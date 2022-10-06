Чем заняться в Петербурге с 6 по 9 октября

Премьерные показы спектакля Льва Додина «Чайка» с Елизаветой Боярской и Анной Завтур, постановка Юрия Бутусова «Р» на фестивале «Балтийский дом», а также киносмотр Beat Weekend и пеплум «Сердце пармы» в прокате — рассказываем про все главные развлечения в городе на этих выходных.
«Сердце пармы»
Четверг, 6 октября
ХХХII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом»
В Петербурге продолжается международный театральный смотр. На этой неделе тут покажут хедлайнера фестиваля — сатириконовский «Р» Юрия Бутусова с Константином Райкиным и Тимофеем Трибунцевым по гоголевскому «Ревизору». А еще — камерные мтюзовские спектакли «Пятая печать» и «Человеческий голос». Подробный гид читайте здесь.
До 19 октября
Спектакль «Голова», театр «На Литейном»
19:00
В театре «На Литейном» — премьера спектакля лауреата «Золотой маски» Кирилла Люкевича «Голова» по пьесе Константина Стешика. Впервые текст представили в программе «Первая читка» фестиваля «Пять вечеров» в этому году. Это абсурдистская история, как найденная на улице голова человека оказывается оракулом, знающим про «тайны жизни, вселенной и всего такого». В спектакле пять персонажей: Я (Виталий Гудков), Пухов (Сергей Матвеев), Палкин (Николай Красноперов), Голова (Павел Путрик), Экскурсовод (Татьяна Болдина).
Выставка «Наум Могилевский. Скульптура и графика», Русский музей
Хотя Наум Могилевский входил в круг известного скульптора Александра Матвеева, его работы зрителям почти незнакомы. В Русском музее восполняют эту лакуну. На выставке покажут около 30 скульптур и 40 рисунков Могилевского. Чаще всего его вдохновляли женские и детские образы, а также идея становления и пластичности, а не застывших форм.
С 6 октября по 26 декабря, Михайловский замок
Выставка «Часы и музыкальные механизмы из собрания Государственного Эрмитажа»
В Реставрационно-хранительском центре Эрмитажа «Старая Деревня» стартовала выставка часов и музыкальных механизмов XVI – XIX веков из фондов музея. Всего — около полусотни экспонатов. Среди них, например, немецкие настольные часы XVI века в виде архитектурного сооружения, исполненные нюрнбергским мастером Гансом Грюбером, на которых изображена сцена жертвоприношение Авраама. Подробнее здесь.
С 6 октября по 31 декабря
Фильм «Сердце пармы»
Режиссер «Движения вверх» Антон Мегердичев экранизировал роман Алексея Иванова про противостояние Великого Московского княжества и уральской пармы — древних пермских земель, населенных язычниками. В касте блокбастера-пеплума — Александр Кузнецов, Евгений Миронов и Федор Бондарчук. Главная интрига — сможет ли фильм (а он один из главных релизов этой осени) спасти российские кинотеатры, количество зрителей в которых стремительно падает.
С 6 октября, кинотеатры города
Фильм «Пассажиры ночи» / Les passagers de la nuit
Драма с Шарлоттой Генсбур в главной роли участвовала в этом году в основном конкурсе Берлинале. Разведенная мать двоих детей Элизабет устраивается в ночное радио-шоу, поддерживающее людей в сложной ситуации. Через передачу она знакомится с одинокой девушкой Талулой, которую начинает опекать, как дочь. Режиссером фильма стал Микаэль Херс («Новая жизнь Аманды»).
С 6 октября, кинотеатры города
Фильм «Флай: Танец свободы» / Fly
Немецкий фильм про колонию, в которой танцуют все. 20-летняя Бека (Катя Риман) проходит реабилитацию, чтобы впредь не совершать правонарушений. Та заключается в посещении уроков танцевальной группы, которые ведет харизматичный тренер Аве, обучающий их выражать свои эмоции в движениях. Над хореографией картины работала команда Flying Steps совместно с личным хореографом Мадонны Яманом Окура и хореографом Cirque du Soleil и нескольких частей саги «Шаг вперед» Филиппом «Пакман» Чбибом. А в ее касте в том числе чемпион мира по хип-хопу Бен Вихерт.
