Чем заняться в Петербурге с 10 по 13 ноября

Последний шанс увидеть выставку Врубеля в Русском музее, проект на «Ленфильме», посвященный режиссеру Динаре Асановой, реквием Верди в исполнении оркестра и хора musicAeterna Теодора Курентзиса, а также концерт Дельфина в двух частях — рассказываем обо всех главных событиях уикенда в Петербурге.
Шестикрылый серафим», 1904. Холст, масло. Государственный Русский музей
Четверг, 10 ноября
Выставка «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения»
В Москве попасть на выставку Михаила Врубеля было настоящим челленджем. Все, кто не успел увидеть сказочных царевен и демонов в Третьяковской галерее, мог сделать это в Русском музее. Экспозицию продлили (она должна была находиться в Корпусе Бенуа до августа), но она все же заканчивается. Напомним, в экспозиции более 200 работ (да, и «Царевна-Лебедь» тоже!). И даже есть небольшие бонусы вроде гипсовой головы демона, которую на выставку в столице не отдавали. Подробнее о выставке мы писали здесь.
До 14 ноября, Корпус Бенуа Русского музея
Концерт «Пикника»
19:00
Культовая петербургская рок-группа «Пикник» выступит в БКЗ «Октябрьский» с новой программой «Веселый и злой», посвященной их одноименному альбому, вышедшему в августе. Но, конечно, бэнд Эдмунда Шклярского сыграет и все свои проверенный временем хиты от «Фиолетово-черного» до «Мракобесия и джаза».
Концерт «Франк, Равель, Энеску: сонаты для скрипки и фортепиано»
20:00
В Доме радио в четверг скрипач и композитор Иван Наборщиков и пианист Константин Хачикян представят камерную программу из трех сонат Сезара Франка, Мориса Равеля и Джордже Энеску. Все три произведения написаны для скрипки с фортепиано.
Фестиваль «Школа. Студия. Мастерская»
Смотр молодого театра и для молодого же зрителя в 2017 году придумали в театре «Мастерская» Григория Козлова. В 2022-м он проходит уже в пятый раз. В программе —постановка Антона Безъязыкова «Доходное место» (Театр драмы Кузбасса, Кемерово), работа Наталии Лапиной «Дни Савелия» («Городской театр», Петербург), а также версия романа Толстого в режиссуре Романа Габриа «Каренин А.» (Тюменский Большой драматический театр) и недавняя премьера Григория Козлова и Максима Фомина «Антигона» («Мастерская», Петербург). Подробнее о фестивале мы рассказывали здесь.
До 15 ноября
Фестиваль «Цифровая механика»
В Центре современного искусства имени Сергея Курехина продолжается фестиваль, посвященный интерактивным проектам и медиа-арту. На этой неделе тут покажут аудиовизуальный перформанс «О» медиахудожника Андрея Свибовича (10 ноября) и спектакль Алины Никольской «Такие коллапсы» (11 ноября). Все подробности здесь.
До 27 ноября
Лекция «Имена в биологии: как ученые дают названия новым видам»
19:00
В библиотеке «Планетарий 1» зоолог беспозвоночных Лера Хабибулина, младший научный сотрудник СПбГУ, расскажет, как и почему ученые (и обычные люди тоже) называют все живое вокруг. Вход свободный, но по регистрации.
Фильм «Экстаз» / Climax (2018)
Нравоучительный хоррор Гаспара Ноэ с Софией Бутеллой и россиянкой Шарлин Темпл об одной вечеринке-хаосе, устроенной выпускниками танцевальной академии. Тут есть и детективный движок — попробовать вычислить до финала, кто именно превратил обычный вечер в триллер, подмешав запрещенные вещества в общую сангрию. Фильм выходит в России в повторный прокат.
С 10 ноября, кинотеатры города
Фильм «По-мужски»
Драма Максима Кулагина примечательна по нескольким причинам. Во-первых, это дебютный полный метр режиссера-самоучки. Во-вторых, он снят по сценарию его брата Дениса Кулагина, в основе которого реальная история из его жизни. В-третьих, главную (и полностью драматическую!) роль здесь играет Антон Лапенко. Идеальная жизнь благополучного Глеба меняется, когда он «по-мужски» (что бы это ни значило) разбирается с пьяным соседом, ударившим его жену.
