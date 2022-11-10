Чем заняться в Петербурге с 10 по 13 ноября

Выставка «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения»

В Москве попасть на выставку Михаила Врубеля было настоящим челленджем. Все, кто не успел увидеть сказочных царевен и демонов в Третьяковской галерее, мог сделать это в Русском музее. Экспозицию продлили (она должна была находиться в Корпусе Бенуа до августа), но она все же заканчивается. Напомним, в экспозиции более 200 работ (да, и «Царевна-Лебедь» тоже!). И даже есть небольшие бонусы вроде гипсовой головы демона, которую на выставку в столице не отдавали. Подробнее о выставке мы писали здесь.

До 14 ноября, Корпус Бенуа Русского музея

Концерт «Пикника»

19:00

Культовая петербургская рок-группа «Пикник» выступит в БКЗ «Октябрьский» с новой программой «Веселый и злой», посвященной их одноименному альбому, вышедшему в августе. Но, конечно, бэнд Эдмунда Шклярского сыграет и все свои проверенный временем хиты от «Фиолетово-черного» до «Мракобесия и джаза».

Концерт «Франк, Равель, Энеску: сонаты для скрипки и фортепиано»

20:00

В Доме радио в четверг скрипач и композитор Иван Наборщиков и пианист Константин Хачикян представят камерную программу из трех сонат Сезара Франка, Мориса Равеля и Джордже Энеску. Все три произведения написаны для скрипки с фортепиано.

Фестиваль «Школа. Студия. Мастерская»

Смотр молодого театра и для молодого же зрителя в 2017 году придумали в театре «Мастерская» Григория Козлова. В 2022-м он проходит уже в пятый раз. В программе —постановка Антона Безъязыкова «Доходное место» (Театр драмы Кузбасса, Кемерово), работа Наталии Лапиной «Дни Савелия» («Городской театр», Петербург), а также версия романа Толстого в режиссуре Романа Габриа «Каренин А.» (Тюменский Большой драматический театр) и недавняя премьера Григория Козлова и Максима Фомина «Антигона» («Мастерская», Петербург). Подробнее о фестивале мы рассказывали здесь.

До 15 ноября

Фестиваль «Цифровая механика»

В Центре современного искусства имени Сергея Курехина продолжается фестиваль, посвященный интерактивным проектам и медиа-арту. На этой неделе тут покажут аудиовизуальный перформанс «О» медиахудожника Андрея Свибовича (10 ноября) и спектакль Алины Никольской «Такие коллапсы» (11 ноября). Все подробности здесь.

До 27 ноября

Лекция «Имена в биологии: как ученые дают названия новым видам»

19:00

В библиотеке «Планетарий 1» зоолог беспозвоночных Лера Хабибулина, младший научный сотрудник СПбГУ, расскажет, как и почему ученые (и обычные люди тоже) называют все живое вокруг. Вход свободный, но по регистрации.

Фильм «Экстаз» / Climax (2018)

Нравоучительный хоррор Гаспара Ноэ с Софией Бутеллой и россиянкой Шарлин Темпл об одной вечеринке-хаосе, устроенной выпускниками танцевальной академии. Тут есть и детективный движок — попробовать вычислить до финала, кто именно превратил обычный вечер в триллер, подмешав запрещенные вещества в общую сангрию. Фильм выходит в России в повторный прокат.

С 10 ноября, кинотеатры города

Фильм «По-мужски»

Драма Максима Кулагина примечательна по нескольким причинам. Во-первых, это дебютный полный метр режиссера-самоучки. Во-вторых, он снят по сценарию его брата Дениса Кулагина, в основе которого реальная история из его жизни. В-третьих, главную (и полностью драматическую!) роль здесь играет Антон Лапенко. Идеальная жизнь благополучного Глеба меняется, когда он «по-мужски» (что бы это ни значило) разбирается с пьяным соседом, ударившим его жену.

С 10 ноября, кинотеатры города

Фильм «Заговор в Каире» / Walad Min Al Janna

Политический триллер Тарика Салеха («Наемник», «Рэй Донован») получил на Каннском кинофестивале этого года приз за лучший сценарий. В центре сюжета — сын рыбака Адам, получивший стипендию на обучение в университете. Он впервые покидает родную деревню и едет в Аль-Азхар, где через какое-то время умирает верховный имам. Тогда Адама вербует офицер службы безопасности Ибрагим. Его цель — добиться того, чтобы новый имам (то есть власть духовная) был лояльный им человек.

С 10 ноября, кинотеатры города

Фильм «Дела человеческие» / Les choses humaines

Драма Ивана Атталя из прошлогодней программы Венецианского фестиваля с его гражданской женой, Шарлоттой Генсбур, и их старшим сыном, Беном Атталем, в главных ролях. Также в касте Матье Кассовиц, Сюзанн Жуанне и Пьер Ардити. Известная на всю Францию семья Фарель оказывается в центре скандала. Сына блестящего ученого и писательницы обвиняют в изнасиловании.

С 10 ноября, кинотеатры города

Фильм «Волшебники»

Семейный фильм в жанре фэнтези про необыкновенное чудо. Подросток-фантазер Артем (Яков Трескунов) находит в школьном шкафчике волшебный коробок спичек. Ломая их, он может выполнить любое свое желание: отправить слона на улицы Москвы или заставить всех прохожих танцевать. Оказывается, их ему подбросила девочка-волшебница (Ева Тимуш). Папу протагониста играет Александр Яценко, а снял сказку Ренат Давлетьяров («Стальная бабочка», «А зори здесь тихие…»)

С 10 ноября, кинотеатры города

Фильм «Не дыши: Начало» / Old Man

Такой локализацией прокатчики намекают, что это приквел «Не дыши». На самом деле с этой франшизой триллер роднит разве что то, что главную роль в нем играет Стивен Лэнг. Одинокий старик живет в глухом лесу. Однажды к нему забредает путник, который якобы заблудился в лесу. Но незнакомец сразу вызывает подозрение у хозяина дома. Снял картину Лаки Макки («Женщина»).

С 10 ноября, кинотеатры города

Фильм «Земун»

У картины Эдуарда Жолнина, снятой кинокомпанией Алексея Учителя Rock Films, была неплохая фестивальная судьба в России — на прошлогоднем смотре «Окно в Европу» она получила приз от киноведов и кинокритиков. Мистический неовестерн с Евгением Ткачуком в главной роли рассказывает о Егоре. После загадочной гибели отца тот возвращается в родную деревню, чтобы поскорее продать доставшееся ему наследство. Вот только во снах Егор начинает все чаще видеть Земун — корову, которая по поверью приходит за душами пастухов после их смерти.

С 10 ноября, кинотеатры города

Фильм «Накануне»

Дебютная драма Алисы Ерохиной с Дарьей Екамасовой и Артемом Яковлевым в главных ролях. 36-летняя Анна выращивает собак на продажу и встречается с женатым мужчиной. Ее тайно начинает преследовать его 16-летний сын, пытающийся добиться справедливости (как он ее понимает). За эту роль Дарья Екамасова получила приз как лучшая актриса на фестивале «Окно в Европу» в этом году.

С 10 ноября, кинотеатры города