С 6 октября, кинотеатры города
Фильм «Исповедь» / Mass
Разговорная драма актера Фрэна Кранца («Тренировочный день», «Донни Дарко») по его собственному сценарию и с отличным кастом, в котором Рид Бирни, Энн Дауд, Джейсон Айзекс и Марта Плимптон, стала его дебютом в режиссуре. Трагедия (не будем спойлерить какая) меняет жизни двух супружеских пар. Спустя несколько лет они соглашаются вновь встретиться, чтобы все проговорить — и тем самым встать на путь исцеления.
С 6 октября, кинотеатры города
Елизавета Боярская
Пятница, 7 октября
Концерт-марафон «Хорошо темперированный клавир»
16:00
В Доме Радио в пятницу пройдет фестиваль-марафон (6,5 часов!), в котором прозвучат все 48 прелюдий и фуг из обоих томов «Хорошо темперированного клавира». Этот сборник был задуман Бахом как «путеводитель по тональностям», а в этом году 300 лет исполняется как раз его первой части. Проект реализуется совместно с Московской консерваторией. Подробности здесь.
Спектакль «Чайка», МДТ — Театр Европы
19:00
Спустя двадцать лет после первой версии художественный руководитель Малого драматического Лев Додин вновь ставит пьесу Чехова. В спектакле, выпущенном на стыке столетий, многие герои выглядели непривычно и неканонично. Нину Заречную играла молодая Ксения Раппопорт, и ее героиня оказывалась девушкой прагматичной, целеустремленной и без всяких иллюзий. Константин Треплев в исполнении Александра Завьялова был похож не на драматурга-новатора, полного ошеломительных идей, а несчастного ребенка, некогда покинутого матерью. В новой постановке Заречной стала Анна Завтур, Аркадину играет Елизавета Боярская, Треплева — Никита Каратаев, а Тригорина — Игорь Черневич. Подробнее здесь.
7, 8 октября
Концерт проекта «Шедевры немого кино»
19:00
В пятницу в «Колизее» вновь пройдет концерт проекта «Шедевры немого кино». На этот раз музыкальные виртуозы Алексей Чижик (фортепиано и вибрафон) и Владимир Волков (контрабас) озвучат американскую комедию «Наконец в безопасности» (Safety Last!) 1923 года. Главную роль в ней играет комик Гарольд Ллойд. Подробнее здесь.
Встреча Льва Лурье и Давида Голощекин «Не весь этот джаз»
19:30
В пятницу в концертном зале центра ЕСОД пройдет живая встреча-лекция культуролога Льва Лурье и музыканта Давида Голощекина. Конечно, на встрече речь пойдет и о джазе, но он станет лишь поводом поговорить, как менялась история всей страны через его принятие или, напротив, отрицание. Подробнее здесь.
Beat Weekend
В Петербурге стартовал Beat Weekend — региональная версия московского Beat Film Festival. На это неделе 7 октября в «Авроре» перед показом «Мы были “Детками”» главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов расскажет, почему фильм «Детки» стал культовым и в чем было новаторство Ларри Кларка и Хармони Корина. А 9 октября фильм «Баския: взрыв реальности» в медиацентре Новой Сцены Александринки представит телеведущий и продюсер Александр Малич. Все программа здесь.
С 5 по 16 октября
Дискотека и синематека «Аквариум»
23:00
В пятницу на пешеходной улице на территории киностудии «Ленфильм» в синематеке «Аквариум» стартуют «арт-терапевтические вечеринки». Пока горизонт планирования у проекта две недели (что по нашем временем уже немало). На этой обещают афтепати в честь Beat Weekend, выступление диджеев Egor & Stereoden и перевоплощения от магазина винтажной одежды OFF. Директор дискотеки — Денис Кудряшов. Вход по спискам «Скотного двора» или билету на показ Beat Weekend.
«Необыкновенный кросс»
Суббота, 8 октября
Лекция цикла «Нешкольные уроки русского языка»
12:00
В субботу в «Охте-8» создательница онлайн-школы русского языка для взрослых «Часть речи» и экс-организатор «Тотального диктанта» в Петербурге Елена Калинина расскажет о неочевидных правилах пунктуации. Вход свободный по регистрации.
«Маркет у Моря»
В эти выходные в «Севкабель Порту» вновь пройдет дизайн-маркет локальных брендов, в котором участвуют более 200 резидентов. В программе также мастер-классов, живые выступления музыкантов, а также поп-ап проект «Зеленый МуМ», где будут продаваться не только цветы, но и все необходимое для садоводства. Вход свободный.
«Необыкновенный кросс»
13:15
В субботу в Полюстровском парке уже в десятый раз пройдет благотворительный забег с собаками. Поучаствовать может любой желающий – как со своим питомцем, так и с животным из приюта. Также на площадке обещают лекции и бесплатные консультации ветеринаров. Регистрация начинается с 11:00. Подробности здесь.