С 10 ноября, кинотеатры города
Фильм «Заговор в Каире» / Walad Min Al Janna
Политический триллер Тарика Салеха («Наемник», «Рэй Донован») получил на Каннском кинофестивале этого года приз за лучший сценарий. В центре сюжета — сын рыбака Адам, получивший стипендию на обучение в университете. Он впервые покидает родную деревню и едет в Аль-Азхар, где через какое-то время умирает верховный имам. Тогда Адама вербует офицер службы безопасности Ибрагим. Его цель — добиться того, чтобы новый имам (то есть власть духовная) был лояльный им человек.
С 10 ноября, кинотеатры города
Фильм «Дела человеческие» / Les choses humaines
Драма Ивана Атталя из прошлогодней программы Венецианского фестиваля с его гражданской женой, Шарлоттой Генсбур, и их старшим сыном, Беном Атталем, в главных ролях. Также в касте Матье Кассовиц, Сюзанн Жуанне и Пьер Ардити. Известная на всю Францию семья Фарель оказывается в центре скандала. Сына блестящего ученого и писательницы обвиняют в изнасиловании.
С 10 ноября, кинотеатры города
Фильм «Волшебники»
Семейный фильм в жанре фэнтези про необыкновенное чудо. Подросток-фантазер Артем (Яков Трескунов) находит в школьном шкафчике волшебный коробок спичек. Ломая их, он может выполнить любое свое желание: отправить слона на улицы Москвы или заставить всех прохожих танцевать. Оказывается, их ему подбросила девочка-волшебница (Ева Тимуш). Папу протагониста играет Александр Яценко, а снял сказку Ренат Давлетьяров («Стальная бабочка», «А зори здесь тихие…»)
С 10 ноября, кинотеатры города
Фильм «Не дыши: Начало» / Old Man
Такой локализацией прокатчики намекают, что это приквел «Не дыши». На самом деле с этой франшизой триллер роднит разве что то, что главную роль в нем играет Стивен Лэнг. Одинокий старик живет в глухом лесу. Однажды к нему забредает путник, который якобы заблудился в лесу. Но незнакомец сразу вызывает подозрение у хозяина дома. Снял картину Лаки Макки («Женщина»).
С 10 ноября, кинотеатры города
Фильм «Земун»
У картины Эдуарда Жолнина, снятой кинокомпанией Алексея Учителя Rock Films, была неплохая фестивальная судьба в России — на прошлогоднем смотре «Окно в Европу» она получила приз от киноведов и кинокритиков. Мистический неовестерн с Евгением Ткачуком в главной роли рассказывает о Егоре. После загадочной гибели отца тот возвращается в родную деревню, чтобы поскорее продать доставшееся ему наследство. Вот только во снах Егор начинает все чаще видеть Земун — корову, которая по поверью приходит за душами пастухов после их смерти.
С 10 ноября, кинотеатры города
Фильм «Накануне»
Дебютная драма Алисы Ерохиной с Дарьей Екамасовой и Артемом Яковлевым в главных ролях. 36-летняя Анна выращивает собак на продажу и встречается с женатым мужчиной. Ее тайно начинает преследовать его 16-летний сын, пытающийся добиться справедливости (как он ее понимает). За эту роль Дарья Екамасова получила приз как лучшая актриса на фестивале «Окно в Европу» в этом году.
С 10 ноября, кинотеатры города
мультимедийная выставка «Звук и тишина»
Пятница, 11 ноября
Спектакль «Один восемь восемь один», Александринский театр
Главные герои — отец и сын, российский император номер 12 и российский император номер 13. Сюжет «Один восемь восемь один» укладывается в те несколько дней, что потрясли российскую историю (не в первый раз, впрочем): финал правления одного властителя и начало — второго. Цирковая, гротескная форма, в которую режиссер Валерий Фокин вместе с театральным художником Алексеем Трегубовым и музыкантом Вячеславом Бутусовым облекли текст исторической пьесы, призваны снизить так напрашивающиеся пафос и патетику. В ролях несчастливых русских правителей заняты два лучших Ивана труппы Александринки: Иван Волков и Иван Трус.
