Чем заняться в Петербурге с 6 по 9 октября

ХХХII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом»

В Петербурге продолжается международный театральный смотр. На этой неделе тут покажут хедлайнера фестиваля — сатириконовский «Р» Юрия Бутусова с Константином Райкиным и Тимофеем Трибунцевым по гоголевскому «Ревизору». А еще — камерные мтюзовские спектакли «Пятая печать» и «Человеческий голос». Подробный гид читайте здесь.

До 19 октября

Спектакль «Голова», театр «На Литейном»

19:00

В театре «На Литейном» — премьера спектакля лауреата «Золотой маски» Кирилла Люкевича «Голова» по пьесе Константина Стешика. Впервые текст представили в программе «Первая читка» фестиваля «Пять вечеров» в этому году. Это абсурдистская история, как найденная на улице голова человека оказывается оракулом, знающим про «тайны жизни, вселенной и всего такого». В спектакле пять персонажей: Я (Виталий Гудков), Пухов (Сергей Матвеев), Палкин (Николай Красноперов), Голова (Павел Путрик), Экскурсовод (Татьяна Болдина).

Выставка «Наум Могилевский. Скульптура и графика», Русский музей

Хотя Наум Могилевский входил в круг известного скульптора Александра Матвеева, его работы зрителям почти незнакомы. В Русском музее восполняют эту лакуну. На выставке покажут около 30 скульптур и 40 рисунков Могилевского. Чаще всего его вдохновляли женские и детские образы, а также идея становления и пластичности, а не застывших форм.

С 6 октября по 26 декабря, Михайловский замок

Выставка «Часы и музыкальные механизмы из собрания Государственного Эрмитажа»

В Реставрационно-хранительском центре Эрмитажа «Старая Деревня» стартовала выставка часов и музыкальных механизмов XVI – XIX веков из фондов музея. Всего — около полусотни экспонатов. Среди них, например, немецкие настольные часы XVI века в виде архитектурного сооружения, исполненные нюрнбергским мастером Гансом Грюбером, на которых изображена сцена жертвоприношение Авраама. Подробнее здесь.

С 6 октября по 31 декабря

Фильм «Сердце пармы»

Режиссер «Движения вверх» Антон Мегердичев экранизировал роман Алексея Иванова про противостояние Великого Московского княжества и уральской пармы — древних пермских земель, населенных язычниками. В касте блокбастера-пеплума — Александр Кузнецов, Евгений Миронов и Федор Бондарчук. Главная интрига — сможет ли фильм (а он один из главных релизов этой осени) спасти российские кинотеатры, количество зрителей в которых стремительно падает.

С 6 октября, кинотеатры города

Фильм «Пассажиры ночи» / Les passagers de la nuit

Драма с Шарлоттой Генсбур в главной роли участвовала в этом году в основном конкурсе Берлинале. Разведенная мать двоих детей Элизабет устраивается в ночное радио-шоу, поддерживающее людей в сложной ситуации. Через передачу она знакомится с одинокой девушкой Талулой, которую начинает опекать, как дочь. Режиссером фильма стал Микаэль Херс («Новая жизнь Аманды»).

С 6 октября, кинотеатры города

Фильм «Флай: Танец свободы» / Fly

Немецкий фильм про колонию, в которой танцуют все. 20-летняя Бека (Катя Риман) проходит реабилитацию, чтобы впредь не совершать правонарушений. Та заключается в посещении уроков танцевальной группы, которые ведет харизматичный тренер Аве, обучающий их выражать свои эмоции в движениях. Над хореографией картины работала команда Flying Steps совместно с личным хореографом Мадонны Яманом Окура и хореографом Cirque du Soleil и нескольких частей саги «Шаг вперед» Филиппом «Пакман» Чбибом. А в ее касте в том числе чемпион мира по хип-хопу Бен Вихерт.

С 6 октября, кинотеатры города

Фильм «Исповедь» / Mass

Разговорная драма актера Фрэна Кранца («Тренировочный день», «Донни Дарко») по его собственному сценарию и с отличным кастом, в котором Рид Бирни, Энн Дауд, Джейсон Айзекс и Марта Плимптон, стала его дебютом в режиссуре. Трагедия (не будем спойлерить какая) меняет жизни двух супружеских пар. Спустя несколько лет они соглашаются вновь встретиться, чтобы все проговорить — и тем самым встать на путь исцеления.

С 6 октября, кинотеатры города