Спектакль-концерт «Дети проходных дворов»
В субботу и воскресенье на «Лендоке» пройдут премьерные показы концерта-спектакля «Дети проходных дворов». Это сиквел одноименной постановки, выпущенной студентами мастерской Сергея Бызгу в РГИСИ. В новой версии уже повзрослевшие «дети» продолжают искать свое место в мире, где все очень быстро меняется, а творчество Цоя и группы «Кино» по-прежнему актуальны, так как молодость ищет ответы, а «дети проходных дворов сами найдут свой цвет», ведь «в небе над нами горит звезда».
Спектакль-фламенко «Фрида»
19:00
В «Колизее» танцовщица Наталья Зайкова покажет спектакль-фламенко «Фрида», на постановку которого ее вдохновила трагичная биография Фриды Кало. Движения в нем соединяются с видеопроекциями. По словам Натальи, для нее «Фрида» это «место, где можно уютно устроиться, где чувствуешь себя родной и свободной, где можно исповедаться на любые темы, меняющиеся с течением времени и быть понятым, где можно быть странным и вообще любым, где можно оплакивать не скрываясь и не скрывая, и получить поддержку от себя же, поднимаясь на уровень выше, параллельно находясь на предыдущем». Подробнее здесь.
Концерт «Стив Райх: Музыка для 18 музыкантов»
20:00
В субботу в Доме Радио прозвучит редкое сочинение минималиста Стива Райха. В «Музыке для 18 музыкантов» маримбы, ксилофоны, вибрафон, четыре рояля, бас-кларнеты, скрипка и виолончель, четыре женских голоса должны «дышать как один человек, держать единый темп и пульс на протяжении часа, забывать о себе ради общего». На этот эксперимент решатся пианисты Полина Осетинская, Михаил Турпанов, Наталья Соколовская и Николай Мажара, певицы Альфия Хамидуллина, Елена Подкасик, Екатерина Имсоква, Елена Гурченко, бас-кларнетисты Никита Агафонов и Данила Лукьянов, скрипач Владислав Песин, виолончелист Евгений Румянцев, а также играющий на ударных Андрей Волосовский, Максим Санин, Ульяна Щербакова, Михаил Путков, Владимир Терехов и Елисей Дрегалин. Подробнее здесь.
А. Лабас, Чудище, Вариант I, 1967
Воскресенье, 9 октября
Выставка «Фантазии Александра Лабаса»
В МИСПе открылась выставка неизвестных работ Александра Лабаса — ученика Казимира Малевича, Василия Кандинского и Петра Кончаловского. Здесь показывают работы авангардиста, в том прежде не экспонировавшиеся (так как они находятся в коллекции семьи художника). Среди них — серии «Цветовые композиции», «Жители отдаленных планет» и «Фантазии». Это размышления о прекрасном далеком — будущем, где идеи футуризма начинают и выигрывают.
До 13 ноября
Экскурсия «Лицеисты, проститутки и мусорный король. От Фонтанки до Таракановки»
В Доме культуры Льва Лурье проведут экскурсию по не самой очевидной достопримечательности — уголку между Коломной и Нарвской заставой. На прогулке гид Виктория Белозерова расскажет все подробно: про ГОЗНАК, главную пивную Российской империи, школу, в которой преподавал Кюхельбекер и даже виллу «мусорного короля». Подробности здесь.
Выставка Лидии Давиденковой «Рождение образа», Музей Академии художеств
Лидия Давиденкова с 1976 года преподает рисунок в Академии художеств и наиболее известна своим циклом пейзажей «Белые ночи» и портретами акторов Серебряного века вроде Ахматовой и Блока. Ее работы находятся в собраниях Русского музея, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда и ЦВЗ «Манеж». На выставке в Академии покажут часть из них — те, на которых особенно проявляется тема времени и изменчивости.
До 26 октября, Музей Академии художеств
Концерт-обсуждение в Новой Голландии
19:00
Новая Голландия совместно с Санкт-Петербургской филармонией запускает формат концертов-обсуждений в новом пространстве «Сообщество». На этой неделе Молодежный камерный оркестр филармонии исполнит композиции Fratres и Summa эстонского композитора Арво Пярта, а также цикл «Книга печали и радости» Настасьи Хрущевой. После выступления на вопросы слушателей ответят музыковед Екатерина Вербицкая и композитор Настасья Хрущева. Подробности здесь.
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