11, 12, 13 ноября
Фестиваль DAIRAFEST
В пятницу в Петербурге стартует DAIRAFEST — фестиваль, посвященный культурам Востока. Он откроется сборным концертом в «М-1 Арене», хедлайнером которого станет Светлана Сурганова и этно-исполнители из России, Армении, Азербайджана, Сирии и Алжира. Хотя основное место действия фестиваля — все же культурный квартал «Брусницын». Здесь с 11 ноября для широкой публики заработает масштабная мультимедийная выставка «Звук и тишина», где можно понаблюдать за кружением дервишей или полежать на гигантских кроватях, смотря цветные сны на потолке. Подробности здесь.
С 11 ноября по 7 декабря
Концерт электроакустической и импровизационной музыки
19:00
В пятницу в Доме Радио пройдет концерт в двух отделениях — импровизационный проект, в котором встретятся мэтры ленинградско-петербургской авангардной сцены и их последователи. Среди участников Delikatessen (условное название дуэта Николая Судника и Вячеслава Гайворонского), проект Verevka (Владимир Григ, Виталий Овчинников, Андрей Поповский, Салават Сафиуллин), арфистка Кристине Казарян, а также выпускники факультета сонологии в Гаагской консерватории Егор Ананко и Иван Ерофеев. Автор графики – Аврора Жуковская.
Песенный вечер с пересказами Зощенко
20:00
В пятницу в кабаре «Шум» актрисы Дарья Дельман и Светлана Васильева устроят песенно-литературный вечер с необычной концепцией. Они подготовили шуточные описания рассказов Михаила Зощенко, которые будут загадывать зрителям. Те должны будут угадать, какое сочинение Михаила Михайловича имеется в виду. Все это — с песнями, также соответствующими рассказам.
Динара Асанова
Суббота, 12 ноября
Выставка «Динара Асанова — Незнакомка»
На два месяца на «Ленфильме» открывается выставка, посвященная Динаре Асановой — режиссеру, снимавшей в советское время лучшие фильмы о нежном возрасте и хрупкости подростков. Ее кураторами стала арт-группа Doping Pong — Анна Маугли и Дмитрий Мишенин — делавшие нашумевший проект «Виктор Цой. Путь героя» в московском «Манеже». С помощью цифрового искусства и реальных артефактов они расскажут, как Асанова создавала картины «Не болит голова у дятла», «Пацаны», «Ключ без права передачи» и многие другие. А еще — свою последнюю (и незаконченную) ленту «Незнакомка». Подробнее здесь.
С 12 ноября по 15 января, «Ленфильм»
Фестиваль инклюзивного перформанса «Включенное движение»
В субботу и воскресенье на Новой сцене Александринского театра пройдет фестиваль инклюзивного перформанса «Включенное движение». Здесь покажут работы артистов и танцовщиков с разными возможностями, взаимодействующими вместе на одной сцене. Среди участников в том числе подопечные фонда «Антон тут рядом». Подробности здесь.
С 12 по 13 ноября
Книжный клуб «Сообщества»
13:00
В «Сообществе» в Новой Голландии продолжает заседать книжный клуб. В субботу тут будут обсуждать роман французской писательницы Анни Эрно «Память девушки» — историю о ее первом опыте близости и границе между согласием и насилием. Модерироваь встречу будет Лайма Андерсон, шеф-редакторка издательства No Kidding Press и соведущая подкаста «Кроме шуток». Вход по регистрации и билету.
Лекция «Женские голоса в современном российском кино»
18:00
В субботу в новом образовательном проекте «лекторий’порт» «Севкабель Порта» выступит киножурналистка Ксения Ильина. Она расскажет о феномене female gaze в российском кино и работах Киры Коваленко, Екатерины Селенкиной, Натальи Кудряшовой и Тамары Дондурей. Вход свободный по регистрации.
