картине играет Александр Яценко. Также в ней снялись Евгений Ткачук, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Марк Эйдельштейн и Константин Хабенский.

С 16 февраля, кинотеатры города

Фильм «Снег, сестра и росомаха» (18+)

В прошлом году у математика, театрального режиссера, перформера и писателя Романа Михайлова вышел его дебют и в кино («Сказка для старых») — правда, совместный с Федором Лавровым. «Снег, сестра и росомаха» — его сольный проект, где тема одиночества кристаллизуется еще сильнее. По сюжету полицейский влюбляет в голос проповедницы тайной общины, случайно набрав неправильный номер телефона. У фильма будет несколько специальных показов в Петербурге с участием самого Михайлова — в четверг в «Авроре», в пятницу — на «Ленфильме», а в субботу — в «Англетере».

С 16 февраля, кинотеатры города

Фильм «Живой» (16+)

Документальный фильм Константина Селина снят при поддержке фонда «Пример интонации» Александра Сокурова. Это история про Дмитрия Поштаренко. С детства он — ныне музейный работник — участвовал в поисках погибших во время Второй мировой войны. Несколько лет назад Дмитрий начал проект по воссозданию облика найденных солдат в виде скульптур. В прошлом году картина выиграла главный приз Первой национальной премии имени Дзиги Вертова в Москве.

С 16 февраля, кинотеатры города