Лекция в честь Синичкина дня
18:00
12 ноября орнитологи отмечают так называемый Синичкин день. В честь него в Библиотеке Гоголя петербуржцам проведут научный ликбез о птицах нашего региона. Так, сотрудница Нижне-Свирского заповедника Анастасия Скрипниченко расскажет, как распознавать разных пернатых, не вставая с дивана. А аспирант биофака СПбГУ Юрий Михайлов прочтет лекцию, как отличить галку от дрозда-рябинника, а большую синицу от лазоревки. Вход свободный, но по регистрации.
Лекция «Цифровое искусство: метамодерн, NFT и мемы»
18:30
В библиотеке им. Маяковского в субботу специалист по современному искусству Федор Найденышев объяснит максимально просто, что же все-таки такое NFT и почему для понимания арта сейчас важны мемы и компьютерные игры. Подробности и регистрация здесь.
Концерт Oligarkh
19:00
Группа Oligarkh, миксующая православные песнопения, фольклор, Чайковского и русский рэп в едином EDM, представит в субботу в клубе «Factory 3» (в «Севкабель Порту») первый за четыре года полноформатный альбом «Крамола/Kramola». При этом вместо обычного выступления (музыканты не будут присутствовать лично) Oligarkh готовят экспериментальный кросс-жанровый аудиовизуальный проект-перфоманс, который в дальнейшем переведут в NFT.
Концерты Дельфина
20:00
Дельфин (ака Андрей Лысиков) выступит со своей группой в клубе «Космонавт» сразу два вечера подряд — 12 и 13 ноября. При этом посетить рекомендуется оба — программа каждого будет отличаться. Это скорее единый концерт, поделенный на части, каждая из которых со своим настроением.
Теодор Курентзис
Воскресенье, 13 ноября
День нормального самоуправления
14:00
В воскресенье в «Нормальном месте» пройдет День самоуправления, который полностью подготовили подростки. Программа у них получилась разнообразной. Это лекции про моду и сольфеджио, мастер-классы по шитью и писательству, TED-talks, гараж-сейл, своп одежды и растений, а также игра в «Мафию» и «Живая библиотека». Вход свободный. Подробности здесь.
Киноклуб «Сообщества»
16:00
В воскресенье в «Сообществе» в Новой Голландии вновь соберется киноклуб, обсуждающий молодое и экспериментальное кино. На встрече покажут два новых фильма российской режиссерки Даши Лихой — «Твоя комната, Волчок» и «это тело птицы»; премьера первого прошла в этом году на фестивале «Послание к человеку». Подробнее здесь.
Спектакль «Обыкновенное чудо», ТЮЗ им. Брянцева
В ТЮЗе продолжаются премьерные показы мюзикл «Обыкновенное чудо» по мотивам пьесы Евгения Шварца. Ее постановщиком стал лауреат «Золотой маски» и (символично!) главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Франдетти. Главные роли исполняют Нонна Гришаева (Эмилия) и Иван Ожогин (Волшебник). Сценографию спектакля создал Вячеслав Окунев — главный художник Михайловского театра.
13 ноября
Концерт Масла черного тмина
19:00
В воскресенье музыкант Масло черного тмина, записывавший треки с Хаски и Zoloto, выступит с сольным концерте в клубе Sound в «Севкабель Порту». Выступление — настоящий эксклюзив, так как артист, сочетающий трип-хоп, блюз, джаз и рэп очень редко дает концерты.
Концерт оркестра и хора musicAeterna «Верди: Реквием»
20:00
В воскресенье в большом зале петербургской филармонии выступит оркестр и хор musicAeterna дирижера Теодора Курентзиса. Прозвучит Реквием ми минор Джузеппе Верди — одна из самых известных траурных месс, которую называли также «оперой в церковных одеждах». Солисты — Зарина Абаева (сопрано), Андрей Немзер (контратенор), Алексей Татаринцев (тенор), Алексей Тихомиров (бас).
Концерт группы «Обстоятельства»
20:00
Чебоксарский дуэт «Обстоятельства» исполняет цепляющий инди-поп с узнаваемым вокал в духе 2010-х — наперекор моде на бэнгеры. Концерт в клубе «Factory 3» (в «Севкабель Порту») посвящен презентации их нового альбома «Утраты».
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